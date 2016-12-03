بالصور :ولي ولي العهد يتفقد برنامج تطوير مقاتلات التورنيدو السعودية

صحيفة المرصد-واس:تفقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برنامج عمرة طائرات التورنيدو وتطويرها بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران.

واستمع سموه إلى إيجاز عن تطور العمل في (المرحلة الثالثة) الذي يهدف إلى المحافظة على القدرات القتالية لهذه الطائرة عبر تطوير أنظمة التسليح إلى الأنظمة الذكية والمتطورة، وكذلك ترقية أنظمة الاتصالات والمراقبة الالكترونية، كما يتضمن البرنامج تدريب الأطقم الفنية والجوية على هذه الأنظمة الحديثة.

الجدير بالذكر أن البرنامج يهدف إلى نقل التقنية للمملكة وتدريب وتوظيف الشباب السعودي على أحدث التقنيات في مجال صناعه الطيران.

رافق سمو ولي ولي العهد، معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، وقائد المنطقة الشرقية اللواء ركن مطلق الأزيمع، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية.