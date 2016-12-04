شرطة الحدود الشمالية : قتل و انتحار في طريف و طعن في عرعر

صحيفة المرصد : شهدت منطقة الحدود الشمالية، ثلاث حوادث قتل وانتحار وطعن وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد د. عويد بن مهدي أن شرطة محافظة طريف تبلغت من أحد المواطنين عن حصول أطلاق نار بأحد شوارع طريف و عند انتقال الدوريات الأمنية عثر على مواطن في العقد الثالث من العمر في سيارته مصاباً بطلق ناري و تم إسعافه للمستشفى لكنه توفي داخل المستشفى و بعد اتخاذ الإجراءات الاستدلالية و التحقيقية اللازمة تم القبض على المتهم و تم تسليمه جهة الاختصاص .

وفي بيان ثاني قال، أقدم أحد المتهمين في العقد الثاني من العمر و الصادر بحقه أمر توقيف من جهة الاختصاص اثر قضية جنائية و المودع في توقيف محافظة طريف على قطع طرف بطانية و ربطها في جدار الزنزانة ثم تعليق نفسه بها بعد لفها حول رقبته مما أدى إلى وفاته و تم اتخاذ الإجراءات الاستدلالية و التحقيقية اللازمة و إحالة القضية إلى جهة الاختصاص حسب صحيفة “المدينة”.

وقال بن مهدي في البيان الثالث: قبضت دوريات الأمن بمدينة عرعر على مواطنين في بداية العقد الثالث من عمرهما قاموا بالاعتداء و طعن أحد رجال الحراسات المدنية بأله حادة، نوم على أثرها مستشفى عرعر المركزي و حالته الصحية مستقرة و تم اتخاذ الإجراءات الاستدلالية و التحقيقية اللازمة وتم القبض على المتهم و تم تسليمه جهة الاختصاص .