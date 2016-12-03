وفاة كابتن “الأخضر” السابق إبراهيم تحسين

صحيفة المرصد:نعى الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه على تويتر اليوم السبت كابتن الأخضر السابق إبراهيم تحسين الذي شارك مع المنتخب في السبعينات.
ووفقاً لصحيفة”الرياض”ذكر الحساب في تغريدة تنص على “انتقل إلى رحمة الله تعالى كابتن الأخضر السابق إبراهيم تحسين، شارك مع الأخضر في السبعينات الميلادية في عدة بطولات، خالص العزاء لأهله ومحبيه”.
من جهته عزى الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة من خلال تغريدة قال فيها “اللهم اغفر لعبدك إبراهيم تحسين وارحمه واسكنه الجنة، من أعظم المدافعين في تاريخ الكرة السعودية”.
تعليقات ( 23 )
محب ارامكوارحمه الله مات المعلم
ابو صهيباللهم اغفر له وارحمه
مواطن ما يحب الهياطمثل هؤلاء تخلدهم الذاكرة , بقت ذكراه الجميلة
آسرالله يرحمه صخرة دفاع المنتخب ونادي الشباب لاعب من جيل الفن الكروي والإبداع رغم ضعف الإمكانيات ،، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله وأسكنه فسيح جناتك يارب العالمين
منصور الزهرانيالله يغفر له ويرحمه ويحسن عزاء اهله
الجنوبيالله يرحمه ويغفر له
الازديالله يرحمه ويرحم اموات المسلمين
شجاعرحم الله الكبتن ابراهيم تحسين صاحب التأريخ الناصع في الكره السعودية رغم انني لست رياضيا لكن هناك نجوم لاتنس وفي المقدمة الجيل الذي يندر وجوده ومنهم هذا اللاعب الخلوق اللهم اسكنه الفردوس وصبر اهله ومحب
يالطيفرحمك الله كنت لاعب خلوق
علي الغامدياللهم ارحمه رحمة واسعه من خيرة اللاعبين رحمه الله
علي الغامدياللهم ارحمه رحمة واسعه من خيرة اللاعبين رحمه الله
الزمنرحمة الله عليه انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولا قوة الابالله اسأل الله ان يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جنانه وموتى المسلمين
محمدهم السابقون ونحن اللاحقون اللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عنه وارحمنا عندما نصير الى ما صاروا اليه
مسمارت 7. قصدك احمد الصغير رحمهم الله ورحم موتى المسلمين
اللهم احفظ جنودنا البواسلرحمه الله واسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون
اللهم احفظ جنودنا البواسلرحمه الله واسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون
احمد عسيرياللهم اغفر له وارحمه واربط على قلوب محبيه ووالديه وأبناؤه يارب هوضيفك وانت الكريم فأكرم مثواه واجعل الدار سكناه ومأواه يارب ياكريم يارحيم
عدد التعليقات:6097
الرحااالالله يرحمه..كان مميز في نادي الشباب وفي المنتخب
قاروترحمة الله عليه
ضابط ايقاعالله يغفرله ويرحمه