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مؤشرات على مقتل أبو بكر البغدادي

3 ديسمبر, 2016 , 15:51 م
مؤشرات على مقتل أبو بكر البغدادي
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صحيفة المرصد: كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن حصوله على معلومات من عدة مصادر موثوقة تؤكد طلب تنظيم “داعش” من قيادات عسكرية بالرقة لاختيار خليفة لزعيم التنظيم أبوبكر البغدادي، ما يشير لتكهنات بمقتل الأخير مؤخرًا.

وتشير التفاصيل بحسب صفحة المرصد السوري بـ”تويتر”، إلى أن التنظيم طلب من قيادات الولايات العسكرية والإدارية في الرقة في مقدمتهم قائد جيش الشام وقائد ولاية الرقة؛ إرسال ممثلين لاجتماع في العراق خصص لاختيار من سيخلف البغدادي، دون إيضاح أسباب هذا الأمر.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثق في الأشهر الفائتة مقتل العدد من القيادات العسكرية البارزة في تنظيم داعش، كان أبرزهم أبو عمر الشيشاني وأبو الهيجاء التونسي وأبو أسامة العراقي وعدد آخر من القادة في سوريا، معظمهم قتل في ضربات للتحالف الدولي استهدفت مواقع تواجدهم.



تعليقات ( 18 )

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  1. 18
    3 ديسمبر, 2016 , 17:31 م

    يارب طالبينك بهالمغرب انك تنتقم لنا من ايران المجوس ودواعشهم وحشدهم وحزب لاتهم وحوثيهم وكل من تلطخ ايديهم بدماء اهل السنه المسلمين
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  2. 17
    3 ديسمبر, 2016 , 17:28 م
    عدد التعليقات:14390

    برق الحرم

    ((((((عــــــــــــــــــــاجل .......انفجار مفخخة عنيف في بغداد .......... يقتل 9 ويجرح العشرات ..... شكل البغدادي في بغداد يجب اجتياحها مجدادا)))
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  3. 16
    3 ديسمبر, 2016 , 17:26 م

    قلم جاف

    اخاف يرمونه في البحر كما أدعو رمي بن لادن
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  4. 15
    3 ديسمبر, 2016 , 17:14 م

    رحمه

    الف مبروك للجميع مقدما او مؤخرا او سلفا وجاء اليوم لفضح جميع القعده ***عندنا اعرفكم واحد واحد بالمعرف الاحمر
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  5. 14
    3 ديسمبر, 2016 , 16:55 م

    جيهان

    الف مره تقولو ويكتب الاعلام انه هذا المجرم والحوثي ماتو ارتاااحو المجرميين والسفاحيين لايموتو بشار وبوتين راح يعمرو لميه عام ويدمرو ويقتلو الابرياء الشياطين لاتموت-الطيبين فقط من يموت-
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  6. 13
    3 ديسمبر, 2016 , 16:51 م

    اللهم احفظ جنودنا البواسل

    انتهى عميل الملالي المجوس نسأل الله تعالى أن يطهر الأرض منهم جميعا وعلى رأسهم طاغويت طهران واذنابهم في كل مكان اللهم لا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن بعدهم عبرة وآية وأرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم آمين
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  7. 12
    3 ديسمبر, 2016 , 16:45 م

    فهد

    |تقرير ..صحيفة فرنسية تؤكد أن ثلث القوات الحكومية المهاجمة على الموصل سقط بين قتيل وجريح
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  8. 11
    3 ديسمبر, 2016 , 16:40 م

    الملك يومئذ لله الواحد القهار

    أنتهة مهمة داعش وكذالك العميل الاستخباراتي مايسمى البغدادي كسابقه العميل ألامريكي أسامة بن لاند فداعش قتلة المسلم بالمسلم والقاعدة كذالك . وهذا دليل كافي على غباء العرب
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  9. 10
    3 ديسمبر, 2016 , 16:28 م
    عدد التعليقات:14390

    برق الحرم

    ((((((عزت الدورى ماقدروا يقتلونه ........ والبغدادي أكذوبتهم ..... نهاية الاحتلال ان قتلوه )))))))
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  10. 9
    3 ديسمبر, 2016 , 16:25 م
    عدد التعليقات:6095

    الرحااال

    اي مقاومه..جبش العراق حصدهم..وهم ومن يواليهم الى مزبلة التاريخ..الدواعش اصبحوا كلاب رحيمه تحت ارجل اسود الرافدين
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  11. 8
    3 ديسمبر, 2016 , 16:20 م

    فهد

    سيطرة جنود المقاومه السنيه على قرية الشرائع بعد اشتباكات مع الحشد الرافضي غرب تلعفر وتم طردهم ...عاجل مقاتلو السنه يستعيدون السيطرة على نصف حي الشيماء شرق الموصل
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  12. 7
    3 ديسمبر, 2016 , 16:13 م
    عدد التعليقات:14390

    برق الحرم

    (((((((( أكذوبة البغدادي ....................يقتلونه وقت مايريدون ويعيدونه حيث مايريدون ))))
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  13. 6
    3 ديسمبر, 2016 , 16:07 م

    الله يحفظ لنا ملكنا

    اللهم احفظ المسلمين السنة من كل مكروه في سورية والعراق في الموصل وحلب وانصرهم على المجوس الرافضه ايران واذنابها والصليبين امريكا الصهيونية وروسيا الخبيثه والنصيريه الضاله وعلى المنافقين والمتخاذلين
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  14. 5
    3 ديسمبر, 2016 , 16:07 م

    فهد

    الجحش الشعبي لايريد الاعتراف بهزائمه الكبيرة بشرق الموصل والفطايس بالمئات و يلقي ويتحجج بأسبابها على سوء الأحوال الجوية !
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  15. 4
    3 ديسمبر, 2016 , 16:04 م

    الشريف

    سوف اسجد لله شكرا وحمدا اذا ثبت مقتل هذا الرجس النجس ،،كما سجدنا لله شكرا بهلاك زعيم القاعدة اللعين بن لادن وتلميذه الزرقاوي
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  16. 3
    3 ديسمبر, 2016 , 15:56 م

    تمااام

    اللهم ارح البلاد والعباد من شر الخوارج
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  17. 2
    3 ديسمبر, 2016 , 15:54 م
    عدد التعليقات:6095

    الرحااال

    ياكرهي للون الاسود..لبس الفراعنه واليهود
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  18. 1
    3 ديسمبر, 2016 , 15:53 م

    الكومبارس

    هذا يطلع كم ترتيبه البغدادي مكرر🤔
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