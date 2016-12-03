3 أواني في المطبخ خطيرة جداً على الصحة

صحيفة المرصدكشف تقرير نشره الموقع الأمريكي “healthy-holistic-living”، عن بعض الأواني المستخدمة في طهي الطعام، والتي تشكل خطرًا على الصحة، فإنها تتلف مذاق وقيمة الطعام وتحوله إلى سموم، وتتضمن الأواني الآتي:

*الأوانى المطلية سيراميك مثل المقالي والسكاكين:

– مطلية بمعدن “البوليمر” الاصطناعي، ويستمر الطلاء نحو عام فقط ثم يتآكل عن طريق التسخين المتكرر.

– تضيف جرعة سامة فى الطعام

*أواني المطابخ غير اللاصقة (التيفال):

– تصنع مع طلاء اصطناعي من مادة تترافلوروايثيلين وبوليمر البلاستيك، وتنتج السموم إذا تم التسخين فوق 232 درجة.

– استنشاق الأبخرة السامة المنبعثة من الطلاء يمكن أن يسبب الدخان الناتج عنها القشعريرة والحمى وضيق الصدر والسعال.

* أواني ورقائق الألومنيوم:

– الألومنيوم يتراكم في المخ والرئتين والعظام والأنسجة.

– يسبب خللاً وظيفيًا وعضليًا وفقدانًا للذاكرة وأثبتت الأبحاث أنه سبب رئيسي لمرض الزهايمر.