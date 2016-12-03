بالفيديو..داعية :أكشاك شاهي الجمر ربما تصبح مكانا لترويج المخدرات!

صحيفة المرصد: أبدى الشيخ الدكتور إبراهيم بن محمد الزبيدي، عضو الدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، مخاوفه من انتشار أكشاك وعربات بيع شاهي الجمر بكثرة وبشكل كبير، حتى أضحت تشغل الطرقات في الأماكن العامة والمنتزهات البرية، والأحياء السكنية، مشيرًا إلى أنها ربما تحمل داخلها الاحتقان والأحقاد بما يكفي لبث سمومها وما لا نعلمه داخل ذلك الشاي وأباريقه.
وحذر الزبيدي خلال خطبته، من استهداف أصحاب النفوس الضعيفة وتجار المخدرات والتغرير بشبابها، مشددًا على ضرورة مراقبة البلديات لهذه الأنشطة، والتأكد من عدم حدوث شيء من تسمم أو وجود تجار لبيع هذه السموم بحجة بيع شاهي الجمر وحتى تكون متابعة هؤلاء بشكل سليم ويمكن الوصول والتعرف عليهم بسهولة حالما بوضعت لوحات على هذه العربات لضمانات سلامة تلك السلع وإدارة الربح الحلال للشباب والمواطن الذي يريد كسب لقمة عيشه بالحلال، دون مشاركة من انتموا قريبًا لهذا العمل بعد أن كانوا يعملون في محال الاتصالات وحين تم سعودتها انتقلوا للتجارة بهذه السلع.
تعليقات ( 82 )
ابو ردنهداك الله ياشيخ أحسن الضّــــــــن ،،،
loovivoolيقصد اليمنة الذين كانوا يعملون في محلات الاتصالات والذين اصبحوا يضايقون ابن البلد الآن حتى في بيع الشاي ولكن الاعضاء الغافلين لا يعلمون
عزوزكولا مو صاحي الوضع مو طبيعي ربي يأخذ روحك قل امين
ابو عبدالعزيزاسال الله رب العرش العظيم ان يجي يوم ومن كثر الحاجه ان هذا الشيخ يبيع شاهي على الجمر او احد عيال اللهم ان عبدك اتهم عبادك ظلم وفردها فيه وفي عياله يا قوي يا عزيز يا الله
سعودي🇸🇦وافتخرارجو ان يصدر قرار حازم بان اي داعيه يترك الدعوى لله ويتجه الى تكفير او نقد اشخاص ودول وكأنه وزير خارجيه ويتسبب بازمه علاقات او لغط ان يتم سجنه ومنعه احدهم انتقد وكاد يكفر رئيس دوله،ماهذا ماهذه الفوضى
ابو سعدكل اناء بالذي فيه ينضح
زائرصدق الشيخ الكشتات الشاهي لن من يبيع فيها غير اليمنيون وشرق اسيا وخصوصا بسطات الشاهي لاتستبعدون الحق حق دائما نعطي الثقه لين يقع الفاس بالراس الحذر واجب
س - ت 69والدكاترة ياجدة 9 ثسير هههههههههههههههههههههههه
سعودي🇸🇦وافتخرالمرسوم الملكي امس حدد هيئة كبار العلماء وحدد هيئة الافتاء لماذا كل من صار داعي او حافظ له آيتين وكم حديث يترك الدعوى لله ويتحول الى سياسي او وزير مختص او الناس موكلينه يتحدث بلسانهم ماهذه الفوضى
ابو بشتالجاهل عدو نفسه الشيخ من جهله لايعلم مدى سهولة ترويج المخدرات وعدم حاجة المروج لأن يبيعها في الاكشاك !!
سعودي🇸🇦وافتخرهداك الله ياشيخ اذا عندك معلومات مررها للاجهزه المختصه وفيه ادارات متخصصه تفتتش وتحلل الشاي ،، اذا فيه واحد او اثين مخدرات ميئات ابرياء يترزقون ،، لماذا عندنا لغه التعميم بنت انحرفت لازم نقفل ع البنات
سعودي🇸🇦وافتخرياشيخ هداك الله خلصنا من اللي يقفل على المراءه حتى عن الدراسه والعمل ،، طلعت انت تبي تقفل على الشباب اللي يترزقون الله لاجل العماله الاجنبيه تصير مكانهم فيه ناس عندها عماله ماهم لاقين شغل ،
عدد التعليقات:1275
ساميةما أكثر الفروات عندنا 😂😂😂
ام عبدالرحمنالشيخ هداه الله مجتهد لاكن اجتهاده في غير محله
العنزيوالله العظيم انك صادق ي شيخ ولدي عمره تسعه عشر ربيعا جاء بكل براءه يسألني يبه انا اشتريت شاهي على الجمر ويقولي اللي يبيع تبي شاي كدادين والا عادي وفهمت المعنى ورحت له وتقدمت بشكوى لذا انتبهوا
سعد العبدي** ياشيخ بيع الشاهي مهنه تفتح بيوت وتشبع بطون** ما يحس بالفقير قيمة بشتك تصرف على ايتام عام كامل وين تحس بالعالم لا وتدخل في نياتهم
غورباتشوفيا شيخ اصرف عليه ويتركها جزاك الله خير
الى ٥٩كذبت وادعيت زور على خلق الله . ترى الدوله ماهي غافله ولو في شي لقامت بالواجب . انسان غريب
marالله المستعان ضاقت على خلق الله وهذا يكمل النقص اين يذهب **
الله المستعان ١الى متى ياهاؤلاء واقفين بالمرصاد للشباب . هذا اللي انتوا بتسوه هو اساس الانحراف لبعضهم اتقوا الله والله حرام كم**فاتحين بيت من البسطات شي يقهر الله حسيبكم
الشهاب الاحمرسئمنا من هؤلاء واكاذيبهم ولن نستمع لهم بعد الان ابدا.
الله المستعانهذا ديدن بن فروه وجماعته. اهانة الشاب**بكل شيء لاخلوه يتعلم ولاخلوه يترزق ولا خلوه يشوف حاله . الى متى هذا الحال
الراصدكلامه صحيح حدثني احد الأخوه ثقه اقسم بالله هذا كلامه واحد يبع شاهي نوعين اللي يبي مخدرات له خاص واللي مايبي له غيره شاهي عادي عند بياعين الشاهي ابوجمر مشكلتنا الثقه العمياء اتمنى يشوف لهم حل
إلى قلم الحقيدهاعوذ بالله الحقد ملأ قلبك وهذا واضح من تعليقك فمره تسلكي طريق انك حريصه على ما يهم المجتمع وتقولي هل خلصت مشاكلة وتعملي نفسك ناصحه ومره تضحكي صفراء اهم شي ان تكتبي تعليق تحاولي اسقاط الرجل باي طريقه
سبحان اللهالله يعطيك علي قد نيتك
شيخ مزيون*********
محمد96ياشين نيته هذول فاتحين بيوت منها يلله وظفهم وشوف يبعون شاهي ولا لا بس قع ازراق وظن بناس خير
رايقة وفايقةقطع الاعناق ولا قطع الارزاق يافضيله الشيخ صدق الحاسد في الارض والرازق في السماء لاتعمم وخل الناس تسترزق لاتسد باب فقير خلك عون لافرعون الله المستعان كم من شخص راح يتضرر من كلامك
محمد96تعليق مخالف
ابو محمد السيدلماذا يترك خطيب المسجد يشكك في المسلمين ونحن بلد التوحيد ؟ لماذا لايتم تحديد خطبة المسجد في حدود الدعوه بالمعروف والحسنى ولايترك الخطيب على هواه ؟ هل هذا هو الأسلوب الدعوى الذي عليه الأمة الإسلامية
نظامي واحب النظام واكره العشوائية والفوضي لقد اصبت كبد الحقيقة ياشيخفعلاً الناس تشرب شاهي ولاتعلم عن نظافة الماء او هل وضع فى الشاهي شيء او لا ربما كانت نهاية الأنسان بسبب اخر كوب شاهي تناوله أو أصابته بعدوي (لاسمح الله)ربما من يبيع الشاهي لاتجده فى موقعة اليوم التالي
إمرأهيلاحقون الناس في رزقهم حسبي الله
الحربي***يبيعون شاهي هذا بدال ماتقول ان طلب الرزق حلال وتحث الشباب العاطل بدون وضايف ان يسعو بطلب الرزق وش دخل شغلهم بالمخدرات .
المحاله ابو نواف الفيفيفعلا حتى أصحاب الفواكه تجدهم في ساعات متأخرة من الليل شغاله خارج المدن يجب ملاحقتهم. ....وأكثرهم اجانب
نظامي واحب النظام واكره العشوائية والفوضي لقد اصبت كبد الحقيقة ياشيخكلام الشيخ صادق الله يجزاه خير الحل هو تقنين العمل فى هذة الأكشاك او المواقع وهو حصول البائع على ترخيص من البلدية بعد ان تستوفي البلدية كافة بياناته الشخصية من خلال السجل المدني بعدها يزاول العمل
ضمير الناسياصبابين الشاي زيدوحلاته***يلي مابيعشىى ويسهرلشوحياته***
كلمة حقشيخ وهذا كلامك ما حدهم على الأكشاش إلا الحاجه عندك شئ اثبته ولا اسكت احسن انت شيخ واكيد مريش ولا تدري ويش الناس فيه
يالطيفاول الي يبيعن مناديلومسك منهن كثيرحسب مسمعنى واليوم شاهي ااجمر واكل البيت لانه يراد تشويه سمعه المواطنات والمواطنيين لاكن اغلبهم الي يبيعون وافدات ووافدين ابناء البلد يعدون على لاصابع
ضمير الناسمابقى غير الشاي ولاراح صرناعلى الهوى مباشره ***
شيعي برونزيياليت بعض القوم يعلمون ويتابعون الحقيقه من هؤلا المشايخ وهم اللذين خرجوا **
محمد الحربيتابع لماقبله ولو اراد الاشرار بيع المخدرات فليس بالضروره بيعها مع الشاي يبيعونها في كل مكان ومن لايخاف الله توقع منه كل شئ حتى في المدارس في كل مكان يكفي شبابنا كل مايتجه لمكان شريف وقفتم ضده
الزهرانيالتشكيك في النيات ومضايقة الشباب كارثه طيب اشتغلوا لكسب الرزق الحلال وش المشكله اطلب**
الكنديخل الناس تشتغل والله ماعندك سالفه كلامك لايعقل وخلصت مشاكل الامه ماعندك الاتبربر علئ اللي يبون يشتغلون باالحلال ويش دخل الشاي في المخدرات
محمد الحربيالافضل ياشيخ هو قتل من يبيع الشاي رميا بالرصاص من اراد المتاجره بالمخدرات فليس بالضروره ارتباطه ببيع الشاي يكفي الدعوه لتضييق على المواطنين ولاه امرنا حفظهم لايرضون بالتضييق على المواطن كما تفعلون يت
AMS.fلون ان بائع الشاهي** وشلة يمدحون من يبيع هذا الشاهي .
الفجر القريب** الحمد لله ع نعمت العقل . ** للعقول الضائعه
AMS.fاين انت ايها الذي اصبح مفخرة في هذه الايام . لمتجد الا محاربة الضعوف على رزقهم باسم الدين . حسبي الله .
ياشيخ كن معي لبضع دغايغأغلب اﻷشياء ﻻ نلتفت لها إﻻ بعد وقوع الفأس بالرأس
__ليعني ياشيخ يوم تتهم حقين شاهي الجمر .انت كذا ظامن **؟؟
AMS.fهذا الداعية الحسد مسيطر علية . حسود .
عدد التعليقات:16015
قلم الحقيقه**. خلصت مشاكل البلد ولابقت عندك غير اكشاك بيع الشاي.
نواف المالكيطيب ياشيخ والقهوه التركي .؟
Nasser7777الحمدلله ان ارزاق البشر ماهي بيدك **
مودير كبيريقولو الشباب ما يحبو يشتغلو ..واذ اشتغلو شككو الناس فيهم ..
بدروالله ياشيخ ا** عاجبهم كل شيء **مثل حقون الشاي والخضار أنتشروا انتشار رهيب وكلهم من** نرجوا أن ** من سباتها العميق وكذلك مكافحة المخدرات انتبهوا ....
ابببببااااايتعدت مرحلة ربما.
نادرخوفه مبرر ، على ضوء مايتم كشفه من ألكم الهائل للمخدرات .
جنوبية..🌻🌻كلامه صحيح يجب مراقبتهم
يالطيفياشيخ صارت وانتهى لابد من مراقبتهم الجاد يترك والي به ريح يمسك
شاهي جمرأنا اخشى ان يكون** تجار مخدرات ...هل يعقل ذلك .ههههههههههههه
عدد التعليقات:16015
قلم الحقيقهمؤكد عند كشك لبيع الشاي الخمر ههههههههه
عدد التعليقات:16015
قلم الحقيقهشكل كوب شاي ساخن انتثر عليك عند أحدهم ههههههه.
متفرج بصمتاحسن الظن ياشيخ .... بالله واحد ماعنده وظيفه وعليه التزامات اش رايك بقعد بالبيت ولا يجرب حظه .... ياشيخنا اذا توفرت لك زظيفه ومصدر دحل احمد ربك الالاف غيرك يكافحوا من اجل لقمة العيش
معيضيعني انتهت جميع المشاكل كلها ولم يبقى الا شاهي الجمر ..يمكن السبب المجوس
موجودطيب واكشاك البليله الله يثيبك ياشيخ
تركيتعليق مخالف
عدد التعليقات:16015
قلم الحقيقهنتائج الصمت عن أبو فروة خرج علينا**
عموريتعليق مخالف
عدد التعليقات:16015
قلم الحقيقهالله يشفي مرضى **
علي. العمرياكيد يبغه. يقطع رزق الشباب. بس. مممن زعلان. علشان الشاهي. مش. علي. الغاز اكيد عنده محل. غاز وفلس.
عدد التعليقات:16015
قلم الحقيقهالشاي تلقيمه ولا علاقي ههههههههه
Saadحاسدينهم على شغلتهم خلو الناس تترزق الله تبونهم يشحذون
تأبط شراًفي كلامه صحة وأقترح بل أرى انه يجب المرور على هؤلأء الباعة بطريقة سرية مع اله فحص تظهر اذا كان الشاي المباع ملغوم ولا لا
الهمدانيقطع الارزاق مو زين ورمي التهم بلا دليل يعد جريمة في الدول المتحضرة والسلوكيات الفردية لا تعمم من يضبط مخالف يعاقب اكان بائع شاهي او امام مسجد
ياليلايران السبب ياشيخ
علي. العمريما. شالله. يريد. قطع. رزق. الناس. هذا. ابو. بشت. ديم. الشك. والتجسس. علي. ناس. طبع. ماذا. يريد. ان يبيع. كتب. ابن. تيميه. بدل. الشاهي علي. الجمر خلاص. خليه. شاهي. علي. الغاز وربي شي يضحك القلب
عدد التعليقات:16015
قلم الحقيقهسكتم عن أبو فروة خرج علينا أبو فروتين قطاع الأرزاق في بيع الشاي.