بالصور : خادم الحرمين يشرف مأدبة العشاء الرسمية ويتقلد أعلى وسام بالإمارات

صحيفة المرصد-واس:شرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ـ في قصر المشرف في إمارة أبوظبي مساء اليوم مأدبة العشاء الرسمية بمناسبة زيارته – أيده الله – لدولة الإمارات العربية المتحدة.

كان في استقبال الملك المفدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقبيل المأدبة صافح خادم الحرمين الشريفين، أعضاء المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

ثم قلد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – وسام زايد الذي يعد أعلى وسام في دولة الإمارات العربية المتحدة.