وفاة كابتن “الأخضر” السابق إبراهيم تحسين

صحيفة المرصد:نعى الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه على تويتر اليوم السبت كابتن الأخضر السابق إبراهيم تحسين الذي شارك مع المنتخب في السبعينات.

ووفقاً لصحيفة”الرياض”ذكر الحساب في تغريدة تنص على “انتقل إلى رحمة الله تعالى كابتن الأخضر السابق إبراهيم تحسين، شارك مع الأخضر في السبعينات الميلادية في عدة بطولات، خالص العزاء لأهله ومحبيه”.

من جهته عزى الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة من خلال تغريدة قال فيها “اللهم اغفر لعبدك إبراهيم تحسين وارحمه واسكنه الجنة، من أعظم المدافعين في تاريخ الكرة السعودية”.