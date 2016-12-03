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3 أواني في المطبخ خطيرة جداً على الصحة

3 ديسمبر, 2016 , 21:55 م
3 أواني في المطبخ خطيرة جداً على الصحة
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صحيفة المرصدكشف تقرير نشره الموقع الأمريكي “healthy-holistic-living”، عن بعض الأواني المستخدمة في طهي الطعام، والتي تشكل خطرًا على الصحة، فإنها تتلف مذاق وقيمة الطعام وتحوله إلى سموم، وتتضمن الأواني الآتي:

*الأوانى المطلية سيراميك مثل المقالي والسكاكين:
– مطلية بمعدن “البوليمر” الاصطناعي، ويستمر الطلاء نحو عام فقط ثم يتآكل عن طريق التسخين المتكرر.
– تضيف جرعة سامة فى الطعام

*أواني المطابخ غير اللاصقة (التيفال):
– تصنع مع طلاء اصطناعي من مادة تترافلوروايثيلين وبوليمر البلاستيك، وتنتج السموم إذا تم التسخين فوق 232 درجة.
– استنشاق الأبخرة السامة المنبعثة من الطلاء يمكن أن يسبب الدخان الناتج عنها القشعريرة والحمى وضيق الصدر والسعال.

* أواني ورقائق الألومنيوم:
– الألومنيوم يتراكم في المخ والرئتين والعظام والأنسجة.
– يسبب خللاً وظيفيًا وعضليًا وفقدانًا للذاكرة وأثبتت الأبحاث أنه سبب رئيسي لمرض الزهايمر.



تعليقات ( 11 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 11
    3 ديسمبر, 2016 , 23:32 م

    ابو منصور

    طيب وايش باقي نطبخ فيه..ما أحسن مراعين زمان كلها فحار وحجر
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  2. 10
    3 ديسمبر, 2016 , 23:13 م

    محمد

    حتى الآن لم يتم العثور على البديل الأمثل لالواح التقطيع
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  3. 9
    3 ديسمبر, 2016 , 22:55 م

    سعوديه وافتخر

    عبدالعزيز تعليق 7 صادق ممكن حرب شركات
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  4. 8
    3 ديسمبر, 2016 , 22:54 م

    سعوديه وافتخر

    وكيف نطبخ في الكاسات والفانجيل مثلا?! علقتونا كذا اعطو البدائل مو ترمونا في البحر واياك اياك ان تبتل بالماء خلاص عند الطبخ لازم نقول بسم الله الذي لايضر مع اسمه شي الله الحامي والحااااااااافظ .
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  5. 7
    3 ديسمبر, 2016 , 22:46 م

    عبدالعزيز//

    مافيه بيت مايخلى منها سنيييين والناس تستخدمها شكله فيه شركه جديده نازله
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  6. 6
    3 ديسمبر, 2016 , 22:31 م

    جوزالهند صحي

    استخدام جوز الهند بدل السكر في الشاي وتحويره وتدقيقه حتى يذوب في الماء وينتج لنا طعما اخر رائع بدل السكر وفيه تعويض عن من لا يستمتع بروعه الشاي فمن يضع جوز الهند كبديل للسكر في كثير من الاكل شكر له
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  7. 5
    3 ديسمبر, 2016 , 22:29 م
    عدد التعليقات:3388

    تووته

    جينا في سيرة الطبخ والمطبخ وحبووو يوضحون لنا الزين والشين
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  8. 4
    3 ديسمبر, 2016 , 22:27 م

    ماجد

    افضل مادة للطبخ ستيل الحديد
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  9. 3
    3 ديسمبر, 2016 , 22:22 م

    جديد

    الشرها **ه هي المسئوله عن ذالك
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  10. 2
    3 ديسمبر, 2016 , 22:09 م
    عدد التعليقات:15267

    هيفاء @

    مو بس الاواني الطبخ كله خطير الله يحفظنا. شفتوا لاحد يطلب زوجته تطبخ 😂😂😂
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  11. 1
    3 ديسمبر, 2016 , 22:01 م

    راكاااان

    ختمتوها بالألمنيوم وش بقيتم نطبخ في ايدينا ولا فوق الحصى
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