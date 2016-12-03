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سيدة “سورية” تتسبب في هبوط طائرة سعودية اضطراريا بمطار القاهرة

3 ديسمبر, 2016 , 15:57 م
سيدة “سورية” تتسبب في هبوط طائرة سعودية اضطراريا بمطار القاهرة
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صحيفة المرصد: هبطت طائرة سعودية، مساء أمس الجمعة، اضطراريًا، في مطار القاهرة الدولي، بسبب إصابة راكبة سورية بوعكة صحية، حسبما أفادت صحيفة “اليوم السابع” المصرية.
وكشفت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أن سلطات المطار تلقّت إخطاراً من قائد طائرة الخطوط السعودية رقم 642، والقادمة من العاصمة اللبنانية بيروت في طريقها إلى جدة، بالسماح بالهبوط اضطراريا، بسبب إصابة راكبة سورية بـ”قيء مستمر”.
وقالت المصادر، إنه على الفور تم إخطار إدارة الحجر الصحي بالمطار لتجهيز فريق طبي بأرض المهبط لإسعاف الراكبة، وتم نقلها إلى مستشفى هليوبوليس لتلقي العلاج، واستئناف الطائرة رحلتها متجهة إلى جدة من دونها.



تعليقات ( 5 )

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  1. 5
    3 ديسمبر, 2016 , 17:36 م

    بابو نت

    اقرب شباك
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  2. 4
    3 ديسمبر, 2016 , 17:30 م

    شيعي برونزي

    تعليق مخالف
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  3. 3
    3 ديسمبر, 2016 , 16:39 م

    اللهم احفظ جنودنا البواسل

    لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم نسأل الله لها الشفاء العاجل وان يعجل بالفرج للسوريين المضلومين من بشار وعصابته المجرمةنسأل الله أن ينتقم منهم ومن ساندهم من الروافض المجوس وأعوانهم اللهم آمين
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  4. 2
    3 ديسمبر, 2016 , 16:37 م

    اللهم احفظ جنودنا البواسل

    لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم نسأل الله لها الشفاء العاجل وان يعجل بالفرج للسوريين المضلومين من بشار وعصابته المجرمة
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  5. 1
    3 ديسمبر, 2016 , 16:29 م

    علي. العمري

    افضل. نقص. واحد سوري. من ٢. مليونا
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