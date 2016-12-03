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شاهد : كيف تصرف مواطن بعدما وقعت سيارته في حفرة بالرياض!

3 ديسمبر, 2016 , 23:57 م
شاهد : كيف تصرف مواطن بعدما وقعت سيارته في حفرة بالرياض!
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صحيفة المرصد: أظهر مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تعرض أحد سائقي السيارات، لحفرة في الطريق أثناء سيره بأحد شوارع الرياض.
وأظهر الفيديو تعرض السيارة للضرر نتيجة لتلك الحفرة، لكنه لم يسكت ويتحمل الضرر لوحده، بل اتصل على نجم وطلب منهم الحصول على ورقة من أجل التعويض عن الضرر الذي أصاب السيارة، وهي فكرة ربما لا يستحضرها اَي شخص آخر في موقف كهذا.



تعليقات ( 6 )

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  1. 6
    4 ديسمبر, 2016 , 2:38 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    نجم هذا أول مرة أسمع به
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  2. 5
    4 ديسمبر, 2016 , 2:36 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    يتعذر يبي يصوره وينشر 😂
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  3. 4
    4 ديسمبر, 2016 , 2:13 ص

    ٤٢٠

    والمطبات الي بدون لوحة تنبيه قبل المطب وعيون قطط عاكسه قبل ماتوصل المطب !!!!
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  4. 3
    4 ديسمبر, 2016 , 1:12 ص

    مزاجي رايق ⭐🌟⭐

    واللي ماعنده نجم في منطقته ايش يسوي🤔
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  5. 2
    4 ديسمبر, 2016 , 0:30 ص

    خالد

    ممتاز جداً اي واحد يحدث لسيارته أضرار نتيجة الحفر يبلغ نجم على طول ويتم تعويضه بعد شهرين ثلاثة ما نحصل ولا حفرة 👍🏽
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  6. 1
    4 ديسمبر, 2016 , 0:12 ص

    زائر

    سبحان الله ما يتكلمون الا اذا اشتغل *** ..الله يشفيك
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