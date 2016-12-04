صور: تعرف على «كابتـن لينة» .. من قمة «إفرست» وتأسيس ناد نسائي إلى «مجلس الشورى»

صحيفة المرصد : شملت «الكوتة النسائية» في دورة مجلس الشورى السابعة، لينة المعينا الصاعدة إلى قمة «إفرست»، ومؤسسة نادٍ رياضي نسائي «جدة يونايتد» لكرة السلة، بعد أن قطعت أشواطاً في قطاع الرياضة، وأقامت وشاركت ونافست في فعاليات رياضية محلية وإقليمية.
وحسب صحيفة “عكاظ” فإن عضوة مجلس الشورى الجديدة المعينا حصدت جائزة ريادة الأعمال في منتدى القيادات النسائية عام 2010، وشاركت في نشاطات اجتماعية وتوعوية مثل رحلتها لتسلق المخيم الرئيسي في قمة «إفرست» عام 2012 ضمن حملة التوعية حول سرطان الثدي. تؤمن لينة المعينا بالرياضة كحل صحي ونفسي للمحافظة على الإنسان، وترى أن ممارستها أمر مهم خصوصاً للسيدات، حتى أنها تعتقد بوجوب اختيار المرأة لممارسة الرياضة، وتأمل أن تحفز البنات والأشبال على الرياضة لمحاربة الأمراض الصحية والنفسية والاجتماعية.
شاركت لينة خالد المعينا متحدثة أمام مجلس الشيوخ الفرنسي خلال يوم المرأة الذي ترأسته الأميرة ريم الفيصل في العام 2004، وفي وفد آخر ترأسه الأمير خالد الفيصل في العام 2010. وتعتبر الكاتبة الصحفية المعينا من أبرز الأسماء التي انضمت إلى «الشورى»، وتعول عليها نواعم المملكة في طرح قضايا الرياضة النسوية بشكل خاص وقضايا المرأة بشكل عام. وكانت المعينا عضو مجلس إدارة جائزة سرب لرواد الأعمال والشخصية رقم 71 في تصنيف مجلة فوربس لأقوى السيدات بالوطن العربي لعام 2014 في فئة الشركات العائلية.
تعليقات ( 11 )
الماااااضي2030نريد عضوات بالشورى جريئات ونشطات وقويات..حتى يصنعن الفرق ..وينصرن بنات جنسهن المضطهدات في بلدنا
منصورالله يكفيناشرهاويجعلهابانيةلاهادمة
عبريهتابع- إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
عبريهالذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل..فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم.
عبيدوالله لو انها طلعت القمر النساء بمجلس الشورى مجرد دعاية لا يهشون ولا غيره كذا يسكتون أمريكا والغرب هات قرار سيادي بتأثير المرأة علية
عبريهاكثر المتسلقات لمجلس الشورى جاءن لفرض تغييرات جذرية على نساء المجتمع تخالف شرع الله.هل الشعب هو عبارة عن 30 أو 60 إمرأة. أين منكن من طالبت بمنع الاختلاط وفتح مستشفيات نسائية.حسبناالله ونعم الوكيل.
حسبنا الله ونعم الوكيلاتمنى ان لايكون لها دور في وجودها في مجلس الشورى أذا هدفها ***
عبد العزيز الحربيالله خص المرأة بخصائص.. والغرب مصرين على ان تتخلى عن تلك الخصائص.. ونحن عشمنا ببنات الوطن ان لايفرطن بتلك الخصائص التي اكرمهن الخالق بها على الرجال ولن يستطيعون القيام بها وان فقدوها لن يجدوها.....
عباسحاجة النساء للرياضة والتريض أكثر من حاجة الرجال . البدانة والسمنة مرهقه جدا . النساء يعانين من البدانة والسمنة وهذا يسبب لهن أمراض ومضاعفات خطيره ، إدعموا رياضة النساء وشجعوا على ذلك .
إستشاري صحليس المطلوب من المرأة السعودية تسلق جبال الهمالايا والوقوف على قمة إفيرست ، ونعلم إن الرياضة شيء طيب ولكن أكثر الرجال لم يتريضون رغم كثرة المنشآت ووجود اماكن للمشي وراح عدنان ولينا وجات لينا معينا