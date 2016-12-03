صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقاطع فيديو مثير يظهر مغامرة عدد من الشباب السعودي بالتزلج على الرمال والجلوس فوق “رواق” خيمة تم ربطه في مؤخرة سيارة لخوض هذه التجربة.
وبدأت التجربة بمجموعة من أفراد عائلة واحدة؛ لكنها استهوت كثير من المتنزهين الذين شاركوهم متعة التزلج على الرمال، وأخذ الـ “رواق” يقل عدده شيء فآخر حتى وصل للنهاية ولا أحد فوقه.
بالفيديو : شاهد كيف انتهت مغامرة تزلج على الرمال !
صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقاطع فيديو مثير يظهر مغامرة عدد من الشباب السعودي بالتزلج على الرمال والجلوس فوق “رواق” خيمة تم ربطه في مؤخرة سيارة لخوض هذه التجربة.
تعليقات ( 15 )
راكاااانالحين هذه العبه مصرحه من وزارة الترفيه
💥💦ريما Rima💥💦اللي يبي يتزلج على الأقل خل أحد يصنع لكم حقت تزلج تكون قوية ومصنوعة من شيء يمنع الاختراق وتكون عميقة من تحت لكي ماتسقط وفيه شيء تتمسك فيه_____أيضا حتى السيارة لو تتحرك حركة غلط اوتصدم كلهم يروحو فيها
متابع عن بعدالترفيه عن النفس مطلب للإنسان.فهو يخفف من المتاعب والضغوط العملية والإجتماعية.ويجدد النشاط لجسم الإنسان.والترفيه له طرقه ووسائله التي تتماشى مع الفطرة ولا تخالف مبادئ الدين الإسلامي..
مواطن غيورمقهورابويمن متعددالمعرفات مره عمري ومره همداني هههههههه
عدد التعليقات:4945
بدورريما مغامر وجنون والجنون فنون😂
💥💦ريما Rima💥💦بعض الناس يجهل خطورة هذه الأشياء لو ترسل لمواقع التواصل
مواطن غيورشعب ماله حل يعجبوني احب بلدي السعوديه
💥💦ريما Rima💥💦التزلج على الرمال خطر الأرض تحتها أسياخ وخشب وزجاج وغطاء علب قشطة إلخ فيه واحد سوى كذا وانشق بطن بنته الحذر من هذه اللعبه لأحد يلعبها
المايسترو٠٠من العنوان انتظر واحد يموت ولا يتكسر بالفيديو 🙂
علي. العمرييجب. عمل. مخيمات. دعويه. لهم. في. الصحرا. بدل النقص علي التراب. هذا ونجيب. العريفي وعائض. القرني. لهم
الهمدانيهناك احجار مسننة واعواد ومخلفات قد تشطر من يلعب هذه اللعبة الخطرة الى نصفين يجب التوعية اثابكم الله
علي. العمريمسكين. يا مواطن هذا ترفيه. بدل. المسرح. والسينما. جالسين نتقلب علي. التراب. ونقول. ترفيه.
ياهوهمن اربع سنوات 🤔
الهمدانيترفية سعودي فاخر
عدد التعليقات:4945
بدور😂رووووعه ربي يسعدهم