بالصور :ولي ولي العهد يتفقد برنامج تطوير مقاتلات التورنيدو السعودية

صحيفة المرصد-واس:تفقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برنامج عمرة طائرات التورنيدو وتطويرها بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران.
واستمع سموه إلى إيجاز عن تطور العمل في (المرحلة الثالثة) الذي يهدف إلى المحافظة على القدرات القتالية لهذه الطائرة عبر تطوير أنظمة التسليح إلى الأنظمة الذكية والمتطورة، وكذلك ترقية أنظمة الاتصالات والمراقبة الالكترونية، كما يتضمن البرنامج تدريب الأطقم الفنية والجوية على هذه الأنظمة الحديثة.
الجدير بالذكر أن البرنامج يهدف إلى نقل التقنية للمملكة وتدريب وتوظيف الشباب السعودي على أحدث التقنيات في مجال صناعه الطيران.
رافق سمو ولي ولي العهد، معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، وقائد المنطقة الشرقية اللواء ركن مطلق الأزيمع، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية.
تعليقات ( 13 )
عدد التعليقات:14410
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=hyQspup2yGY
🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦طبيعة التضاريس في اليمن تحتاج قنابل ارتجاجيه تزلزل قردة الحوثي المتحصنيين بالجبال كي تفتك بهم وتبيدهم من بكرة ابيهم عبدالملك الحوثي الرافضي يعني قنابل فتاكه
عدد التعليقات:14410
برق الحرم(((((((عـــــــــــــــــــــاجل ........الان .......مقاتلاتنا _الكواسر .........تحلق في سماء صنعاء بشكل كثيف ومنحفض جدا))))))
🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦المشكله مو بالطائرات المشكله بالقنابل التي تحملها غير مؤثره وغير وليست ذا قوه تدميره شامله كما تمتلك الدول الغربية وروسيا كاليورانيوم المخصب حيث تركيز قطر الهدف يكون اكبر واشمل للفتك بقنبله واحده
بحر 1ياليت يتحرك الامير محمد بن سلمان بكل قوة بمتلك حاملة طايرة امريكيه وطايرة اف 35 وهاذي اكبر فرصه بامتلك هاذاين السلاحاين مع وصول الجمهورين لى حكم امريكه لان هاذ الحزب معروف في تقديره لي السعوديه
💎🎀سُندُسياااالبــــى😘 ، يا أرض أحفظي ما عليكي ( حبيب قلبي💗) حضـر"
عبدالكريم القرنيحفظك الله ياسيدي ولي ولي العهد..وحفظ الله الامير تركي بن بندربن عبدالعزيز..القائد المخلص المثالي..
حازم المصرياللهم زد وبارك اللهم اجعله زخرا لدينهم وللمسلمين
عدد التعليقات:14410
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=e9L6SCUUCnM
حمدالله يخليكم لنا
عدد التعليقات:14410
برق الحرم((((((( مقاتلات _الترنيدو ........ قصت رجول زنبيل نار الملالي.... الحوثي ...... وافقدته نصف جسده ))))))
عدد التعليقات:14410
برق الحرمـــــــــــ(((((وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ)))))ــــــــــــ
عدد التعليقات:4959
بدورالله يحفظك سمو ولي ولي العهد محمد ابن سلمان