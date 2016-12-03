بالفيديو : شاهد كيف انتهت مغامرة تزلج على الرمال !

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقاطع فيديو مثير يظهر مغامرة عدد من الشباب السعودي بالتزلج على الرمال والجلوس فوق “رواق” خيمة تم ربطه في مؤخرة سيارة لخوض هذه التجربة.

وبدأت التجربة بمجموعة من أفراد عائلة واحدة؛ لكنها استهوت كثير من المتنزهين الذين شاركوهم متعة التزلج على الرمال، وأخذ الـ “رواق” يقل عدده شيء فآخر حتى وصل للنهاية ولا أحد فوقه.