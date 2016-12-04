بالفيديو : مياه الأمطار تغرق مقبرة هجرة ” أم رضمة ” برفحاء

صحيفة المرصد: تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ، يظهر غرق مقبرة هجرة “أم رضمة” شرق رفحاء ، حيث غمرتها مياه الأمطار بالكامل .

كما بين الفيديو ، المقبرة وقد امتلأت بالكامل بمياه الأمطار والتي اجتمعت في منخفض أرضي، بالقرب من المقبرة ، وساعد في ذلك انخفاض مستوى الأرض .