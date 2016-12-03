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وفاة كابتن “الأخضر” السابق إبراهيم تحسين

3 ديسمبر, 2016 , 16:27 م
وفاة كابتن “الأخضر” السابق إبراهيم تحسين
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صحيفة المرصد:نعى الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه على تويتر اليوم السبت كابتن الأخضر السابق إبراهيم تحسين الذي شارك مع المنتخب في السبعينات.

ووفقاً لصحيفة”الرياض”ذكر الحساب في تغريدة تنص على “انتقل إلى رحمة الله تعالى كابتن الأخضر السابق إبراهيم تحسين، شارك مع الأخضر في السبعينات الميلادية في عدة بطولات، خالص العزاء لأهله ومحبيه”.

من جهته عزى الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة من خلال تغريدة قال فيها “اللهم اغفر لعبدك إبراهيم تحسين وارحمه واسكنه الجنة، من أعظم المدافعين في تاريخ الكرة السعودية”.



تعليقات ( 23 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 23
    3 ديسمبر, 2016 , 20:08 م

    إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة
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  2. 22
    3 ديسمبر, 2016 , 19:25 م

    محب ارامكوا

    رحمه الله مات المعلم
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  3. 21
    3 ديسمبر, 2016 , 19:24 م

    ابو صهيب

    اللهم اغفر له وارحمه
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  4. 20
    3 ديسمبر, 2016 , 18:26 م

    عليه رحمة الله..المفترض مثل هؤلاء العمالقة تخلد ذكراهم ولو بإطلاق اسمه حتى ولو على شارع في المدينة التي ولد ونشأ فيها..وهذ أقل ما يكون
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  5. 19
    3 ديسمبر, 2016 , 18:08 م

    مواطن ما يحب الهياط

    مثل هؤلاء تخلدهم الذاكرة , بقت ذكراه الجميلة
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  6. 18
    3 ديسمبر, 2016 , 18:07 م

    آسر

    الله يرحمه صخرة دفاع المنتخب ونادي الشباب لاعب من جيل الفن الكروي والإبداع رغم ضعف الإمكانيات ،، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله وأسكنه فسيح جناتك يارب العالمين
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  7. 17
    3 ديسمبر, 2016 , 18:04 م

    منصور الزهراني

    الله يغفر له ويرحمه ويحسن عزاء اهله
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  8. 16
    3 ديسمبر, 2016 , 18:01 م

    الجنوبي

    الله يرحمه ويغفر له
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  9. 15
    3 ديسمبر, 2016 , 17:48 م

    الازدي

    الله يرحمه ويرحم اموات المسلمين
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  10. 14
    3 ديسمبر, 2016 , 17:32 م

    شجاع

    رحم الله الكبتن ابراهيم تحسين صاحب التأريخ الناصع في الكره السعودية رغم انني لست رياضيا لكن هناك نجوم لاتنس وفي المقدمة الجيل الذي يندر وجوده ومنهم هذا اللاعب الخلوق اللهم اسكنه الفردوس وصبر اهله ومحب
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  11. 13
    3 ديسمبر, 2016 , 17:30 م

    يالطيف

    رحمك الله كنت لاعب خلوق
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  12. 12
    3 ديسمبر, 2016 , 17:25 م

    علي الغامدي

    اللهم ارحمه رحمة واسعه من خيرة اللاعبين رحمه الله
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  13. 11
    3 ديسمبر, 2016 , 17:23 م

    علي الغامدي

    اللهم ارحمه رحمة واسعه من خيرة اللاعبين رحمه الله
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  14. 10
    3 ديسمبر, 2016 , 17:11 م

    الزمن

    رحمة الله عليه انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولا قوة الابالله اسأل الله ان يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جنانه وموتى المسلمين
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  15. 9
    3 ديسمبر, 2016 , 17:10 م

    محمد

    هم السابقون ونحن اللاحقون اللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عنه وارحمنا عندما نصير الى ما صاروا اليه
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  16. 8
    3 ديسمبر, 2016 , 16:55 م

    مسمار

    ت 7. قصدك احمد الصغير رحمهم الله ورحم موتى المسلمين
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  17. 7
    3 ديسمبر, 2016 , 16:46 م

    وعبدلله الصغير ايضا في السبعينات رحم الله جميعا
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  18. 6
    3 ديسمبر, 2016 , 16:46 م

    اللهم احفظ جنودنا البواسل

    رحمه الله واسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون
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  19. 5
    3 ديسمبر, 2016 , 16:46 م

    اللهم احفظ جنودنا البواسل

    رحمه الله واسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون
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  20. 4
    3 ديسمبر, 2016 , 16:43 م

    احمد عسيري

    اللهم اغفر له وارحمه واربط على قلوب محبيه ووالديه وأبناؤه يارب هوضيفك وانت الكريم فأكرم مثواه واجعل الدار سكناه ومأواه يارب ياكريم يارحيم
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  21. 3
    3 ديسمبر, 2016 , 16:30 م
    عدد التعليقات:6097

    الرحااال

    الله يرحمه..كان مميز في نادي الشباب وفي المنتخب
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  22. 2
    3 ديسمبر, 2016 , 16:30 م

    قاروت

    رحمة الله عليه
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  23. 1
    3 ديسمبر, 2016 , 16:28 م

    ضابط ايقاع

    الله يغفرله ويرحمه
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