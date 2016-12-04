بالصور : أمير قطر مع والده في إسبانيا قبيل كلاسيكو برشلونة و ريال مدريد

صحيفة المرصد : تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، صوراً تجمع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني ، بوالده الشيخ حمد في أحد المطاعم القريبة من ملعب الكامب نو في برشلونة .
كما أوضح النشطاء أن الأميرين حضرا مباراة كلاسيكو العالم بين برشلونة وريـال مدريد ، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني.
تعليقات ( 14 )
الشنفرهاللهم صب عليهم شابيب رحمتك وكرمك وبركاتك ولاتفتنهم ونجهم من الفتن ماظهر منها وما بطن
شبابي واقدح من راسيوالله والنعم بالشيخ حمد الله يحفظه من كل مكروه وكذلك الشيخ تميم وجميع اهل قطراللتي ستصبح قريبا دانة الشرق
عدد التعليقات:30
علي الغزوانياتوقع يشجعون فريق برشلونه جميل ان تكون بدون برتكول
سعوديوافتخرحكام الخليج محبوبين ويحبونهم شعوبهم وشعوب العالم لذلك ياكلون بمطعم ويحضرون مباريات،،،***
العماد رشديحفظ الله سلمان و تميم و المحمدين و كل حكام الخليج أمراء الخليج عز و فخر لشعوبهم
💥💦ريما Rima💥💦البعض يردد ألا ليت الشباب يعود يوما
ريما Rimaتعليق مخالف
💥💦ريما Rima💥💦الله يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يارب
ريما Rimaتعليق مخالف
العسيريماعندهم هلال واهلي نصرواتحادفذهبولريال وبرشه قمةالتواضع ياأهل قطرهنيكم بهم
عرنونكيف ضعف الشيخ حمد الي هذا الحد
عدد التعليقات:2496
توووووونسيةالله بحفظهم يارب
شمباكيما شاء الله قمة التواضع