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كيف بررت طبيبة أمريكية شبهت زوجة أوباما بوجه القرد!

3 ديسمبر, 2016 , 15:35 م
كيف بررت طبيبة أمريكية شبهت زوجة أوباما بوجه القرد!
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صحيفة المرصد: تقدمت طبيبة أمريكية، باستقالتها على خلفية نشرها رسالة عنصرية على حسابها عبر “فيس بوك” وصفت خلالها السيدة الأمريكية الأولى ميشيل أوباما بـ”وجه القرد” بحسب صحيفة “بلفاست تليجراف”.
وروت الصحيفة، أن الطبيبة تدعى “هيرين” وتعمل في مركز “دنفر الطبي”، قد نشرت رسالة على حسابها في “فيس بوك” قالت فيها :” وجه القرد وإنجليزية شديدة السواد!!!، أعتقد أنني لست عنصرية!!! أطلقوا عليها ذلك!.
ولفتت الصحيفة إلى أنها دافعت عن نفسها قائلة أن هذه الكلمات مقتبسة من نص ولم تكن تدرك أنها إهانة.



تعليقات ( 5 )

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  1. 5
    3 ديسمبر, 2016 , 16:46 م

    ابو سليمان

    لا تسخر من خلق الله وعلم انك مخلوق ضعيف تبدا صغير وتنتهي بحفره ياكلك الدود
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  2. 4
    3 ديسمبر, 2016 , 16:28 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    وجه القرد حصّلت مليارات بعض الناس ولهفتها لهف 🙊
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  3. 3
    3 ديسمبر, 2016 , 15:48 م

    محمد

    ما لقي اوباما غيرها الله يهديه ؟؟؟
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  4. 2
    3 ديسمبر, 2016 , 15:46 م

    أفريقي

    هناك وجوه تشبه وجه القرد وهناك وجوه تشبه ***الحمراء
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  5. 1
    3 ديسمبر, 2016 , 15:40 م

    فالكم البيرق
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