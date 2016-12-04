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تعرف على قصة المعلمة “ أماني السفياني ” التي خطفها الموت بعد فرحة انتظرتها 12 عامًا

4 ديسمبر, 2016 , 0:23 ص
تعرف على قصة المعلمة “ أماني السفياني ” التي خطفها الموت بعد فرحة انتظرتها 12 عامًا
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صحيفة المرصد: توفيت المعلمة والمصورة الفوتوغرافية أماني السفياني من محافظة الطائف، بعد أيام من تحقق حلمها، الذي انتظرته 12عامًا، إثر حادث مروري أليم بفيفا.
المتابع لحساب السفياني بموقع التواصل الاجتماعي وفقا لموقع سبق  يرى مدى سعادتها بالتعيين الذي طالما انتظرته وحرصها على الاستفسار وإكمال مسوغاته وطالباته, لكن قدر الله أن يقع لها حادث مروري الأربعاء الماضي أثناء ذهابها إلى مدرستها. وخيم الحزن على زميلاتها وطالباتها في المدرسة وسط دعواتهن لها بالرحمة والمغفرة.
حادث المصورة والمعلمة أماني فتح ملف حوادث المعلمات المغتربات من نفس حالتها اللواتي يضطرن لقطع المئات من المسافات الطويلة إلى مدارسهن النائية في حافلات تتقاذفها المطبات والحفر والطرق القاتلة، وسط مطالبات بالتعيين بالقرب من ذويهن, وإيجاد حلول وعمل دراسات لتفادي تزايد حوادث المعلمات, بعد أن لقيت في اليوم نفسه معلمة أخرى حتفها بمركز العطيف شمال الطائف.حادث المصورة والمعلمة أماني يفتح ملف حوادث المعلمات المغتربات وسط مطالبات بالتعيين بالقرب من ذويهن, وإيجاد حلول وعمل دراسات لتفادي تزايد حوادث المعلمات, بعد أن لقيت في اليوم نفسه معلمة أخرى حتفها بمركز العطيف شمال الطائف.



تعليقات ( 19 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 19
    4 ديسمبر, 2016 , 2:49 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    تعليق 18ههععهه وش فيك تكهربت عسى ماشر تبي بس رايك تفرضه على اهلك والناس معاً ههههه له له بن فروه تبون تمنعون دراسة الطب ههههه وش دخلك بالناس خلك من انت عليهم ولي وبس يعني اذا اكلت شي واعجبك لازم تفرضه
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  2. 18
    4 ديسمبر, 2016 , 2:31 ص

    15 الاملاء مضروب عندك انصحك تاخذ دورة كذلك افكارك مضروبة على كيفك للكبيرات والكبيرة فيها حيل تسوق وتعتمد على حالها ولا راح يصير رد فعل ومطالبات للاخريات ومشاكل السواقة مثل السيل جارف تفكيرك محدود
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  3. 17
    4 ديسمبر, 2016 , 2:25 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    انا مستغربة ليه اللي بالرياض تنقل مثلا ل جدة والعكس أو اللي بجدة تنقل ل حائل أو اللي بحائل تنقل ل أبها وهكذا ■لو كل مدينة هي والمناطق التابعة لها وقراها معلمات من نفس المدينة والمناطق التابعة لهن
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  4. 16
    4 ديسمبر, 2016 , 2:21 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    الله يرحمها صدق الله وعسى أن تكرهو شيئ وهو خير لكم كل هالسنين ماعينت وهي حزينة او طفشانه تبي التعيين وكان من اجمل حياتها بدون تعيين وماحست ■وبعد التعيين وفرحها ماتت 😢
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  5. 15
    4 ديسمبر, 2016 , 2:20 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    تعليق 13 و14 ومن قال لك ان المراءه اذا سمح لها بالقياده تقود ميئات الكيلومترات ،، اللي يطالبون بالقياده في نفس المدينه للنساء الكبار كالكاديميات والطبيبات احسن من ركوب مع سائق يتحرش بها او يغتصبها
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  6. 14
    4 ديسمبر, 2016 , 2:08 ص

    وان قادت واخذت معها صديق هل سيسمح النظام بذلك عند نقاط التفتيش ام تعتبرها جريمه هي محتاجه لحمايه ذكر وماعندها محرم وش تسوي وتمشي بليل احيان ولو اخذت ركاب تسترزق هل سيسمح لها بذلك
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  7. 13
    4 ديسمبر, 2016 , 2:01 ص

    وان ساقت لن يكون حالها افضل وستزداد نسبة الحوادث اضعاف مضاعفة هب انها تقود هل ستذهب لعملها على بعد مئات الكيلو مترات لوحدها وحتى مع زميله وان كان ذلك شبه مستحيل ما الفائده من السماح بالقياده
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  8. 12
    4 ديسمبر, 2016 , 1:33 ص

    ناصر

    بادلوا بين المعلمات وين الصعب بالموضوع
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  9. 11
    4 ديسمبر, 2016 , 1:32 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    تعليق 9 لو قلت معرفك داعش فصيل مجوسي برئاسه قاسم سليماني المجوس لايهم العرب سنه او شيعه يكرهون العرب فتبنو داعش ودعموهم بالعراق وامرو الهالكي بالانسحاب وتسليم الاسلحه لهم داعش مجوسي بالعراق مع سليماني
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  10. 10
    4 ديسمبر, 2016 , 1:19 ص

    فهد / جدة

    الله يرحمها ويغفرلها قدر الله وماشاء فعل
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  11. 9
    4 ديسمبر, 2016 , 1:08 ص

    ايران مجوسيه وداعش خوارج ليس لهم علاقه بالاسلام

    نسال الله لها المغفره ورضى ورضوان من الله ولأهلها الصبر والسلوان وان يحفظ معلمينا كلهم وييسر لكل بعيد منهم القرب وكل مريض منهم الشفاء وكل منهم في تعب الراحه والسعاده لتحقيق اعظم دور بعد النبوه
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  12. 8
    4 ديسمبر, 2016 , 1:04 ص
    عدد التعليقات:596

    الجوفي

    ........... نمشي على كف القدر ولا ندري عن المكتوب ...
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  13. 7
    4 ديسمبر, 2016 , 1:02 ص
    عدد التعليقات:596

    الجوفي

    الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ....... إنا لله وانا اليه راجعون
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  14. 6
    4 ديسمبر, 2016 , 0:54 ص

    ابو شلش

    أنشأ الله انها شهيده لانها كانت في حالة البحث عن طلب الرزق في مهنة شريفة
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  15. 5
    4 ديسمبر, 2016 , 0:52 ص

    اللهم ارحمها وصبر ذويها وانا لله وانا اليه راجعون
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  16. 4
    4 ديسمبر, 2016 , 0:42 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    الله يرحمها ويسكنها جناته ،، ليس لها ذنب انما السائقين الذين لايتقديون بالسرعه والسلامة المروريه السرعه ثم السرعه ثم السرعه ٩٠٪‏ سبب الحوادث مثلث الحادث طريق ،، سياره ،، سائق ،، السائق هو السبب باكثره
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  17. 3
    4 ديسمبر, 2016 , 0:39 ص

    أبو سحاااب

    والله لو كانت راكبة طائرة ومقدر لها الأجل لنفذ ليس للطرق أسباب في الآجاب رحمها الله وجبر مصاب أسرتها ومحبيها
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  18. 2
    4 ديسمبر, 2016 , 0:33 ص
    عدد التعليقات:6210

    بسمه

    الله يرحمها ويغفر لها .
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  19. 1
    4 ديسمبر, 2016 , 0:28 ص

    لي صاحبن كنت احبه

    الله يرحمها كل المدارس مكدسة بالمدرسات ولقمة العيش تجبرها على التعيين**
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