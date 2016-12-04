بالفيديو : سوري يصرخ في وجه قادة الفصائل : “ أقسم بالله مصيركم جهنم ”

صحيفة المرصد:تداول ناشطون سوريون، مقطع فيديو لمواطن سوري من مدينة إدلب يوجه فيه رسالة قوية لقادة فصائل المعارضة، داعياً إياهم للتوحد، معتبراً أن ذلك السبيل الوحيد لهزيمة الأسد ونجاح الثورة.
وقال الرجل في الفيديو المتداول ، موجها حديثه لقادة الفصائل “والله حرام حرام عليكم..والله الكفن ما له جيب..أقسم بالله لتشوفوه بأولادكن وتشوفوه بنسوانكن”.
وأضاف قائلا: “يا شباب ديننا عم ينذل مو بس أعراضنا.. إحنا اطلعنا بأجسادنا وبأرواحنا في 2011 وبدون سلاح وواجهنا دبابة وواجهنا روسيا .. اليوم معنا دبابات ومعنا مدفعية ومعنا فوزليكا وكورنيه ومعنا الله ولسة بيقولك أنا ما إلي علاقة”، في إشارة إلي قادة الفصائل المتناحرين على مناطق النفوذ.
وتابع متحدثا بحسرة: “الناس كلها باعتنا..كان معنا في 2011مع بداية الثورة 138 دولة واليوم تركيا ما عاد تسترجي تفتح فمها”، متسائلا: “ليش ليش”.
تعليقات ( 4 )
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توووووونسيةصوت من أصوات اسود سنة العرب يتكلم بحرقة وبغم ودم على السنة والعرب نعم سنة فقط أن لم تتوحد السنة ستراهم يحتلون كل بلاد العرب والسنة الله ينصركم قلوبنا معكم بالدعاء الله يدمر إيران وكل من هوة موالي لها
مفجعلا اقول سوى لا حول ولا قوة الا بالله .
الاسلام دينيالثورات والخروج على الحاكم المسلم لم يأتي بخير وقد وردت احاديث كثيرة وصحيحة بوجوب السمع والطاعة حتى وان كانت هناك بعض المعاصي منهم هذا الكلام قد لا يعجب الكثير ولكن تلك الحقيقة وهو ما يشهده الواقع
احمد باشلعنة على** وايران..بلاد الفتن..وهذا سوء حظنا كعرب انهم جيران لنا..