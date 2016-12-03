سيدة “سورية” تتسبب في هبوط طائرة سعودية اضطراريا بمطار القاهرة

صحيفة المرصد: هبطت طائرة سعودية، مساء أمس الجمعة، اضطراريًا، في مطار القاهرة الدولي، بسبب إصابة راكبة سورية بوعكة صحية، حسبما أفادت صحيفة “اليوم السابع” المصرية.

وكشفت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أن سلطات المطار تلقّت إخطاراً من قائد طائرة الخطوط السعودية رقم 642، والقادمة من العاصمة اللبنانية بيروت في طريقها إلى جدة، بالسماح بالهبوط اضطراريا، بسبب إصابة راكبة سورية بـ”قيء مستمر”.

وقالت المصادر، إنه على الفور تم إخطار إدارة الحجر الصحي بالمطار لتجهيز فريق طبي بأرض المهبط لإسعاف الراكبة، وتم نقلها إلى مستشفى هليوبوليس لتلقي العلاج، واستئناف الطائرة رحلتها متجهة إلى جدة من دونها.