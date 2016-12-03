مفاجأة لم يتوقعها “النحاس” أثناء تناوله المكسرات على طائرة الملك !

صحيفة المرصد: فوجئ الدكتور إبراهيم بن محمود النحاس، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، بخبر تعيينه عضوا بمجلس الشورى خلال دورته السابعة، أثناء مرافقته للملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، في جولته الخليجية.
وكشفت مصادر أن الدكتور إبراهيم علم بنبأ تعيينه وهو يتناول المكسرات على متن الطائرة الملكية التي سافر عليها خادم الحرمين الشريفين هو والوفد المرافق له في جولته الخليجية والتي بدأت اليوم السبت، بحسب “عكاظ”.
يذكر أن الدكتور إبراهيم بن محمود النحاس، هو أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، كما أنه متخصص في العلوم السياسية، وعمل قبل أعوام كمستشار غير متفرغ لدى وزارة الثقافة والإعلام.
تعليقات ( 11 )
💎🎀سُندُسمفاجأة هي حلاتها كذا الأرزاق مكتوبة ف "اللوح" ......ولكن الحساد غير مقتنعين بما في اللوح وعاملين حراسة مشددة ع الآخرين ويعطلون أمورهم بعد قدرة الله بزعمهم يردون الأرزاق لأن عقولهم بإختصار "لوح"😂😂
ممنوع استخدام الجوال في الطائرةالجوالات تشوش على الطائرة
يستاهلنحسبه ذا خلق وعلم وفقه الله وسدده
محمد الدوسريتعليق مخالف
باب الشمالتعليق مخالف
اتعليق مخالف
اللهم احفظ جنودنا البواسليستاهل والف مبروك نسأل الله تعالى أن يوفقه إلى طريق الخير
الرأي العاممايقدر يرفض اذا تم الاختيار
وسامأقول .. صار له أكثر من شهر وهو يدري
اللهم انصر اهل السنه في العراق من احفاد كسرى وعبيدهمللآسف ينظرون على التكليف انه تشريف، لاحظ ان الاعضا يتم ترشيحهم من دون علمهم، معناه انهم واثقين ان الاعضا مابيرفضون
علي. العمريهههههههه كثرته المفاجآت الزمن. هذا. الله المستعان