دفاع “خالد الدوسري”يكشف عن وجود شهود وأدلة جديدة في القضية.. ويشعر بالتفاؤل لأول مرة

صحيفة المرصد : كشف فريق الدفاع عن السجين السعودي بأمريكا خالد الدوسري، عن تقديمه أدلة جديدة في قضيته ضمن المذكرة التي سلمها للقضاء الأمريكي أمس (السبت).

وحسب موقع “سبق” بيّن المحامي المكلف من وزارة الخارجية سعود بن قويد، عبر عدة تغريدات على حسابه بـ”تويتر”، أن المذكرة الجديدة للدفاع تحمل أدلة جديدة وشهودًا لم يسبق عرضها على القضاء الأمريكي من قِبل فريق الدفاع السابق، منوهاً إلى أنه يصعب توقع موعد لبت القضاء في المذكرة؛ لأن الأمر يتوقف على رأي القاضي في الأيام المقبلة.

وأوضح بن قويد أن فريق الدفاع عن الدوسري تواجد في المحكمة بواشنطن بناءً على ما قرره القضاء الأمريكي في وقت سابق، مبيناً أن القضاء الأمريكي فتح المجال أمام فريق الدفاع لنهاية شهر ديسمبر لتقديم أي مستجدات عن القضية، على أن يتم تحديد موعد آخر للمحاكمة في وقت لاحق.

وأبدى عضو فريق الدفاع رضاه عن تعامل القضاء الأمريكي مع المذكرة التي قدمها، قائلاً: “تعامل القضاء الأمريكي مع فريق الدفاع ومذكرته التي قدمها عن خالد بطريقة تدعو للتفاؤل ولأول مرة في تاريخ القضية”.

وكان الدوسري حُكم عليه بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة بعد اتهامه بمحاولة تفجير سدود في أمريكا٬ بالإضافة لاتهامه بمحاولة تفجير منزل الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش.