بالصور:أمام خادم الحرمين.. وزير العمل يؤدي القسم‎

صحيفة المرصد-واس:تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ـ اليوم، معالي الدكتور علي بن ناصر الغفيص الذي صدر الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية، قائلاً ( بسم الله الرحمن الرحيم .. أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني ، ثم لمليكي وبلادي ، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها ، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص).

وقد هنأ خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – معاليه بمهامه الجديدة، متمنياً له التوفيق والنجاح.

وقد أعرب معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية عن شكره لخادم على الحرمين الشريفين، على الثقة الملكية الغالية، داعياً الله أن يعينه على القيام بمسؤولياته على الوجه الأكمل، وأن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة به.

حضر أداء القسم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.