“واتساب” يحرم ملايين الأجهزة من خدماته بنهاية العام.. لهذا السبب!

صحيفة المرصد: يبدأ تطبيق “واتساب” في حرمان ملايين الأجهزة حول العالم من خدماته ابتداء من نهاية العام الحالي بعد إعلان الشركة المطورة للتطبيق توقفها عن العمل على الهواتف وأنظمة التشغيل القديمة، وهو ما أكدته شركة فيسبوك.
وأوضحت الشركة أنها ستوفر الدعم التقني لبعض الهواتف القديمة حتى نهاية يونيو 2017، في حين سيتوقف التطبيق عن العمل نهائيا على هواتف أخرى قديمة بشكل فوري مع نهاية هذا العام.
من جهته قال متحدث باسم الشركة “بالرغم من أن هذه الهواتف القديمة كانت جزءًا من تاريخنا، إلا أنها لا تقدم قدرات من شأنها مجاراة التطويرات التي نقدمها في تطبيقنا”.
وإليكم بعض الأجهزة التي ستحرم من التطبيق بنهاية العام:
:iPhone يتوقف واتساب عن العمل على هواتف أيفون “3 جي إس”، وعلى الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل iOS 6.
Android
لن يشتغل التطبيق على هواتف أندرويد 2.1 أو 2.2، كما سيؤثر على الهواتف التي أصدرت بين 2010 و2011 ولم يتم تحديثها.
Windows
ويتوقف أيضا عن فون 7
Blackberry و Nokia
وكذلك على بلاك بيري Os، بلاك بيري 10، ونوكيا S40 ونوكيا سيمبيان S60.
تعليقات ( 10 )
سبحان اللهالحمدلله عندي ايفون 4 وماشي معاي حلاوة ولا أفكر أبدله رغم ان جاني هديه ايفون 64 وعطيته حق واحد هدية استغرب قال وشلون عندك 4 وتهدي العالم 6 قلت راضي برزقي وافرح ربعي وصرف فلوس مو شطارة وهاي قصة حياتي
التحكم بالآخرانا معي اي فون 4 وماراح أغيره حركات الإصدار هذي قديمه الان البشر لديهم وعي وعارفين اُسلوب التجار في سحب الزبون للشراء بحجة الإصدار ولا كيف بيصرفون عليكم بكرا أيفون 8 و9 مالهم غير ضرب إصداركم بالقانون!!
💎🎀سُندُسحرام علاكم ليش كذا زعلتوني😩😢 . . علماً بأن جوالي📱لايوجد فيه أي تطبيق😋☺️
"أنا اعوذبالله من كلمه أنا""أنا اعوذبالله من كلمه أنا" لي الان حدود 6شهور ما فتحت الوتس ولقيت فيه رسائل لا تقل عن3000ساله شي منها بحلول شهر رمضان و قبله صحيح أنه(تواصل)ومفيد للي يعرف له اما(الخرفان)يسير وبال و مصيبه عليهم
كجمغلوعلى الاقل بتقل الحوادث وانشغال الناس في الطريق والمجالس ومع العائلة عن بعضهم بعض وبنشوف اهتمام في بعض
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
فكه منهم غنيمةان اشتغل فاهلا وسهلا . وان ما اشتغل فذلفت مقيط ورشاه
يالطيفاحمد لله جهازي ليس من ضمن من ذكرت اسمائعم يغني عقده ساري
REALITYان شاء الله يتوقف نهائياً عن كل الأجهزة