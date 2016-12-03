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بالصور :ولي ولي العهد يتفقد برنامج تطوير مقاتلات التورنيدو السعودية

3 ديسمبر, 2016 , 20:52 م
بالصور :ولي ولي العهد يتفقد برنامج تطوير مقاتلات التورنيدو السعودية
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صحيفة المرصد-واس:تفقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برنامج عمرة طائرات التورنيدو وتطويرها بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران.
واستمع سموه إلى إيجاز عن تطور العمل في (المرحلة الثالثة) الذي يهدف إلى المحافظة على القدرات القتالية لهذه الطائرة عبر تطوير أنظمة التسليح إلى الأنظمة الذكية والمتطورة، وكذلك ترقية أنظمة الاتصالات والمراقبة الالكترونية، كما يتضمن البرنامج تدريب الأطقم الفنية والجوية على هذه الأنظمة الحديثة.
الجدير بالذكر أن البرنامج يهدف إلى نقل التقنية للمملكة وتدريب وتوظيف الشباب السعودي على أحدث التقنيات في مجال صناعه الطيران.
رافق سمو ولي ولي العهد، معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، وقائد المنطقة الشرقية اللواء ركن مطلق الأزيمع، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية.

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تعليقات ( 13 )

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  1. 13
    3 ديسمبر, 2016 , 22:55 م
    عدد التعليقات:14410

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=hyQspup2yGY
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  2. 12
    3 ديسمبر, 2016 , 22:37 م

    🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦

    طبيعة التضاريس في اليمن تحتاج قنابل ارتجاجيه تزلزل قردة الحوثي المتحصنيين بالجبال كي تفتك بهم وتبيدهم من بكرة ابيهم عبدالملك الحوثي الرافضي يعني قنابل فتاكه
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  3. 11
    3 ديسمبر, 2016 , 22:37 م
    عدد التعليقات:14410

    برق الحرم

    (((((((عـــــــــــــــــــــاجل ........الان .......مقاتلاتنا _الكواسر .........تحلق في سماء صنعاء بشكل كثيف ومنحفض جدا))))))
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  4. 10
    3 ديسمبر, 2016 , 22:34 م

    🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦

    المشكله مو بالطائرات المشكله بالقنابل التي تحملها غير مؤثره وغير وليست ذا قوه تدميره شامله كما تمتلك الدول الغربية وروسيا كاليورانيوم المخصب حيث تركيز قطر الهدف يكون اكبر واشمل للفتك بقنبله واحده
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  5. 9
    3 ديسمبر, 2016 , 21:23 م

    بحر 1

    ياليت يتحرك الامير محمد بن سلمان بكل قوة بمتلك حاملة طايرة امريكيه وطايرة اف 35 وهاذي اكبر فرصه بامتلك هاذاين السلاحاين مع وصول الجمهورين لى حكم امريكه لان هاذ الحزب معروف في تقديره لي السعوديه
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  6. 8
    3 ديسمبر, 2016 , 21:15 م

    💎🎀سُندُس

    ياااالبــــى😘 ، يا أرض أحفظي ما عليكي ( حبيب قلبي💗) حضـر"
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  7. 7
    3 ديسمبر, 2016 , 21:09 م

    عبدالكريم القرني

    حفظك الله ياسيدي ولي ولي العهد..وحفظ الله الامير تركي بن بندربن عبدالعزيز..القائد المخلص المثالي..
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  8. 6
    3 ديسمبر, 2016 , 21:08 م

    حازم المصري

    اللهم زد وبارك اللهم اجعله زخرا لدينهم وللمسلمين
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  9. 5
    3 ديسمبر, 2016 , 21:04 م
    عدد التعليقات:14410

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=e9L6SCUUCnM
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  10. 4
    3 ديسمبر, 2016 , 21:03 م

    حمد

    الله يخليكم لنا
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  11. 3
    3 ديسمبر, 2016 , 20:58 م
    عدد التعليقات:14410

    برق الحرم

    ((((((( مقاتلات _الترنيدو ........ قصت رجول زنبيل نار الملالي.... الحوثي ...... وافقدته نصف جسده ))))))
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  12. 2
    3 ديسمبر, 2016 , 20:57 م
    عدد التعليقات:14410

    برق الحرم

    ـــــــــــ(((((وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ)))))ــــــــــــ
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  13. 1
    3 ديسمبر, 2016 , 20:55 م
    عدد التعليقات:4959

    بدور

    الله يحفظك سمو ولي ولي العهد محمد ابن سلمان
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