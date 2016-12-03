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مفاجأة لم يتوقعها “النحاس” أثناء تناوله المكسرات على طائرة الملك !

3 ديسمبر, 2016 , 16:16 م
مفاجأة لم يتوقعها “النحاس” أثناء تناوله المكسرات على طائرة الملك !
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صحيفة المرصد: فوجئ الدكتور إبراهيم بن محمود النحاس، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، بخبر تعيينه عضوا بمجلس الشورى خلال دورته السابعة، أثناء مرافقته للملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، في جولته الخليجية.

وكشفت مصادر أن الدكتور إبراهيم علم بنبأ تعيينه وهو يتناول المكسرات على متن الطائرة الملكية التي سافر عليها خادم الحرمين الشريفين هو والوفد المرافق له في جولته الخليجية والتي بدأت اليوم السبت، بحسب “عكاظ”.

يذكر أن الدكتور إبراهيم بن محمود النحاس، هو أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، كما أنه متخصص في العلوم السياسية، وعمل قبل أعوام كمستشار غير متفرغ لدى وزارة الثقافة والإعلام.



تعليقات ( 11 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 11
    3 ديسمبر, 2016 , 20:45 م

    💎🎀سُندُس

    مفاجأة هي حلاتها كذا الأرزاق مكتوبة ف "اللوح" ......ولكن الحساد غير مقتنعين بما في اللوح وعاملين حراسة مشددة ع الآخرين ويعطلون أمورهم بعد قدرة الله بزعمهم يردون الأرزاق لأن عقولهم بإختصار "لوح"😂😂
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  2. 10
    3 ديسمبر, 2016 , 20:24 م

    ممنوع استخدام الجوال في الطائرة

    الجوالات تشوش على الطائرة
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  3. 9
    3 ديسمبر, 2016 , 20:19 م

    يستاهل

    نحسبه ذا خلق وعلم وفقه الله وسدده
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  4. 8
    3 ديسمبر, 2016 , 17:44 م

    محمد الدوسري

    تعليق مخالف
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  5. 7
    3 ديسمبر, 2016 , 17:18 م

    باب الشمال

    تعليق مخالف
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  6. 6
    3 ديسمبر, 2016 , 17:03 م

    ا

    تعليق مخالف
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  7. 5
    3 ديسمبر, 2016 , 16:43 م

    اللهم احفظ جنودنا البواسل

    يستاهل والف مبروك نسأل الله تعالى أن يوفقه إلى طريق الخير
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  8. 4
    3 ديسمبر, 2016 , 16:39 م

    الرأي العام

    مايقدر يرفض اذا تم الاختيار
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  9. 3
    3 ديسمبر, 2016 , 16:35 م

    وسام

    أقول .. صار له أكثر من شهر وهو يدري
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  10. 2
    3 ديسمبر, 2016 , 16:29 م

    اللهم انصر اهل السنه في العراق من احفاد كسرى وعبيدهم

    للآسف ينظرون على التكليف انه تشريف، لاحظ ان الاعضا يتم ترشيحهم من دون علمهم، معناه انهم واثقين ان الاعضا مابيرفضون
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  11. 1
    3 ديسمبر, 2016 , 16:23 م

    علي. العمري

    هههههههه كثرته المفاجآت الزمن. هذا. الله المستعان
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