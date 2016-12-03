بالفيديو : العريفي يكشف سبب استماتة إيران في دعم “ طاغية الشام ” وتقتيل السوريين

صحيفة المرصد:استنكر الداعية محمد العريفي، خلال خطبة الجمعة أمس، الجرائم والمجازر التي تحدث بشكل يومي في مدينة حلب السورية على أيدي نظام بشار الأسد.
وقال “العريفي” في كلمات نارية غاضبة من فوق المنبر: “في حلب يموت الأطفال وهم على ثدي أمهاتهم، وتُهدَم المشافي فوق جرحاها، والجنائزُ تحملُ على الأكتاف فتُرمى عليها البراميل، وتأتي طائرات السوخوي الروسية وغيرها من الطائرات فتدكهم دكًّا وتقتلهم قتلًا، ولقد صار الناس كالسكارى من كثرة الموت الذي يرون، فلا يمشون إلا على أشلاء، اجتمع عليهم النصارى والنصيريون والصفويون الرافضة”.
وأضاف “العريفي”: “الرافضة لهم ثأر يزعمونه مع أهل الشام عمومًا، فيرون أنهم إذا قتلوا أهل الشام فهي علامة لخروج مهديّهم المنتظر، ويزعمون أن أهل الشام ظَلموا أهل بيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ويرون أن الشام لأحفاد بني أمية، ويستحق أهلها القتل والتشريد”.
ووصف “العريفي” بشار الأسد بأنه “طاغية الشام”، واعتبر أنه سمح لـ”الصفويين” بفتح المدارس والحسينيات ونشر التشيع في الشام، مؤكدًا أنه عاين تلك النشاطات بنفسه عندما زارها، وكيف كانوا يصرفون الأموال من أجل ذلك، ولما عجزوا عن هدفهم تحوَّلوا لقتل أهلها ودكهم، بحسب وصفه.
تعليقات ( 69 )
6767 مشعل ولكنك نسيت بني ليبرال الدّ اعداء المسلمين واللذين يؤلبون النصارى واليهود والمجوس على المسلمين
مشــعلالنصارى والنصيريون والصفويون الرافضة واضف لهم الاخونج بفروعها داعش والقاعدة ومن ناصرهم هم ألد اعداء المسلمين
صنداحيكلام فاضي بلا طعم ولا نكهة
منبر الجمعه للدين ومنبر الجبير لايرانمن افضل من اقنع العالم ودر على حقد ايران في جميع المناسبات سعاده الجبير
مصر كانت كذلك وش غير الحالاللهم أهلك الرافضة الصفوية وبشار وجنده واحشرهم مع خوارج النصرة ومن على عقيدتهم وابسط رحمتك على أهلها السنة ومن دافع عنها من سنتها بعقيدة لا شائبة فيها
أهل السنةحسبنا الله ونعم الوكيل ..
مصر كانت كذلك وش غير الحاللن نختلف في حبنا لحلب وسنتها فالأمر منتهي ربما نختلف جزئيا في خوارج النصرة
الكذب حبله قصير50 - شيعي برونزي برق الحرم الموضوع يتكلم عن اخوتنا في سوريا يعني لازم تصطاد في الماء العكر ......... هذا مايؤكد لنا اسلوب الاخونج - يعلق مرة على أنه شيعي ومرة سني وتفضحه توجهاته - الكذب حبله قصير
مصر كانت كذلك وش غير الحالأين نصيب أهل سيناء وجنود أرض الكنانة من تلك الخطب
مصر كانت كذلك وش غير الحالالنصرة خوارج ومن أحبهم سابقا أو لاحقا مشكوك في أمره
عدد التعليقات:14395
برق الحرمـــــــــــ((((((((إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ))))))))ــــــــ
عدد التعليقات:14395
برق الحرم(((((( توحيد المنظمات التي تقاتل في سوريا ...... وتوحيد جهود ممثلين الشعب السوري مطلوب ...... لن تحقق النصرة( فتح الشام) اي تقدم ولم تحافظ على مواقعا))))
عدد التعليقات:14395
برق الحرم(((((( المعارضة السورية المسلحة عقدت صفقة الانسحاب مع روسيا ......وفضيحة ....مماطلة روسيا بالوفاء بالنزماتها مع ((المعارضة المدعومة من تركيا ))) تؤكد ذلك ))))))
شيعي برونزيتعليق 52 خلل صدقت المعرف تستاهله
مشــعلالحسينيات موجودة من مئات السنين في حي الست زينب بدمشق وليست جديدة
شيعي برونزيبرق الحرم الموضوع يتكلم عن اخوتنا في سوريا يعني لازم تصطاد في الماء العكر
خللوين نصيب اهل العراق من الدعاء ياشيخ ولا عشان ما فيها جيش حر
شيعي برونزيحفظ الله الشيخ محمد العريفي موتوا بغيضكم نحن نحبه واسال الله ان يوفقه لما خير للامه الاسلاميه
عدد التعليقات:14395
برق الحرم(((((( وماذا عن استمات حمير اليهود ..... في استهداف اطهر بقاع الارض ..... من اليمن ))))))
مشــعلصح النوم كم صار لها الحرب ؟
حمداليس لاطفال اليمن نصيب من حنيتك ياشيخنا العزيز
ام سعودالثوار يا شيخ محمد لا يريدون خطب رنانة ولا يحتاجون تشجيع عندهم رجال ابطال هم بريدون صواريخ تسقط طائرات بشار والروس الكفره...
كل واحد يدعي وصﻻ بليلي وليلي ﻻ تقر لهم بذاكاالروافض يرمون بﻻويهم علي خوارج اﻹخونج والعكس صحيح. والحقيقة كﻻهما عينان في رأس اﻹرهاب وما يصير في منطقتنا من يوم وضع الماسوني الخميني واشتغل استعمار العراق وأفغانستان ومخطط اﻹخونج الربيع العبري
محمدسيزول العلويين كما زال من قبلهم الفاطميين وسينصر الله اتباع محمد صلى الله عليه وسلم
شيعي برونزيتعليق 36 تعليقك وش المطلوب منه مثلا
عدد التعليقات:16003
قلم الحقيقهسوريا وطن عربي كما هي مصر وطن عربي لايدنسها الطغاة الارهابيين كلاب القاعدة أو الدواعش خنازير البغدادي الهالك لارحمه الله.سوريا عصية قوية صامدة في وجه جماعة الأخوان الارهابية وستكسر رقابهم فوق أرضها.
طيب ويش المطلوبهذا الكلام عارفينه . عمر الكلام ما اغنى فقير ولا فقر غني .
شيعي برونزيمسوين دلايك عشان دافعت عن الشيخ العريفي
💎🎀سُندُسفلسطين ، اليمن ، العراق 🤔🤔
مصر كانت كذلك وش غير الحالألم حلب أهل الشام يدمي قلوبنا اللهم احفظهم بحفظك
شيعي برونزيللاسف بعض العينات لاتعرف قيمه الشيخ الفاضل ومحبه للمسلمين سواء كانوا **** فهو يسعى لوحده المسلمين انا من محبين الشيخ حفظه الله
الامانشكراااا ايه العالم الغيور كم انت محبوب في كل العالم
مصر كانت كذلك وش غير الحالزهدنا في مصرنا فهل نزهد في شامنا
حلبينتمنى أنك كنت في وسط حلب حتى تقول الكلام عن قرب وتجربة.
همامبيض الله وجهك تنافح عن كل مسلم وشكرالله لك اما انتم ايه الانبطاحيين فموتو بغيظكم
شيعي برونزياللي يتكلم عن الشيخ العريفي اقول له****
مصر كانت كذلك وش غير الحالاستماتة في دعم طاغية الشام واستماتة في دعم اخوان مرسي (( الكل مستميت والضحية أهل السنة ))
وحيدمن يوم ظهر صاحب الوجه الكئيب خميني لعنه الله ولعن من يترحم عليه ما شاف المسلمين خير دجال ويتبعه الغوغائيين ولن تقوم لهم قائمه بمشية الله تذهب ارواحهم واموالهم مقابل لاشي خسروا الدنيا والاخره
نوت بكمحبووووب الملايين غيووور ع اعراض المسلمين ولاعزاء للمنافقين المتربصين
مصر كانت كذلك وش غير الحالتعليق مخالف
عدد التعليقات:1268
ساميةالهمداني/ اتذكر زيارته لمصر وخطبته العصماء هناك//صعب نسيان بعض الأمور بس هم ينسون أويتناسون أويتوهمون العصمة 😂😂😂
مصر كانت كذلك وش غير الحالوفضل أهل الشام يفوق أهل مصر وكل فاضل ومفضول
عدد التعليقات:16003
قلم الحقيقهتعليق مخالف
مصر كانت كذلك وش غير الحالتعليق مخالف
مصر كانت كذلك وش غير الحالاللهم عليك بالصفوية وأذنابهم وعليك بخوارج النصرة ومن ناصرهم وروج لمعتقدهم اللهم احفظ أهل السنة في حلب
سبحان الله وله الحمدبالله ماتعرف سبب قتل السوريين
عدد التعليقات:1268
ساميةخلك في الدعوة لله وخل السياسة لهلها
مصر كانت كذلك وش غير الحالاللهم احفظ سنة حلب واهلك الظالين بالظالين خوارج وصفيين
مصر كانت كذلك وش غير الحالحلب الشهباء لله در أهل حلب
عدد التعليقات:6097
الرحااالتعليق مخالف
الراصديا شيخ مجمد المجوس وملالي طهران لهم ثأر مع كل المسلمين السنه ليس فقط مع اهل الشام وحسب ونعرف هذا منذ ان خرجوا عن سنة نبينا محمد صلى الله علي وسلم الى الأن .ما جبت جديد الله يهديك .قال اكتشاف قال !!1
الهمدانياتذكر زيارته لمصر وخطبته العصماء هناك
اخونجيهلا بها الطله يا شيخ محمد ولو ان صورتك تسبب ازمات نفسية لكل ليبرالي مطية من مطايا المجوس ولكل صفوي رافضي ولكن يكفينا طلتك بين الفينة والأخرى لجلط اعداء الإسلام