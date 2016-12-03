مؤشرات على مقتل أبو بكر البغدادي

صحيفة المرصد: كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن حصوله على معلومات من عدة مصادر موثوقة تؤكد طلب تنظيم “داعش” من قيادات عسكرية بالرقة لاختيار خليفة لزعيم التنظيم أبوبكر البغدادي، ما يشير لتكهنات بمقتل الأخير مؤخرًا.

وتشير التفاصيل بحسب صفحة المرصد السوري بـ”تويتر”، إلى أن التنظيم طلب من قيادات الولايات العسكرية والإدارية في الرقة في مقدمتهم قائد جيش الشام وقائد ولاية الرقة؛ إرسال ممثلين لاجتماع في العراق خصص لاختيار من سيخلف البغدادي، دون إيضاح أسباب هذا الأمر.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثق في الأشهر الفائتة مقتل العدد من القيادات العسكرية البارزة في تنظيم داعش، كان أبرزهم أبو عمر الشيشاني وأبو الهيجاء التونسي وأبو أسامة العراقي وعدد آخر من القادة في سوريا، معظمهم قتل في ضربات للتحالف الدولي استهدفت مواقع تواجدهم.