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بماذا غرد محمد بن راشد بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين للإمارات ؟ – صور

3 ديسمبر, 2016 , 20:57 م
بماذا غرد محمد بن راشد بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين للإمارات ؟ – صور
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صحيفة المرصد:قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، أن علاقة المملكة والإمارات عضد بعضيده.. وجسد واحد، وذلك إثر وصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- إلى أبوظبي في مستهلة جولته الخليجية.

وذكر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد عبر تغريدتين في حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “شرفت اليوم وأخي محمد بن زايد باستقبال خادم الحرمين الشريفين في بلده الامارات .. حللت أهلا سلمان المجد ونزلت سهلا”، وأضاف “علاقات المملكة ودولة الامارات تجاوزت العلاقات الدبلوماسية والتحمت لتكون علاقة العضد بعضيده .. نسأل الله أن يحمي هذا الجسد الواحد”.

وقال في تغريدة أخرى : “شرفت اليوم وأخي محمد بن زايد باستقبال خادم الحرمين الشريفين في بلده الإمارات .. حللت أهلاً سلمان المجد ونزلت سهلاً ” .

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تعليقات ( 12 )

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  1. 12
    3 ديسمبر, 2016 , 23:03 م

    ✒الراصــــــــــــــــــــد✒

    "إبشر بعزك يازعيم المملكه يابو فهد" إلى الامام ياخليجنا الاتحاد الاتحاد قوه.
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  2. 11
    3 ديسمبر, 2016 , 22:11 م

    الله يديم المحبه بين دول مجلس التعاون كلنا جسد واحد ننتظر من القاده الاتحاد الاتحاد قوه للجميع الله يرد كيد الحاقدين في نحورهم
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  3. 10
    3 ديسمبر, 2016 , 22:00 م

    الله يحفظ حكام الخليج من كل مجوسي ** حاقد
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  4. 9
    3 ديسمبر, 2016 , 21:58 م

    مواطن

    لملمت الدول الخليجيه واجب ف ذا الوقت
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  5. 8
    3 ديسمبر, 2016 , 21:42 م

    زائر

    نعم المعازيب ولاعليكم زود كلكم ياحكام الامارات .. وشعبكم العزيز والمضياف ...
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  6. 7
    3 ديسمبر, 2016 , 21:37 م

    بوطلال

    الله يديم الحب على الأمة المسلمين قولو امين .
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  7. 6
    3 ديسمبر, 2016 , 21:28 م

    راقع

    نسأل الله أن يحفظنا ويحفظ لنا ديننا و أوطاننا و قادتنا. اللهم عز الدين و أرفع راية العرب و أجمعهم على الحق و العدل و المساواة ومكنهم من خدمة البشرية جمعاء ؛ و اجعلهم خلفائك في الأرض.
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  8. 5
    3 ديسمبر, 2016 , 21:19 م

    الله يديم الحزم والعزم والعز
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  9. 4
    3 ديسمبر, 2016 , 21:13 م

    المحاله ابو نواف الفيفي

    الله يوفقكم إلى كل خير
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  10. 3
    3 ديسمبر, 2016 , 21:12 م

    ابوبنيان

    الله يحفظ حكام الخليج من كل مجوسي ودحباشي حاقد
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  11. 2
    3 ديسمبر, 2016 , 21:09 م
    عدد التعليقات:14410

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=Cs46OIQCY_c
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  12. 1
    3 ديسمبر, 2016 , 21:07 م
    عدد التعليقات:14410

    برق الحرم

    ((((((((( علـــــــــــى ......... قلب ..... رجلا .........واحــــــــد))))))
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