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بيان من الديوان الملكي

3 ديسمبر, 2016 , 15:33 م
بيان من الديوان الملكي
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صحيفة المرصد-واس:صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه :

بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة ( السادسة والستين) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

ونظراً لعزمنا – بمشيئة الله – على السفر خارج المملكة هذا اليوم السبت الرابع من شهر ربيع الأول عام 1438هـ حسب تقويم أم القرى ، الموافق 3 من شهر ديسمبر عام 2016م ، فقد أنبنا بموجب أمرنا هذا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ، ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابنا عن المملكة.

والله ولي التوفيق.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



تعليقات ( 10 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 10
    3 ديسمبر, 2016 , 16:06 م
    عدد التعليقات:14390

    برق الحرم

    (((((((( الان .......مراسم استقبال الامارات .......لقائد الامتين العربية والاسلامة ))))))))
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  2. 9
    3 ديسمبر, 2016 , 16:02 م
    عدد التعليقات:14390

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=Pmy_TIR2GXU
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 8
    3 ديسمبر, 2016 , 15:55 م
    عدد التعليقات:14390

    برق الحرم

    (((((( عــــــــــــــــــــــــــاجل ........وصول .....خادم الحرمين الشريفين الي دولة الامارات رعاه الله وسلمه )))))
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  4. 7
    3 ديسمبر, 2016 , 15:47 م

    سابق

    حفظكم الله ورعاكم
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  5. 6
    3 ديسمبر, 2016 , 15:47 م

    اخونجي

    حفظكم الله في الحل والترحال
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  6. 5
    3 ديسمبر, 2016 , 15:41 م

    معيض

    حفظكم الله سيدي في الحل والترحال
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  7. 4
    3 ديسمبر, 2016 , 15:39 م

    لطيف

    سوف يصدر قرار بقيادة المرأه
    لا يعجبني(6) اعجبني(2)
  8. 3
    3 ديسمبر, 2016 , 15:39 م

    م حكير اوي

    بحفظ الله يابو فهد
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  9. 2
    3 ديسمبر, 2016 , 15:36 م
    عدد التعليقات:14390

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=cUqggziNGa0
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  10. 1
    3 ديسمبر, 2016 , 15:34 م

    سامر

    استودعناك الله الذي لاتضيع ودائعه ...
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