بالفيديو.. شاهد شباب يرقصون العرضة النجدية داخل مول في عرعر

صحيفة المرصد : تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لمجموعة من السعوديين يرقصون داخل مول عرعر.

واعتبر نشطاء أن نشر الفيديو لا يستحق كل هذا الضجيج خصوصا وأن من يقوم بالرقص رجال فقط، بينما عارضه آخرون، والجميع وضعوا تدويناتهم تحت الوسم “#رقص_داخل_مول_عرعر”.

ويظهر الفيديو مجموعة من الرجال يرقصون في مدخل المول، ويستخدمون أدوات الرقص، فيما أكد أحد المغردين أن تلك الظاهرة “شئ حلو”، مطالبًا جميع المولات بأن تفعل مثل ما فعله “مول عرعر”.

وأيّدت الرأي السابق الناشطة نوره، “مادري ليش تكبروا المواضيع وتسوا من الحبه قبه افتتاح وسو عرضه وخلاص ماشوف الإ رقص رجال”

وقال مغرد آخر يسمّى محمد المسعود، “لو يكون تنظيم لمثل هذا داخل المولات أفضل لأجل أن لا يكون هناك مشاكل أو تجاوزات ويكون هناك جهات إشرافية لجميع مايجري”.

بينما أبدى المدون ياسر، إعجابه بفكرة الرقص داخل المول، قائلا “والله شي حلو ياليت كل المولات تاخذ نفس الإجراء هذا نبي ننبسط ونفرح ونبارك لصاحب المول هالافتتاح استمروا”.