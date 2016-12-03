مفاوض إيراني سابق : هذا ما سيحدث فى إيران بعد تسلم ترامب مقاليد السلطة

صحيفة المرصد:كشف حسين موسويان، المفاوض الإيراني السابق في المحادثات النووية والمعاون السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، النقاب عن توقعات ربما ستطيح النظام الايراني فى القريب العاجل.

وقال “موسويان”، إنه مع تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مقاليد السلطة، قد تزداد التهديدات ويتم تفعيل “مشروع تغيير النظام” في إيران من جديد.

ووفقا لصحيفة “شرق” الاصلاحية قال موسويان أن “الأسماء المطروحة كفريق لإدارة ترمب في شؤون السياسة الخارجية والأمنية والعسكرية، جميعهم شخصيات معادية للنظام الإيراني وللاتفاق النووي ويعتقدون بإسقاط النظام الايراني.

وأكد المتحدث الرسمي السابق باسم الفريق التفاوضي الإيراني أن “الأكثرية الجمهورية الحالية في الكونجرس المعارضة لسياسات أوباما في التعامل مع النظام قد تغتنم الفرصة في عهد ترمب للتعويض عما فاتها في السابق وأن توجه ضربات قوية لإيران”.

وكان موسويان قد دعا نظام بلاده إلى التعامل بحنكة مع إدارة ترمب للحفاظ على مكسب الاتفاق النووي الذي أورثته حقبة أوباما لإيران، وأوصى موسويان المسؤولين في بلاده بأن “يتجنبوا استفراز ترمب وعدم السب أو التحقير أو الإساءة له ولأمريكا”.

كما أوصى في مقال نشره في صحيفة “إيران” التابعة لحكومة حسن روحاني، بعدم إطلاق تصريحات عدائية لا مبرر لها للحيلولة دون إعطاء ترمب ذريعة للتحرك ضد إيران وأن يقوم النظام الإيراني بدل ذلك بدراسة التهديدات والفرص المحتملة وتنظيم برامج لأي سيناريو محتمل”.