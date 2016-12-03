بالفيديو والصور : قتلى و مفقودين في حريق خلال حفلة موسيقية بكاليفورنيا

صحيفة المرصد:قتل تسعة أشخاص السبت فيما فقد آخرون إثر حريق شب خلال حفلة موسيقية في أوكلاند في كاليفورنيا، وفق ما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن فرق الإطفاء

أفادت وسائل إعلام أمريكية عدة نقلا عن فرق الإطفاء أن تسعة أشخاص قتلوا واعتبر 15 آخرون في عداد المفقودين إثر حريق وقع خلال حفلة موسيقية في أوكلاند في كاليفورنيا.

ونقلت صحيفة سان جوزيه ميركوري نيوز عن فرق الإطفاء قولها إن نحو 70 شخصا كانوا يشاركون في هذه الحفلة التي كانت فرقة غولدن دونا للموسيقى الإلكترونية تحييها.

فيما قالت تيريزا ديلوتش ريد رئيسة جهاز الإطفاء بالمدينة لصحيفة إيست باي تايمز إن المبنى الذي يضم وحدات للسكن والعمل يقع في حي فروتفال وليس به نظام لإطفاء الحرائق.

ونشب الحريق نحو الساعة 23,30 من مساء الجمعة بالتوقيت المحلي (07,30 ت غ) ولم تتم السيطرة عليه إلا صباح اليوم التالي، ولا يزال رجال الإنقاذ يفتشون عن الضحايا بين الأنقاض، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام عن الإطفائيين.

ونشرت وسائل الإعلام صور ألسنة لهب بارتفاع أمتار عدة تخرج من سقف عمارة وسط دخان كثيف.

وقالت تيريزا ديلواش ريد رئيسة فرق الإطفاء “علينا أن نقوم ببحث معمق في المبنى ولا نعرف العدد المحتمل للضحايا الإضافيين”.