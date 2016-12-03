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مفاوض إيراني سابق : هذا ما سيحدث فى إيران بعد تسلم ترامب مقاليد السلطة

3 ديسمبر, 2016 , 18:36 م
مفاوض إيراني سابق : هذا ما سيحدث فى إيران بعد تسلم ترامب مقاليد السلطة
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صحيفة المرصد:كشف حسين موسويان، المفاوض الإيراني السابق في المحادثات النووية والمعاون السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، النقاب عن توقعات ربما ستطيح النظام الايراني فى القريب العاجل.
وقال “موسويان”، إنه مع تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مقاليد السلطة، قد تزداد التهديدات ويتم تفعيل “مشروع تغيير النظام” في إيران من جديد.
ووفقا لصحيفة “شرق” الاصلاحية قال موسويان أن “الأسماء المطروحة كفريق لإدارة ترمب في شؤون السياسة الخارجية والأمنية والعسكرية، جميعهم شخصيات معادية للنظام الإيراني وللاتفاق النووي ويعتقدون بإسقاط النظام الايراني.
وأكد المتحدث الرسمي السابق باسم الفريق التفاوضي الإيراني أن “الأكثرية الجمهورية الحالية في الكونجرس المعارضة لسياسات أوباما في التعامل مع النظام قد تغتنم الفرصة في عهد ترمب للتعويض عما فاتها في السابق وأن توجه ضربات قوية لإيران”.
وكان موسويان قد دعا نظام بلاده إلى التعامل بحنكة مع إدارة ترمب للحفاظ على مكسب الاتفاق النووي الذي أورثته حقبة أوباما لإيران، وأوصى موسويان المسؤولين في بلاده بأن “يتجنبوا استفراز ترمب وعدم السب أو التحقير أو الإساءة له ولأمريكا”.
كما أوصى في مقال نشره في صحيفة “إيران” التابعة لحكومة حسن روحاني، بعدم إطلاق تصريحات عدائية لا مبرر لها للحيلولة دون إعطاء ترمب ذريعة للتحرك ضد إيران وأن يقوم النظام الإيراني بدل ذلك بدراسة التهديدات والفرص المحتملة وتنظيم برامج لأي سيناريو محتمل”.



تعليقات ( 15 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 15
    3 ديسمبر, 2016 , 20:35 م

    زائر

    من يرى سلسله الاعدامات والقتل المروعه بحق اهل السنه بايران والعراق وسوريا يعرف انهم اصحاب تحت الطاوله وهدفهم واحد
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  2. 14
    3 ديسمبر, 2016 , 20:10 م

    أماني

    أخوان من تحت الطاوله الله ينصر حلب ..............
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  3. 13
    3 ديسمبر, 2016 , 20:02 م

    شيعي برونزي

    اتركوا عنكم العنصريه
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  4. 12
    3 ديسمبر, 2016 , 19:49 م

    ملاهي

    ايران وأمريكا أهدافهم واحده والرئيس الأمريكي ليس الا مجرد ممثل والقرار في يد الكونجرس
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  5. 11
    3 ديسمبر, 2016 , 19:36 م

    محمد

    اللهم سلط ترامب على ملالي ايران الارهابيه وجعلهم عبره لغيرهم يارب ياكريم
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  6. 10
    3 ديسمبر, 2016 , 19:20 م

    العلوج الايرانين واذنابهم سوف يزولون قريبا سواء بترامب او بغيره
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  7. 9
    3 ديسمبر, 2016 , 19:14 م

    كذابيين حتى لو سقط في إيران..العراقيين راح يحتضنون النظام الملالي..
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  8. 8
    3 ديسمبر, 2016 , 19:10 م

    ان شاء الله

    ويتحقق هذا ونفتك من الدجال
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  9. 7
    3 ديسمبر, 2016 , 19:08 م

    ابوبنيان

    ياليت يتم دعم أخونا البلوش واهلنا في الحواز والكرد الله هما أهلك امريكا والحوثيين والمجوس الله هما آمين كي يرتاح المسلمين من شرهم
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  10. 6
    3 ديسمبر, 2016 , 18:49 م

    الهمداني

    والله لو السيد ترامب يغير كل الانظمة القمعية الاسلامية في العالم كله بيحصل من يدعي له بالخير وبالمرة بعد يقلع اسرائيل ام الفتن بيحصل من يحب خشمه بس اسرائيل ماضن يقدر عليها لانها ارض الميعاد
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  11. 5
    3 ديسمبر, 2016 , 18:48 م

    Mohammed

    شعب ايران شعب نجس كيف يكون معارض لبلادة وينصح بلادة في نفس الوقت لذلك يدل علي خبث الشعب الإيراني والحكومة الإيرانية
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  12. 4
    3 ديسمبر, 2016 , 18:47 م
    عدد التعليقات:305

    الصميل

    ستسقط قريبا بحول الله وسيشنق الولي السفيه وعصابته بأمعائهم بعد سحلهم في الشوارع وستقام لهم المقاصل لجز رقابهم العفنه كماحصل في ثورة الباستيل في فرنسا قبل قرنين ونيف من الزمن ويومها يفرح المؤمنون
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  13. 3
    3 ديسمبر, 2016 , 18:47 م

    سعودي محب للوطن

    اللهم عجل في هلاكها واسقاطها وشتاتها وتدميرها انك على كل شي قدير عاجلاً يارب
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  14. 2
    3 ديسمبر, 2016 , 18:44 م

    متمرد

    حتماً ستسقط..ولكن نحن قبل ان نفكر في في سقوط الاخرين لابدوان ننهض بقيمنا وديننا وخلقنا والعلم في زمن تكالبت علينا المصائب من كل حدب وصوب .
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  15. 1
    3 ديسمبر, 2016 , 18:40 م

    علي. العمري

    صارته. امريكه. هيه. الي. تشيل. الدول. الاسلاميه. امريكه. ما. له. أمان. مع. احد
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