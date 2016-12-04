صحيفة المرصد: توفيت المعلمة والمصورة الفوتوغرافية أماني السفياني من محافظة الطائف، بعد أيام من تحقق حلمها، الذي انتظرته 12عامًا، إثر حادث مروري أليم بفيفا.
المتابع لحساب السفياني بموقع التواصل الاجتماعي وفقا لموقع سبق يرى مدى سعادتها بالتعيين الذي طالما انتظرته وحرصها على الاستفسار وإكمال مسوغاته وطالباته, لكن قدر الله أن يقع لها حادث مروري الأربعاء الماضي أثناء ذهابها إلى مدرستها. وخيم الحزن على زميلاتها وطالباتها في المدرسة وسط دعواتهن لها بالرحمة والمغفرة.
حادث المصورة والمعلمة أماني فتح ملف حوادث المعلمات المغتربات من نفس حالتها اللواتي يضطرن لقطع المئات من المسافات الطويلة إلى مدارسهن النائية في حافلات تتقاذفها المطبات والحفر والطرق القاتلة، وسط مطالبات بالتعيين بالقرب من ذويهن, وإيجاد حلول وعمل دراسات لتفادي تزايد حوادث المعلمات, بعد أن لقيت في اليوم نفسه معلمة أخرى حتفها بمركز العطيف شمال الطائف.حادث المصورة والمعلمة أماني يفتح ملف حوادث المعلمات المغتربات وسط مطالبات بالتعيين بالقرب من ذويهن, وإيجاد حلول وعمل دراسات لتفادي تزايد حوادث المعلمات, بعد أن لقيت في اليوم نفسه معلمة أخرى حتفها بمركز العطيف شمال الطائف.
تعرف على قصة المعلمة “ أماني السفياني ” التي خطفها الموت بعد فرحة انتظرتها 12 عامًا
صحيفة المرصد: توفيت المعلمة والمصورة الفوتوغرافية أماني السفياني من محافظة الطائف، بعد أيام من تحقق حلمها، الذي انتظرته 12عامًا، إثر حادث مروري أليم بفيفا.
تعليقات ( 19 )
سعودي🇸🇦وافتخرتعليق 18ههععهه وش فيك تكهربت عسى ماشر تبي بس رايك تفرضه على اهلك والناس معاً ههههه له له بن فروه تبون تمنعون دراسة الطب ههههه وش دخلك بالناس خلك من انت عليهم ولي وبس يعني اذا اكلت شي واعجبك لازم تفرضه
💥💦ريما Rima💥💦انا مستغربة ليه اللي بالرياض تنقل مثلا ل جدة والعكس أو اللي بجدة تنقل ل حائل أو اللي بحائل تنقل ل أبها وهكذا ■لو كل مدينة هي والمناطق التابعة لها وقراها معلمات من نفس المدينة والمناطق التابعة لهن
💥💦ريما Rima💥💦الله يرحمها صدق الله وعسى أن تكرهو شيئ وهو خير لكم كل هالسنين ماعينت وهي حزينة او طفشانه تبي التعيين وكان من اجمل حياتها بدون تعيين وماحست ■وبعد التعيين وفرحها ماتت 😢
سعودي🇸🇦وافتخرتعليق 13 و14 ومن قال لك ان المراءه اذا سمح لها بالقياده تقود ميئات الكيلومترات ،، اللي يطالبون بالقياده في نفس المدينه للنساء الكبار كالكاديميات والطبيبات احسن من ركوب مع سائق يتحرش بها او يغتصبها
ناصربادلوا بين المعلمات وين الصعب بالموضوع
سعودي🇸🇦وافتخرتعليق 9 لو قلت معرفك داعش فصيل مجوسي برئاسه قاسم سليماني المجوس لايهم العرب سنه او شيعه يكرهون العرب فتبنو داعش ودعموهم بالعراق وامرو الهالكي بالانسحاب وتسليم الاسلحه لهم داعش مجوسي بالعراق مع سليماني
فهد / جدةالله يرحمها ويغفرلها قدر الله وماشاء فعل
ايران مجوسيه وداعش خوارج ليس لهم علاقه بالاسلامنسال الله لها المغفره ورضى ورضوان من الله ولأهلها الصبر والسلوان وان يحفظ معلمينا كلهم وييسر لكل بعيد منهم القرب وكل مريض منهم الشفاء وكل منهم في تعب الراحه والسعاده لتحقيق اعظم دور بعد النبوه
عدد التعليقات:596
الجوفي........... نمشي على كف القدر ولا ندري عن المكتوب ...
عدد التعليقات:596
الجوفيالله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ....... إنا لله وانا اليه راجعون
ابو شلشأنشأ الله انها شهيده لانها كانت في حالة البحث عن طلب الرزق في مهنة شريفة
سعودي🇸🇦وافتخرالله يرحمها ويسكنها جناته ،، ليس لها ذنب انما السائقين الذين لايتقديون بالسرعه والسلامة المروريه السرعه ثم السرعه ثم السرعه ٩٠٪ سبب الحوادث مثلث الحادث طريق ،، سياره ،، سائق ،، السائق هو السبب باكثره
أبو سحااابوالله لو كانت راكبة طائرة ومقدر لها الأجل لنفذ ليس للطرق أسباب في الآجاب رحمها الله وجبر مصاب أسرتها ومحبيها
عدد التعليقات:6210
بسمهالله يرحمها ويغفر لها .
لي صاحبن كنت احبهالله يرحمها كل المدارس مكدسة بالمدرسات ولقمة العيش تجبرها على التعيين**