بالفيديو.. شاهد شباب يرقصون العرضة النجدية داخل مول في عرعر

صحيفة المرصد : تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لمجموعة من السعوديين يرقصون داخل مول عرعر.
واعتبر نشطاء أن نشر الفيديو لا يستحق كل هذا الضجيج خصوصا وأن من يقوم بالرقص رجال فقط، بينما عارضه آخرون، والجميع وضعوا تدويناتهم تحت الوسم “#رقص_داخل_مول_عرعر”.
ويظهر الفيديو مجموعة من الرجال يرقصون في مدخل المول، ويستخدمون أدوات الرقص، فيما أكد أحد المغردين أن تلك الظاهرة “شئ حلو”، مطالبًا جميع المولات بأن تفعل مثل ما فعله “مول عرعر”.
وأيّدت الرأي السابق الناشطة نوره، “مادري ليش تكبروا المواضيع وتسوا من الحبه قبه افتتاح وسو عرضه وخلاص ماشوف الإ رقص رجال”
وقال مغرد آخر يسمّى محمد المسعود، “لو يكون تنظيم لمثل هذا داخل المولات أفضل لأجل أن لا يكون هناك مشاكل أو تجاوزات ويكون هناك جهات إشرافية لجميع مايجري”.
بينما أبدى المدون ياسر، إعجابه بفكرة الرقص داخل المول، قائلا “والله شي حلو ياليت كل المولات تاخذ نفس الإجراء هذا نبي ننبسط ونفرح ونبارك لصاحب المول هالافتتاح استمروا”.
تعليقات ( 29 )
خالداللهم ألطف بأهل حلب والموصل ،،، ياناس الأيام تدور
عدد التعليقات:6094
المنتصر باللهأذكر مررره رحنا رحله إلى عرعر لصيد الفقع على الحدود لقينا سوق إسمه سوق الخبول *** ههههههههههه
عدد التعليقات:6094
المنتصر باللهعهود وش الفرق بين الخروف النجدي والخروف النعيمي والخروف الحجازي كلها خرفان امبااااااااع مثل ماقالت بسمه
عدد التعليقات:6094
المنتصر باللهيوسعون صدورهم في المول ومثل ما قال راعي حايل الخبال مشكله ههههههه
💎💛عــــهــــــود💛💎شماليين وشهوله يرقصون نجدي ارقصوا دحة وش عليكم من ديرتنا 😬
0000 انسان طبيعيالرقص مايسمى رقص الا مشترك بنات وشباب يكون طبيعي اما رجال مع رجال ياعيبااااه
💥💦ريما Rima💥💦البعض نفسه كل يوم يجي ويرءوص 😂
💥💦ريما Rima💥💦هلا وغلا يا أرزة 🌲 قرأت الآن رساله أحد المشاركات تقول رقص بمناسبة الافتتاح لكن مدري به نساء كأن فيه الفيديو مو واضح
من حائلالخبول مشكله !
مـ،ـاݛــےتخلف وقله حياء ولاهي بعرضه شوي شوي لما يصير ال صار بالجنادرية من رقص النساء مع الرجال
💥💦ريما Rima💥💦صحيح فيه شيلات روعة احب اللي تكون عن الوطن وايضا الأناشيد ■أما الغناء الحمدلله ما اسمعه من زمان تركت الاستماع للأغاني
أرزة 🌲 لبنانأهلين بالغالية ريما💥 تسلميلي يارب ويجعل إيامك كلها فرح وسعادة بما إنو النسوان ماشاركت بالرئص ولا صار في إغماءات بيكون الوضع مقبول أكيد ما كل يوم حيجو يرئصو
أرزة 🌲 لبنانالعرضة حلوة وكمان في السامري عندكن هيدي حماسية صراحة وفي بعض الشيلات كتير رهيبة ككلمات وأداء
💥💦ريما Rima💥💦وكل ايامك عامرة بالفرح يا أرزة 🌲والله زمان عنا يا ارزة_____انا ضد الرقص بالمول المفروض يرقصون بأماكن للرجال مو بأماكن اكثره نساء
أرزة 🌲 لبنانالله يجعل كل إيامكن عامرة بالفرح والسعادة
الهمداني علمتني الحياه كثر الثرثره نقص بالعقلاهم شي جميع المحلات بالمول من اعيال البلد نبي عيالنا يتعلمون الاعتماد على النفس***
الهمداني علمتني الحياه كثر الثرثره نقص بالعقلعرعر معروفين اهل كرم وطيبين
الهمداني علمتني الحياه كثر الثرثره نقص بالعقلكل ناس لها ثقافتها وطريقتهم بالاحتفال فانت يالهمداني تقول رقصهم يفشل حتى هم لما يرون رقصك برضه يقولون يفشل
عدد التعليقات:635
خواطر...هذا قبل يومين تم أفتتاح عرعر مول وهالرقص من ضمن حفل الافتتاح والوناسه
استغفراللهأستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك
عدد التعليقات:3053
ابن الوطنتشتوا ترقصوا في جبال صعطه
الهمدانيرقصة تفشل
عرنونواش فيه رقص رجال شئ حلو
عدد التعليقات:3053
ابن الوطنبعض النوعيات تمسك غلط احيان