تعرف على قصة المعلمة “ أماني السفياني ” التي خطفها الموت بعد فرحة انتظرتها 12 عامًا

صحيفة المرصد: توفيت المعلمة والمصورة الفوتوغرافية أماني السفياني من محافظة الطائف، بعد أيام من تحقق حلمها، الذي انتظرته 12عامًا، إثر حادث مروري أليم بفيفا.

المتابع لحساب السفياني بموقع التواصل الاجتماعي وفقا لموقع سبق يرى مدى سعادتها بالتعيين الذي طالما انتظرته وحرصها على الاستفسار وإكمال مسوغاته وطالباته, لكن قدر الله أن يقع لها حادث مروري الأربعاء الماضي أثناء ذهابها إلى مدرستها. وخيم الحزن على زميلاتها وطالباتها في المدرسة وسط دعواتهن لها بالرحمة والمغفرة.

حادث المصورة والمعلمة أماني فتح ملف حوادث المعلمات المغتربات من نفس حالتها اللواتي يضطرن لقطع المئات من المسافات الطويلة إلى مدارسهن النائية في حافلات تتقاذفها المطبات والحفر والطرق القاتلة، وسط مطالبات بالتعيين بالقرب من ذويهن, وإيجاد حلول وعمل دراسات لتفادي تزايد حوادث المعلمات, بعد أن لقيت في اليوم نفسه معلمة أخرى حتفها بمركز العطيف شمال الطائف.حادث المصورة والمعلمة أماني يفتح ملف حوادث المعلمات المغتربات وسط مطالبات بالتعيين بالقرب من ذويهن, وإيجاد حلول وعمل دراسات لتفادي تزايد حوادث المعلمات, بعد أن لقيت في اليوم نفسه معلمة أخرى حتفها بمركز العطيف شمال الطائف.