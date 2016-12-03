الراجحي يطالب الإسكان بإعفاء “أراضي الأوقاف” من الرسوم ويضرب مثلا بالدول الغربية!

صحيفة الرصد: طالب رئيس اللجنة الوطنية للأوقاف، بدر الراجحي، وزارة الإسكان بإعفاء «أراضي الأوقاف» الواقعة داخل النطاق العمراني من رسوم الأراضي البيضاء لأنها عمل خيري.
وبحسب ما أوردت صحيفة “عكاظ” ضرب رئيس اللجنة الوطنية للأوقاف، مثالا على ذلك بالدول الغربية التي لا تأخذ أية رسوم على الأراضي المماثلة لأراضي الأوقاف، لافتا إلى أن اللجنة ماضية خلال الفترة القادمة في التواصل مع الجهات المختصة؛ لإعفائها من كافة الرسوم وليس رسوم الأراضي البيضاء فقط.
وبرر الراجحي قائلا: «طالبنا وزارة الإسكان بتبني الإعفاء لعدم توفر المبالغ الكافية لتطوير هذه الأراضي في بعض الأوقات، إضافة إلى أن الغرض منها خيري وليس تجاريا، وأن الإعفاء من الرسوم يساهم في زيادة عدد الواقفين لأراضيهم؛ ما ينعكس إيجابا على المجتمع».
وحول ما يشاع عن وجود توجه لدى بعض مستثمري الأراضي لوقف أراضيهم تحايلا على الرسوم، أوضح الراجحي أنه لا يمكن لأحد التحايل على رسوم الأراضي من خلال وقفها، مضيفا: «إذا كان هدف المتحايل تفادي الخسارة وتحقيق المنفعة الشخصية فقط، فإنه في تلك الحالة سيخسر خسارة أكبر». واستبعد لجوء أي أحد إلى تطبيق تلك الفكرة لعدم جدواها.
تعليقات ( 16 )
فهد١١١إذا أنت صادق و تبي الخير والأجر من الله قسمها ووزعها على الأيتام والفقراء والأرامل !!!!
loovivoolاوقاف بعض الناس هي استثمار وجني سيولة والاتجار بها في سوق المال ومن ثم اعادتها بعد ربح اضعاف اضعافها وتريد بعد اعفاء
راكااااناقول ادفع ونت ساكت بدينا في الف ودوران
راقعما شاء الله ... **- هداك الله.**ه. كأن الأوقاف مسطرة في كل شارع!**!!!
بن نقديابوسعدهذه حيلة من التهرب من دفع الرسوم ..الأوقاف لها جهة حكومية رسمية وليس لآحد ان يدير تجارته تحت مسمى وقف ..هذا آولاً ثانياً يمكن بيع جزء من الاراضي وتوفير مبالغها لإنشاء عقارات على الاراضي المتبقية..
سعداقول لايكثر**
العنزيهههه ماينعكس إيجابيا ع المجتمع بالله عليكم شوفوا رجل **
عدد التعليقات:28
سلمان البقميطيب يالراجحي.. **. الله منعم عليك بالخير واعطاك المال.. لتكن انت صاحب المبادرة وتتكفل برسوم أراضي الأوقاف.. **..!!!
شيخ مزيونتعليق مخالف
احمدتعليق مخالف
علي. العمريوتسير اليلد كله وقف. خلاص. ما فيه رسوم.
ضمير الناسمادامت اوقاف وزعوهاعلى المحتاجين بلاش***
معيضالحمد لله بتكثر الأراضي الموقوفة في المدن
Saloommاكبر مشكلة تعوق التنميه هي ادارة استثمار الاوقاف. فيه اصول لم ولن يتم الاستفادة منها. لكن مع فرض الرسوم ربما يستغل ولو جزء بسيط .