تعرف على الأسماء المستبعدة من التشكيل الجديد لهيئة كبار العلماء

صحيفة المرصد: أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرًا ملكيًا، مساء أمس الجمعة، خاص بإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء.
وطبقًا للأمر الملكي، فإن هناك 21 عضو في الهيئة ، التي يرأسها، مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ.
ولم تشمل القائمة الجديدة على 3 أسماء كانت ضمن الهيئة سابقًا، وهم الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والدكتور قيس المبارك، والدكتور علي الحكمي، واللذين تم إعفائهم من مناصبهم وتعيين أخريين بدلاً منهم.
تعليقات ( 7 )
متابعالخثلان اصغر عضو سننا مر على هيئة كبار العلماء
سفيان 66زمن سلمان يرفض كل متشدد طائفي مثير للفتن ... اللهم احفظ بلادنا وحكامها وعلامائها الوسطيين المحسنين
علي. العمريالشيخ. قيس. المبارك. والخثلان. شيوخ. كبار. وسطين في. الافتاه. الله. يحفظهم.
شايمادو دورهم وهم باذن الله مستمرين في خدمة الاسلام والمسلمين جزاهم اللهخير الجزاء
عبدالرحمنهذة سنة الحياة كل ماكبر الانسان فهو في حاجة لراحة و التقاعد لفتح. المجال للاخرين وفق الله الجميع لما يحب و يرضا
صنداحيتحية وإحترام لعلمائنا جميعا . اللي في الهيئة واللي خارج الهيئة. والمواطنين يدركون أنه ليس تقصير في علمهم وعملهم ولكن لأن المقاعد في هيئة كبار العلماء محدده بعدد معين