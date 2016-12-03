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بالفيديو : طفل يترجم لأجانب ما يقوله المرشد السياحي بالقصيم

3 ديسمبر, 2016 , 22:50 م
بالفيديو : طفل يترجم لأجانب ما يقوله المرشد السياحي بالقصيم
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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل صغير  يترجم لعدد من الأجانب في محافظة عيون الجواء بالقصيم ما يقوله المرشد السياحي .

هذا وقد أشاد النشطاء بذكاء الطفل على الرغم من صغر سنه ، فيما ذهب البعض للتأكيد على أهمية تعلم اللغة الأجنبية وتنميتها لدى المرشد السياحي وإلمامه بها  .



تعليقات ( 25 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 25
    4 ديسمبر, 2016 , 1:34 ص

    المنضبط

    الطريف ان المرشد يقول " إطلالة " ويصر على استخدام هذه المفردة بينما الإبن الله يحفظه لا يعرف معنى الاطلالة أصلا
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  2. 24
    4 ديسمبر, 2016 , 1:21 ص

    زائر

    كيف مرشد سياحي وانت لا تجيد اللغه من ينخل ويستكاشف ويطالع غير الاجانب لزم اللغه اهم شي في السياحه الترجمه بدونه لاتسمي سياحه
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  3. 23
    4 ديسمبر, 2016 , 1:17 ص

    اللغة الانجليزيه في مدارسنا تحتاج نظر مع رؤيه2030

    بكل الدول تدرس اللغه بالصفوف الاولى حتى يتمكن الطفل من ايجادها بعض الدول تدرس اكثر من لغة بالصفوف الاولى
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 22
    4 ديسمبر, 2016 , 1:16 ص

    اللغة الانجليزيه في مدارسنا تحتاج نظر مع رؤيه2030

    هل يعقل ان الطالب يتخرج من الثانوي لايعرف اسس اللغة حان الوقت تدريس اللغة من اول ابتدائي
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  5. 21
    4 ديسمبر, 2016 , 0:47 ص

    فهد

    ماشاء الله اخيرا التعليم تطور عندنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 20
    4 ديسمبر, 2016 , 0:46 ص
    عدد التعليقات:1275

    سامية

    وليه المرشد السياحي مايتكلم بلغة السياح ولا يعطي الوظيفة للطفل مو يترجم له بلاش
    لا يعجبني(3) اعجبني(5)
  7. 19
    4 ديسمبر, 2016 , 0:39 ص

    حسين السبيعي

    الله يحفظه ويبارك فيه ويحميه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 18
    4 ديسمبر, 2016 , 0:36 ص

    سعد

    اكيييييييييد ابوه توه راجع من البعثة
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  9. 17
    4 ديسمبر, 2016 , 0:24 ص

    شيخ مزيون

    حفظ القران ؟
    لا يعجبني(11) اعجبني(0)
  10. 16
    4 ديسمبر, 2016 , 0:22 ص

    الراصد

    ماشاءالله تبارك الله وفقه الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 15
    4 ديسمبر, 2016 , 0:13 ص

    شنب

    ما شاء الله عليه ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 14
    3 ديسمبر, 2016 , 23:58 م

    بس هذا الذى مستغربين منه ماهو عيال الانقليز والامريكان وهم اصغر منه يتكلمون انقليزيه خبركم عتيدك (ولد قمور ونبيه وظريف الله يخليه لأهله)
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 13
    3 ديسمبر, 2016 , 23:58 م

    غورباتشوف

    الولد سعودي اصلي اهم الحكة هههههههه **
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  14. 12
    3 ديسمبر, 2016 , 23:35 م

    ❤️ محب صدام حسين ❤️

    ماشاء الله تبارك الله ، الله يحفظه من كل شر ، ويجعله قرة عين لوالديه
    لا يعجبني(20) اعجبني(1)
  15. 11
    3 ديسمبر, 2016 , 23:18 م

    خندمه

    الله يحفظه لأهله علموا أولادكم ماينفعهم في حياتهم مثل اللغة الإنجليزية فهي مطلوبة في اي مكان
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  16. 10
    3 ديسمبر, 2016 , 23:09 م

    يالطيف

    اين مثقفينا واهل الترويج السياحي ولي يقول اذكرو الله على ايش مافيه شي الان اغلب اطفال السعوديه يعرفون اللغه الانجلينزيهE
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  17. 9
    3 ديسمبر, 2016 , 23:09 م

    عبدالعزيز العقيلي الهذلي

    ماشاء الله لاقوة الابالله الله يحفظه بحفظه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  18. 8
    3 ديسمبر, 2016 , 23:06 م

    جنووووووووووووووووووبي

    والله ماذبحنا الا اللي يقولون عطن ودوك ووراه وعلامووووووووووووووه...يجب تعليمهم مره أخرى نقدووونااااااااااااااا
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  19. 7
    3 ديسمبر, 2016 , 23:05 م

    سعوديه وافتخر

    تكمله عشان يخف الابتعاث للخارج بعد الثانوي لاخذ اللغه فقط علموهم صح ووفرو علينا وعلي الدوله كمان الابتعاث
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  20. 6
    3 ديسمبر, 2016 , 23:04 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 5
    3 ديسمبر, 2016 , 23:03 م

    يالطيف

    جانا الهياط وين راحو المترجمين واهل الثقافه هل اطفال يترجمون لسياح ذو شهدات عليا نحن ننظر لها بمعحزة لاكنهم ينظرون لها هل هذا الطفل مؤهل ليقوم بالترجمه عحب
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  22. 4
    3 ديسمبر, 2016 , 23:03 م

    ارز 👊 نجد

    لااله الاالله
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  23. 3
    3 ديسمبر, 2016 , 23:03 م

    فهد / جدة

    ماشاء الله عليك يابطل / من تعلم لغة قوم آمن مكرهم
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  24. 2
    3 ديسمبر, 2016 , 23:02 م

    سعوديه وافتخر

    ماشالله يجب اعادة النظر في تعليمنا للغه الانجليزيه باحظار معلميين اجانب او معلمين اكفاء تلقو تعليمهم في الخارج لان تعليمنا هنا للغه غير مجدي بصراحه والحصص تبداء من الصف الاول مو بعد مايكبر يكون..
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  25. 1
    3 ديسمبر, 2016 , 23:00 م

    تبوك الورد

    ماشاءالله تبارك الله واذكرو الله يا اخوان ويا اخوات
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