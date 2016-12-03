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بالفيديو..داعية :أكشاك شاهي الجمر ربما تصبح مكانا لترويج المخدرات!

3 ديسمبر, 2016 , 22:39 م
بالفيديو..داعية :أكشاك شاهي الجمر ربما تصبح مكانا لترويج المخدرات!
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صحيفة المرصد: أبدى الشيخ الدكتور إبراهيم بن محمد الزبيدي، عضو الدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، مخاوفه من انتشار أكشاك وعربات بيع شاهي الجمر بكثرة وبشكل كبير، حتى أضحت تشغل الطرقات في الأماكن العامة والمنتزهات البرية، والأحياء السكنية، مشيرًا إلى أنها ربما تحمل داخلها الاحتقان والأحقاد بما يكفي لبث سمومها وما لا نعلمه داخل ذلك الشاي وأباريقه.

وحذر الزبيدي خلال خطبته، من استهداف أصحاب النفوس الضعيفة وتجار المخدرات والتغرير بشبابها، مشددًا على ضرورة مراقبة البلديات لهذه الأنشطة، والتأكد من عدم حدوث شيء من تسمم أو وجود تجار لبيع هذه السموم بحجة بيع شاهي الجمر وحتى تكون متابعة هؤلاء بشكل سليم ويمكن الوصول والتعرف عليهم بسهولة حالما بوضعت لوحات على هذه العربات لضمانات سلامة تلك السلع وإدارة الربح الحلال للشباب والمواطن الذي يريد كسب لقمة عيشه بالحلال، دون مشاركة من انتموا قريبًا لهذا العمل بعد أن كانوا يعملون في محال الاتصالات وحين تم سعودتها انتقلوا للتجارة بهذه السلع.



تعليقات ( 82 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 82
    4 ديسمبر, 2016 , 2:44 ص

    ابو ردن

    هداك الله ياشيخ أحسن الضّــــــــن ،،،
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  2. 81
    4 ديسمبر, 2016 , 2:36 ص

    loovivool

    يقصد اليمنة الذين كانوا يعملون في محلات الاتصالات والذين اصبحوا يضايقون ابن البلد الآن حتى في بيع الشاي ولكن الاعضاء الغافلين لا يعلمون
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  3. 80
    4 ديسمبر, 2016 , 2:32 ص

    عزوزكو

    لا مو صاحي الوضع مو طبيعي ربي يأخذ روحك قل امين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 79
    4 ديسمبر, 2016 , 1:49 ص

    ابو عبدالعزيز

    اسال الله رب العرش العظيم ان يجي يوم ومن كثر الحاجه ان هذا الشيخ يبيع شاهي على الجمر او احد عيال اللهم ان عبدك اتهم عبادك ظلم وفردها فيه وفي عياله يا قوي يا عزيز يا الله
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  5. 78
    4 ديسمبر, 2016 , 1:46 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    ارجو ان يصدر قرار حازم بان اي داعيه يترك الدعوى لله ويتجه الى تكفير او نقد اشخاص ودول وكأنه وزير خارجيه ويتسبب بازمه علاقات او لغط ان يتم سجنه ومنعه احدهم انتقد وكاد يكفر رئيس دوله،ماهذا ماهذه الفوضى
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  6. 77
    4 ديسمبر, 2016 , 1:15 ص

    ابو سعد

    كل اناء بالذي فيه ينضح
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  7. 76
    4 ديسمبر, 2016 , 1:14 ص

    زائر

    صدق الشيخ الكشتات الشاهي لن من يبيع فيها غير اليمنيون وشرق اسيا وخصوصا بسطات الشاهي لاتستبعدون الحق حق دائما نعطي الثقه لين يقع الفاس بالراس الحذر واجب
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  8. 75
    4 ديسمبر, 2016 , 1:14 ص

    س - ت 69

    والدكاترة ياجدة 9 ثسير هههههههههههههههههههههههه
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  9. 74
    4 ديسمبر, 2016 , 1:14 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    المرسوم الملكي امس حدد هيئة كبار العلماء وحدد هيئة الافتاء لماذا كل من صار داعي او حافظ له آيتين وكم حديث يترك الدعوى لله ويتحول الى سياسي او وزير مختص او الناس موكلينه يتحدث بلسانهم ماهذه الفوضى
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  10. 73
    4 ديسمبر, 2016 , 1:08 ص

    روح بس روح
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 72
    4 ديسمبر, 2016 , 1:07 ص

    ابو بشت

    الجاهل عدو نفسه الشيخ من جهله لايعلم مدى سهولة ترويج المخدرات وعدم حاجة المروج لأن يبيعها في الاكشاك !!
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  12. 71
    4 ديسمبر, 2016 , 1:05 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    هداك الله ياشيخ اذا عندك معلومات مررها للاجهزه المختصه وفيه ادارات متخصصه تفتتش وتحلل الشاي ،، اذا فيه واحد او اثين مخدرات ميئات ابرياء يترزقون ،، لماذا عندنا لغه التعميم بنت انحرفت لازم نقفل ع البنات
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  13. 70
    4 ديسمبر, 2016 , 1:01 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    ياشيخ هداك الله خلصنا من اللي يقفل على المراءه حتى عن الدراسه والعمل ،، طلعت انت تبي تقفل على الشباب اللي يترزقون الله لاجل العماله الاجنبيه تصير مكانهم فيه ناس عندها عماله ماهم لاقين شغل ،
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  14. 69
    4 ديسمبر, 2016 , 0:54 ص
    عدد التعليقات:1275

    سامية

    ما أكثر الفروات عندنا 😂😂😂
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  15. 68
    4 ديسمبر, 2016 , 0:51 ص

    ام عبدالرحمن

    الشيخ هداه الله مجتهد لاكن اجتهاده في غير محله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  16. 67
    4 ديسمبر, 2016 , 0:45 ص

    العنزي

    والله العظيم انك صادق ي شيخ ولدي عمره تسعه عشر ربيعا جاء بكل براءه يسألني يبه انا اشتريت شاهي على الجمر ويقولي اللي يبيع تبي شاي كدادين والا عادي وفهمت المعنى ورحت له وتقدمت بشكوى لذا انتبهوا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  17. 66
    4 ديسمبر, 2016 , 0:40 ص

    سعد العبدي

    ** ياشيخ بيع الشاهي مهنه تفتح بيوت وتشبع بطون** ما يحس بالفقير قيمة بشتك تصرف على ايتام عام كامل وين تحس بالعالم لا وتدخل في نياتهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  18. 65
    4 ديسمبر, 2016 , 0:39 ص

    غورباتشوف

    يا شيخ اصرف عليه ويتركها جزاك الله خير
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  19. 64
    4 ديسمبر, 2016 , 0:39 ص

    الى ٥٩

    كذبت وادعيت زور على خلق الله . ترى الدوله ماهي غافله ولو في شي لقامت بالواجب . انسان غريب
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  20. 63
    4 ديسمبر, 2016 , 0:37 ص

    mar

    الله المستعان ضاقت على خلق الله وهذا يكمل النقص اين يذهب **
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  21. 62
    4 ديسمبر, 2016 , 0:35 ص

    الله المستعان ١

    الى متى ياهاؤلاء واقفين بالمرصاد للشباب . هذا اللي انتوا بتسوه هو اساس الانحراف لبعضهم اتقوا الله والله حرام كم**فاتحين بيت من البسطات شي يقهر الله حسيبكم
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  22. 61
    4 ديسمبر, 2016 , 0:31 ص

    الشهاب الاحمر

    سئمنا من هؤلاء واكاذيبهم ولن نستمع لهم بعد الان ابدا.
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  23. 60
    4 ديسمبر, 2016 , 0:29 ص

    الله المستعان

    هذا ديدن بن فروه وجماعته. اهانة الشاب**بكل شيء لاخلوه يتعلم ولاخلوه يترزق ولا خلوه يشوف حاله . الى متى هذا الحال
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  24. 59
    4 ديسمبر, 2016 , 0:28 ص

    الراصد

    كلامه صحيح حدثني احد الأخوه ثقه اقسم بالله هذا كلامه واحد يبع شاهي نوعين اللي يبي مخدرات له خاص واللي مايبي له غيره شاهي عادي عند بياعين الشاهي ابوجمر مشكلتنا الثقه العمياء اتمنى يشوف لهم حل
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  25. 58
    4 ديسمبر, 2016 , 0:27 ص

    إلى قلم الحقيده

    اعوذ بالله الحقد ملأ قلبك وهذا واضح من تعليقك فمره تسلكي طريق انك حريصه على ما يهم المجتمع وتقولي هل خلصت مشاكلة وتعملي نفسك ناصحه ومره تضحكي صفراء اهم شي ان تكتبي تعليق تحاولي اسقاط الرجل باي طريقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  26. 57
    4 ديسمبر, 2016 , 0:27 ص

    سبحان الله

    الله يعطيك علي قد نيتك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 56
    4 ديسمبر, 2016 , 0:20 ص

    قد تصيح .... هي اصبحت وخلاص
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 55
    4 ديسمبر, 2016 , 0:20 ص

    شيخ مزيون

    *********
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  29. 54
    4 ديسمبر, 2016 , 0:04 ص

    سبحان الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 53
    4 ديسمبر, 2016 , 0:03 ص

    علي العمري اش فيها كتب الموحد ابن تيمية رحمه الله ولا تبي كتب عمك كا ظم بمزرعة العوالي ولا كتب السكس تاني ولا الخميني اهلكه الله
    لا يعجبني(9) اعجبني(2)
  31. 52
    3 ديسمبر, 2016 , 23:58 م

    محمد96

    ياشين نيته هذول فاتحين بيوت منها يلله وظفهم وشوف يبعون شاهي ولا لا بس قع ازراق وظن بناس خير
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  32. 51
    3 ديسمبر, 2016 , 23:57 م

    رايقة وفايقة

    قطع الاعناق ولا قطع الارزاق يافضيله الشيخ صدق الحاسد في الارض والرازق في السماء لاتعمم وخل الناس تسترزق لاتسد باب فقير خلك عون لافرعون الله المستعان كم من شخص راح يتضرر من كلامك
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  33. 50
    3 ديسمبر, 2016 , 23:57 م

    محمد96

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 49
    3 ديسمبر, 2016 , 23:56 م

    ابو محمد السيد

    لماذا يترك خطيب المسجد يشكك في المسلمين ونحن بلد التوحيد ؟ لماذا لايتم تحديد خطبة المسجد في حدود الدعوه بالمعروف والحسنى ولايترك الخطيب على هواه ؟ هل هذا هو الأسلوب الدعوى الذي عليه الأمة الإسلامية
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  35. 48
    3 ديسمبر, 2016 , 23:52 م

    سبحان الله والحمد لله واستغفر الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  36. 47
    3 ديسمبر, 2016 , 23:49 م

    نظامي واحب النظام واكره العشوائية والفوضي لقد اصبت كبد الحقيقة ياشيخ

    فعلاً الناس تشرب شاهي ولاتعلم عن نظافة الماء او هل وضع فى الشاهي شيء او لا ربما كانت نهاية الأنسان بسبب اخر كوب شاهي تناوله أو أصابته بعدوي (لاسمح الله)ربما من يبيع الشاهي لاتجده فى موقعة اليوم التالي
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  37. 46
    3 ديسمبر, 2016 , 23:48 م

    إمرأه

    يلاحقون الناس في رزقهم حسبي الله
    لا يعجبني(3) اعجبني(4)
  38. 45
    3 ديسمبر, 2016 , 23:47 م

    الحربي

    ***يبيعون شاهي هذا بدال ماتقول ان طلب الرزق حلال وتحث الشباب العاطل بدون وضايف ان يسعو بطلب الرزق وش دخل شغلهم بالمخدرات .
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  39. 44
    3 ديسمبر, 2016 , 23:45 م

    المحاله ابو نواف الفيفي

    فعلا حتى أصحاب الفواكه تجدهم في ساعات متأخرة من الليل شغاله خارج المدن يجب ملاحقتهم. ....وأكثرهم اجانب
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  40. 43
    3 ديسمبر, 2016 , 23:45 م

    نظامي واحب النظام واكره العشوائية والفوضي لقد اصبت كبد الحقيقة ياشيخ

    كلام الشيخ صادق الله يجزاه خير الحل هو تقنين العمل فى هذة الأكشاك او المواقع وهو حصول البائع على ترخيص من البلدية بعد ان تستوفي البلدية كافة بياناته الشخصية من خلال السجل المدني بعدها يزاول العمل
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  41. 42
    3 ديسمبر, 2016 , 23:43 م

    ضمير الناس

    ياصبابين الشاي زيدوحلاته***يلي مابيعشىى ويسهرلشوحياته***
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  42. 41
    3 ديسمبر, 2016 , 23:43 م

    كلمة حق

    شيخ وهذا كلامك ما حدهم على الأكشاش إلا الحاجه عندك شئ اثبته ولا اسكت احسن انت شيخ واكيد مريش ولا تدري ويش الناس فيه
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  43. 40
    3 ديسمبر, 2016 , 23:42 م

    يالطيف

    اول الي يبيعن مناديلومسك منهن كثيرحسب مسمعنى واليوم شاهي ااجمر واكل البيت لانه يراد تشويه سمعه المواطنات والمواطنيين لاكن اغلبهم الي يبيعون وافدات ووافدين ابناء البلد يعدون على لاصابع
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  44. 39
    3 ديسمبر, 2016 , 23:40 م

    ضمير الناس

    مابقى غير الشاي ولاراح صرناعلى الهوى مباشره ***
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  45. 38
    3 ديسمبر, 2016 , 23:35 م

    شيعي برونزي

    ياليت بعض القوم يعلمون ويتابعون الحقيقه من هؤلا المشايخ وهم اللذين خرجوا **
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  46. 37
    3 ديسمبر, 2016 , 23:35 م

    محمد الحربي

    تابع لماقبله ولو اراد الاشرار بيع المخدرات فليس بالضروره بيعها مع الشاي يبيعونها في كل مكان ومن لايخاف الله توقع منه كل شئ حتى في المدارس في كل مكان يكفي شبابنا كل مايتجه لمكان شريف وقفتم ضده
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  47. 36
    3 ديسمبر, 2016 , 23:34 م

    الزهراني

    التشكيك في النيات ومضايقة الشباب كارثه طيب اشتغلوا لكسب الرزق الحلال وش المشكله اطلب**
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  48. 35
    3 ديسمبر, 2016 , 23:34 م

    الكندي

    خل الناس تشتغل والله ماعندك سالفه كلامك لايعقل وخلصت مشاكل الامه ماعندك الاتبربر علئ اللي يبون يشتغلون باالحلال ويش دخل الشاي في المخدرات
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  49. 34
    3 ديسمبر, 2016 , 23:31 م

    محمد الحربي

    الافضل ياشيخ هو قتل من يبيع الشاي رميا بالرصاص من اراد المتاجره بالمخدرات فليس بالضروره ارتباطه ببيع الشاي يكفي الدعوه لتضييق على المواطنين ولاه امرنا حفظهم لايرضون بالتضييق على المواطن كما تفعلون يت
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  50. 33
    3 ديسمبر, 2016 , 23:31 م

    AMS.f

    لون ان بائع الشاهي** وشلة يمدحون من يبيع هذا الشاهي .
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  51. 32
    3 ديسمبر, 2016 , 23:29 م

    الفجر القريب

    ** الحمد لله ع نعمت العقل . ** للعقول الضائعه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 31
    3 ديسمبر, 2016 , 23:29 م

    AMS.f

    اين انت ايها الذي اصبح مفخرة في هذه الايام . لمتجد الا محاربة الضعوف على رزقهم باسم الدين . حسبي الله .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  53. 30
    3 ديسمبر, 2016 , 23:28 م

    ياشيخ كن معي لبضع دغايغ

    أغلب اﻷشياء ﻻ نلتفت لها إﻻ بعد وقوع الفأس بالرأس
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  54. 29
    3 ديسمبر, 2016 , 23:26 م

    __ل

    يعني ياشيخ يوم تتهم حقين شاهي الجمر .انت كذا ظامن **؟؟
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  55. 28
    3 ديسمبر, 2016 , 23:24 م

    AMS.f

    هذا الداعية الحسد مسيطر علية . حسود .
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  56. 27
    3 ديسمبر, 2016 , 23:21 م
    عدد التعليقات:16015

    قلم الحقيقه

    **. خلصت مشاكل البلد ولابقت عندك غير اكشاك بيع الشاي.
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  57. 26
    3 ديسمبر, 2016 , 23:20 م

    نواف المالكي

    طيب ياشيخ والقهوه التركي .؟
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  58. 25
    3 ديسمبر, 2016 , 23:18 م

    Nasser7777

    الحمدلله ان ارزاق البشر ماهي بيدك **
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  59. 24
    3 ديسمبر, 2016 , 23:18 م

    مودير كبير

    يقولو الشباب ما يحبو يشتغلو ..واذ اشتغلو شككو الناس فيهم ..
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  60. 23
    3 ديسمبر, 2016 , 23:16 م

    بدر

    والله ياشيخ ا** عاجبهم كل شيء **مثل حقون الشاي والخضار أنتشروا انتشار رهيب وكلهم من** نرجوا أن ** من سباتها العميق وكذلك مكافحة المخدرات انتبهوا ....
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  61. 22
    3 ديسمبر, 2016 , 23:15 م

    اببببباااااي

    تعدت مرحلة ربما.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  62. 21
    3 ديسمبر, 2016 , 23:11 م

    نادر

    خوفه مبرر ، على ضوء مايتم كشفه من ألكم الهائل للمخدرات .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  63. 20
    3 ديسمبر, 2016 , 23:09 م

    جنوبية..🌻🌻

    كلامه صحيح يجب مراقبتهم
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  64. 19
    3 ديسمبر, 2016 , 23:06 م

    يالطيف

    ياشيخ صارت وانتهى لابد من مراقبتهم الجاد يترك والي به ريح يمسك
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  65. 18
    3 ديسمبر, 2016 , 23:05 م

    شاهي جمر

    أنا اخشى ان يكون** تجار مخدرات ...هل يعقل ذلك .ههههههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  66. 17
    3 ديسمبر, 2016 , 23:03 م
    عدد التعليقات:16015

    قلم الحقيقه

    مؤكد عند كشك لبيع الشاي الخمر ههههههههه
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  67. 16
    3 ديسمبر, 2016 , 23:02 م
    عدد التعليقات:16015

    قلم الحقيقه

    شكل كوب شاي ساخن انتثر عليك عند أحدهم ههههههه.
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  68. 15
    3 ديسمبر, 2016 , 23:02 م

    متفرج بصمت

    احسن الظن ياشيخ .... بالله واحد ماعنده وظيفه وعليه التزامات اش رايك بقعد بالبيت ولا يجرب حظه .... ياشيخنا اذا توفرت لك زظيفه ومصدر دحل احمد ربك الالاف غيرك يكافحوا من اجل لقمة العيش
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  69. 14
    3 ديسمبر, 2016 , 23:00 م

    معيض

    يعني انتهت جميع المشاكل كلها ولم يبقى الا شاهي الجمر ..يمكن السبب المجوس
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  70. 13
    3 ديسمبر, 2016 , 22:57 م

    موجود

    طيب واكشاك البليله الله يثيبك ياشيخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  71. 12
    3 ديسمبر, 2016 , 22:56 م

    تركي

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  72. 11
    3 ديسمبر, 2016 , 22:55 م
    عدد التعليقات:16015

    قلم الحقيقه

    نتائج الصمت عن أبو فروة خرج علينا**
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  73. 10
    3 ديسمبر, 2016 , 22:55 م

    عموري

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  74. 9
    3 ديسمبر, 2016 , 22:54 م
    عدد التعليقات:16015

    قلم الحقيقه

    الله يشفي مرضى **
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  75. 8
    3 ديسمبر, 2016 , 22:53 م

    علي. العمري

    اكيد يبغه. يقطع رزق الشباب. بس. مممن زعلان. علشان الشاهي. مش. علي. الغاز اكيد عنده محل. غاز وفلس.
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  76. 7
    3 ديسمبر, 2016 , 22:49 م
    عدد التعليقات:16015

    قلم الحقيقه

    الشاي تلقيمه ولا علاقي ههههههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  77. 6
    3 ديسمبر, 2016 , 22:48 م

    Saad

    حاسدينهم على شغلتهم خلو الناس تترزق الله تبونهم يشحذون
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  78. 5
    3 ديسمبر, 2016 , 22:48 م

    تأبط شراً

    في كلامه صحة وأقترح بل أرى انه يجب المرور على هؤلأء الباعة بطريقة سرية مع اله فحص تظهر اذا كان الشاي المباع ملغوم ولا لا
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  79. 4
    3 ديسمبر, 2016 , 22:47 م

    الهمداني

    قطع الارزاق مو زين ورمي التهم بلا دليل يعد جريمة في الدول المتحضرة والسلوكيات الفردية لا تعمم من يضبط مخالف يعاقب اكان بائع شاهي او امام مسجد
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  80. 3
    3 ديسمبر, 2016 , 22:45 م

    ياليل

    ايران السبب ياشيخ
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  81. 2
    3 ديسمبر, 2016 , 22:43 م

    علي. العمري

    ما. شالله. يريد. قطع. رزق. الناس. هذا. ابو. بشت. ديم. الشك. والتجسس. علي. ناس. طبع. ماذا. يريد. ان يبيع. كتب. ابن. تيميه. بدل. الشاهي علي. الجمر خلاص. خليه. شاهي. علي. الغاز وربي شي يضحك القلب
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  82. 1
    3 ديسمبر, 2016 , 22:43 م
    عدد التعليقات:16015

    قلم الحقيقه

    سكتم عن أبو فروة خرج علينا أبو فروتين قطاع الأرزاق في بيع الشاي.
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