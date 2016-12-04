بالفيديو : سوري يصرخ في وجه قادة الفصائل : “ أقسم بالله مصيركم جهنم ”

صحيفة المرصد:تداول ناشطون سوريون، مقطع فيديو لمواطن سوري من مدينة إدلب يوجه فيه رسالة قوية لقادة فصائل المعارضة، داعياً إياهم للتوحد، معتبراً أن ذلك السبيل الوحيد لهزيمة الأسد ونجاح الثورة.

وقال الرجل في الفيديو المتداول ، موجها حديثه لقادة الفصائل “والله حرام حرام عليكم..والله الكفن ما له جيب..أقسم بالله لتشوفوه بأولادكن وتشوفوه بنسوانكن”.

وأضاف قائلا: “يا شباب ديننا عم ينذل مو بس أعراضنا.. إحنا اطلعنا بأجسادنا وبأرواحنا في 2011 وبدون سلاح وواجهنا دبابة وواجهنا روسيا .. اليوم معنا دبابات ومعنا مدفعية ومعنا فوزليكا وكورنيه ومعنا الله ولسة بيقولك أنا ما إلي علاقة”، في إشارة إلي قادة الفصائل المتناحرين على مناطق النفوذ.

وتابع متحدثا بحسرة: “الناس كلها باعتنا..كان معنا في 2011مع بداية الثورة 138 دولة واليوم تركيا ما عاد تسترجي تفتح فمها”، متسائلا: “ليش ليش”.