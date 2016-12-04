بالفيديو : مياه الأمطار تغرق مقبرة هجرة ” أم رضمة ” برفحاء

صحيفة المرصد: تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ، يظهر غرق مقبرة هجرة “أم رضمة” شرق رفحاء ، حيث غمرتها مياه الأمطار بالكامل .
كما بين الفيديو ، المقبرة وقد امتلأت بالكامل بمياه الأمطار والتي اجتمعت في منخفض أرضي، بالقرب من المقبرة ، وساعد في ذلك انخفاض مستوى الأرض .
تعليقات ( 27 )
مـ،ـاݛــےبالصين وبعض الدول يدخلونه في فرن ويحرقونه ويصبح رماد تذروة الرياح يقولك ماعندنا مساحات ياويل اللي يموت بالصين عذاب دنيا واخره
السفريلاتروح ذلحين تغرق احسب حساب حتى للجاي ان شاء الله
السفريالمفروض اللي صور يكمل خيره ويرمي بذور فيها اي كانت
سعودي🇸🇦وافتخريصورون الناس الموتى بانه مخيف ولا يقرب منه وبالغرب للاسف صوروه لو خرج اكل البشر فمثلو افلام صرخه من القبور؟ وعدة افلام كذلك نفرو الجيل من زيارة القبور او حتى بعضهم من الشباب لايدخل مع جنازه تخصه للاسف
سعودي🇸🇦وافتخراللي بالمقبره رحمهم الله والله احسن مجتمع مجتمع صامت ( صمت القبور) لاتسمع صجه ولجه ونميمه وسب ولا مضارب ولا احد يتعدى لاخذ شبر من جاره ،، احيانا لذهبت لعزيز علي اقول له ارتحت من غثاء الدنيا وعناها
عدد التعليقات:596
الجوفي14- هلا بك زود واكثر اختي العزيزه بسمة ... وسبب قلة حضوري كثرة المشاغل .. نسأل الله جلّ في علاه أختي الفاضله ان لايشغلنا الا بطاعته وارضاه ....تحياتي إلك ولجميع المحترمين من امثالك ........
عدد التعليقات:3053
ابن الوطنكم تمنيت تجينا سيول مثل سيول اليابان
عدد التعليقات:3053
ابن الوطنهمجاني ارحل الى مقابر صعده مقرك القادم
عدد التعليقات:627
خواطر...اللهم أرحم موتانا وموتى المسلمين اللهم وسع مدخلهم وتجاوز عنهم💔💔
سعودي🇸🇦وافتخرتعليق 11 ريما انا اقصد غير المسلمين يهتمون بمقابرهم ويخلونها كحديقه لااتكلم عن مقابر المسلمين المطلوب تخطيط المقابر بالمرتفعات وليس بالاوديه ومجاري السيول وان يترك مترين بين كل صف من القبور للسير
عدد التعليقات:6210
بسمهالجوفي // اهلين فيك وحياك بعد غياااب ..صار حضورك قليل يارب المانع خير!!
عدد التعليقات:6210
بسمهلا حول ولاقوة الا بالله .شيء مؤلم والاهمال واضح ..يارب يرحمهم ويرحمنا اذا صرنا الى ماصاروا اليه
سعودي🇸🇦وافتخرتعليق 8 الهمداني النقد البناء من اجل تدارك الاخطاء مستقبلا لبناء الوطن حفظه الله وهذا وطنا لو غرق كله يبقى وطنا ندافع عنه بحدوده ومقدساته
💥💦ريما Rima💥💦صحيح ياسعودي للأسف يتم دهس القبرالبعض مو باين إلا لحد ماتقترب □أيضا هذا كان بزمن الأجداد القداماء يدفنون بأي مكان □لكن المقبرة ماتحط كأن حديقة بالإسلام بل أرض فاضية خاصة ويدفن بها المسلمين
عدد التعليقات:596
الجوفي1- اللهم آآآآآآآآمين يارب العالمين .. وجزاك الله كل خير على هذا الدعاء فهو خير من بعض الكلام والذي لافائدة منه ..................
الهمدانيتحولت المقبرة لمستنقع او بحيرة تحس ان كل شي عشوائي شوية مطر تغرق الدنيا
سعودي🇸🇦وافتخرتعليق 5 ريما بكل الدول حتى غير المسلمه مقابرهم منظمه وكأنها حديقه والمسلمه فيه دول القبر بالرقم وبصفوف منظمه ،، عندنا عشوائيه احيانا اثناء دفن احد تدعس على قبر لانها عشوائيه ماتدري من اين تمر لتاصل
💥💦ريما Rima💥💦به عند بعض الجبال قبور عشوائية متفرقة
💥💦ريما Rima💥💦لكن ليه مافيه فتحات بالجدران وتكون من الأسفل لكي تخرج الأمطار ❗
💥💦ريما Rima💥💦الله يستر لا تطفو الجثث وإذا فقط مياه تغمرهم فهي يمكن رحمه من الله تطهر الأرض الأمطار بكل مكان تسقط عليه
💥💦ريما Rima💥💦يارب اغرقهم بالرحمة وإذا صرنا إلي ماصارو إليه آمين
سعودي🇸🇦وافتخراسكنا الاحياء وخططنا لهم مخطط في الاوديه والشعاب واسكنا الاموات وخططنا لهم في الاوديه والشعاب .. ارجعو لتاريخ الاجداد فهم خير مهندسين اين يدفنون مواتهم في المرتفعات وهذا شي ملاحظ بالقبور قبل ٥٠ سنه
غلااللهم اغث قبورهم بسحائب رحمتك واجعلها روضة من رياض الجنة يارب وترحم جداتي وجدي وعمتي وخالي وجميع موتى المسلمين