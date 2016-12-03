مفاجأة لم يتوقعها “النحاس” أثناء تناوله المكسرات على طائرة الملك !

صحيفة المرصد: فوجئ الدكتور إبراهيم بن محمود النحاس، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، بخبر تعيينه عضوا بمجلس الشورى خلال دورته السابعة، أثناء مرافقته للملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، في جولته الخليجية.

وكشفت مصادر أن الدكتور إبراهيم علم بنبأ تعيينه وهو يتناول المكسرات على متن الطائرة الملكية التي سافر عليها خادم الحرمين الشريفين هو والوفد المرافق له في جولته الخليجية والتي بدأت اليوم السبت، بحسب “عكاظ”.

يذكر أن الدكتور إبراهيم بن محمود النحاس، هو أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، كما أنه متخصص في العلوم السياسية، وعمل قبل أعوام كمستشار غير متفرغ لدى وزارة الثقافة والإعلام.