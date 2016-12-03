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الراجحي يطالب الإسكان بإعفاء “أراضي الأوقاف” من الرسوم ويضرب مثلا بالدول الغربية!

3 ديسمبر, 2016 , 23:28 م
الراجحي يطالب الإسكان بإعفاء “أراضي الأوقاف” من الرسوم ويضرب مثلا بالدول الغربية!
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صحيفة الرصد: طالب رئيس اللجنة الوطنية للأوقاف، بدر الراجحي، وزارة الإسكان بإعفاء «أراضي الأوقاف» الواقعة داخل النطاق العمراني من رسوم الأراضي البيضاء لأنها عمل خيري.

وبحسب ما أوردت صحيفة “عكاظ” ضرب رئيس اللجنة الوطنية للأوقاف، مثالا على ذلك بالدول الغربية التي لا تأخذ أية رسوم على الأراضي المماثلة لأراضي الأوقاف، لافتا إلى أن اللجنة ماضية خلال الفترة القادمة في التواصل مع الجهات المختصة؛ لإعفائها من كافة الرسوم وليس رسوم الأراضي البيضاء فقط.

وبرر الراجحي قائلا: «طالبنا وزارة الإسكان بتبني الإعفاء لعدم توفر المبالغ الكافية لتطوير هذه الأراضي في بعض الأوقات، إضافة إلى أن الغرض منها خيري وليس تجاريا، وأن الإعفاء من الرسوم يساهم في زيادة عدد الواقفين لأراضيهم؛ ما ينعكس إيجابا على المجتمع».

وحول ما يشاع عن وجود توجه لدى بعض مستثمري الأراضي لوقف أراضيهم تحايلا على الرسوم، أوضح الراجحي أنه لا يمكن لأحد التحايل على رسوم الأراضي من خلال وقفها، مضيفا: «إذا كان هدف المتحايل تفادي الخسارة وتحقيق المنفعة الشخصية فقط، فإنه في تلك الحالة سيخسر خسارة أكبر». واستبعد لجوء أي أحد إلى تطبيق تلك الفكرة لعدم جدواها.



تعليقات ( 16 )

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  1. 16
    4 ديسمبر, 2016 , 2:41 ص

    فهد١١١

    إذا أنت صادق و تبي الخير والأجر من الله قسمها ووزعها على الأيتام والفقراء والأرامل !!!!
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  2. 15
    4 ديسمبر, 2016 , 2:39 ص

    loovivool

    اوقاف بعض الناس هي استثمار وجني سيولة والاتجار بها في سوق المال ومن ثم اعادتها بعد ربح اضعاف اضعافها وتريد بعد اعفاء
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  3. 14
    4 ديسمبر, 2016 , 1:17 ص

    راكاااان

    اقول ادفع ونت ساكت بدينا في الف ودوران
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  4. 13
    4 ديسمبر, 2016 , 0:45 ص

    راقع

    ما شاء الله ... **- هداك الله.**ه. كأن الأوقاف مسطرة في كل شارع!**!!!
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  5. 12
    4 ديسمبر, 2016 , 0:39 ص

    بن نقديابوسعد

    هذه حيلة من التهرب من دفع الرسوم ..الأوقاف لها جهة حكومية رسمية وليس لآحد ان يدير تجارته تحت مسمى وقف ..هذا آولاً ثانياً يمكن بيع جزء من الاراضي وتوفير مبالغها لإنشاء عقارات على الاراضي المتبقية..
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  6. 11
    4 ديسمبر, 2016 , 0:38 ص

    سعد

    اقول لايكثر**
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  7. 10
    4 ديسمبر, 2016 , 0:38 ص

    العنزي

    هههه ماينعكس إيجابيا ع المجتمع بالله عليكم شوفوا رجل **
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  8. 9
    4 ديسمبر, 2016 , 0:33 ص
    عدد التعليقات:28

    سلمان البقمي

    طيب يالراجحي.. **. الله منعم عليك بالخير واعطاك المال.. لتكن انت صاحب المبادرة وتتكفل برسوم أراضي الأوقاف.. **..!!!
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  9. 8
    4 ديسمبر, 2016 , 0:32 ص

    تعليق مخالف
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  10. 7
    4 ديسمبر, 2016 , 0:22 ص

    شيخ مزيون

    تعليق مخالف
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  11. 6
    4 ديسمبر, 2016 , 0:18 ص

    اغلى ايجارات هي ايجارات الاوقاف والاوقاف ليست كلها خيرية بل هناك اوقاف تخص اسر توزع ايجاراتها على الاسر الموقوف عليها الوقف لذلك يجب ان يعامل كل وقف بمن هو موقوف عليهم
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  12. 5
    4 ديسمبر, 2016 , 0:03 ص

    احمد

    تعليق مخالف
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  13. 4
    3 ديسمبر, 2016 , 23:47 م

    علي. العمري

    وتسير اليلد كله وقف. خلاص. ما فيه رسوم.
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  14. 3
    3 ديسمبر, 2016 , 23:44 م

    ضمير الناس

    مادامت اوقاف وزعوهاعلى المحتاجين بلاش***
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  15. 2
    3 ديسمبر, 2016 , 23:43 م

    معيض

    الحمد لله بتكثر الأراضي الموقوفة في المدن
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  16. 1
    3 ديسمبر, 2016 , 23:42 م

    Saloomm

    اكبر مشكلة تعوق التنميه هي ادارة استثمار الاوقاف. فيه اصول لم ولن يتم الاستفادة منها. لكن مع فرض الرسوم ربما يستغل ولو جزء بسيط .
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