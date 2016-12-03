  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

إيران تروج لخبر إقالة عادل الجبير.. بالتزامن مع الأوامر الملكية

3 ديسمبر, 2016 , 17:24 م
إيران تروج لخبر إقالة عادل الجبير.. بالتزامن مع الأوامر الملكية
  • 2٬042
  • 22
  • حجم الخط

صحيفة المرصد : روجت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، أنباء عن إقالة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، فيما يبدو أنها محاولة لتمرير الشائعة بالتزامن مع أوامر ملكية جديدة أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وما يزال الجبير في منصبه، فيما لم تنص الأوامر الملكية الجديدة إلا على إقالة وزير واحد فقط، هو وزير العمل والتنمية الاجتماعية مفرج الحقباني، بينما شملت باقي الأوامر أعضاء في مجلس الشورى وهيئة كبار العلماء، وفقا لـ “إرم نيوز”.

ومع ازدحام وسائل الإعلام السعودية والعربية بأسماء المسؤولين الجدد، وبينهم 150 عضوا في مجلس الشورى، روجت وسائل إعلام إيرانية لخبر إقالة الوزير عادل الجبير دون أن تجد المحاولة أي تأثير.

وأصبح الجبير نجمًا في وسائل الإعلام السعودية والعالمية وهو يفند ادعاءات إيران، ويتهمها علنا وبالوثائق بدعم الإرهاب في المنطقة وسط إشادات من السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي بأدائه في مواجهة الدبلوماسية الإيرانية بالمحافل الدولية.

وقوبلت تصريحات الجبير وأداؤه الدبلوماسي بردود إيرانية في وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية، كان آخرها نشر شائعة إقالته بالتزامن مع صدور الأوامر الملكية الجديدة واستناداً لما تصفه تلك الوسائل بغياب الجبير عن الساحة.

ومنذ توليه حقيبة الخارجية خلفًا للأمير سعود الفيصل، قوبل الجبير بكثيرٍ من الترحيب في السعودية بالنظر إلى خبرته الدبلوماسية التي بدأها وهو في سن 24 عامًا كمساعد للسفير السعودي آنذاك، الأمير بندر بن سلطان، قبل أن يعين سفيرًا في واشنطن في العام 2007، لينتهي به التسلسل الوظيفي في سلك الدبلوماسية كوزير للخارجية في نيسان/إبريل من العام الماضي



تعليقات ( 22 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 22
    3 ديسمبر, 2016 , 20:22 م

    الحربي ....

    دولة تعتبر الكذب تسعة أعشار دينها ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 21
    3 ديسمبر, 2016 , 20:09 م

    جيهان

    الله يحفظ عادل الجبير ويطول بعمره رجل ذكي عادل صارم سياسي مثقف محنك لا يخاف في الحق لومه لائم هو خير خلف لخير سلف الراحل سعود الفيصل رحمه الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 20
    3 ديسمبر, 2016 , 19:17 م
    عدد التعليقات:1268

    سامية

    ياكثر الهجوم والإشاعات المقهورين من السعودية وااااجد الله يحفظ بلدنا من كيدهم ويزيدهم قهر ❤️🇸🇦❤️
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 19
    3 ديسمبر, 2016 , 19:07 م

    الحمد لله والشكر له

    نسأل الله أن يحفظ خادم الحرمين وهذه البلاد ويكثر من أمثال الجبير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 18
    3 ديسمبر, 2016 , 19:05 م

    فصفص

    لا يضر القافلة نبح الكلاب خلفها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 17
    3 ديسمبر, 2016 , 18:58 م

    💎🎀سُندُس

    إيه هين تحلمون بذا الساعة بإذن الله قاعد ع قلوبكم وحتى لوغادر المنصب مجرد وجوده ع قيد الحياة وذكر أسمه "يقلق" مضاجعكم ويرعبكم ... لاعدم "صوته" ولاخلى منه مكان فدييييت قلبه💗😘
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 16
    3 ديسمبر, 2016 , 18:46 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله الذي لااله الاهو الحي القيوم وأتوب اليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 15
    3 ديسمبر, 2016 , 18:44 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  9. 14
    3 ديسمبر, 2016 , 18:29 م
    عدد التعليقات:305

    الصميل

    حرق قلوبهم الجبير ويحلمون بإقالته لكنه بحول الله قاعد على قلوب الصفوين في الداخل والخارج وشوكة في حلوقهم ودام عزك ياوطن بسلمان الحزم والمحمدين ورجال مخلصون نذروا أنفسهم لخدمة الوطن
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  10. 13
    3 ديسمبر, 2016 , 18:29 م

    البتال

    اتفق الشعب والحكومة ان يكون الجبير جلاد الفرس وزيرا للخارجية و عندما ذهب ابو بكر حل مكانه عمر رضي الله عنهما
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 12
    3 ديسمبر, 2016 , 18:25 م

    اخونجي

    جعلوا من الكذب لهم دينا ففرقنا بينهم ديانة أولئك فرس صفوية وأولئك أخوان قطبية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 11
    3 ديسمبر, 2016 , 18:25 م

    سعودي محب للوطن

    اللهم احفظ الوطن من كل مكروه عادل الجبير مسبب لهم رعب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 10
    3 ديسمبر, 2016 , 18:22 م

    اخونجي

    لا فرق بين خونة فرس وخونة اخوان ملة الكذب واحدة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 9
    3 ديسمبر, 2016 , 17:50 م

    يعني جت على ايران

    فيه بعض الصحف المحلية للأسف قبل الأوامر الملكية نشرة اعفاء وزير هيئة الرياضة والشباب من منصبه . مادري هم صاحين ولا في عقولهم خلل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  15. 8
    3 ديسمبر, 2016 , 17:45 م

    "أنا اعوذبالله من كلمه أنا"

    (الروافضه)هم مثل(الثور)اللي يغبر ع(قرنه) مأحد جاب لهم خبر ع وجه(الارض)وهم شغالين(توطوط)لحد مأتجي ع رؤؤسهم وهذا إن دل يدل ع(غبائهم)والمشكله شعبهم لاحس ولاخبر مثل(النعاج)تنقاد برقبتها (:الحمد لله(:
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  16. 7
    3 ديسمبر, 2016 , 17:45 م

    ....

    عكاظ والرياضي ... نرجوا تحري الدقه في نقل الخبر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 6
    3 ديسمبر, 2016 , 17:43 م

    طيب وزيرنا لا زال في منصبه

    ويش يهمنا في سوالف ايران . المفروض يناس تفكونا من ايران وسوالفها*****
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  18. 5
    3 ديسمبر, 2016 , 17:42 م

    قلم جاف

    شائعاتهم مثل شائعات الواتس اب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 4
    3 ديسمبر, 2016 , 17:34 م

    الله يوفقك يا عادل الجبير يا اللي قضيت مضاجع المجوس بتصريحاتك النارية,,,
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 3
    3 ديسمبر, 2016 , 17:32 م

    الله يوفقك ويا عادل الجبير يا اللي قضيت مضاجع المجوس بتصريحاتك النارية,,,
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  21. 2
    3 ديسمبر, 2016 , 17:31 م
    عدد التعليقات:14395

    برق الحرم

    (((((((( كلا ...........يروج ...........وانتهت بعد الاعلان الرسمي جميع الاكاذيب ))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 1
    3 ديسمبر, 2016 , 17:31 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    الجبير هو الجلاد للمجوس من كان مندوبنا وسفير وهو قاهرهم وقامو بمحاولة اغتياله باستجار مجرمين واصحاب مخدرات وفشلت محاولتهم ولله الحمد سر يالجيير وحطم المجوس في كل المحافل الجمهم بنار صواعقك الحارقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم