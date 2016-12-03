صحيفة المرصد:استنكرت الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف المجازر التي ارتكبتها عناصر حزب الله الشيعي ضد المدنيين الأبرياء في العديد من المدن السورية ، وذلك خلال قتالهم بجانب قوات بشار الاسد منذ اندلاع الثورة.
وغردت “معلوف” بـ : ” بعد رؤيتي للمجازر التي نفذها حزب ايران في حلب، يتمنى ثوار سوريا أن يحرقوا عناصر هذا الحزب احياء في مدنهم حتى الرماد”.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أصدرت تقريراً يوثق المجازر والجرائم التي ارتكبها المقاتلون الشيعة وميليشيات حزب الله اللبناني ، التي تقاتل إلى جانب النظام في سورية، ما تسبب بمقتل ما لا يقل عن 1447 مواطناً سورياً. حيث تمّ حصر ما لا يقل عن 10 مجازر ارتكبتها العناصر المسلحة الشيعية إلى جانب قوات النظام ، قتل فيها ما لا يقل عن 1005 أشخاص يتوزعون إلى:962 مدنياً، بينهم 172 طفاً، و143 سيدة، 43 من مقاتلي المعارضة.
ماريا معلوف : ثوار سوريا يتمنون حرق عناصر حزب الله أحياء لارتكابهم هذه المجازر !!
صحيفة المرصد:استنكرت الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف المجازر التي ارتكبتها عناصر حزب الله الشيعي ضد المدنيين الأبرياء في العديد من المدن السورية ، وذلك خلال قتالهم بجانب قوات بشار الاسد منذ اندلاع الثورة.
تعليقات ( 11 )
عشتار بندر الحمدانتاريخك نعرفه و محفوظ على النت و اليوتيوب . الامور صارت فوق مستواك .
محمد العمريستستمر المعركة زمنا طويلا وسيدغع روافض لبنان والعراق تحديد ثمنا باهظا من الدم
اللهم احفظ جنودنا البواسللا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم يا ناصر المظلومين انتقم من الروافض المجوس وأعوانهم في الداخل والخارج اللهم احصهم عددا ولا تغادرمنهم منهم أحدا وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي ياعزيز
زينأدعوا الثوار السوريين بقلب لبنان إلى ***
سعودي وافتخرالروافض كلاب سوف يأتيهم يوم يحرقون وهم احيا وقريباً ان شاء الله *****
الغامديالله يلعن بشارالاسد اقذر واوسخ وانطل شخص على وجه الارض
ناصحاني لكم من الناصحين كل شخص محاسب عما كتبت يده يوم لا ينفع مالاً ولا ولد .
معيضصادقة يا ماريا معلوف لكن ابغى اعرف من ***
عدد التعليقات:11833
إنسان منصفمش حلوه،،،،،يوم كانت صغيره،،،،كانت مش بطاله،،،،بس دالوكيتي،،،،خمسه كيلوا ألوان 😜✌️
سبحان الله وله الحمدماشاء الله حوريه
عمرياماريا وش هالزين