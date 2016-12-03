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بالفيديو : العريفي يكشف سبب استماتة إيران في دعم “ طاغية الشام ” وتقتيل السوريين

3 ديسمبر, 2016 , 19:09 م
بالفيديو : العريفي يكشف سبب استماتة إيران في دعم “ طاغية الشام ” وتقتيل السوريين
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صحيفة المرصد:استنكر الداعية محمد العريفي، خلال خطبة الجمعة أمس، الجرائم والمجازر التي تحدث بشكل يومي في مدينة حلب السورية على أيدي نظام بشار الأسد.

وقال “العريفي” في كلمات نارية غاضبة من فوق المنبر: “في حلب يموت الأطفال وهم على ثدي أمهاتهم، وتُهدَم المشافي فوق جرحاها، والجنائزُ تحملُ على الأكتاف فتُرمى عليها البراميل، وتأتي طائرات السوخوي الروسية وغيرها من الطائرات فتدكهم دكًّا وتقتلهم قتلًا، ولقد صار الناس كالسكارى من كثرة الموت الذي يرون، فلا يمشون إلا على أشلاء، اجتمع عليهم النصارى والنصيريون والصفويون الرافضة”.

وأضاف “العريفي”: “الرافضة لهم ثأر يزعمونه مع أهل الشام عمومًا، فيرون أنهم إذا قتلوا أهل الشام فهي علامة لخروج مهديّهم المنتظر، ويزعمون أن أهل الشام ظَلموا أهل بيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ويرون أن الشام لأحفاد بني أمية، ويستحق أهلها القتل والتشريد”.

ووصف “العريفي” بشار الأسد بأنه “طاغية الشام”، واعتبر أنه سمح لـ”الصفويين” بفتح المدارس والحسينيات ونشر التشيع في الشام، مؤكدًا أنه عاين تلك النشاطات بنفسه عندما زارها، وكيف كانوا يصرفون الأموال من أجل ذلك، ولما عجزوا عن هدفهم تحوَّلوا لقتل أهلها ودكهم، بحسب وصفه.



تعليقات ( 69 )

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  1. 69
    3 ديسمبر, 2016 , 20:44 م

    67

    67 مشعل ولكنك نسيت بني ليبرال الدّ اعداء المسلمين واللذين يؤلبون النصارى واليهود والمجوس على المسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 68
    3 ديسمبر, 2016 , 20:41 م

    اصبت حقيقه ياشيخ العريفي للاءمانه أصبت بعض اسباب أضف الي ذلك الايدلوجياءالايرانيه الحالمه بالهلال الشيعي وامبراطوريتهاالمزعومة بشارباع سورياللروس باعهالاعمامه بقم مجوسي علوي يريديقضي على الاسلام السني
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  3. 67
    3 ديسمبر, 2016 , 20:36 م

    مشــعل

    النصارى والنصيريون والصفويون الرافضة واضف لهم الاخونج بفروعها داعش والقاعدة ومن ناصرهم هم ألد اعداء المسلمين
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  4. 66
    3 ديسمبر, 2016 , 20:33 م

    صنداحي

    كلام فاضي بلا طعم ولا نكهة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  5. 65
    3 ديسمبر, 2016 , 20:33 م

    منبر الجمعه للدين ومنبر الجبير لايران

    من افضل من اقنع العالم ودر على حقد ايران في جميع المناسبات سعاده الجبير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 64
    3 ديسمبر, 2016 , 20:32 م

    مصر كانت كذلك وش غير الحال

    اللهم أهلك الرافضة الصفوية وبشار وجنده واحشرهم مع خوارج النصرة ومن على عقيدتهم وابسط رحمتك على أهلها السنة ومن دافع عنها من سنتها بعقيدة لا شائبة فيها
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  7. 63
    3 ديسمبر, 2016 , 20:31 م

    أهل السنة

    حسبنا الله ونعم الوكيل ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 62
    3 ديسمبر, 2016 , 20:28 م

    مصر كانت كذلك وش غير الحال

    لن نختلف في حبنا لحلب وسنتها فالأمر منتهي ربما نختلف جزئيا في خوارج النصرة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 61
    3 ديسمبر, 2016 , 20:27 م

    الكذب حبله قصير

    50 - شيعي برونزي برق الحرم الموضوع يتكلم عن اخوتنا في سوريا يعني لازم تصطاد في الماء العكر ......... هذا مايؤكد لنا اسلوب الاخونج - يعلق مرة على أنه شيعي ومرة سني وتفضحه توجهاته - الكذب حبله قصير
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  10. 60
    3 ديسمبر, 2016 , 20:27 م

    مصر كانت كذلك وش غير الحال

    أين نصيب أهل سيناء وجنود أرض الكنانة من تلك الخطب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 59
    3 ديسمبر, 2016 , 20:24 م

    مصر كانت كذلك وش غير الحال

    النصرة خوارج ومن أحبهم سابقا أو لاحقا مشكوك في أمره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 58
    3 ديسمبر, 2016 , 20:20 م
    عدد التعليقات:14395

    برق الحرم

    ـــــــــــ((((((((إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ))))))))ــــــــ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 57
    3 ديسمبر, 2016 , 20:15 م
    عدد التعليقات:14395

    برق الحرم

    (((((( توحيد المنظمات التي تقاتل في سوريا ...... وتوحيد جهود ممثلين الشعب السوري مطلوب ...... لن تحقق النصرة( فتح الشام) اي تقدم ولم تحافظ على مواقعا))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 56
    3 ديسمبر, 2016 , 20:12 م
    عدد التعليقات:14395

    برق الحرم

    (((((( المعارضة السورية المسلحة عقدت صفقة الانسحاب مع روسيا ......وفضيحة ....مماطلة روسيا بالوفاء بالنزماتها مع ((المعارضة المدعومة من تركيا ))) تؤكد ذلك ))))))
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  15. 55
    3 ديسمبر, 2016 , 20:11 م

    شيعي برونزي

    تعليق 52 خلل صدقت المعرف تستاهله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 54
    3 ديسمبر, 2016 , 20:11 م

    مشــعل

    الحسينيات موجودة من مئات السنين في حي الست زينب بدمشق وليست جديدة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 53
    3 ديسمبر, 2016 , 20:10 م

    شيعي برونزي

    برق الحرم الموضوع يتكلم عن اخوتنا في سوريا يعني لازم تصطاد في الماء العكر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  18. 52
    3 ديسمبر, 2016 , 20:09 م

    خلل

    وين نصيب اهل العراق من الدعاء ياشيخ ولا عشان ما فيها جيش حر
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  19. 51
    3 ديسمبر, 2016 , 20:08 م

    شيعي برونزي

    حفظ الله الشيخ محمد العريفي موتوا بغيضكم نحن نحبه واسال الله ان يوفقه لما خير للامه الاسلاميه
    لا يعجبني(23) اعجبني(0)
  20. 50
    3 ديسمبر, 2016 , 20:06 م
    عدد التعليقات:14395

    برق الحرم

    (((((( وماذا عن استمات حمير اليهود ..... في استهداف اطهر بقاع الارض ..... من اليمن ))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(20)
  21. 49
    3 ديسمبر, 2016 , 20:03 م

    مشــعل

    صح النوم كم صار لها الحرب ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  22. 48
    3 ديسمبر, 2016 , 20:02 م

    حمد

    اليس لاطفال اليمن نصيب من حنيتك ياشيخنا العزيز
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  23. 47
    3 ديسمبر, 2016 , 20:02 م

    ام سعود

    الثوار يا شيخ محمد لا يريدون خطب رنانة ولا يحتاجون تشجيع عندهم رجال ابطال هم بريدون صواريخ تسقط طائرات بشار والروس الكفره...
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  24. 46
    3 ديسمبر, 2016 , 20:01 م

    كل واحد يدعي وصﻻ بليلي وليلي ﻻ تقر لهم بذاكا

    الروافض يرمون بﻻويهم علي خوارج اﻹخونج والعكس صحيح. والحقيقة كﻻهما عينان في رأس اﻹرهاب وما يصير في منطقتنا من يوم وضع الماسوني الخميني واشتغل استعمار العراق وأفغانستان ومخطط اﻹخونج الربيع العبري
    لا يعجبني(1) اعجبني(11)
  25. 45
    3 ديسمبر, 2016 , 20:01 م

    محمد

    سيزول العلويين كما زال من قبلهم الفاطميين وسينصر الله اتباع محمد صلى الله عليه وسلم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  26. 44
    3 ديسمبر, 2016 , 20:00 م

    وأطفال اليمن العربيه ال يرق قلبك لهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(12)
  27. 43
    3 ديسمبر, 2016 , 19:58 م

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 42
    3 ديسمبر, 2016 , 19:55 م

    هذا تساؤل جيد يستحق ان نفكر فيه بعمق ومناقشة بصورة مجموعات ، لذلك ننقسم الآن إلى مجموعات وتدون كل مجموعة ما تتوصل إليه في دفاتر التعاليم الإسلامية ...
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  29. 41
    3 ديسمبر, 2016 , 19:54 م

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 40
    3 ديسمبر, 2016 , 19:52 م

    كالبحر وفيه السمك القوي يأكل الضعيف والكبير يأكل الصغير
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  31. 39
    3 ديسمبر, 2016 , 19:42 م

    شيعي برونزي

    تعليق 36 تعليقك وش المطلوب منه مثلا
    لا يعجبني(10) اعجبني(0)
  32. 38
    3 ديسمبر, 2016 , 19:41 م
    عدد التعليقات:16003

    قلم الحقيقه

    سوريا وطن عربي كما هي مصر وطن عربي لايدنسها الطغاة الارهابيين كلاب القاعدة أو الدواعش خنازير البغدادي الهالك لارحمه الله.سوريا عصية قوية صامدة في وجه جماعة الأخوان الارهابية وستكسر رقابهم فوق أرضها.
    لا يعجبني(11) اعجبني(26)
  33. 37
    3 ديسمبر, 2016 , 19:40 م

    طيب ويش المطلوب

    هذا الكلام عارفينه . عمر الكلام ما اغنى فقير ولا فقر غني .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  34. 36
    3 ديسمبر, 2016 , 19:39 م

    شيعي برونزي

    مسوين دلايك عشان دافعت عن الشيخ العريفي
    لا يعجبني(21) اعجبني(0)
  35. 35
    3 ديسمبر, 2016 , 19:35 م

    💎🎀سُندُس

    فلسطين ، اليمن ، العراق 🤔🤔
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  36. 34
    3 ديسمبر, 2016 , 19:33 م

    مصر كانت كذلك وش غير الحال

    ألم حلب أهل الشام يدمي قلوبنا اللهم احفظهم بحفظك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 33
    3 ديسمبر, 2016 , 19:32 م

    شيعي برونزي

    للاسف بعض العينات لاتعرف قيمه الشيخ الفاضل ومحبه للمسلمين سواء كانوا **** فهو يسعى لوحده المسلمين انا من محبين الشيخ حفظه الله
    لا يعجبني(21) اعجبني(0)
  38. 32
    3 ديسمبر, 2016 , 19:31 م

    الامان

    شكراااا ايه العالم الغيور كم انت محبوب في كل العالم
    لا يعجبني(21) اعجبني(0)
  39. 31
    3 ديسمبر, 2016 , 19:31 م

    مصر كانت كذلك وش غير الحال

    زهدنا في مصرنا فهل نزهد في شامنا
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  40. 30
    3 ديسمبر, 2016 , 19:29 م

    حلبي

    نتمنى أنك كنت في وسط حلب حتى تقول الكلام عن قرب وتجربة.
    لا يعجبني(1) اعجبني(12)
  41. 29
    3 ديسمبر, 2016 , 19:29 م

    همام

    بيض الله وجهك تنافح عن كل مسلم وشكرالله لك اما انتم ايه الانبطاحيين فموتو بغيظكم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  42. 28
    3 ديسمبر, 2016 , 19:29 م

    شيعي برونزي

    اللي يتكلم عن الشيخ العريفي اقول له****
    لا يعجبني(17) اعجبني(0)
  43. 27
    3 ديسمبر, 2016 , 19:29 م

    مصر كانت كذلك وش غير الحال

    استماتة في دعم طاغية الشام واستماتة في دعم اخوان مرسي (( الكل مستميت والضحية أهل السنة ))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 26
    3 ديسمبر, 2016 , 19:28 م

    وحيد

    من يوم ظهر صاحب الوجه الكئيب خميني لعنه الله ولعن من يترحم عليه ما شاف المسلمين خير دجال ويتبعه الغوغائيين ولن تقوم لهم قائمه بمشية الله تذهب ارواحهم واموالهم مقابل لاشي خسروا الدنيا والاخره
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  45. 25
    3 ديسمبر, 2016 , 19:28 م

    يا ناس يا عالم نريد خطب تصلح المجتمع *****
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  46. 24
    3 ديسمبر, 2016 , 19:26 م

    نوت بك

    محبووووب الملايين غيووور ع اعراض المسلمين ولاعزاء للمنافقين المتربصين
    لا يعجبني(12) اعجبني(0)
  47. 23
    3 ديسمبر, 2016 , 19:26 م

    مصر كانت كذلك وش غير الحال

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 22
    3 ديسمبر, 2016 , 19:26 م
    عدد التعليقات:1268

    سامية

    الهمداني/ اتذكر زيارته لمصر وخطبته العصماء هناك//صعب نسيان بعض الأمور بس هم ينسون أويتناسون أويتوهمون العصمة 😂😂😂
    لا يعجبني(14) اعجبني(28)
  49. 21
    3 ديسمبر, 2016 , 19:25 م

    مصر كانت كذلك وش غير الحال

    وفضل أهل الشام يفوق أهل مصر وكل فاضل ومفضول
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  50. 20
    3 ديسمبر, 2016 , 19:24 م
    عدد التعليقات:16003

    قلم الحقيقه

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  51. 19
    3 ديسمبر, 2016 , 19:23 م

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  52. 18
    3 ديسمبر, 2016 , 19:23 م

    مصر كانت كذلك وش غير الحال

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  53. 17
    3 ديسمبر, 2016 , 19:23 م

    لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  54. 16
    3 ديسمبر, 2016 , 19:22 م

    والله ما أهلك المسلمين اﻻ الروافض وخوارج اﻹخوانج ينفذون مخططات الماسونيه الغربية الصهيونية ليستعمروا الدول العربية وينهبوا ثرواتها ويبيدوا أهلها
    لا يعجبني(2) اعجبني(6)
  55. 15
    3 ديسمبر, 2016 , 19:21 م

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  56. 14
    3 ديسمبر, 2016 , 19:21 م

    مصر كانت كذلك وش غير الحال

    اللهم عليك بالصفوية وأذنابهم وعليك بخوارج النصرة ومن ناصرهم وروج لمعتقدهم اللهم احفظ أهل السنة في حلب
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  57. 13
    3 ديسمبر, 2016 , 19:20 م

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  58. 12
    3 ديسمبر, 2016 , 19:20 م

    إستماتة الروافض لدعم الطاغية بشار مثل إستماتة الغرب لدعم خوارج اﻹخونج والروافض واﻹخوتج وجهان لعملة اﻹرهاب والفتن والتحريض وكلها يريدان نصيبهما من مخطط الربيع العبري لﻹستعمارالجديد وتقسيم المنطقه
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  59. 11
    3 ديسمبر, 2016 , 19:19 م

    سبحان الله وله الحمد

    بالله ماتعرف سبب قتل السوريين
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  60. 10
    3 ديسمبر, 2016 , 19:19 م

    لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم . يا صبرالأرض.
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  61. 9
    3 ديسمبر, 2016 , 19:19 م
    عدد التعليقات:1268

    سامية

    خلك في الدعوة لله وخل السياسة لهلها
    لا يعجبني(16) اعجبني(12)
  62. 8
    3 ديسمبر, 2016 , 19:18 م

    مصر كانت كذلك وش غير الحال

    اللهم احفظ سنة حلب واهلك الظالين بالظالين خوارج وصفيين
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  63. 7
    3 ديسمبر, 2016 , 19:17 م

    مصر كانت كذلك وش غير الحال

    حلب الشهباء لله در أهل حلب
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  64. 6
    3 ديسمبر, 2016 , 19:17 م
    عدد التعليقات:6097

    الرحااال

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(2) اعجبني(8)
  65. 5
    3 ديسمبر, 2016 , 19:17 م

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  66. 4
    3 ديسمبر, 2016 , 19:15 م

    وش دخلك انت عندنا حكومه سياستها ثاقبه وحنكه ولا تتدخل في السياسه
    لا يعجبني(7) اعجبني(14)
  67. 3
    3 ديسمبر, 2016 , 19:14 م

    الراصد

    يا شيخ مجمد المجوس وملالي طهران لهم ثأر مع كل المسلمين السنه ليس فقط مع اهل الشام وحسب ونعرف هذا منذ ان خرجوا عن سنة نبينا محمد صلى الله علي وسلم الى الأن .ما جبت جديد الله يهديك .قال اكتشاف قال !!1
    لا يعجبني(2) اعجبني(20)
  68. 2
    3 ديسمبر, 2016 , 19:13 م

    الهمداني

    اتذكر زيارته لمصر وخطبته العصماء هناك
    لا يعجبني(3) اعجبني(6)
  69. 1
    3 ديسمبر, 2016 , 19:12 م

    اخونجي

    هلا بها الطله يا شيخ محمد ولو ان صورتك تسبب ازمات نفسية لكل ليبرالي مطية من مطايا المجوس ولكل صفوي رافضي ولكن يكفينا طلتك بين الفينة والأخرى لجلط اعداء الإسلام
    لا يعجبني(4) اعجبني(5)

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