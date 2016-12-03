بالفيديو : طفل يترجم لأجانب ما يقوله المرشد السياحي بالقصيم

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل صغير يترجم لعدد من الأجانب في محافظة عيون الجواء بالقصيم ما يقوله المرشد السياحي .
هذا وقد أشاد النشطاء بذكاء الطفل على الرغم من صغر سنه ، فيما ذهب البعض للتأكيد على أهمية تعلم اللغة الأجنبية وتنميتها لدى المرشد السياحي وإلمامه بها .
تعليقات ( 25 )
المنضبطالطريف ان المرشد يقول " إطلالة " ويصر على استخدام هذه المفردة بينما الإبن الله يحفظه لا يعرف معنى الاطلالة أصلا
زائركيف مرشد سياحي وانت لا تجيد اللغه من ينخل ويستكاشف ويطالع غير الاجانب لزم اللغه اهم شي في السياحه الترجمه بدونه لاتسمي سياحه
اللغة الانجليزيه في مدارسنا تحتاج نظر مع رؤيه2030بكل الدول تدرس اللغه بالصفوف الاولى حتى يتمكن الطفل من ايجادها بعض الدول تدرس اكثر من لغة بالصفوف الاولى
اللغة الانجليزيه في مدارسنا تحتاج نظر مع رؤيه2030هل يعقل ان الطالب يتخرج من الثانوي لايعرف اسس اللغة حان الوقت تدريس اللغة من اول ابتدائي
فهدماشاء الله اخيرا التعليم تطور عندنا
عدد التعليقات:1275
ساميةوليه المرشد السياحي مايتكلم بلغة السياح ولا يعطي الوظيفة للطفل مو يترجم له بلاش
حسين السبيعيالله يحفظه ويبارك فيه ويحميه
سعداكيييييييييد ابوه توه راجع من البعثة
شيخ مزيونحفظ القران ؟
الراصدماشاءالله تبارك الله وفقه الله
شنبما شاء الله عليه ***
غورباتشوفالولد سعودي اصلي اهم الحكة هههههههه **
❤️ محب صدام حسين ❤️ماشاء الله تبارك الله ، الله يحفظه من كل شر ، ويجعله قرة عين لوالديه
خندمهالله يحفظه لأهله علموا أولادكم ماينفعهم في حياتهم مثل اللغة الإنجليزية فهي مطلوبة في اي مكان
يالطيفاين مثقفينا واهل الترويج السياحي ولي يقول اذكرو الله على ايش مافيه شي الان اغلب اطفال السعوديه يعرفون اللغه الانجلينزيهE
عبدالعزيز العقيلي الهذليماشاء الله لاقوة الابالله الله يحفظه بحفظه
جنووووووووووووووووووبيوالله ماذبحنا الا اللي يقولون عطن ودوك ووراه وعلامووووووووووووووه...يجب تعليمهم مره أخرى نقدووونااااااااااااااا
سعوديه وافتخرتكمله عشان يخف الابتعاث للخارج بعد الثانوي لاخذ اللغه فقط علموهم صح ووفرو علينا وعلي الدوله كمان الابتعاث
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
يالطيفجانا الهياط وين راحو المترجمين واهل الثقافه هل اطفال يترجمون لسياح ذو شهدات عليا نحن ننظر لها بمعحزة لاكنهم ينظرون لها هل هذا الطفل مؤهل ليقوم بالترجمه عحب
ارز 👊 نجدلااله الاالله
فهد / جدةماشاء الله عليك يابطل / من تعلم لغة قوم آمن مكرهم
سعوديه وافتخرماشالله يجب اعادة النظر في تعليمنا للغه الانجليزيه باحظار معلميين اجانب او معلمين اكفاء تلقو تعليمهم في الخارج لان تعليمنا هنا للغه غير مجدي بصراحه والحصص تبداء من الصف الاول مو بعد مايكبر يكون..
تبوك الوردماشاءالله تبارك الله واذكرو الله يا اخوان ويا اخوات