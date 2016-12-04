عودة “ الشيطان الأكبر ”.. العقوبات الأمريكية على إيران تبرز صراع أذرع النظام

صحيفة المرصد:أثار قانون تمديد العقوبات ضد إيران لمدة عشرة أعوام التي صوّت عليها مجلس الشيوخ الأمريكي، الخلافات بين معسكر المتشددين والإصلاحيين وحلفائهم المعتدلين.

وبرزت هذه الخلافات من خلال عناوين الصحف الصادرة، أمس السبت، في طهران التي ركزت على موضوع العقوبات الأمريكية ضد طهران وفقاً لموقع إرم نيوز.

وتناولت الصحف التابعة لمعسكر المتشددين موضوع العقوبات الأمريكية بطريقة تكشف عن ترحيب وسعادة المناهضين للرئيس حسن روحاني بالخطوة الأمريكية.

وقالت صحيفة “كيهان” التابعة للمرشد الأعلى علي خامنئي وهي من الصحف المهمة في إيران، إن “الولايات المتحدة تطلق رصاصة الرحمة على الإتفاق النووي، وإن الخيبة نتيجة الثقة بالشيطان” في إشارة إلى رغبة روحاني وفريقه بالدخول في مفاوضات مع واشنطن لإنهاء الجدل الحاصل بشأن الاتفاق النووي العام الماضي.

وقالت الصحيفة في المقال الافتتاحي الذي كتبه رئيس تحريرها “حسين شريعتمدار”، إن “حكومة حسن روحاني أخطأت في الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة، وعلى روحاني تحمل تبعات ما تقرره واشنطن تجاه حكومته”.

أما صحيفة “جوان” التابعة لمعسكر الحرس الثوري، فكتبت في صفحتها الأولى “لنترك الاتفاق النووي”، داعية إلى الإسراع في تشغيل المفاعلات النووية من جديد.

وقالت الصحيفة التي لم تعلق طويلاً على موضوع العقوبات الأمريكية الجديدة، إن “نظام الجمهورية الإسلامية يعول على مجلس النواب في تمرير قانون يلزم الحكومة بإعادة تشغيل المفاعل النووية من جديدة في غضون ستة أشهر”، مؤكدة أن “الأصوليين المحافظين طالما حذروا الحكومة من التفاوض مع الأمريكيين”.

نجاد يشمت بروحاني

صحيفة الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، “وطن أمروز” (الوطن اليوم) ذهبت بعيداً في تناول العقوبات الأمريكية، فيما طرحت عنواناً يشمت بالرئيس حسن روحاني.

وكتبت الصحيفة في تقرير لها وهي تسخر من مؤيدي الإتفاق النووي “أحلامهم ذهبت مع الريح”، مضيفة أن “روحاني ورفسنجاني الداعم له كانا يعتقدون أنه يمكن عن طريق التفاوض حل مشاكل إيران”.

وبينت الصحيفة المتشددة “لقد رفضت حكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد الاستمرار في التفاوض مع الولايات المتحدة التي كانت تضع العراقيل أمام أي اتفاق، الأمر الذي دفعنا للاستمرار في عمل المفاعلات النووية”.