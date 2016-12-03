بماذا غرد محمد بن راشد بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين للإمارات ؟ – صور

صحيفة المرصد:قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، أن علاقة المملكة والإمارات عضد بعضيده.. وجسد واحد، وذلك إثر وصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- إلى أبوظبي في مستهلة جولته الخليجية.
وذكر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد عبر تغريدتين في حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “شرفت اليوم وأخي محمد بن زايد باستقبال خادم الحرمين الشريفين في بلده الامارات .. حللت أهلا سلمان المجد ونزلت سهلا”، وأضاف “علاقات المملكة ودولة الامارات تجاوزت العلاقات الدبلوماسية والتحمت لتكون علاقة العضد بعضيده .. نسأل الله أن يحمي هذا الجسد الواحد”.
وقال في تغريدة أخرى : “شرفت اليوم وأخي محمد بن زايد باستقبال خادم الحرمين الشريفين في بلده الإمارات .. حللت أهلاً سلمان المجد ونزلت سهلاً ” .
علاقات المملكة ودولة الامارات تجاوزت العلاقات الدبلوماسية والتحمت لتكون علاقة العضد بعضيده .. نسأل الله أن يحمي هذا الجسد الواحد pic.twitter.com/ONfIHzosH2
— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 3, 2016
شرفت اليوم وأخي محمد بن زايد باستقبال خادم الحرمين الشريفين في بلده الامارات .. حللت أهلا سلمان المجد ونزلت سهلا pic.twitter.com/z6Hn6TPpJ9
— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 3, 2016
تعليقات ( 12 )
✒الراصــــــــــــــــــــد✒"إبشر بعزك يازعيم المملكه يابو فهد" إلى الامام ياخليجنا الاتحاد الاتحاد قوه.
مواطنلملمت الدول الخليجيه واجب ف ذا الوقت
زائرنعم المعازيب ولاعليكم زود كلكم ياحكام الامارات .. وشعبكم العزيز والمضياف ...
بوطلالالله يديم الحب على الأمة المسلمين قولو امين .
راقعنسأل الله أن يحفظنا ويحفظ لنا ديننا و أوطاننا و قادتنا. اللهم عز الدين و أرفع راية العرب و أجمعهم على الحق و العدل و المساواة ومكنهم من خدمة البشرية جمعاء ؛ و اجعلهم خلفائك في الأرض.
المحاله ابو نواف الفيفيالله يوفقكم إلى كل خير
ابوبنيانالله يحفظ حكام الخليج من كل مجوسي ودحباشي حاقد
عدد التعليقات:14410
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=Cs46OIQCY_c
عدد التعليقات:14410
برق الحرم((((((((( علـــــــــــى ......... قلب ..... رجلا .........واحــــــــد))))))