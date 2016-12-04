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بالفيديو : وزير العمل يودع زملاه في الوزارة بــ “رسالة مؤثرة”.. ويصفهم بـ”الذيابة”

4 ديسمبر, 2016 , 7:37 ص
بالفيديو : وزير العمل يودع زملاه في الوزارة بــ “رسالة مؤثرة”.. ويصفهم بـ”الذيابة”
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صحيفة المرصد : قام وزير العمل والتنمية الاجتماعية السابق الدكتور مفرج الحقباني بتوديع منسوبي الوزارة برسالة صوتية عبر فيها عن شكره وامتنانه لهم على الفترة التي عمل معهم فيها.

ووصف الحقباني منسوبي الوزارة في رسالته بـ”الذيابة وذوي الخبرة”، ويعد الحقباني أول وزير لوزارة العمل بمسماها الجديد “العمل والتنمية الاجتماعية”، بعد قرار مجلس الوزراء بدمج وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية في وزارة واحدة.

 



تعليقات ( 29 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 29
    4 ديسمبر, 2016 , 8:48 ص

    ناقد

    مادة 77 جعلت الشركات تفصل السعوديين بدون سبب ، هذا غير العمل شهرين اذا استقلت والا نخصمها منك ,
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  2. 28
    4 ديسمبر, 2016 , 8:48 ص

    خالد

    المهم عند المواطنين السعودة و توطين جميع قطاعات التجزئة بنسبة 100 % مثل قطاع الاتصالات الذي استفاد منه الكثيرين
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  3. 27
    4 ديسمبر, 2016 , 8:43 ص

    🐅Macan

    أبو مصلفح الرياض... وكذلك يجب عليكم حث مكالف اليمن في الداخل اليمني حتى يبقوا يداً واحدة في وجه الحوثي و أطماعه. كلنا ثقة بأن إتحاد مكالف اليمن في الداخل والخارج سوف يؤدي إلى تحرير التراب اليمني.
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  4. 26
    4 ديسمبر, 2016 , 8:42 ص

    الحديث الامانه في (الاءزدعامه )والقضاء في الأنصار ( فرع من الاءزد ) والحكم في قريش والاذان في الحبشه صححه أحمد وأخرجه الألباني بارك الله فيك ياحفيدعمر ابن عامر ال مالطوم الاءزدي
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  5. 25
    4 ديسمبر, 2016 , 8:40 ص

    خالد ابو ديمه

    قرار صائب إقالة الحقباني*** نستبشر خير مع الوزير الجديد لعل وعسى ان يتغير الحال إلى الأفضل . . . دمت ياسلمان الحزم .
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  6. 24
    4 ديسمبر, 2016 , 8:34 ص

    بارك الله فيك يالحقباني يا ابن الدوأسر ياحفيدزايدآل ملطوم مامنك إلاكل خير ماقصرت ولايلام المرء بعداجتهادي بارك الله فيك (حديث) الأمانة بالاءزد(الاءزدعامه )والقضاء بالانصار(احد افرع الاءزد ) الخ تشكر
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  7. 23
    4 ديسمبر, 2016 , 8:26 ص

    أبو مصلفح الرياض

    تعليق مخالف
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  8. 22
    4 ديسمبر, 2016 , 8:25 ص

    شهاب

    الذيب يستخدم كمصطلح بين الناس في مهمات التي يكون فيها متسلط وماخذ فوق حقه حقوق بغير وجه حق
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  9. 21
    4 ديسمبر, 2016 , 8:24 ص
    عدد التعليقات:4518

    العنيد

    الموقف يحتم على الوزير الجديد تعديل أنظمة وزارة العمل الجائرة على المؤسسات الصغيرة لابد من مراعاة نظام السعودة و التوجه إلى الشركات الكبيرة التي تستطيع إعطاء فرص وظيفية برواتب مقنعة لطالبين العمل , أ
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  10. 20
    4 ديسمبر, 2016 , 8:22 ص
    عدد التعليقات:4518

    العنيد

    له جهود كبيره خصوصا في مجال الإتصالات ومن ينكر ذلك جاحد ومن سيستبشر بإقالته هم الأجانب ..!!
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  11. 19
    4 ديسمبر, 2016 , 8:22 ص

    🐅Macan

    إلى المكلف : أبو مصلفح الرياض... شدوا حيلكم وحرروا اليمن من الحوثة و أبشروا بالخير من كل دول الخليج العربي العربية. أنت بس حاول تقنع مكالف اليمن في دول الخليج بحيث يدافعوا عن وطنهم ، و ابشروا بالخير.
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  12. 18
    4 ديسمبر, 2016 , 8:22 ص

    مصدر الكلمه

    اتمنى ان يكون فيه مكاتب خاصه لعماله الكهرباء والسباكه تكون مرجع للمستفيدين يكون القايم بشؤؤن المكتب مواطن وهو من يحدد التكلفه لا ان تكون الفوضويه جلسة عماله على ابواب المحلات يتحكموا في تكلفة عملهم
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  13. 17
    4 ديسمبر, 2016 , 8:22 ص

    محمودي

    زمان كان في شي اسمه رق الان في شي اسمه موظف قطاع خاص ممكن المذله تكون اكبر
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  14. 16
    4 ديسمبر, 2016 , 8:19 ص

    ابو ريان ز

    قرار ممتاز الحقباني ادى حسب مقدرته ***
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  15. 15
    4 ديسمبر, 2016 , 8:14 ص

    🐅Macan

    بعض ااماسولين... مثل زميل لي... يقول درست في الجامعة خارج الوطن. لا أدري كيف سجلت ، وكيف كنت أدرس ، وكيف كنت اقدم إختباراتي ، وكيف كنت انجح ، وكيف تخرجت ، وكيف حصلت على الشهادة!
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  16. 14
    4 ديسمبر, 2016 , 8:12 ص

    عبد العزيز الحربي

    بكره تراجعهم بصفتك مواطن عادي.. وتحس بمايحس المراجع به من كثرت المراجعات وما انت به عليم
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  17. 13
    4 ديسمبر, 2016 , 8:12 ص

    علي بن حسين

    يابو مصلفح السعوديه البلد الاول لكل الشرفاء من اليمنين وليست بلدك الاول لانك لست من هؤلاؤ
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  18. 12
    4 ديسمبر, 2016 , 8:12 ص

    جاسم

    اسمع كلامي يابو مصلفح ابيلك الخير تخيل اسمك رنان وراح الحوثي يهرب من القائد أبو مصلفح وكتيبته يمكن تتعين وزير بعد التحرير شف طير شلوى جواس كيف فعايله في اليمن بيض الله وجهه
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  19. 11
    4 ديسمبر, 2016 , 8:11 ص

    🐅Macan

    ذيابه... ذيابه ... ذيابه... ما لقيت غير هالكلمة تصفهم فيها...؟! يُقال " إن لكل مقام مقال ". فقط ليست مناسبة في هذا المقام يا وزير... متأكد إنهم كانوا يفضلون وصفاً أدق من الذيابة.
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  20. 10
    4 ديسمبر, 2016 , 8:10 ص

    سميني بسمك

    تعليق مخالف
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  21. 9
    4 ديسمبر, 2016 , 8:10 ص

    من تحت الماء

    المادة 77 مررتها ورحت ***
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  22. 8
    4 ديسمبر, 2016 , 8:04 ص

    أبو مصلفح الرياض

    أتمنى فتح مجال الإستثمار للمقيمين في المشاريع الصغيرة والكبيرة ودفع إتاوات للدولة بدل ماكان ياخذها الكفيل من تحت الطاولة لمجرد الإسم تصبح شرعية وتدفع للدولة والله مداخيلها بتكون كبيرة ومفيدة للدولة
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  23. 7
    4 ديسمبر, 2016 , 8:02 ص

    جاسم

    ليه يابو مصلفح ماتاخذ المتبطحين في البلد النظاميين وغير النظاميين وتكونون لكم كتيبه ولا لواء صدقني تحرروا اليمن في اسبوع تخيل يدخل اليمن 2 مليون يمني من السعوديه وابشروا بالدعم والله ازين لك اسمعني
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  24. 6
    4 ديسمبر, 2016 , 8:01 ص

    صبحي

    اتمنى اول شي يقوم به الوزير الجديد هو طرد جميع المقيمين.
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  25. 5
    4 ديسمبر, 2016 , 7:58 ص

    تعليق مخالف
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  26. 4
    4 ديسمبر, 2016 , 7:57 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    نزلنا ها هنا ثم أرتحلنا& كذا الدنيا نزول وارتحال& يظن المرء في الدنيا خلود خلود المرء في الدنيا محال& فتلك طبيعة الأيام فينا فراق بعد جمع واكتحال &
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  27. 3
    4 ديسمبر, 2016 , 7:50 ص

    أبو مصلفح الرياض

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ياريت يرفعون نظام الكفالة الجائر بحق المقيمين وإن كان لابد منه فليستثنوا اليمنيين لما نكنه من حب وإحترام للهذا البلد المعطاء والدليل إننا إعتبرنا السعودية بلدنا الأول
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  28. 2
    4 ديسمبر, 2016 , 7:50 ص

    عبد العزيز الحربي

    وجلعنا لكل شيء سببا.. والوطن بيت الجميع.. وسفينة نوح.. وياوطني الخير فيك كثير و رجالك كثر...
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  29. 1
    4 ديسمبر, 2016 , 7:47 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    ماقصرت بحفظ الله.. ملك الحزم يبي عمل لصالح المواطن مافيها مجاملات بالنطاق الاخضر لصالح رجال اعمال او غيرهم نتمنى لك الصحه والعافيه
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