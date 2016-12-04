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بالفيديو.. شاهد شباب يرقصون العرضة النجدية داخل مول في عرعر

4 ديسمبر, 2016 , 2:16 ص
بالفيديو.. شاهد شباب يرقصون العرضة النجدية داخل مول في عرعر
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صحيفة المرصد : تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لمجموعة من السعوديين يرقصون داخل مول عرعر.

واعتبر نشطاء أن نشر الفيديو لا يستحق كل هذا الضجيج خصوصا وأن من يقوم بالرقص رجال فقط، بينما عارضه آخرون، والجميع وضعوا تدويناتهم تحت الوسم “#رقص_داخل_مول_عرعر”.

ويظهر الفيديو مجموعة من الرجال يرقصون في مدخل المول، ويستخدمون أدوات الرقص، فيما أكد أحد المغردين أن تلك الظاهرة “شئ حلو”، مطالبًا جميع المولات بأن تفعل مثل ما فعله “مول عرعر”.

وأيّدت الرأي السابق الناشطة نوره، “مادري ليش تكبروا المواضيع وتسوا من الحبه قبه افتتاح وسو عرضه وخلاص ماشوف الإ رقص رجال”

وقال مغرد آخر يسمّى محمد المسعود، “لو يكون تنظيم لمثل هذا داخل المولات أفضل لأجل أن لا يكون هناك مشاكل أو تجاوزات ويكون هناك جهات إشرافية لجميع مايجري”.

بينما أبدى المدون ياسر، إعجابه بفكرة الرقص داخل المول، قائلا “والله شي حلو ياليت كل المولات تاخذ نفس الإجراء هذا نبي ننبسط ونفرح ونبارك لصاحب المول هالافتتاح استمروا”.



تعليقات ( 29 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 29
    4 ديسمبر, 2016 , 5:46 ص

    الوسطى القصيم حايل تبوك الجوف بينهم مشتركات كثيره بالفنون واللهجات الان سكه القطار تقربهم اكثر ينطلق بالوسطى وينتهي بالجوف
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  2. 28
    4 ديسمبر, 2016 , 5:42 ص

    عهود كل سنه يجونكم من كل المدن يرقصون بالوسطى والعكس الدحه ماتمارس الا بمهرجان تراثي تحسبينهم يرقصون فيها بكل مناسبه مندثره انتم حتى الدسكو رقصتو عليه خخخ وزعلانه ام شضوم
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  3. 27
    4 ديسمبر, 2016 , 5:41 ص

    الرجال إذا رقص نقص ((سقط عنه لقب الرجوله)) هز خصر وكتوف مثل الحريم
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  4. 26
    4 ديسمبر, 2016 , 5:38 ص

    الفرق هذي جايه من ديرتك يالمنتصر ومن ربعك المدن الان كلها خليط من كل انحاء البلد وبعضهم له سنوات وفوقهم وافدين العرضه ياعهود والسامري ماله مدينه معينه ولا احد يقدر يحتكرها او يعرف وين منشأها
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  5. 25
    4 ديسمبر, 2016 , 5:33 ص

    خالد

    اللهم ألطف بأهل حلب والموصل ،،، ياناس الأيام تدور
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  6. 24
    4 ديسمبر, 2016 , 4:37 ص
    عدد التعليقات:6094

    المنتصر بالله

    أذكر مررره رحنا رحله إلى عرعر لصيد الفقع على الحدود لقينا سوق إسمه سوق الخبول *** ههههههههههه
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  7. 23
    4 ديسمبر, 2016 , 4:33 ص
    عدد التعليقات:6094

    المنتصر بالله

    عهود وش الفرق بين الخروف النجدي والخروف النعيمي والخروف الحجازي كلها خرفان امبااااااااع مثل ماقالت بسمه
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  8. 22
    4 ديسمبر, 2016 , 4:30 ص
    عدد التعليقات:6094

    المنتصر بالله

    يوسعون صدورهم في المول ومثل ما قال راعي حايل الخبال مشكله ههههههه
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  9. 21
    4 ديسمبر, 2016 , 4:07 ص

    علومكم زينة ماعليكم ارقصو
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  10. 20
    4 ديسمبر, 2016 , 4:01 ص

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    شماليين وشهوله يرقصون نجدي ارقصوا دحة وش عليكم من ديرتنا 😬
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  11. 19
    4 ديسمبر, 2016 , 3:55 ص

    0000 انسان طبيعي

    الرقص مايسمى رقص الا مشترك بنات وشباب يكون طبيعي اما رجال مع رجال ياعيبااااه
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  12. 18
    4 ديسمبر, 2016 , 3:42 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    البعض نفسه كل يوم يجي ويرءوص 😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  13. 17
    4 ديسمبر, 2016 , 3:40 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    هلا وغلا يا أرزة 🌲 قرأت الآن رساله أحد المشاركات تقول رقص بمناسبة الافتتاح لكن مدري به نساء كأن فيه الفيديو مو واضح
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  14. 16
    4 ديسمبر, 2016 , 3:37 ص

    من حائل

    الخبول مشكله !
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  15. 15
    4 ديسمبر, 2016 , 3:37 ص

    مـ،ـاݛــے

    تخلف وقله حياء ولاهي بعرضه شوي شوي لما يصير ال صار بالجنادرية من رقص النساء مع الرجال
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  16. 14
    4 ديسمبر, 2016 , 3:36 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    صحيح فيه شيلات روعة احب اللي تكون عن الوطن وايضا الأناشيد ■أما الغناء الحمدلله ما اسمعه من زمان تركت الاستماع للأغاني
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  17. 13
    4 ديسمبر, 2016 , 3:35 ص

    أرزة 🌲 لبنان

    أهلين بالغالية ريما💥 تسلميلي يارب ويجعل إيامك كلها فرح وسعادة بما إنو النسوان ماشاركت بالرئص ولا صار في إغماءات بيكون الوضع مقبول أكيد ما كل يوم حيجو يرئصو
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  18. 12
    4 ديسمبر, 2016 , 3:30 ص

    أرزة 🌲 لبنان

    العرضة حلوة وكمان في السامري عندكن هيدي حماسية صراحة وفي بعض الشيلات كتير رهيبة ككلمات وأداء
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  19. 11
    4 ديسمبر, 2016 , 3:29 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    وكل ايامك عامرة بالفرح يا أرزة 🌲والله زمان عنا يا ارزة_____انا ضد الرقص بالمول المفروض يرقصون بأماكن للرجال مو بأماكن اكثره نساء
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  20. 10
    4 ديسمبر, 2016 , 3:20 ص

    أرزة 🌲 لبنان

    الله يجعل كل إيامكن عامرة بالفرح والسعادة
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  21. 9
    4 ديسمبر, 2016 , 3:19 ص

    الهمداني علمتني الحياه كثر الثرثره نقص بالعقل

    اهم شي جميع المحلات بالمول من اعيال البلد نبي عيالنا يتعلمون الاعتماد على النفس***
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  22. 8
    4 ديسمبر, 2016 , 3:18 ص

    الهمداني علمتني الحياه كثر الثرثره نقص بالعقل

    عرعر معروفين اهل كرم وطيبين
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  23. 7
    4 ديسمبر, 2016 , 3:16 ص

    الهمداني علمتني الحياه كثر الثرثره نقص بالعقل

    كل ناس لها ثقافتها وطريقتهم بالاحتفال فانت يالهمداني تقول رقصهم يفشل حتى هم لما يرون رقصك برضه يقولون يفشل
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  24. 6
    4 ديسمبر, 2016 , 3:04 ص
    عدد التعليقات:635

    خواطر...

    هذا قبل يومين تم أفتتاح عرعر مول وهالرقص من ضمن حفل الافتتاح والوناسه
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  25. 5
    4 ديسمبر, 2016 , 2:37 ص

    استغفرالله

    أستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك
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  26. 4
    4 ديسمبر, 2016 , 2:37 ص
    عدد التعليقات:3053

    ابن الوطن

    تشتوا ترقصوا في جبال صعطه
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  27. 3
    4 ديسمبر, 2016 , 2:34 ص

    الهمداني

    رقصة تفشل
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  28. 2
    4 ديسمبر, 2016 , 2:33 ص

    عرنون

    واش فيه رقص رجال شئ حلو
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  29. 1
    4 ديسمبر, 2016 , 2:26 ص
    عدد التعليقات:3053

    ابن الوطن

    بعض النوعيات تمسك غلط احيان
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)

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