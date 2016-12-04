تعرف على عقوبة ملصقات “سكنانا” على المركبات!

صحيفة المرصد : بعد انتشار كلمة «سكنانا» التي وردت في قصيدة الشاعر حيدر العبدالله، ولجوء بعض قائدي المركبات لوضع «استكرات» دونت عليها الكلمة على هيكل مركباتهم، عدت الإدارة العامة للمرور هذا الإجراء ضمن مخالفات الفئة الثانية من لائحة الجزاءات والمخالفات المرورية، والتي تبدأ عقوبتها بغرامة لا تقل عن 300 ريال ولا تزيد عن 500 ريال، أو بحجز المركبة مع الغرامة.

وحسب صحيفة «مكة» فإن هذا الإجراء المتخذ يدخل ضمن نطاق مخالفات الفئة الثانية من لائحة الجزاءات والمخالفات المرورية تحت مسمى (إجراء أي تعديل أو إضافة على هيكل أو جسم المركبة بدون اتخاذ الإجراءات النظامية)، لافتة إلى أن أي عبارة أخرى أو بار كورد سناب يوضع دون أخذ الإجراءات النظامية يعد تعديلا على هيكل المركبة يستحق مرتكبها المخالفة.