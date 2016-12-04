4 عضوات «شورى» طلبن الإعفاء من المجلس .. لهذه الأسباب !!

صحيفة المرصد : ذكرت مصادر مطلعة أن أربع عضوات على الأقل في مجلس الشورى تقدمن بالتماس إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يطلبن فيه إعفاءهن من التكليف في الدورة الجديدة (السابعة).
وعزت المصادر رغبة عضوات الشورى في مغادرة المجلس إلى تعطيل مقترحاتهن، وخرجت ثلاث عضوات من الراغبات في الإعفاء من التشكيلة الجديدة، فيما مدد الأمر الملكي الصادر أمس الأول لواحدة حسب صحيفة “عكاظ”.
وتعود هيا المنيع (إحدى العضوات الأربع اللواتي طلبن الإعفاء) إلى السلك التعليمي في جامعة الأميرة نورة عقب أربعة أعوام قضتها في مجلس الشورى، وحاولت تمرير توصيات وملفات برفقة زملائها، لعل أبرزها توصية توعية المرأة بحقوقها القانونية والشرعية التي نجحت في تمريرها، وتوصية مشاركة وزارة الشؤون الإسلامية للتعليم والشباب والإعلام وحقوق الإنسان بتبني إستراتيجية للأمن الفكري التي سقطت بعد التصويت عليها، إضافة إلى محاولة تعديل قانون المرور لتمكين المرأة من قيادة السيارة، ومشروع الأحوال الشخصية، وغيرها.
وأشارت إلى مشاركة زملائها لطيفة الشعلان، عطا السبيتي، حمدة العنزي، ومحمد الخنيزي في تعديل مواد نظام وثائق السفر وذلك وفق المادة ٢٣ من نظام مجلس الشورى، «كما شاركت الزميلة لطيفة الشعلان في تعديل مواد نظام الجنسية العربية السعودية، وشاركت الزميلة لطيفة في تعديل نظام المرور بهدف تمكين المرأة من القيادة». ومن خلال تجربتها الماضية وصفت المنيع منهجية عمل مجلس الشورى بـ«البطيئة والمعيقة للعمل، ما جعلني أفضل العودة للتعليم الجامعي»، متمنية أن يتاح للعضوات الجديدات العمل وفق ظروف أفضل، و«أن نرى وتيرة العمل أسرع خصوصا في تعديل الأنظمة، وخصوصا التي تمس المرأة، فتعديل الأنظمة أو استحداث أنظمة جديدة هو من صميم عمل المجلس ومن واقع تجربة أرى أنه أهم من تقارير المؤسسات الحكومية التي غالبا تأتي منمقة، ولا تتيح للمجلس رقابة فاعلة على العمل الفعلي داخل المؤسسات الحكومية».
تعليقات ( 32 )
ليبراليووجه سوالي للمعارضين على قيادة هل توفرون خدمه للمواطن في نقل عام في كل حي من الحي الى الاسواق الى المستشفى الى العمل في مختلف مواقعه في اسعار رمزيه اما نك تعارض في كلام بدون افعال وتخسر الناس هذا غيرم
سعوديوافتخر25 تقول لاخير في قوم ولو امرهم امراءه هذا امتداح للمراءه وليس مثلمه لان المقصود الرجاال فاشلين هي اطق منهم مثل انت وزوجتك هجم عليك قاتل وانت اغمي عليك وزوجتك قتلته لاخير فيك
صور مع تحيهما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة عد مش اي امرأة ان نها الأربش
سعودي🇸🇦وافتخرتعليق .24 هذا قاله الرسول لقوم بعينهن وحاله خاصه ولم يعممه اي هم مافيهم خير والدليل الصحابه لم يعتقدو بما تعتقد لانهم عايشين مع النبي ،، ولذاك قال الفاروق اخطأ عمر واصابت امرأءه،،النساء شقائق الرجال
المزن🌺الأفضل إن مجلس الشورى يقتصر على الرجال فقط !! ماشفنا من العضوات أي شيء مفيد زيادة عدد فقط . المعلمة تعلم والطبيبة تعالج وإلا في مختبرات الأبحاث افضل لهم والله اعلم .🌺
ليبراليحقيقه مايلامن اذا الاقترحات التي تهدف الى تحسين بعض الاشياءفي البلد ترفض وماالفائدة من الجلوس على الكرسي وقيادة المراه لاننكر ان فيها فساد ولكن اهون من فساد السائق الاجنبي الاخلاقي والمادي ولايعتمد عل
عبدالله الغامديإلى حيث ألقت رحلها أم قشعم
جيل الوسط-الرياضما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة
سعودي🇸🇦وافتخراقتراح القياده للمراءه ليس حرام ولم يحرمه الشرع ودستورنا قال الله وقال الرسول ،،ماهذه العقول ايهما افضل وفيه حديث عن الخلوه ،تقود المراءه سيارتها ام تركب مع سائق بينهما نص متر وتتعرض للاغتصاب او تحرش
هذا رأيياقترح جلب سائقات اجنبيات من الفلبيين او فيتنام يقدن بالنساء فقط افضل لهن من سائق رجل غريب ليس محرما قد يستغل ضعفهن وثقتهن واتمنى تخصيص مستشفيات خاصة بالنساء واخرى خاصة بالرجال وايضا بالنسبة للاسواق
عدد التعليقات:8655
الحرمانمافيه اخبار عن صندوق التنميه العقاري مجلس يدرس ويناقش امور عديده والامور المهمه ثلاث اخلص منهن والتفت للمكملات سكن صحه وظيفه التعليم ماشي حاله واخذ حقه
💎💛عــــهــــــود💛💎🖐🖐 كش عليكن
الحقيقهياليت العضوات ينظرون في موضوع المعلمات المغتربات التي قتلتهم الحوادث كذلك المطلقات والارامل والمعلقات والعوانس والمعنفات وقضايا العضل والعاطلات وصرف راتب شهري لربات المنازل وايجاد قوانين لحماية المراة
عويد العنزيحسبي الله ونعم الوكيل على من منع المرأة من حقها في قيادة السيارة ووضعها مع العماله الوافده وتحت رحمتهم نساء يتعذبو في المواصلات العامة ويخسرنا فلوسهم ويتعرضون للترحرش وحنا نطبل
عبدالسلامهذا المجلس*** كفات اكادميه فقط لايوجد من يمثل الشعب من الأشخاص البسطاء فكلهم اكادميين ولن تكون نظرتهم وتوجهاتهم في صالح المواطن لأنهم طبقه بيعده عن المواطن فلابد من نسبه تختار من العاديين
شهاباقف احتراماً وتقديراً لهن لأن مقترحاتهن وطلباتهم تعطلت لم يقبلوا بأن يكونوا كغيرهم من الرجال مجرد حضور وانصراف واستفزاز للمواطن ليت الرجال يتعلمون منكن القليل
عبدالكريم الحربيلماذا العناد في مسأله سواقه المرأة المسلمة السعودية العفيفة لماذا نرميه بيد الأجانب يختلون فيهم ويغتصبونهم هم والأطفال هل مصلحه أصحاب شركات المزين وكريم واوبر هم المسفيدن حسبي الله
ضرسنخف !
عبد العزيز الحربيمن يملك ادوات الاقتراح ينجح.. ولن يفلح ان استحدم البعض... والبعض مزجه بهواه وعظمته...
نمر جدهالى غير رجعة انتي لاتمثلين الا نفسك ولاتمثلين نساء البلد
ابوسجىنريد تفعيل الجهات الرقابية وتوسيع نطاق عملها لتشمل***
شايب بروح الشبابليت يجمعوا هالسعوديات العبقريات فى مركز خاص,د.كتوره سندى ود.المطيرى ووحده الشميمرى وغيرهن عبقريات ويعشن برا مخترعات واستاذات فى اكبر الجامعات .حرام يكونوا برا وحنا نجيب اجانب هبل.يوتيوب مليان باخبارهن
الى ت1خسبي الله عليك يامن تشجع على الخلوه بدون تأنيب ضمير منك ألا تخجل ألا تستحي ؟ قيادتها لسيارتها أفضل لكن من يستخدم عقله بالمقلوب مايقدر يركز على الصح من الخطأ
زائرهحسبنا الله ونعم الوكيل وليه تعطيل مافيه مصلحه للمرأه عاجبهم كل وحده ومعها رجال غريب يدور فيها ذا الشوارع...وين الغيره والحميه
عبريهغير ماسوف عليك
شايب بروح الشباباتفق مع اللى ذكر .كلنا نحس ان المجلس بطئ وانتاجه غير مهم وبعيدين عن الناس اللى من المفروض انهم همهم الأول. والدكتوره حياة سندى عبقريه عالميه مكانها المختبرات والبحوث والإختراعات اظنها واحده من الأربع
عبد العزيز الحربيالمقترح يظل مقترحا.. وفرق بين ان يكون مقترحاوبين ان يكون قرار تنفيذ.. وقرار التنفيذ ليس من صلاحيات المقترح..ولو كان كل اقتراح اصبح محل التنفيذ لكتفى المجلس بمقترحات كتاب الصحف وخفف العب المالي عليه
سعودي🇸🇦وافتخرههعهه الراتب بمجلس الشورى خفضوه قليلا ونحسبها الراتب بجامعه نوره إذا عادت للتدريس اكثر ،، اذا راتب الجامعه اكثر من الشورى هههههه وطالبات وفرحات النجاح وتورتات وحلويات وورد وهديا هههه وش تبي بالشورى
عبد العزيز الحربيالمقترح يظل مقترحا.. وفرق بين ان يكون مقترحاوبين ان يكون قرار تنفيذ.. وقرار التنفيذ ليس من صلاحيات المقترح..ولو كان كل اقتراح اصبح محل التنفيذ لكتفى المجلس بمقترحات كتاب الصحف وخفف العب المالي عليه
حسبنا الله ونعم الوكيلالى ***غير ماسوف عليك يامن تطالبين بقياده المراه