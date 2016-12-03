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ماريا معلوف : ثوار سوريا يتمنون حرق عناصر حزب الله أحياء لارتكابهم هذه المجازر !!

3 ديسمبر, 2016 , 18:22 م
ماريا معلوف : ثوار سوريا يتمنون حرق عناصر حزب الله أحياء لارتكابهم هذه المجازر !!
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صحيفة المرصد:استنكرت الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف المجازر التي ارتكبتها عناصر حزب الله الشيعي ضد المدنيين الأبرياء في العديد من المدن السورية ، وذلك خلال قتالهم بجانب قوات بشار الاسد منذ اندلاع الثورة.
وغردت “معلوف” بـ : ” بعد رؤيتي للمجازر التي نفذها حزب ايران في حلب، يتمنى ثوار سوريا أن يحرقوا عناصر هذا الحزب احياء في مدنهم حتى الرماد”.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أصدرت تقريراً يوثق المجازر والجرائم التي ارتكبها المقاتلون الشيعة وميليشيات حزب الله اللبناني ، التي تقاتل إلى جانب النظام في سورية، ما تسبب بمقتل ما لا يقل عن 1447 مواطناً سورياً. حيث تمّ حصر ما لا يقل عن 10 مجازر ارتكبتها العناصر المسلحة الشيعية إلى جانب قوات النظام ، قتل فيها ما لا يقل عن 1005 أشخاص يتوزعون إلى:962 مدنياً، بينهم 172 طفاً، و143 سيدة، 43 من مقاتلي المعارضة.



تعليقات ( 11 )

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  1. 11
    3 ديسمبر, 2016 , 20:02 م

    عشتار بندر الحمدان

    تاريخك نعرفه و محفوظ على النت و اليوتيوب . الامور صارت فوق مستواك .
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  2. 10
    3 ديسمبر, 2016 , 19:46 م

    محمد العمري

    ستستمر المعركة زمنا طويلا وسيدغع روافض لبنان والعراق تحديد ثمنا باهظا من الدم
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  3. 9
    3 ديسمبر, 2016 , 19:40 م

    اللهم احفظ جنودنا البواسل

    لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم يا ناصر المظلومين انتقم من الروافض المجوس وأعوانهم في الداخل والخارج اللهم احصهم عددا ولا تغادرمنهم منهم أحدا وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي ياعزيز
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  4. 8
    3 ديسمبر, 2016 , 19:16 م

    زين

    أدعوا الثوار السوريين بقلب لبنان إلى ***
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  5. 7
    3 ديسمبر, 2016 , 19:15 م

    سعودي وافتخر

    الروافض كلاب سوف يأتيهم يوم يحرقون وهم احيا وقريباً ان شاء الله *****
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  6. 6
    3 ديسمبر, 2016 , 19:04 م

    الغامدي

    الله يلعن بشارالاسد اقذر واوسخ وانطل شخص على وجه الارض
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  7. 5
    3 ديسمبر, 2016 , 18:53 م

    ناصح

    اني لكم من الناصحين كل شخص محاسب عما كتبت يده يوم لا ينفع مالاً ولا ولد .
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  8. 4
    3 ديسمبر, 2016 , 18:48 م

    معيض

    صادقة يا ماريا معلوف لكن ابغى اعرف من ***
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  9. 3
    3 ديسمبر, 2016 , 18:39 م
    عدد التعليقات:11833

    إنسان منصف

    مش حلوه،،،،،يوم كانت صغيره،،،،كانت مش بطاله،،،،بس دالوكيتي،،،،خمسه كيلوا ألوان 😜✌️
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  10. 2
    3 ديسمبر, 2016 , 18:36 م

    سبحان الله وله الحمد

    ماشاء الله حوريه
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  11. 1
    3 ديسمبر, 2016 , 18:25 م

    عمر

    ياماريا وش هالزين
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