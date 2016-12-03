بالفيديو: بعد سجنها 10 سنوات.. الممثلة المصرية “وفاء مكي” تعود لـ”الشاشة”

صحيفة المرصد: فاجئت الممثلة المصرية وفاء مكي جمهورها بالظهور على شاشة التلفزيون مرة أخرى بعد ابتعادها منذ عام 2001، بسبب الحكم بحبسها 10 سنوات بتهمة حجز خادمتها لمدة أكثر من 21 يومًا داخل حمام مسكنها، وتعذيبها بالضرب والكي بالنار في أماكن متفرقة وحساسة من جسدها.
وبالأمس استضاف الإعلامي محمد الغيطي الممثلة في برنامج «صح النوم» على شاشة LTC المصرية. ورحب بها قائلا: “معي نجمة من الجيل الذهبي استمتعنا بأدوارها على خشبه المسرح وشاشة التلفاز، وقامت بأدوار “مهجة” بمسلسل “ذئاب الجبل”، و”الراية البيضاء”، والقلب يخطئ أحيانا” وغيرها.
تعليقات ( 7 )
الثقفيالله لايوفقك مثل ماعذبتي الخادمه
الثقفيهاذي ماتستحي بعد اللي سوته لها وجه تطلع قدام الناس الله ياخذك
مظلومههي تقول ظلم ... و تنكر . و في كل الأحوال اخدت عقوبتها .
جنوبية..عالم الفن يجمع ***
قرقورهبعد كل اللي سوته بالخادمه.. يعطونها قيمه الله لايوفقك يامجرمه
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الرحااالالحمدلله ع السلامه..
ابو شلشالمفرض تشطب نهائيا من المجال الفني