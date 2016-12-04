بالصور : أمير قطر مع والده في إسبانيا قبيل كلاسيكو برشلونة و ريال مدريد

صحيفة المرصد : تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، صوراً تجمع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني ، بوالده الشيخ حمد في أحد المطاعم القريبة من ملعب الكامب نو في برشلونة .

كما أوضح النشطاء أن الأميرين حضرا مباراة كلاسيكو العالم بين برشلونة وريـال مدريد ، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني.