إيران تروج لخبر إقالة عادل الجبير.. بالتزامن مع الأوامر الملكية

صحيفة المرصد : روجت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، أنباء عن إقالة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، فيما يبدو أنها محاولة لتمرير الشائعة بالتزامن مع أوامر ملكية جديدة أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وما يزال الجبير في منصبه، فيما لم تنص الأوامر الملكية الجديدة إلا على إقالة وزير واحد فقط، هو وزير العمل والتنمية الاجتماعية مفرج الحقباني، بينما شملت باقي الأوامر أعضاء في مجلس الشورى وهيئة كبار العلماء، وفقا لـ “إرم نيوز”.
ومع ازدحام وسائل الإعلام السعودية والعربية بأسماء المسؤولين الجدد، وبينهم 150 عضوا في مجلس الشورى، روجت وسائل إعلام إيرانية لخبر إقالة الوزير عادل الجبير دون أن تجد المحاولة أي تأثير.
وأصبح الجبير نجمًا في وسائل الإعلام السعودية والعالمية وهو يفند ادعاءات إيران، ويتهمها علنا وبالوثائق بدعم الإرهاب في المنطقة وسط إشادات من السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي بأدائه في مواجهة الدبلوماسية الإيرانية بالمحافل الدولية.
وقوبلت تصريحات الجبير وأداؤه الدبلوماسي بردود إيرانية في وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية، كان آخرها نشر شائعة إقالته بالتزامن مع صدور الأوامر الملكية الجديدة واستناداً لما تصفه تلك الوسائل بغياب الجبير عن الساحة.
ومنذ توليه حقيبة الخارجية خلفًا للأمير سعود الفيصل، قوبل الجبير بكثيرٍ من الترحيب في السعودية بالنظر إلى خبرته الدبلوماسية التي بدأها وهو في سن 24 عامًا كمساعد للسفير السعودي آنذاك، الأمير بندر بن سلطان، قبل أن يعين سفيرًا في واشنطن في العام 2007، لينتهي به التسلسل الوظيفي في سلك الدبلوماسية كوزير للخارجية في نيسان/إبريل من العام الماضي
تعليقات ( 22 )
الحربي ....دولة تعتبر الكذب تسعة أعشار دينها ..
جيهانالله يحفظ عادل الجبير ويطول بعمره رجل ذكي عادل صارم سياسي مثقف محنك لا يخاف في الحق لومه لائم هو خير خلف لخير سلف الراحل سعود الفيصل رحمه الله
عدد التعليقات:1268
ساميةياكثر الهجوم والإشاعات المقهورين من السعودية وااااجد الله يحفظ بلدنا من كيدهم ويزيدهم قهر ❤️🇸🇦❤️
الحمد لله والشكر لهنسأل الله أن يحفظ خادم الحرمين وهذه البلاد ويكثر من أمثال الجبير
فصفصلا يضر القافلة نبح الكلاب خلفها
💎🎀سُندُسإيه هين تحلمون بذا الساعة بإذن الله قاعد ع قلوبكم وحتى لوغادر المنصب مجرد وجوده ع قيد الحياة وذكر أسمه "يقلق" مضاجعكم ويرعبكم ... لاعدم "صوته" ولاخلى منه مكان فدييييت قلبه💗😘
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله الذي لااله الاهو الحي القيوم وأتوب اليه
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله
عدد التعليقات:305
الصميلحرق قلوبهم الجبير ويحلمون بإقالته لكنه بحول الله قاعد على قلوب الصفوين في الداخل والخارج وشوكة في حلوقهم ودام عزك ياوطن بسلمان الحزم والمحمدين ورجال مخلصون نذروا أنفسهم لخدمة الوطن
البتالاتفق الشعب والحكومة ان يكون الجبير جلاد الفرس وزيرا للخارجية و عندما ذهب ابو بكر حل مكانه عمر رضي الله عنهما
اخونجيجعلوا من الكذب لهم دينا ففرقنا بينهم ديانة أولئك فرس صفوية وأولئك أخوان قطبية
سعودي محب للوطناللهم احفظ الوطن من كل مكروه عادل الجبير مسبب لهم رعب
اخونجيلا فرق بين خونة فرس وخونة اخوان ملة الكذب واحدة
يعني جت على ايرانفيه بعض الصحف المحلية للأسف قبل الأوامر الملكية نشرة اعفاء وزير هيئة الرياضة والشباب من منصبه . مادري هم صاحين ولا في عقولهم خلل
"أنا اعوذبالله من كلمه أنا"(الروافضه)هم مثل(الثور)اللي يغبر ع(قرنه) مأحد جاب لهم خبر ع وجه(الارض)وهم شغالين(توطوط)لحد مأتجي ع رؤؤسهم وهذا إن دل يدل ع(غبائهم)والمشكله شعبهم لاحس ولاخبر مثل(النعاج)تنقاد برقبتها (:الحمد لله(:
....عكاظ والرياضي ... نرجوا تحري الدقه في نقل الخبر
طيب وزيرنا لا زال في منصبهويش يهمنا في سوالف ايران . المفروض يناس تفكونا من ايران وسوالفها*****
قلم جافشائعاتهم مثل شائعات الواتس اب
عدد التعليقات:14395
برق الحرم(((((((( كلا ...........يروج ...........وانتهت بعد الاعلان الرسمي جميع الاكاذيب ))))))
سعودي🇸🇦وافتخرالجبير هو الجلاد للمجوس من كان مندوبنا وسفير وهو قاهرهم وقامو بمحاولة اغتياله باستجار مجرمين واصحاب مخدرات وفشلت محاولتهم ولله الحمد سر يالجيير وحطم المجوس في كل المحافل الجمهم بنار صواعقك الحارقه