تعرف على الأسماء المستبعدة من التشكيل الجديد لهيئة كبار العلماء

صحيفة المرصد: أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرًا ملكيًا، مساء أمس الجمعة، خاص بإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء.

وطبقًا للأمر الملكي، فإن هناك 21 عضو في الهيئة ، التي يرأسها، مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ.

ولم تشمل القائمة الجديدة على 3 أسماء كانت ضمن الهيئة سابقًا، وهم الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والدكتور قيس المبارك، والدكتور علي الحكمي، واللذين تم إعفائهم من مناصبهم وتعيين أخريين بدلاً منهم.