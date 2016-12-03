“الطيران المدني” يصدر بيانا حول تعرضه لهجوم إلكتروني كبير

صحيفة المرصد- واس: أكدت هيئة الطيران المدني، السبت (3 ديسمبر 2016)، أنها تعرضت لهجمات إلكترونية مؤخرًا، لكن التدابير الأمنية المعمول بها، حالت دون وقوع أية أعطال، في أنظمة الطيران والملاحة الجوية.

وأوضحت الهيئة، أنه إشارةً إلى ما أورده المركز الوطني للأمن الإلكتروني حول تعرض بعض الجهات الحكومية لعدد من الهجمات الإلكترونية بغرض تعطيل الخوادم والأنظمة التي استهدفت جهات حكومية وقطاع النقل وغيرها من القطاعات؛ فقد تبين لها بعد التعاون مع المركز؛ تعرضها لهجمات إلكترونية مؤخرًا. ولكن نظرًا إلى ما تم اتخاذه من تدابير أمنية لحماية أنظمة الطيران المدني، لم تتأثر أي من أنظمة الملاحة الجوية أو أي من الأنظمة أو الشبكات الرئيسة في المطارات أو أنظمة الموارد البشرية والمالية أو أنظمة التصاريح الجوية أو التصاريح الأمنية وغيرها من أنظمة دعم وتشغيل الأعمال في المطارات، أو الموقع الإلكتروني للهيئة؛ حيث لم تتوقف عن العمل بتاتًا.

وأشارت الهيئة إلى أنها رصدت منذ بداية الهجوم في الأيام الماضية، تأثر بعض الأجهزة المكتبية للموظفين والخاصة بالبريد الإلكتروني؛ ما تطلب تنفيذ بعض الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه الحوادث حسب أفضل الممارسات، وقد تم إجراء عزل كامل للأجهزة المصابة عن الشبكة والبدء باستعادة البيانات بأسلوب آمن، وتوفير أجهزة سليمة للموظفين ليتسنى لهم ممارسة أعمالهم، وأعيدت الخدمة للأنظمة المتضررة بعد إيقافها احترازيًّا ومراقبتها لبعض الوقت.

وبينت أن المركز الوطني للأمن الإلكتروني قام بالعمل والتعاون مع الهيئة منذ بدء الحادثة ويتم حاليًّا إجراء التحقيقات الموسعة من قبل الجهات المعنية بهذا الخصوص.