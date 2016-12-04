وجبات “لقاءات طلابية” بـ “مليون و360 ألف ريال في جامعة تبوك !!

صحيفة المرصد : كشفت وثائق وعقود مالية أن جامعة تبوك أنفقت مليونا و360 ألف ريال العام الماضي قيمة وجبات غداء وعشاء في 6 لقاءات جمعت بعض طلاب وطالبات الجامعة بمديرها ووكلائه.

وحسب صحيفة”الوطن” ذكرت مصادر إن أحد هذه اللقاءات جمع مدير الجامعة بالطلاب والطالبات وبلغت تكلفة وجبة اللقاء 540 ألف ريال، بينما جمع الثاني وكيلة كلية التربية والآداب بالطالبات وبلغت تكلفة الوجبة 202 ألف و500 ريال، أما لقاء وكيلة كلية العلوم ووكيلة كلية الهندسة بالطالبات فبلغت قيمة وجبته 148 ألفا و500 ريال، ولقاء وكيلة كلية الطب ووكيلة كلية العلوم الطبية بالطالبات كانت تكلفته 81 ألف ريال، ولقاء وكيلة السنة التحضيرية بالطالبات بلغت تكلفته 243 ألف ريال، ولقاء وكيلة إدارة الأعمال ووكيلة كلية المجتمع بالطالبات 148 ألفا و500 ريال.

وأضافت المصادر أن المبلغ تم صرفه على وجبات طعام فقط، وتم تعميد إحدى المؤسسات المعنية بالإعاشة المطهية لتأمين الوجبات للملتقيات الستة.