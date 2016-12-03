صحيفة المرصد:كشف حسين موسويان، المفاوض الإيراني السابق في المحادثات النووية والمعاون السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، النقاب عن توقعات ربما ستطيح النظام الايراني فى القريب العاجل.
وقال “موسويان”، إنه مع تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مقاليد السلطة، قد تزداد التهديدات ويتم تفعيل “مشروع تغيير النظام” في إيران من جديد.
ووفقا لصحيفة “شرق” الاصلاحية قال موسويان أن “الأسماء المطروحة كفريق لإدارة ترمب في شؤون السياسة الخارجية والأمنية والعسكرية، جميعهم شخصيات معادية للنظام الإيراني وللاتفاق النووي ويعتقدون بإسقاط النظام الايراني.
وأكد المتحدث الرسمي السابق باسم الفريق التفاوضي الإيراني أن “الأكثرية الجمهورية الحالية في الكونجرس المعارضة لسياسات أوباما في التعامل مع النظام قد تغتنم الفرصة في عهد ترمب للتعويض عما فاتها في السابق وأن توجه ضربات قوية لإيران”.
وكان موسويان قد دعا نظام بلاده إلى التعامل بحنكة مع إدارة ترمب للحفاظ على مكسب الاتفاق النووي الذي أورثته حقبة أوباما لإيران، وأوصى موسويان المسؤولين في بلاده بأن “يتجنبوا استفراز ترمب وعدم السب أو التحقير أو الإساءة له ولأمريكا”.
كما أوصى في مقال نشره في صحيفة “إيران” التابعة لحكومة حسن روحاني، بعدم إطلاق تصريحات عدائية لا مبرر لها للحيلولة دون إعطاء ترمب ذريعة للتحرك ضد إيران وأن يقوم النظام الإيراني بدل ذلك بدراسة التهديدات والفرص المحتملة وتنظيم برامج لأي سيناريو محتمل”.
مفاوض إيراني سابق : هذا ما سيحدث فى إيران بعد تسلم ترامب مقاليد السلطة
صحيفة المرصد:كشف حسين موسويان، المفاوض الإيراني السابق في المحادثات النووية والمعاون السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، النقاب عن توقعات ربما ستطيح النظام الايراني فى القريب العاجل.
تعليقات ( 15 )
زائرمن يرى سلسله الاعدامات والقتل المروعه بحق اهل السنه بايران والعراق وسوريا يعرف انهم اصحاب تحت الطاوله وهدفهم واحد
أمانيأخوان من تحت الطاوله الله ينصر حلب ..............
شيعي برونزياتركوا عنكم العنصريه
ملاهيايران وأمريكا أهدافهم واحده والرئيس الأمريكي ليس الا مجرد ممثل والقرار في يد الكونجرس
محمداللهم سلط ترامب على ملالي ايران الارهابيه وجعلهم عبره لغيرهم يارب ياكريم
ان شاء اللهويتحقق هذا ونفتك من الدجال
ابوبنيانياليت يتم دعم أخونا البلوش واهلنا في الحواز والكرد الله هما أهلك امريكا والحوثيين والمجوس الله هما آمين كي يرتاح المسلمين من شرهم
الهمدانيوالله لو السيد ترامب يغير كل الانظمة القمعية الاسلامية في العالم كله بيحصل من يدعي له بالخير وبالمرة بعد يقلع اسرائيل ام الفتن بيحصل من يحب خشمه بس اسرائيل ماضن يقدر عليها لانها ارض الميعاد
Mohammedشعب ايران شعب نجس كيف يكون معارض لبلادة وينصح بلادة في نفس الوقت لذلك يدل علي خبث الشعب الإيراني والحكومة الإيرانية
عدد التعليقات:305
الصميلستسقط قريبا بحول الله وسيشنق الولي السفيه وعصابته بأمعائهم بعد سحلهم في الشوارع وستقام لهم المقاصل لجز رقابهم العفنه كماحصل في ثورة الباستيل في فرنسا قبل قرنين ونيف من الزمن ويومها يفرح المؤمنون
سعودي محب للوطناللهم عجل في هلاكها واسقاطها وشتاتها وتدميرها انك على كل شي قدير عاجلاً يارب
متمردحتماً ستسقط..ولكن نحن قبل ان نفكر في في سقوط الاخرين لابدوان ننهض بقيمنا وديننا وخلقنا والعلم في زمن تكالبت علينا المصائب من كل حدب وصوب .
علي. العمريصارته. امريكه. هيه. الي. تشيل. الدول. الاسلاميه. امريكه. ما. له. أمان. مع. احد