بالفيديو : طفل يترجم لأجانب ما يقوله المرشد السياحي بالقصيم

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل صغير يترجم لعدد من الأجانب في محافظة عيون الجواء بالقصيم ما يقوله المرشد السياحي .

هذا وقد أشاد النشطاء بذكاء الطفل على الرغم من صغر سنه ، فيما ذهب البعض للتأكيد على أهمية تعلم اللغة الأجنبية وتنميتها لدى المرشد السياحي وإلمامه بها .