“واتساب” يحرم ملايين الأجهزة من خدماته بنهاية العام.. لهذا السبب!

صحيفة المرصد: يبدأ تطبيق “واتساب” في حرمان ملايين الأجهزة حول العالم من خدماته ابتداء من نهاية العام الحالي بعد إعلان الشركة المطورة للتطبيق توقفها عن العمل على الهواتف وأنظمة التشغيل القديمة، وهو ما أكدته شركة فيسبوك.

وأوضحت الشركة أنها ستوفر الدعم التقني لبعض الهواتف القديمة حتى نهاية يونيو 2017، في حين سيتوقف التطبيق عن العمل نهائيا على هواتف أخرى قديمة بشكل فوري مع نهاية هذا العام.

من جهته قال متحدث باسم الشركة “بالرغم من أن هذه الهواتف القديمة كانت جزءًا من تاريخنا، إلا أنها لا تقدم قدرات من شأنها مجاراة التطويرات التي نقدمها في تطبيقنا”.

وإليكم بعض الأجهزة التي ستحرم من التطبيق بنهاية العام:

:iPhone يتوقف واتساب عن العمل على هواتف أيفون “3 جي إس”، وعلى الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل iOS 6.

Android

لن يشتغل التطبيق على هواتف أندرويد 2.1 أو 2.2، كما سيؤثر على الهواتف التي أصدرت بين 2010 و2011 ولم يتم تحديثها.

Windows

ويتوقف أيضا عن فون 7

Blackberry و Nokia

وكذلك على بلاك بيري Os، بلاك بيري 10، ونوكيا S40 ونوكيا سيمبيان S60.