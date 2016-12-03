بيان من الديوان الملكي

صحيفة المرصد-واس:صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه :
بسم الله الرحمن الرحيم
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة ( السادسة والستين) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
ونظراً لعزمنا – بمشيئة الله – على السفر خارج المملكة هذا اليوم السبت الرابع من شهر ربيع الأول عام 1438هـ حسب تقويم أم القرى ، الموافق 3 من شهر ديسمبر عام 2016م ، فقد أنبنا بموجب أمرنا هذا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ، ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابنا عن المملكة.
والله ولي التوفيق.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
تعليقات ( 10 )
عدد التعليقات:14390
برق الحرم(((((((( الان .......مراسم استقبال الامارات .......لقائد الامتين العربية والاسلامة ))))))))
عدد التعليقات:14390
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=Pmy_TIR2GXU
عدد التعليقات:14390
برق الحرم(((((( عــــــــــــــــــــــــــاجل ........وصول .....خادم الحرمين الشريفين الي دولة الامارات رعاه الله وسلمه )))))
سابقحفظكم الله ورعاكم
اخونجيحفظكم الله في الحل والترحال
معيضحفظكم الله سيدي في الحل والترحال
لطيفسوف يصدر قرار بقيادة المرأه
م حكير اويبحفظ الله يابو فهد
عدد التعليقات:14390
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=cUqggziNGa0
سامراستودعناك الله الذي لاتضيع ودائعه ...