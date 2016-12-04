صور: تعرف على «كابتـن لينة» .. من قمة «إفرست» وتأسيس ناد نسائي إلى «مجلس الشورى»

صحيفة المرصد : شملت «الكوتة النسائية» في دورة مجلس الشورى السابعة، لينة المعينا الصاعدة إلى قمة «إفرست»، ومؤسسة نادٍ رياضي نسائي «جدة يونايتد» لكرة السلة، بعد أن قطعت أشواطاً في قطاع الرياضة، وأقامت وشاركت ونافست في فعاليات رياضية محلية وإقليمية.

وحسب صحيفة “عكاظ” فإن عضوة مجلس الشورى الجديدة المعينا حصدت جائزة ريادة الأعمال في منتدى القيادات النسائية عام 2010، وشاركت في نشاطات اجتماعية وتوعوية مثل رحلتها لتسلق المخيم الرئيسي في قمة «إفرست» عام 2012 ضمن حملة التوعية حول سرطان الثدي. تؤمن لينة المعينا بالرياضة كحل صحي ونفسي للمحافظة على الإنسان، وترى أن ممارستها أمر مهم خصوصاً للسيدات، حتى أنها تعتقد بوجوب اختيار المرأة لممارسة الرياضة، وتأمل أن تحفز البنات والأشبال على الرياضة لمحاربة الأمراض الصحية والنفسية والاجتماعية.

شاركت لينة خالد المعينا متحدثة أمام مجلس الشيوخ الفرنسي خلال يوم المرأة الذي ترأسته الأميرة ريم الفيصل في العام 2004، وفي وفد آخر ترأسه الأمير خالد الفيصل في العام 2010. وتعتبر الكاتبة الصحفية المعينا من أبرز الأسماء التي انضمت إلى «الشورى»، وتعول عليها نواعم المملكة في طرح قضايا الرياضة النسوية بشكل خاص وقضايا المرأة بشكل عام. وكانت المعينا عضو مجلس إدارة جائزة سرب لرواد الأعمال والشخصية رقم 71 في تصنيف مجلة فوربس لأقوى السيدات بالوطن العربي لعام 2014 في فئة الشركات العائلية.