صحيفة المرصد: أظهر مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تعرض أحد سائقي السيارات، لحفرة في الطريق أثناء سيره بأحد شوارع الرياض.
وأظهر الفيديو تعرض السيارة للضرر نتيجة لتلك الحفرة، لكنه لم يسكت ويتحمل الضرر لوحده، بل اتصل على نجم وطلب منهم الحصول على ورقة من أجل التعويض عن الضرر الذي أصاب السيارة، وهي فكرة ربما لا يستحضرها اَي شخص آخر في موقف كهذا.
شاهد : كيف تصرف مواطن بعدما وقعت سيارته في حفرة بالرياض!
صحيفة المرصد: أظهر مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تعرض أحد سائقي السيارات، لحفرة في الطريق أثناء سيره بأحد شوارع الرياض.
تعليقات ( 6 )
💥💦ريما Rima💥💦نجم هذا أول مرة أسمع به
💥💦ريما Rima💥💦يتعذر يبي يصوره وينشر 😂
٤٢٠والمطبات الي بدون لوحة تنبيه قبل المطب وعيون قطط عاكسه قبل ماتوصل المطب !!!!
مزاجي رايق ⭐🌟⭐واللي ماعنده نجم في منطقته ايش يسوي🤔
خالدممتاز جداً اي واحد يحدث لسيارته أضرار نتيجة الحفر يبلغ نجم على طول ويتم تعويضه بعد شهرين ثلاثة ما نحصل ولا حفرة 👍🏽
زائرسبحان الله ما يتكلمون الا اذا اشتغل *** ..الله يشفيك