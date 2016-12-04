  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالصور : أمير قطر مع والده في إسبانيا قبيل كلاسيكو برشلونة و ريال مدريد

4 ديسمبر, 2016 , 2:42 ص
بالصور : أمير قطر مع والده في إسبانيا قبيل كلاسيكو برشلونة و ريال مدريد
  • 2٬415
  • 14
  • حجم الخط

صحيفة المرصد : تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، صوراً تجمع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني ، بوالده الشيخ حمد في أحد المطاعم القريبة من ملعب الكامب نو في برشلونة .

كما أوضح النشطاء أن الأميرين حضرا مباراة كلاسيكو العالم بين برشلونة وريـال مدريد ، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني.

6868888888

24444444444

324535555555

0135856564

1294187706-36

5652855555



تعليقات ( 14 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 14
    4 ديسمبر, 2016 , 5:39 ص

    الشنفره

    اللهم صب عليهم شابيب رحمتك وكرمك وبركاتك ولاتفتنهم ونجهم من الفتن ماظهر منها وما بطن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 13
    4 ديسمبر, 2016 , 3:57 ص

    شبابي واقدح من راسي

    والله والنعم بالشيخ حمد الله يحفظه من كل مكروه وكذلك الشيخ تميم وجميع اهل قطراللتي ستصبح قريبا دانة الشرق
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  3. 12
    4 ديسمبر, 2016 , 3:56 ص
    عدد التعليقات:30

    علي الغزواني

    اتوقع يشجعون فريق برشلونه جميل ان تكون بدون برتكول
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 11
    4 ديسمبر, 2016 , 3:25 ص

    سعوديوافتخر

    حكام الخليج محبوبين ويحبونهم شعوبهم وشعوب العالم لذلك ياكلون بمطعم ويحضرون مباريات،،،***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 10
    4 ديسمبر, 2016 , 3:15 ص

    العماد رشدي

    حفظ الله سلمان و تميم و المحمدين و كل حكام الخليج أمراء الخليج عز و فخر لشعوبهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 9
    4 ديسمبر, 2016 , 3:14 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    البعض يردد ألا ليت الشباب يعود يوما
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  7. 8
    4 ديسمبر, 2016 , 3:13 ص

    ريما Rima

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  8. 7
    4 ديسمبر, 2016 , 3:09 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    الله يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يارب
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  9. 6
    4 ديسمبر, 2016 , 3:07 ص

    ريما Rima

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  10. 5
    4 ديسمبر, 2016 , 3:02 ص

    العسيري

    ماعندهم هلال واهلي نصرواتحادفذهبولريال وبرشه قمةالتواضع ياأهل قطرهنيكم بهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 4
    4 ديسمبر, 2016 , 2:58 ص

    🕵🏻🚬😮🙄
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 3
    4 ديسمبر, 2016 , 2:57 ص

    عرنون

    كيف ضعف الشيخ حمد الي هذا الحد
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  13. 2
    4 ديسمبر, 2016 , 2:53 ص
    عدد التعليقات:2496

    توووووونسية

    الله بحفظهم يارب
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  14. 1
    4 ديسمبر, 2016 , 2:52 ص

    شمباكي

    ما شاء الله قمة التواضع
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم