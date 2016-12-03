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بالصور:خادم الحرمين يصل إلى أبو ظبي

3 ديسمبر, 2016 , 17:03 م
بالصور:خادم الحرمين يصل إلى أبو ظبي
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صحيفة المرصد-واس:وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مطار الرئاسة بإمارة أبو ظبي كان في استقباله – رعاه الله – صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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تعليقات ( 5 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 5
    3 ديسمبر, 2016 , 18:52 م

    رئيس الامارات في الصوره الاخيره شوفه زين دعس على الحركييين وصدام في الكويت شفت له صوره
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  2. 4
    3 ديسمبر, 2016 , 17:47 م

    الحمد لله على سلامة الوصول يابو فهد حفظكم الله

    وين رئيس الامارات له مده ما شفناه
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  3. 3
    3 ديسمبر, 2016 , 17:45 م

    rayan2210

    ربي يحفظ لنا ابو فهد ويطيل في عمره
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  4. 2
    3 ديسمبر, 2016 , 17:17 م

    مصدر الكلمه

    اللهم اجمع ووحد كلمتهم على نصرة الاسلام والمسلمين
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  5. 1
    3 ديسمبر, 2016 , 17:06 م

    احمد عسيري

    حفظك الله في سفرك وإقامتك سيدي
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