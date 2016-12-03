بماذا غرد محمد بن راشد بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين للإمارات ؟ – صور

صحيفة المرصد:قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، أن علاقة المملكة والإمارات عضد بعضيده.. وجسد واحد، وذلك إثر وصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- إلى أبوظبي في مستهلة جولته الخليجية.

وذكر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد عبر تغريدتين في حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “شرفت اليوم وأخي محمد بن زايد باستقبال خادم الحرمين الشريفين في بلده الامارات .. حللت أهلا سلمان المجد ونزلت سهلا”، وأضاف “علاقات المملكة ودولة الامارات تجاوزت العلاقات الدبلوماسية والتحمت لتكون علاقة العضد بعضيده .. نسأل الله أن يحمي هذا الجسد الواحد”.

وقال في تغريدة أخرى : “شرفت اليوم وأخي محمد بن زايد باستقبال خادم الحرمين الشريفين في بلده الإمارات .. حللت أهلاً سلمان المجد ونزلت سهلاً ” .

علاقات المملكة ودولة الامارات تجاوزت العلاقات الدبلوماسية والتحمت لتكون علاقة العضد بعضيده .. نسأل الله أن يحمي هذا الجسد الواحد pic.twitter.com/ONfIHzosH2 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 3, 2016