بالفيديو: طفلة طلب منها والدها إجراء “هدنة” مع بشار حتى يأكلون.. شاهد ردة فعلها!

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” ‏مقطع فيديو لطفلة سورية صغيرة ترفض طلب والدها بإجراء “هدنة” مع رئيس النظام السوري بشار الأسد؛ لأنهم شر حقيقي يهدد أمن البلاد- حسب قولها.

ويظهر الفيديو مداعبة الوالد لطفلته وسؤاله “هل نطلب من بشار السماح والهدنة حتى نتمكن من الأكل”؟ لترد الطفلة قائلة إن “ما يعانون منها من الجوع ما هو إلا امتحان من الله وسينتهي قريباً، ‏ولا يمكن مسامحة بشار وجنوده لأنهم هم الشر الحقيقي”.