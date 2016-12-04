تغريدة ساخرة عن «الشورى» تلاحق الفوزان بعد تعيينه عضواً! – صورة

صحيفة المرصد : يبدو أن عبدالله الفوزان الذي عين أمس الأول عضواً في مجلس الشورى لم يتبادر إلى ذهنه أنه سيجلس تحت «القبة» قبل ستة أشهر وتحديداً في يونيو الماضي، إذ كتب في موقع التواصل «تويتر» ساخراً من أحد تعليقات عضو في المجلس «أحمدوا ربكم أنني لست عضواً في مجلس الشورى وإلا كان نشفت أرياقكم بمكينة شفط الهوى ولن أكتفي بالمطالبة برفع قيمة الخبز حتى اشتهر ولا تاكلون».
وحسب صحيفة “عكاظ” فإن تغريدة الفوزان قبل المنصب تطاير بها الركبان بين أوساط المغردين السعوديين، وتحققت أمنيات الفوزان التي بدت في تغريدة ساخرة، إذ شمله الأمر الملكي بالتعيين ضمن قائمة أعضاء الشورى الجدد.
وقال الفوزان على حسابه أمس الأول «أتقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بوافر الشكر والتقدير على الثقة الملكية الكريمة بتعييني عضوا في مجلس الشورى وأسأل الله التوفيق»، مضيفاً «لكل إخواني وأخواتي الأعزاء فردا فردا شكرا من الأعماق على مشاعركم الأخوية ودعواتكم غير المستغربة وجزاكم الله عني خير الجزاء على التهنئة».
وزاد متابعو العضو الجديد في موقع التواصل «تويتر» بشكل ملحوظ عقب انتشار تغريدته الساخرة، حتى أن عدد متابعيه قفز إلى 99 ألف متابع، فيما أعاد المغردون تغريدته التي شكر فيها شكره لخادم الحرمين أكثر من سبعة آلاف مرة.
تعليقات ( 26 )
اخصائي اجتماعيعندي رأي يخصني أنا وهو من كلامي أنا *النجاح للدكتور عبدلله ماهو نجاح حلقه في برنامج هو نجاح يجير للعموم ** هناك أشخاص لم يظهروا للأعلام وفيهم تميز وليس أنا وامثالي من يقيم جهدهم وهم يعملون بصمت
عبدالله الناصر / حائلالفوزان سيتراجع بهدوء ويدخل القاعه وخباياها وعندها سيدرك بأنه من ضمن القائمة بشت ورزه واشياء اخرى ولكنه بدون قرار
مع زاتكمثل يقول😅😅أترك العايل لين يعول..على الميدان..خلنا نشوف
بن ليفانكل يبي شهره
اخصائي اجتماعيتابع أخصائي وينبغي أن يكون عندنا أفق أوسع للحكم على الأعضاء السابقين ولا نهضم حقّ أحد فيوجد من هو على شاكلة الفوزان في حمل همّ المواطن فلذلك كونوا على ثقه وأنا متفائل بوجود تغيير #أخصائي اجتماعي
يالطيفقبل قبة الشورى كلام وبعد دخول قبة الشورى كلام ثاني لاكن اعتقد الفوزان وقصة كفاحة سيكون مع المحتاجين ومساندتهم وليس من اتى اتى لقبة الشورى وهو قبل ياكل ب ملعقه الماس
اخصائي اجتماعيالدكتور الفوزان /ماهو إلا فرد في مجموعه له قناعته وله أطروحاته وإذا حظي بثقة خادم الحرمن فالكل كان متوقع من المجتمع أن يهنأ مجلس الشورى بوجوده هذه القامه كعضو فاعل هو يحمل همّاً ويحمل طموحات كثيره
💎💛عــــهــــــود💛💎انا احب لما يكون ضيف في اي حوار يآكل الجو وينط وينشب بحلق اي احد يشوفه على خطأ . لكن عموماً لاترتجي الخير إلا من الله لأن الفوزان ليس بيده صنع قرار مع وجود ١٤٩ عضو يناقضون مميزاته الفريدة وكونه وحيداً
nasser aliالدكتور عبدالله. كبيراً في القعل كبيراً التفكير نعتبره مكسب لشورى ونمتنى له التوفيق والسداد.
عبد العزيز الحربيمن يصدق مع الله لن يخذله.. ومن جعل معه شريك شربكه.. ومن الذي يفك شركه..؟!!
ياسر11💛عــــهــــــود💛💎 اذا استمر هذا البطل على صراحته وشجاعته فلن يظل طويلاً أبداً
معاصرالمناصب عندنا عبارة عن وظيفة وراتب فلا تنتظر ابداع من وظيفة وراتب والشوري مرسوم له خطوط على ماذا يصوت وعلى ماذا يمتنع فلا تنتظر ابداع ونم وكبر الوسادة يامواطن
شرقيكبر الديار اساميها
بكيفهالكلام سهل بس الفعل صعب والله خايف تجيه العدوى من مجلس الشورى
مزارع من أرض الطيبينالشكوى لغير الله مذلة ونترجى من الله الصحة والعافيه ونقوم بتربية أبنائنا خير تربية ونتمنى حسن الخاتمة ولديرتنا الحبيبة التقدم والازدهار يارب العالمين
💎💛عــــهــــــود💛💎اذا استمر هذا البطل على صراحته وشجاعته فلن يظل طويلاً أبداً .. وربما سيضطر للصمت والمجاملة لكن شخصيته ودفاعه عن الحق وشراسته حين يرى ظلماً أو خطأ فادح ترجح الخيار الأوّل .
أ د صالح بن سبعانيجب أن تترسخ في ذهن كل من يتشرف بثقة ولي الأمر قاعدة تقول إن المنصب تكليف وليس تشريفاً. إنه مسؤولية أمام الله وليس مكافأة، أو استراحة تقاعد
عبد العزيز الحربيوقت النفاق الوطني والاجتماعي والمجاملة علي حساب المواطن و الوطن غابت شمسه واشرقت شمس الحزم والعزم ودام عزك ياوطن بعز العزيز ثم بطير السعد وجناحيه الميامين..
هداديا عمر يا معمر && عمر الله شبابك && والنجوم والقمر && يلعبون عند بابك &&
الرأي العامالفوزان رجل اكاديمي ولا اعتقد ان مجلس الشوري يناسبه الفوزان مربى اجيال
باب الشمالالفوزان هل انت الان مبسوط ياالله شد حيلك فالمواطن مترقب ماتفعلة من اجلة ،،،،،،،
سعودي🇸🇦وافتخرثقافه عندنا كلمة لا وكلا على اي شي لم يكن قبل موجود وليس محرم شرعا من وعندنا النقد ليس البناء بل تطنز وتحطيم وعندنا ثقافه التقليد واحد بالحاره يركب ابواب من تصميمة كلهم قلدوه ناهيك عند تقليد الغرب ههه
محمدلافايده من هذه القرارات على المواطن
عموريالميدان ياحميدان بكره نشوف