دفاع “خالد الدوسري”يكشف عن وجود شهود وأدلة جديدة في القضية.. ويشعر بالتفاؤل لأول مرة

صحيفة المرصد : كشف فريق الدفاع عن السجين السعودي بأمريكا خالد الدوسري، عن تقديمه أدلة جديدة في قضيته ضمن المذكرة التي سلمها للقضاء الأمريكي أمس (السبت).
وحسب موقع “سبق” بيّن المحامي المكلف من وزارة الخارجية سعود بن قويد، عبر عدة تغريدات على حسابه بـ”تويتر”، أن المذكرة الجديدة للدفاع تحمل أدلة جديدة وشهودًا لم يسبق عرضها على القضاء الأمريكي من قِبل فريق الدفاع السابق، منوهاً إلى أنه يصعب توقع موعد لبت القضاء في المذكرة؛ لأن الأمر يتوقف على رأي القاضي في الأيام المقبلة.
وأوضح بن قويد أن فريق الدفاع عن الدوسري تواجد في المحكمة بواشنطن بناءً على ما قرره القضاء الأمريكي في وقت سابق، مبيناً أن القضاء الأمريكي فتح المجال أمام فريق الدفاع لنهاية شهر ديسمبر لتقديم أي مستجدات عن القضية، على أن يتم تحديد موعد آخر للمحاكمة في وقت لاحق.
وأبدى عضو فريق الدفاع رضاه عن تعامل القضاء الأمريكي مع المذكرة التي قدمها، قائلاً: “تعامل القضاء الأمريكي مع فريق الدفاع ومذكرته التي قدمها عن خالد بطريقة تدعو للتفاؤل ولأول مرة في تاريخ القضية”.
وكان الدوسري حُكم عليه بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة بعد اتهامه بمحاولة تفجير سدود في أمريكا٬ بالإضافة لاتهامه بمحاولة تفجير منزل الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش.
تعليقات ( 9 )
منصورت1هل عندك علم الغيب الحمدلله ان الامربيده موبيدك
منصورت2الله يجعلك تروح مووراالشمس إن شاءالله تكون في وسطها،،،اللهم فك اسره
الصابرهنسأل العظيم رب العرش العظيم أن يفك أسره ويـُفرج كربته ويرده إلى أهله عاجلاً غير آجل .يارب تسخرهم له وتجعل بينه وبينهم سد ... ياقدير يامن إذا قضى أمراً قال له كن فيكون سبحانك ربي فك أسره وكل أسيرٍ مسلم .
المزن🌺الله يجعل لخالد الدوسري من كل هم فرج ، ومن كل ضيق مخرج ، ومن كل بلوى عافية ، ويجمع شمله بأحبابه عاجلاً وليس آجلاً وهو بصحة وعافية وكان الله في عونه . حسبي الله عليهم ونعم الوكيل. 🌺
المزن🌺لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم ، أسأل الله الكريم أن يعتقه من بين أيديهم سالماً غانماً ، وأن يخزي كيد الكافرين وأن يجعل كيدهم في نحورهم إنه على ذلك قدير آمين. 🌺
الهاشميفك الله اسرك وانتم صدقتوهم
88الحقيقة المره أن المباحث الأمريكيه وجدت في مخه ذكاء وابتكار غير طبيعي. فخشيت منه أن يطيرها وراء الشمس
88الحقيقه المره ان المباحث الامريكيه وجدت فى بيته خرائط و مواد و اوراق توديه وراء الشمس
يالطيفلا امل في قضيته انما المحامين هم الكاسبين والقضيه طويله طول عمر شعيب هذة الحقيقه