بيان من الديوان الملكي

صحيفة المرصد-واس:صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه :

بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة ( السادسة والستين) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

ونظراً لعزمنا – بمشيئة الله – على السفر خارج المملكة هذا اليوم السبت الرابع من شهر ربيع الأول عام 1438هـ حسب تقويم أم القرى ، الموافق 3 من شهر ديسمبر عام 2016م ، فقد أنبنا بموجب أمرنا هذا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ، ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابنا عن المملكة.

والله ولي التوفيق.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود