رئيس محكمة في مصر يعمل سائق تاكسي.. والسبب غريب!

صحيفة المرصد: كشف الكاتب الصحفي عبدالناصر سلامة رئيس تحرير صحيفة الأهرام الأسبق، الشهير بكاتب الرئيس الأسبق حسني مبارك، مفاجآة من العيار الثقيل، مفادها قيام أحد القضاة الذين تم فصلهم من عملهم لموقفهم السياسي بعد إصدارهم بيانًا لتأييد الرئيس الأسبق محمد مرسي، بالعمل كسائق تاكسي بعد أن كان يشغل منصب رئيس محكمة استئناف.
وقال سلامة، في مقاله المنشور بـ”المصري اليوم” تحت عنوان « سيادة المستشار.. والتاكسي»، :” بصراحة كده، من الآخر، ودون لف أو دوران، لا يصح ولا يجوز ولا يُعقل أن يعمل رئيس محكمة استئناف سابق سائقاً لتاكسى، بعد أن تم فصله من العمل، بسبب إبداء رأيه فى أى موضوع، أو أى قضية، سواء من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، أو من خلال التوقيع على بيان، أو من خلال حديث تليفزيونى، أو مقال صحفى، أو أى وسيلة أخرى، بعد أن ضاقت به الدنيا، فلم تقبله نقابة المحامين محامياً، وخشيت الشؤون القانونية بالشركات التعامل معه، بل وصل الأمر إلى أن إحدى الدول الخليجية رفضته، بعد أن رأت أن ذلك يمكن أن يُغضب النظام الرسمى فى مصر».
وتابع :” فوجئت بأحدهم فى هذا الوضع، وقد تحشرجت الكلمات فى حنجرته، بمجرد أن رآنى، واغرورقت عيناه بالدموع بمجرد أن تعرفت عليه، ولم أكن أعلم أن هناك تعليمات لنقابة المحامين بعدم قبول هذه المجموعة التى تم فصلها من القضاء خلال العامين الماضيين، والذين لا يزيد عددهم على العشرات، إلا أنهم جميعاً أصبحوا فى الشارع، ليسوا بلا عمل فقط، وإنما وجدوا أنفسهم فى الشارع بمعنى الكلمة، الأبناء فى المدارس بحاجة إلى مصروفات سنوية، الأسرة عموماً فى حاجة إلى إنفاق يومى، إلا أن هؤلاء كما علمت من صاحبنا لم يستطيعوا حتى الآن الحصول على المعاش، وماذا سيفعل لهم المعاش، ذلك موضوع آخر».
ومضى بالقول :« أيها السادة، ما هكذا يكون الانتقام، ولا هكذا يكون التنكيل، ولا هكذا تُدار الأزمات، نحن هنا نحكم على عائلات كاملة بالتشرد والجوع، ليس لذنب اقترفوه، وإنما لمخالفة إدارية، مخالفة تعليمات الوظيفة بعدم التحدث، أو عدم إبداء الرأى، أو عدم الاشتغال بالسياسة”.
وأوضح :« بعد مناقشة مع سيادة المستشار، سائق التاكسى، الذى مازال يعمل برخصته الملاكى بالمخالفة للقانون، نظراً لأزمات كثيرة واجهته حين محاولة استخراج رخصة الأجرة، وجدت لديه من حكايا زملائه ما تشيب له الرؤوس، وجدته يرى نفسه أفضل بكثير من أقرانه، أخيراً استقر على مهنة شريفة، هى بالتأكيد شريفة بالنسبة إليه، إلا أنها تسىء إلى كل رجال القضاء، تسىء إلى المنظومة ككل، كانوا جميعاً فى انتظار عفو رئاسى لم يتحقق، كانوا فى انتظار إعادة نظر من قمة السلطة القضائية لم تتحقق، كانوا فى انتظار طرح قضيتهم بشفافية عن طريق الإعلام، إلا أن ذلك أيضاً لم يتحقق، أثقلتهم الديون، كما أنهكتهم الأعباء اليومية، أصبحوا يهيمون فى الشوارع بحثاً عن لقمة عيش حلال».
واختتم «سلامة» مقاله قائلًا:«على أى حال، مازلت أؤمن أننا فى دولة مؤسسات، دولة قانون، لا تقبل بإهانة المواطن، أى مواطن، فما بالنا إذا كان من الذين اعتلوا منصة القضاء ذات يوم، هى دعوة إلى شيوخ القضاة، ربما لم تكن الصورة أمامهم واضحة تماماً، أيضاً نداء إلى رئيس الجمهورية، ربما لا يقبل هذه الإهانة لشريحة غالية من المواطنين، الأمر فى مجمله فى حاجة إلى إعادة نظر من كل الوجوه».
رئيس محكمة في مصر يعمل سائق تاكسي.. والسبب غريب!
صحيفة المرصد: كشف الكاتب الصحفي عبدالناصر سلامة رئيس تحرير صحيفة الأهرام الأسبق، الشهير بكاتب الرئيس الأسبق حسني مبارك، مفاجآة من العيار الثقيل، مفادها قيام أحد القضاة الذين تم فصلهم من عملهم لموقفهم السياسي بعد إصدارهم بيانًا لتأييد الرئيس الأسبق محمد مرسي، بالعمل كسائق تاكسي بعد أن كان يشغل منصب رئيس محكمة استئناف.
تعليقات ( 22 )
💎🎀سُندُسلكل شيء إذا ما تم نقصان ...... فلا يغر بطيب العــيــش إنسانُ !! هي الأمور كما شاهدتها دول ...... من سرهُ زَمنٌ ساءته أزمانُ !! وهذه الدار لا تُبقي على أحد ...... ولا يدوم على حال لها شانُ !!
احمد باشياعمي تعال السعودية.. اقل راتب مصري..2000 ريال سعودي..يعني8000 جنيه..راتب وزير الخارجية عندكم..
نوت بكاعوذبالله من ظلم ذوي القربى ولن يدوم ظلمهم هلك فرعون وبقي موسى عزيزا
كانونهذه اخلاق الظلمة ولكن الجنية مدحدررررر اللهم لاشماته
كانونهذه اخلاق الظلمة ولكن الجنية مدحدررررر اللهم لاشماته
الهمدانيالله لا يحدنا على وظيفة ولا يجعلنا اسيري راتب
من الآخرخل الاخونجية ينفعونك
من الآخرالمؤيدين لاخوان الشياطين مكانهم السجون
زائرمن تدخل بما لا يعنيه يجد ما لا يرضيه
ابببببااااايلك الله.
سنونوإذا كان مؤيد لمرسي فهو من الإخوان .. الإخوان حضارة ثارت ثم بادت
العويدحكم قرقوش
مشــعل(( تم فصلهم من عملهم لموقفهم السياسي بعد إصدارهم بيانًا لتأييد الرئيس الأسبق محمد مرسي )) ....... يصدر بيان بصفته مين ؟ حتى الفصل قليل بحقه
لا تستغربانسان شريف وقاضي عادل ونزيه قال كلمة الحق ففصلوه للأسف خيرة رجال مصر في السجون أو في المنفى أو مفصولين من العمل ***بيسرحوا ويحكموا ولكن الفرج قادم مهما طال ليل الظلم
عوبعض كتاب العدل هنا مسوين رئيس القضاء الاعلي
عدد التعليقات:11833
إنسان منصفالشغل،،،،،ماهو عيب،،،،،😜✌️
sar-al-saالخطأ وارد من المحكوم والحاكم ولعل الغير مقبول هناك الاخوانيه السياسيه وما دام المفصولين قضاه واجبهم العداله فيما يعرض عليهم وليس الاعتراض على الحاكم كان يكفي بلفت النظر وليس قطع الرزق
REALITYماذا تتوقعون من حكومة إنقلاب تدعم بشار الأسد في قتله لشعبه.
شافيلسانك حصانك