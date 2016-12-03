  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو : شاهد كيف انتهت مغامرة تزلج على الرمال !

3 ديسمبر, 2016 , 19:47 م
بالفيديو : شاهد كيف انتهت مغامرة تزلج على الرمال !
  • 2٬405
  • 15
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقاطع فيديو مثير يظهر مغامرة عدد من الشباب السعودي بالتزلج على الرمال والجلوس فوق “رواق” خيمة تم ربطه في مؤخرة سيارة لخوض هذه التجربة.
وبدأت التجربة بمجموعة من أفراد عائلة واحدة؛ لكنها استهوت كثير من المتنزهين الذين شاركوهم متعة التزلج على الرمال، وأخذ الـ “رواق” يقل عدده شيء فآخر حتى وصل للنهاية ولا أحد فوقه.



تعليقات ( 15 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 15
    3 ديسمبر, 2016 , 20:43 م

    راكاااان

    الحين هذه العبه مصرحه من وزارة الترفيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 14
    3 ديسمبر, 2016 , 20:42 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    اللي يبي يتزلج على الأقل خل أحد يصنع لكم حقت تزلج تكون قوية ومصنوعة من شيء يمنع الاختراق وتكون عميقة من تحت لكي ماتسقط وفيه شيء تتمسك فيه_____أيضا حتى السيارة لو تتحرك حركة غلط اوتصدم كلهم يروحو فيها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 13
    3 ديسمبر, 2016 , 20:40 م

    متابع عن بعد

    الترفيه عن النفس مطلب للإنسان.فهو يخفف من المتاعب والضغوط العملية والإجتماعية.ويجدد النشاط لجسم الإنسان.والترفيه له طرقه ووسائله التي تتماشى مع الفطرة ولا تخالف مبادئ الدين الإسلامي..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 12
    3 ديسمبر, 2016 , 20:38 م

    مواطن غيور

    مقهورابويمن متعددالمعرفات مره عمري ومره همداني هههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 11
    3 ديسمبر, 2016 , 20:36 م
    عدد التعليقات:4945

    بدور

    ريما مغامر وجنون والجنون فنون😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 10
    3 ديسمبر, 2016 , 20:35 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    بعض الناس يجهل خطورة هذه الأشياء لو ترسل لمواقع التواصل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 9
    3 ديسمبر, 2016 , 20:33 م

    مواطن غيور

    شعب ماله حل يعجبوني احب بلدي السعوديه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 8
    3 ديسمبر, 2016 , 20:33 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    التزلج على الرمال خطر الأرض تحتها أسياخ وخشب وزجاج وغطاء علب قشطة إلخ فيه واحد سوى كذا وانشق بطن بنته الحذر من هذه اللعبه لأحد يلعبها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  9. 7
    3 ديسمبر, 2016 , 20:29 م

    المايسترو٠٠

    من العنوان انتظر واحد يموت ولا يتكسر بالفيديو 🙂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 6
    3 ديسمبر, 2016 , 20:27 م

    علي. العمري

    يجب. عمل. مخيمات. دعويه. لهم. في. الصحرا. بدل النقص علي التراب. هذا ونجيب. العريفي وعائض. القرني. لهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 5
    3 ديسمبر, 2016 , 20:24 م

    الهمداني

    هناك احجار مسننة واعواد ومخلفات قد تشطر من يلعب هذه اللعبة الخطرة الى نصفين يجب التوعية اثابكم الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  12. 4
    3 ديسمبر, 2016 , 20:22 م

    علي. العمري

    مسكين. يا مواطن هذا ترفيه. بدل. المسرح. والسينما. جالسين نتقلب علي. التراب. ونقول. ترفيه.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  13. 3
    3 ديسمبر, 2016 , 20:18 م

    ياهوه

    من اربع سنوات 🤔
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 2
    3 ديسمبر, 2016 , 20:14 م

    الهمداني

    ترفية سعودي فاخر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 1
    3 ديسمبر, 2016 , 19:55 م
    عدد التعليقات:4945

    بدور

    😂رووووعه ربي يسعدهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم