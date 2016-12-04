بالفيديو : وزير العمل يودع زملاه في الوزارة بــ “رسالة مؤثرة”.. ويصفهم بـ”الذيابة”

صحيفة المرصد : قام وزير العمل والتنمية الاجتماعية السابق الدكتور مفرج الحقباني بتوديع منسوبي الوزارة برسالة صوتية عبر فيها عن شكره وامتنانه لهم على الفترة التي عمل معهم فيها.

ووصف الحقباني منسوبي الوزارة في رسالته بـ”الذيابة وذوي الخبرة”، ويعد الحقباني أول وزير لوزارة العمل بمسماها الجديد “العمل والتنمية الاجتماعية”، بعد قرار مجلس الوزراء بدمج وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية في وزارة واحدة.