شرطة الحدود الشمالية : قتل و انتحار في طريف و طعن في عرعر

صحيفة المرصد : شهدت منطقة الحدود الشمالية، ثلاث حوادث قتل وانتحار وطعن وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد د. عويد بن مهدي أن شرطة محافظة طريف تبلغت من أحد المواطنين عن حصول أطلاق نار بأحد شوارع طريف و عند انتقال الدوريات الأمنية عثر على مواطن في العقد الثالث من العمر في سيارته مصاباً بطلق ناري و تم إسعافه للمستشفى لكنه توفي داخل المستشفى و بعد اتخاذ الإجراءات الاستدلالية و التحقيقية اللازمة تم القبض على المتهم و تم تسليمه جهة الاختصاص .
وفي بيان ثاني قال، أقدم أحد المتهمين في العقد الثاني من العمر و الصادر بحقه أمر توقيف من جهة الاختصاص اثر قضية جنائية و المودع في توقيف محافظة طريف على قطع طرف بطانية و ربطها في جدار الزنزانة ثم تعليق نفسه بها بعد لفها حول رقبته مما أدى إلى وفاته و تم اتخاذ الإجراءات الاستدلالية و التحقيقية اللازمة و إحالة القضية إلى جهة الاختصاص حسب صحيفة “المدينة”.
وقال بن مهدي في البيان الثالث: قبضت دوريات الأمن بمدينة عرعر على مواطنين في بداية العقد الثالث من عمرهما قاموا بالاعتداء و طعن أحد رجال الحراسات المدنية بأله حادة، نوم على أثرها مستشفى عرعر المركزي و حالته الصحية مستقرة و تم اتخاذ الإجراءات الاستدلالية و التحقيقية اللازمة وتم القبض على المتهم و تم تسليمه جهة الاختصاص .
تعليقات ( 11 )
المزن🌺لاحول ولاقوة إلا بالله 🌺
جريس الحمدالمنتصر بالله كلام بالصميم
شرقولما تطلع برا السعودية وتشوف بعض اللي يسوون مشاكل هناك وناقلين صورة سيئة عن بلادنا تحصلهم **** والشعوب يحسبون كل السعوديين كذا
حقيقياتحداكم بلد يتطور ***كثيره فيه
؟الله يرحم المقتولين ويشفي المصاب ولكن السؤال هل من انتحر كان بمفرده في السجن او كان معه موقوفين
عدد التعليقات:6098
المنتصر باللهأبحث عن المخدرات والمسكرات تجد هؤلاء الشباب ضحيه لها لكن ماهو العلاج لها هو قطع دابر من قام بنشرها في البلد وجلبها على باصات وتهريب في كل شيء.......?
عمورياهم شيء ما بعد البيانات
حمودوش ذا الأخبار على ها الصبح يا رب سترك
ابو شدايالله صباح خير.