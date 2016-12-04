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وجبات “لقاءات طلابية” بـ “مليون و360 ألف ريال في جامعة تبوك !!

4 ديسمبر, 2016 , 5:55 ص
وجبات “لقاءات طلابية” بـ “مليون و360 ألف ريال في جامعة تبوك !!
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صحيفة المرصد : كشفت وثائق وعقود مالية أن جامعة تبوك أنفقت مليونا و360 ألف ريال العام الماضي قيمة وجبات غداء وعشاء في 6 لقاءات جمعت بعض طلاب وطالبات الجامعة بمديرها ووكلائه.

وحسب صحيفة”الوطن” ذكرت مصادر إن أحد هذه اللقاءات جمع مدير الجامعة بالطلاب والطالبات وبلغت تكلفة وجبة اللقاء 540 ألف ريال، بينما جمع الثاني وكيلة كلية التربية والآداب بالطالبات وبلغت تكلفة الوجبة 202 ألف و500 ريال، أما لقاء وكيلة كلية العلوم ووكيلة كلية الهندسة بالطالبات فبلغت قيمة وجبته 148 ألفا و500 ريال، ولقاء وكيلة كلية الطب ووكيلة كلية العلوم الطبية بالطالبات كانت تكلفته 81 ألف ريال، ولقاء وكيلة السنة التحضيرية بالطالبات بلغت تكلفته 243 ألف ريال، ولقاء وكيلة إدارة الأعمال ووكيلة كلية المجتمع بالطالبات 148 ألفا و500 ريال.

وأضافت المصادر أن المبلغ تم صرفه على وجبات طعام فقط، وتم تعميد إحدى المؤسسات المعنية بالإعاشة المطهية لتأمين الوجبات للملتقيات الستة.



تعليقات ( 25 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 25
    4 ديسمبر, 2016 , 8:44 ص

    وجهة نظر

    يمكن كانوا جايعين وطلبوا رز وخبز زياده
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  2. 24
    4 ديسمبر, 2016 , 8:40 ص

    محمد الغامدي

    اين مكافحة الفساد واين الجهات الرقابية وقبلها اين العقل فاذا كنت فاسدا كن ذكيا وليمة ب 500الف واخرى ب202الف والله مصيبة هذاالبلد في اللصوص الاغبياء واكبر من الاذكياء . الى متى والاجهزة الرقابية نايمة
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  3. 23
    4 ديسمبر, 2016 , 8:26 ص

    ثقافة رأي

    ليس بجديد والمتعارف عليه سابقاً الفاتورة دبل * دبل لا ذمه ولا ظمير حسبي الله على كل مسئول خائن.
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  4. 22
    4 ديسمبر, 2016 , 7:55 ص

    ابو مؤيد

    الحمد لله على السلامة توكم تصحون.
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  5. 21
    4 ديسمبر, 2016 , 7:49 ص

    88

    عادي امس انا عزمت 5 على مطعم و طلعت الفاتوره 1000 يعنى عادي لما المطاعم تقصب المواطنين
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  6. 20
    4 ديسمبر, 2016 , 7:42 ص

    صالح الماضي

    والله لو كان الوجبات من ذهب هذا فساد وسرقه عيني عينك اين نزاهه عن المفسدين في الجامعه والاداره التعليميه في تبوك تصرف مبالغ بغير وجهة حق حسبنا الله فيهم
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  7. 19
    4 ديسمبر, 2016 , 7:40 ص

    تريس

    من امن العقوبه اساءالادب وهذي قلت الادب والوقاحه وسرقه كيف الواحد يتجرء وياكل حق ماهو له ،اللهم عز دولتنا ولاتعز عليها وانصر ولاة امرنا ورزقهم البطانه الصالحه ونصر جنودك البواسل وسدد رئيهم ورميهم آمين
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  8. 18
    4 ديسمبر, 2016 , 7:36 ص

    تريس

    الله المستعان ، اللهم انصر دولتنا وولاة امورنا ,ونصر جنونا على الحدود وسدد رئيهم ورميهم
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  9. 17
    4 ديسمبر, 2016 , 7:31 ص

    تريس

    الله المستعان معقوله فيه سرقه بهطريقه ياخي ابلع بس لاتلهط مبلغ وقدره ،اللهم انصر دولتا على من عاداها اللهم انصر جنودنا البواسل اللهم سدد رئيهم ورميهم وتقبلهم من الشهداء
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  10. 16
    4 ديسمبر, 2016 , 7:31 ص

    كفى كذب

    مال عمك لايهمك
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  11. 15
    4 ديسمبر, 2016 , 7:26 ص

    بكيفه

    ليه وش هم ماكلين ؟؟يمديهم فتحو مطاعم بالجامعه مع الطباخين اشفط ياشفااااااااط
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  12. 14
    4 ديسمبر, 2016 , 7:14 ص

    يالطيف

    شفت ي حمدان كيف الصرف على وجبات في جامعه تبوك ونت في شارع الفوالين الي في المربع مناشبني على صخن فول تقول المشاركه بركه ويوم خلصنا قلت كل على قدك انت خليت شي بالحصن صرت انا اتفرج وحنوك تشتغل
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  13. 13
    4 ديسمبر, 2016 , 7:13 ص

    مـ،ـاݛــے

    الطلاب يجتمعون بالطالبات بمكان واحد شكل الخبر جاي كذا اوجعني قلبي طالما فيها طلاب يمكن زوجوهم بالمبلغ وسوو عرس جماعي هههاا المديرات هن سعوديات ولا وافدات لهم سنين يخرجون متى نستغني والله حاله
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  14. 12
    4 ديسمبر, 2016 , 6:56 ص

    خالد

    طالبنا مرارا وتكرارا (نزاهه) بزيارة جامعة تبوك للتقصي عن ماهية الأسباب التي جعلت من الجامعه عنوانا للامانه والانضباط عند أهالي تبوك
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  15. 11
    4 ديسمبر, 2016 , 6:53 ص

    ابوريما

    هل هذي يعقل؟ ذا مسرح علم المفروض انه قدوه يحذر عن التبذير. المشكله لما يجي وقت الطعام اغلبهم مسوي دايت بذات البنات طيب باقي الطعام لوتلمسوحاجات الطلاب اللي عليهم حاجه كان احسن
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  16. 10
    4 ديسمبر, 2016 , 6:49 ص

    ابو ابراهيم

    لو نقول كل لقاء حضرة مايقارب 500 شخص من دكتور وطالب وطالبة يعني كل واحد تكلفت وجبتة .الف وخمسمائة ريال ... والله لو هم رؤساء دول ... ههههههههه
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  17. 9
    4 ديسمبر, 2016 , 6:39 ص

    ابو شدا

    عشاء ب نص مليون شعب لا يهمه إلا بطنه.
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  18. 8
    4 ديسمبر, 2016 , 6:36 ص

    ابو عبدالعزيز

    لو الوجبه الوحده اربعين من الغنم مع الطبخ والعصيرات والمقبلات وكل شي كحد اقصى مية الف ضرب 6 يساوي 600 الف وين راحت مليون وسبع ميه وستين الف ريال سرقه للمال العام يجب محاسبتهم
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  19. 7
    4 ديسمبر, 2016 , 6:25 ص

    الله يحفظ لنا ملكنا

    الشعب يسرق نفسه
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  20. 6
    4 ديسمبر, 2016 , 6:21 ص

    الله يحفظ لنا ملكنا

    الفساد مستشري حتى العظم ويقولون الميزانية فيها عجز ويبغون ميزانية اكبر حتى تكون وجبات السرقات اكبر
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  21. 5
    4 ديسمبر, 2016 , 6:18 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    اذا تأثيث مكتب مليون ونص و٦وجبات مليون وثلث ؟؟ السوأل على مستوى المملكه قبل مليار الهدر نا اعتبرها سرقه يقام بها الحد اشتري تاثيث مكتب ٢٠ الف احط الفاتوره مليون ونص وهكذا قي ٦ وجبات مليون وثلث ههههههه
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  22. 4
    4 ديسمبر, 2016 , 6:12 ص

    مستشارك

    أتمنى ان تقيد تلك المصاريف مثلا يوضع حد معين لكل اجتماع مثلا10الاف ولا يتجاوزها وارى ان بعض الجهات تنفق في اجتماع واحد نصف هذا المبلغ او مثله
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  23. 3
    4 ديسمبر, 2016 , 6:08 ص

    شايم

    لمن تعود المؤسسة التي امنت الوجبات اتقوئ الله
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  24. 2
    4 ديسمبر, 2016 , 6:02 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    هههههههه 6 لقاأت حول مليون وثلث هههه طبعا ياعم ياكلون كافيار مع اهل تبوك كلهم يحق لكم هههههه والله الدولة ماهي مقصره تصرف بسخاء،،، لكن الامانة ضاعت عند من بيده الصرف بالجامعه ولا يتأخر عن الصلاة ههههه
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  25. 1
    4 ديسمبر, 2016 , 5:56 ص

    من جد هذه مهزله وهدر مادي غير مبرر
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