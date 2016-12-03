شاهد : كيف تصرف مواطن بعدما وقعت سيارته في حفرة بالرياض!

صحيفة المرصد: أظهر مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تعرض أحد سائقي السيارات، لحفرة في الطريق أثناء سيره بأحد شوارع الرياض.

وأظهر الفيديو تعرض السيارة للضرر نتيجة لتلك الحفرة، لكنه لم يسكت ويتحمل الضرر لوحده، بل اتصل على نجم وطلب منهم الحصول على ورقة من أجل التعويض عن الضرر الذي أصاب السيارة، وهي فكرة ربما لا يستحضرها اَي شخص آخر في موقف كهذا.