كيف بررت طبيبة أمريكية شبهت زوجة أوباما بوجه القرد!

صحيفة المرصد: تقدمت طبيبة أمريكية، باستقالتها على خلفية نشرها رسالة عنصرية على حسابها عبر “فيس بوك” وصفت خلالها السيدة الأمريكية الأولى ميشيل أوباما بـ”وجه القرد” بحسب صحيفة “بلفاست تليجراف”.

وروت الصحيفة، أن الطبيبة تدعى “هيرين” وتعمل في مركز “دنفر الطبي”، قد نشرت رسالة على حسابها في “فيس بوك” قالت فيها :” وجه القرد وإنجليزية شديدة السواد!!!، أعتقد أنني لست عنصرية!!! أطلقوا عليها ذلك!.

ولفتت الصحيفة إلى أنها دافعت عن نفسها قائلة أن هذه الكلمات مقتبسة من نص ولم تكن تدرك أنها إهانة.