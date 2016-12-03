ماريا معلوف : ثوار سوريا يتمنون حرق عناصر حزب الله أحياء لارتكابهم هذه المجازر !!

صحيفة المرصد:استنكرت الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف المجازر التي ارتكبتها عناصر حزب الله الشيعي ضد المدنيين الأبرياء في العديد من المدن السورية ، وذلك خلال قتالهم بجانب قوات بشار الاسد منذ اندلاع الثورة.

وغردت “معلوف” بـ : ” بعد رؤيتي للمجازر التي نفذها حزب ايران في حلب، يتمنى ثوار سوريا أن يحرقوا عناصر هذا الحزب احياء في مدنهم حتى الرماد”.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أصدرت تقريراً يوثق المجازر والجرائم التي ارتكبها المقاتلون الشيعة وميليشيات حزب الله اللبناني ، التي تقاتل إلى جانب النظام في سورية، ما تسبب بمقتل ما لا يقل عن 1447 مواطناً سورياً. حيث تمّ حصر ما لا يقل عن 10 مجازر ارتكبتها العناصر المسلحة الشيعية إلى جانب قوات النظام ، قتل فيها ما لا يقل عن 1005 أشخاص يتوزعون إلى:962 مدنياً، بينهم 172 طفاً، و143 سيدة، 43 من مقاتلي المعارضة.