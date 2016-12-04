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بالفيديو : مياه الأمطار تغرق مقبرة هجرة ” أم رضمة ” برفحاء

4 ديسمبر, 2016 , 1:14 ص
بالفيديو : مياه الأمطار تغرق مقبرة هجرة ” أم رضمة ” برفحاء
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صحيفة المرصد: تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ، يظهر غرق مقبرة هجرة “أم رضمة” شرق رفحاء ، حيث غمرتها مياه الأمطار بالكامل .

كما بين الفيديو ، المقبرة وقد امتلأت بالكامل بمياه الأمطار والتي اجتمعت في منخفض أرضي، بالقرب من المقبرة ، وساعد في ذلك انخفاض مستوى الأرض .



تعليقات ( 27 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 27
    4 ديسمبر, 2016 , 2:42 ص

    مـ،ـاݛــے

    بالصين وبعض الدول يدخلونه في فرن ويحرقونه ويصبح رماد تذروة الرياح يقولك ماعندنا مساحات ياويل اللي يموت بالصين عذاب دنيا واخره
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  2. 26
    4 ديسمبر, 2016 , 2:41 ص

    19،أختنا بسمه راقيه ومحترمه والكل يحترمها إلا أصحاب الشك من امثالك شفاك الله أيها الجاهل. انتهى ✋
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  3. 25
    4 ديسمبر, 2016 , 2:39 ص

    يعني اذا سواقكم اخذ اجازه ورجع واصحاب المحلات اللي تترددين عليهم ويعرفونك وكل شخص يصير بينك وبينه تعامل وغبتي عنهم تسلمين عليهم وتسألين عن احوالهم وليه غابو ووش الاسباب ههههه تقولين هنا بس نفس الفكرة
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  4. 24
    4 ديسمبر, 2016 , 2:37 ص

    السفري

    لاتروح ذلحين تغرق احسب حساب حتى للجاي ان شاء الله
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  5. 23
    4 ديسمبر, 2016 , 2:36 ص

    السفري

    المفروض اللي صور يكمل خيره ويرمي بذور فيها اي كانت
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  6. 22
    4 ديسمبر, 2016 , 2:35 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    يصورون الناس الموتى بانه مخيف ولا يقرب منه وبالغرب للاسف صوروه لو خرج اكل البشر فمثلو افلام صرخه من القبور؟ وعدة افلام كذلك نفرو الجيل من زيارة القبور او حتى بعضهم من الشباب لايدخل مع جنازه تخصه للاسف
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  7. 21
    4 ديسمبر, 2016 , 2:28 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    اللي بالمقبره رحمهم الله والله احسن مجتمع مجتمع صامت ( صمت القبور) لاتسمع صجه ولجه ونميمه وسب ولا مضارب ولا احد يتعدى لاخذ شبر من جاره ،، احيانا لذهبت لعزيز علي اقول له ارتحت من غثاء الدنيا وعناها
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  8. 20
    4 ديسمبر, 2016 , 2:27 ص
    عدد التعليقات:596

    الجوفي

    14- هلا بك زود واكثر اختي العزيزه بسمة ... وسبب قلة حضوري كثرة المشاغل .. نسأل الله جلّ في علاه أختي الفاضله ان لايشغلنا الا بطاعته وارضاه ....تحياتي إلك ولجميع المحترمين من امثالك ........
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  9. 19
    4 ديسمبر, 2016 , 2:26 ص

    14 ماباقي غير تعزمينه وتضيفينه على ساس تربيتك ماتسمح ولا منطقتكم غير
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  10. 18
    4 ديسمبر, 2016 , 2:23 ص
    عدد التعليقات:3053

    ابن الوطن

    كم تمنيت تجينا سيول مثل سيول اليابان
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  11. 17
    4 ديسمبر, 2016 , 2:20 ص
    عدد التعليقات:3053

    ابن الوطن

    همجاني ارحل الى مقابر صعده مقرك القادم
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  12. 16
    4 ديسمبر, 2016 , 2:14 ص
    عدد التعليقات:627

    خواطر...

    اللهم أرحم موتانا وموتى المسلمين اللهم وسع مدخلهم وتجاوز عنهم💔💔
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  13. 15
    4 ديسمبر, 2016 , 2:13 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    تعليق 11 ريما انا اقصد غير المسلمين يهتمون بمقابرهم ويخلونها كحديقه لااتكلم عن مقابر المسلمين المطلوب تخطيط المقابر بالمرتفعات وليس بالاوديه ومجاري السيول وان يترك مترين بين كل صف من القبور للسير
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  14. 14
    4 ديسمبر, 2016 , 2:11 ص
    عدد التعليقات:6210

    بسمه

    الجوفي // اهلين فيك وحياك بعد غياااب ..صار حضورك قليل يارب المانع خير!!
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  15. 13
    4 ديسمبر, 2016 , 2:10 ص
    عدد التعليقات:6210

    بسمه

    لا حول ولاقوة الا بالله .شيء مؤلم والاهمال واضح ..يارب يرحمهم ويرحمنا اذا صرنا الى ماصاروا اليه
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  16. 12
    4 ديسمبر, 2016 , 2:07 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    تعليق 8 الهمداني النقد البناء من اجل تدارك الاخطاء مستقبلا لبناء الوطن حفظه الله وهذا وطنا لو غرق كله يبقى وطنا ندافع عنه بحدوده ومقدساته
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  17. 11
    4 ديسمبر, 2016 , 2:04 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    صحيح ياسعودي للأسف يتم دهس القبرالبعض مو باين إلا لحد ماتقترب □أيضا هذا كان بزمن الأجداد القداماء يدفنون بأي مكان □لكن المقبرة ماتحط كأن حديقة بالإسلام بل أرض فاضية خاصة ويدفن بها المسلمين
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  18. 10
    4 ديسمبر, 2016 , 2:04 ص

    هذا منزلك القادم الابدي يا الهمداني يابو فكر متقدم
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  19. 9
    4 ديسمبر, 2016 , 2:03 ص
    عدد التعليقات:596

    الجوفي

    1- اللهم آآآآآآآآمين يارب العالمين .. وجزاك الله كل خير على هذا الدعاء فهو خير من بعض الكلام والذي لافائدة منه ..................
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  20. 8
    4 ديسمبر, 2016 , 1:54 ص

    الهمداني

    تحولت المقبرة لمستنقع او بحيرة تحس ان كل شي عشوائي شوية مطر تغرق الدنيا
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  21. 7
    4 ديسمبر, 2016 , 1:52 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    تعليق 5 ريما بكل الدول حتى غير المسلمه مقابرهم منظمه وكأنها حديقه والمسلمه فيه دول القبر بالرقم وبصفوف منظمه ،، عندنا عشوائيه احيانا اثناء دفن احد تدعس على قبر لانها عشوائيه ماتدري من اين تمر لتاصل
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  22. 6
    4 ديسمبر, 2016 , 1:48 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    به عند بعض الجبال قبور عشوائية متفرقة
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  23. 5
    4 ديسمبر, 2016 , 1:46 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    لكن ليه مافيه فتحات بالجدران وتكون من الأسفل لكي تخرج الأمطار ❗
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  24. 4
    4 ديسمبر, 2016 , 1:44 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    الله يستر لا تطفو الجثث وإذا فقط مياه تغمرهم فهي يمكن رحمه من الله تطهر الأرض الأمطار بكل مكان تسقط عليه
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  25. 3
    4 ديسمبر, 2016 , 1:41 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    يارب اغرقهم بالرحمة وإذا صرنا إلي ماصارو إليه آمين
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  26. 2
    4 ديسمبر, 2016 , 1:22 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    اسكنا الاحياء وخططنا لهم مخطط في الاوديه والشعاب واسكنا الاموات وخططنا لهم في الاوديه والشعاب .. ارجعو لتاريخ الاجداد فهم خير مهندسين اين يدفنون مواتهم في المرتفعات وهذا شي ملاحظ بالقبور قبل ٥٠ سنه
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  27. 1
    4 ديسمبر, 2016 , 1:17 ص

    غلا

    اللهم اغث قبورهم بسحائب رحمتك واجعلها روضة من رياض الجنة يارب وترحم جداتي وجدي وعمتي وخالي وجميع موتى المسلمين
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