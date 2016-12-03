بالفيديو: طفلة طلب منها والدها إجراء “هدنة” مع بشار حتى يأكلون.. شاهد ردة فعلها!

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو لطفلة سورية صغيرة ترفض طلب والدها بإجراء “هدنة” مع رئيس النظام السوري بشار الأسد؛ لأنهم شر حقيقي يهدد أمن البلاد- حسب قولها.
ويظهر الفيديو مداعبة الوالد لطفلته وسؤاله “هل نطلب من بشار السماح والهدنة حتى نتمكن من الأكل”؟ لترد الطفلة قائلة إن “ما يعانون منها من الجوع ما هو إلا امتحان من الله وسينتهي قريباً، ولا يمكن مسامحة بشار وجنوده لأنهم هم الشر الحقيقي”.
تعليقات ( 6 )
صريحانظر للتربية الإيمانية العظيمة والثبات لأطفال أهل السنة بالشام فكيف بالرجال ياسلام عليكم لهذا يقتلهم الطاغية وأعوانه من حزب الشيطان وملالي طهران الله معكم ولن يخذلكم
الغامديلعنة الله على بشار ومن وقف معه
كلمه حقالله وكبر الله وكبر كلام كبير من طفل صغير هذى هو مبادئ الاسلام الحقيقي الله ام اعدم بشار وجنوده
محمداسأل الله العظيم رب العرش العظيم الواحد الأحد الفرد الصمد ان ينصركم يارب العالمين
اللهم احفظ جنودنا البواسلنسأل الله عزوجل وجل ان يعجل بهلاك طواغيت المجوس وبشار الخنزير وينصركم على القوم المجرمين اللهم آمين