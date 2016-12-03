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بالفيديو والصور : قتلى و مفقودين في حريق خلال حفلة موسيقية بكاليفورنيا

3 ديسمبر, 2016 , 22:04 م
بالفيديو والصور : قتلى و مفقودين في حريق خلال حفلة موسيقية بكاليفورنيا
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صحيفة المرصد:قتل تسعة أشخاص السبت فيما فقد آخرون إثر حريق شب خلال حفلة موسيقية في أوكلاند في كاليفورنيا، وفق ما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن فرق الإطفاء

أفادت وسائل إعلام أمريكية عدة نقلا عن فرق الإطفاء أن تسعة أشخاص قتلوا واعتبر 15 آخرون في عداد المفقودين إثر حريق وقع خلال حفلة موسيقية في أوكلاند في كاليفورنيا.

ونقلت صحيفة سان جوزيه ميركوري نيوز عن فرق الإطفاء قولها إن نحو 70 شخصا كانوا يشاركون في هذه الحفلة التي كانت فرقة غولدن دونا للموسيقى الإلكترونية تحييها.

فيما قالت تيريزا ديلوتش ريد رئيسة جهاز الإطفاء بالمدينة لصحيفة إيست باي تايمز إن المبنى الذي يضم وحدات للسكن والعمل يقع في حي فروتفال وليس به نظام لإطفاء الحرائق.

ونشب الحريق نحو الساعة 23,30 من مساء الجمعة بالتوقيت المحلي (07,30 ت غ) ولم تتم السيطرة عليه إلا صباح اليوم التالي، ولا يزال رجال الإنقاذ يفتشون عن الضحايا بين الأنقاض، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام عن الإطفائيين.

ونشرت وسائل الإعلام صور ألسنة لهب بارتفاع أمتار عدة تخرج من سقف عمارة وسط دخان كثيف.

وقالت تيريزا ديلواش ريد رئيسة فرق الإطفاء “علينا أن نقوم ببحث معمق في المبنى ولا نعرف العدد المحتمل للضحايا الإضافيين”.

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تعليقات ( 22 )

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  1. 22
    3 ديسمبر, 2016 , 23:29 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    والمستغفرين بالاسحار
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  2. 21
    3 ديسمبر, 2016 , 23:12 م

    احمد H

    قلم الحقيقة متعب نفسه وهو يبغا يصير امريكي والأمريكان يقولون عنه nasty أي مقرف كريه معقد
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  3. 20
    3 ديسمبر, 2016 , 23:11 م

    الصقر الجارح

    الله اعلم قد يكونوا ضايقوا احد المسلمين او ارادوا منع الاذان فحل عليهم غضب الله ونقمته
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  4. 19
    3 ديسمبر, 2016 , 23:05 م

    معيض

    أعوذ بالله من سوء الخاتمة احترقوا وهم في حفلة ماجنة
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  5. 18
    3 ديسمبر, 2016 , 22:54 م

    فهد / جدة

    خسئت من يحب القتل هو أنتم ياعلاوي
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  6. 17
    3 ديسمبر, 2016 , 22:52 م

    زينب...

    هناك آيه تقول (استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم.ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين)
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  7. 16
    3 ديسمبر, 2016 , 22:46 م

    متابع عن بعد ت 1و 2 و 7

    الله يرحمك أنت وياه .. والله يهديك ولا يغديك .. الرحمة لا تقال إلا للمسلم فقط .. والدعاء لهم بالهداية ..
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  8. 15
    3 ديسمبر, 2016 , 22:44 م

    فهد / جدة

    قلم الضلالة والبهت أين قلمك المكسور المهتريء لم يتحدث عن المجازر اليومية بحق أهل حلب والموصل من قبل الروس الارهابيين والحشد الارهابي المجرم أم هؤلاء دمهم رخيص لأنهم مسلمون
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  9. 14
    3 ديسمبر, 2016 , 22:40 م

    علي. العمري

    اخ. فهد جده. لماذا. تحبو. القتل. والحرق اتركو الناس. تعيش. وتفرح. حتي. في. مصايب. الناس. نفرح.
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  10. 13
    3 ديسمبر, 2016 , 22:39 م

    الهمداني

    اللهم ارحم وغفر للمتوفين واسكنهم الجنة ونزلهم الفردوس مع الصالحين والصديقين اللهم امين اللهم اشفي المصابين وحفظ المفقودين بحفظك ياكريم
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  11. 12
    3 ديسمبر, 2016 , 22:34 م
    عدد التعليقات:16015

    قلم الحقيقه

    الأخونجي عدو الله والناس والحياة قلبه أسود حقود . يريد للعالم وشعوبه أن يحترق ويفنى ويقتل ليبقى هو يقف على جماجمهم .
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  12. 11
    3 ديسمبر, 2016 , 22:32 م

    فهد / جدة

    قلم وعلاوي عويمري / أسأل الله أن يحشركما معهم فمن أحب قومآ حشر معهم أيها الحقيران النذلان
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  13. 10
    3 ديسمبر, 2016 , 22:27 م

    متابع عن بعد ت 1ووو 2

    ياليت بعض محبين السهرات والمرح والفرح الكاذب حاضرين... وصاحب ت 1 و 2 الله يرحمك أنت أما أن يهديك أو يغديك.. الرحمة والدعاء بها للمسلم فقط ..
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  14. 9
    3 ديسمبر, 2016 , 22:25 م

    اللهم احفظ جنودنا البواسل

    **ه ياقلم البهتان مع من تحب اللهم اعز الإسلام والمسلمين واجعله عزيزا إلى يوم الدين وانصر جنودنا المرابطين في كل مكان واجعل بلاد الحرمين عزيزة ما دامت السموات والأرض اللهم آمين
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  15. 8
    3 ديسمبر, 2016 , 22:25 م

    محمد

    حلو الله يزيدهم دمار زي ما دمروا الدول الاسلامية والمسلمين ذوقوا اوجاع المسلمين اشوي اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم وزدهم عذاب وهوان وارافضة معهم ومن يؤيدهم من الاقلام والمعرفات الراقضية امين يارب
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  16. 7
    3 ديسمبر, 2016 , 22:25 م

    علي. العمري

    الله. يرحم. من مات. ويشفي المصاب. كارثه. انسانيه. لهم
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  17. 6
    3 ديسمبر, 2016 , 22:24 م
    عدد التعليقات:16015

    قلم الحقيقه

    هناك فرق بين من يهلك من الارهابيين ليبقى وطن ومن يستشهد من المواطنين لأنهم أوفياء وعشاق لوطن.
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  18. 5
    3 ديسمبر, 2016 , 22:21 م

    طلال

    قلم الخنبقه** معهم قولوا آمين
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  19. 4
    3 ديسمبر, 2016 , 22:19 م

    مزاجي رايق

    بعض الناس **هم عارفين ايش وضعهم
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  20. 3
    3 ديسمبر, 2016 , 22:16 م

    فهد / جدة

    يعطيكم العافية هادي الاخبار السعيدة التي تشرح الصدر / ( إن ربك لبالمرصاد / أهلنا في حلب والموصل يذبحون وصمت أميركي على هذه المجازر يعني رضاء تام يمهل ولا يهمل
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  21. 2
    3 ديسمبر, 2016 , 22:12 م
    عدد التعليقات:16015

    قلم الحقيقه

    مؤكد ستتبين السلطات الأمريكية أسباب الحريق الذي راح ضحيته مواطنين أمريكيين أبرياء نسأل لمن توفى منهم الرحمة وللمصابين الشفاء العاجل.ومااذا كان بفعل عمل ارهابي من قبل الأخونجيين الدواعش لعنهم الله.
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  22. 1
    3 ديسمبر, 2016 , 22:07 م
    عدد التعليقات:16015

    قلم الحقيقه

    رحمم الله المتوفين رحمة واسعة وعافى الجرحى والمصابين .
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