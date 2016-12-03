الراجحي يطالب الإسكان بإعفاء “أراضي الأوقاف” من الرسوم ويضرب مثلا بالدول الغربية!

صحيفة الرصد: طالب رئيس اللجنة الوطنية للأوقاف، بدر الراجحي، وزارة الإسكان بإعفاء «أراضي الأوقاف» الواقعة داخل النطاق العمراني من رسوم الأراضي البيضاء لأنها عمل خيري.

وبحسب ما أوردت صحيفة “عكاظ” ضرب رئيس اللجنة الوطنية للأوقاف، مثالا على ذلك بالدول الغربية التي لا تأخذ أية رسوم على الأراضي المماثلة لأراضي الأوقاف، لافتا إلى أن اللجنة ماضية خلال الفترة القادمة في التواصل مع الجهات المختصة؛ لإعفائها من كافة الرسوم وليس رسوم الأراضي البيضاء فقط.

وبرر الراجحي قائلا: «طالبنا وزارة الإسكان بتبني الإعفاء لعدم توفر المبالغ الكافية لتطوير هذه الأراضي في بعض الأوقات، إضافة إلى أن الغرض منها خيري وليس تجاريا، وأن الإعفاء من الرسوم يساهم في زيادة عدد الواقفين لأراضيهم؛ ما ينعكس إيجابا على المجتمع».

وحول ما يشاع عن وجود توجه لدى بعض مستثمري الأراضي لوقف أراضيهم تحايلا على الرسوم، أوضح الراجحي أنه لا يمكن لأحد التحايل على رسوم الأراضي من خلال وقفها، مضيفا: «إذا كان هدف المتحايل تفادي الخسارة وتحقيق المنفعة الشخصية فقط، فإنه في تلك الحالة سيخسر خسارة أكبر». واستبعد لجوء أي أحد إلى تطبيق تلك الفكرة لعدم جدواها.