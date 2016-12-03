بالفيديو..داعية :أكشاك شاهي الجمر ربما تصبح مكانا لترويج المخدرات!

صحيفة المرصد: أبدى الشيخ الدكتور إبراهيم بن محمد الزبيدي، عضو الدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، مخاوفه من انتشار أكشاك وعربات بيع شاهي الجمر بكثرة وبشكل كبير، حتى أضحت تشغل الطرقات في الأماكن العامة والمنتزهات البرية، والأحياء السكنية، مشيرًا إلى أنها ربما تحمل داخلها الاحتقان والأحقاد بما يكفي لبث سمومها وما لا نعلمه داخل ذلك الشاي وأباريقه.

وحذر الزبيدي خلال خطبته، من استهداف أصحاب النفوس الضعيفة وتجار المخدرات والتغرير بشبابها، مشددًا على ضرورة مراقبة البلديات لهذه الأنشطة، والتأكد من عدم حدوث شيء من تسمم أو وجود تجار لبيع هذه السموم بحجة بيع شاهي الجمر وحتى تكون متابعة هؤلاء بشكل سليم ويمكن الوصول والتعرف عليهم بسهولة حالما بوضعت لوحات على هذه العربات لضمانات سلامة تلك السلع وإدارة الربح الحلال للشباب والمواطن الذي يريد كسب لقمة عيشه بالحلال، دون مشاركة من انتموا قريبًا لهذا العمل بعد أن كانوا يعملون في محال الاتصالات وحين تم سعودتها انتقلوا للتجارة بهذه السلع.