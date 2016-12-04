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تعرف على عقوبة ملصقات “سكنانا” على المركبات!

4 ديسمبر, 2016 , 9:36 ص
تعرف على عقوبة ملصقات “سكنانا” على المركبات!
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صحيفة المرصد : بعد انتشار كلمة «سكنانا» التي وردت في قصيدة الشاعر حيدر العبدالله، ولجوء بعض قائدي المركبات لوضع «استكرات» دونت عليها الكلمة على هيكل مركباتهم، عدت الإدارة العامة للمرور هذا الإجراء ضمن مخالفات الفئة الثانية من لائحة الجزاءات والمخالفات المرورية، والتي تبدأ عقوبتها بغرامة لا تقل عن 300 ريال ولا تزيد عن 500 ريال، أو بحجز المركبة مع الغرامة.

وحسب صحيفة «مكة» فإن هذا الإجراء المتخذ يدخل ضمن نطاق مخالفات الفئة الثانية من لائحة الجزاءات والمخالفات المرورية تحت مسمى (إجراء أي تعديل أو إضافة على هيكل أو جسم المركبة بدون اتخاذ الإجراءات النظامية)، لافتة إلى أن أي عبارة أخرى أو بار كورد سناب يوضع دون أخذ الإجراءات النظامية يعد تعديلا على هيكل المركبة يستحق مرتكبها المخالفة.



تعليقات ( 34 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 34
    4 ديسمبر, 2016 , 11:37 ص

    الله يصلح الحال

    خلاص غثونا بهالكلمة حتى النكتة لاتكررت باخت
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  2. 33
    4 ديسمبر, 2016 , 11:34 ص

    زمن يخوف

    تعليق مخالف
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  3. 32
    4 ديسمبر, 2016 , 11:33 ص

    زينب....

    السخرية والاستهزاء من شخص بدعوى أنه انتقاد. او تفكه ليس في ديننا ولا في اخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ..كفى مبالغة .
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  4. 31
    4 ديسمبر, 2016 , 11:25 ص

    سحس

    تعليق مخالف
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  5. 30
    4 ديسمبر, 2016 , 11:17 ص

    محمد الحميد 2030

    دليل إعجاب بالقصيدة اعتبره من حرية الرأي و التعبير . لا أكثر
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  6. 29
    4 ديسمبر, 2016 , 11:16 ص

    متابع عن بعد

    القصيدة رائعة من روائع الأدب العربي .. وأعتبرها معلقة العصر الحديث .. وبصراحة الشاعر أبدع في بنائها ولكن خانه الإلقاء.
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  7. 28
    4 ديسمبر, 2016 , 11:13 ص

    ام الفهود

    فعلا نحن شعب نصنع من توافه الأمور قضايا رأي عام ، ثم ان من الصق سكنانا ليست جريمة يا إدارة المرور !! امنحوا شبابنا مساحة من الحرية مالم تصتدم هذه الحرية بثوابتنا الدينية والقومية
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  8. 27
    4 ديسمبر, 2016 , 10:55 ص

    سكنانا2030

    ســــــــــكــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا..! من حقنا البحث عن سكن.
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  9. 26
    4 ديسمبر, 2016 , 10:49 ص

    الغاية تبرر الوسيلة

    18 يالطيف ياكيف اصبحت سكنانا لها هيبه (( وهيبتها في قيمتها ووطنيتها ومقام إلقائها ))
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  10. 25
    4 ديسمبر, 2016 , 10:48 ص

    ناقد

    شهرتو الولد وهو تراه فرحان ان كل العالم صارت تعرفه ،،، ويستاهل بصراحة ابن الاحساء شاعر متألق وفصيح .
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  11. 24
    4 ديسمبر, 2016 , 10:47 ص

    جحدر

    سبحان الله اشتهر هذا الشاعر وقصيدته رغم كيد البعض له
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  12. 23
    4 ديسمبر, 2016 , 10:47 ص

    الغاية تبرر الوسيلة

    ولو كانت سكنانا لغيره لفاخروا بها كنصر وفتح ونهج لا يشق له غبار
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  13. 22
    4 ديسمبر, 2016 , 10:44 ص

    الغاية تبرر الوسيلة

    سكنانا تفوح وطنية آلمت خونة الأوطان
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  14. 21
    4 ديسمبر, 2016 , 10:37 ص

    الغاية تبرر الوسيلة

    ومن الفرحون ؟ اليس الطائفيون ؟!!
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  15. 20
    4 ديسمبر, 2016 , 10:36 ص

    الغاية تبرر الوسيلة

    يعاقب عقوبتين (( مخالفة مرورية ومخالفة اجتماعية ))
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  16. 19
    4 ديسمبر, 2016 , 10:34 ص

    الغاية تبرر الوسيلة

    هل تعرف جماعة حزبية طائفية مفرقة الجماعة مخالفة للسنة في مثل هذا ينشطون
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  17. 18
    4 ديسمبر, 2016 , 10:34 ص

    يالطيف

    ياكيف اصبحت سكنانا لها هيبه وتطبيق وخلو المفحط وقاطع الاشارة لحاله يامرور الناس صارت عاكسه السير وانتم اقلل ****
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  18. 17
    4 ديسمبر, 2016 , 10:33 ص

    الغاية تبرر الوسيلة

    ومن لا سكنانا له لا وطن له
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  19. 16
    4 ديسمبر, 2016 , 10:32 ص

    الغاية تبرر الوسيلة

    44 واحد من الناس ما معنى سكنانا (( الوطن الذي تسكن فيه ))
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  20. 15
    4 ديسمبر, 2016 , 10:32 ص

    الحمدلله بس

    هههههههههه شعب ماله حل
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  21. 14
    4 ديسمبر, 2016 , 10:31 ص

    الغاية تبرر الوسيلة

    ليست الا طائفية
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  22. 13
    4 ديسمبر, 2016 , 10:30 ص

    الغاية تبرر الوسيلة

    قطيع لا أكثر فتش عن الغاية والوسيلة
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  23. 12
    4 ديسمبر, 2016 , 10:29 ص

    100%

    خالفونا
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  24. 11
    4 ديسمبر, 2016 , 10:29 ص

    الغاية تبرر الوسيلة

    من كتب سكنانا كتب قبلها***
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  25. 10
    4 ديسمبر, 2016 , 10:26 ص

    الغاية تبرر الوسيلة

    تعليق مخالف
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  26. 9
    4 ديسمبر, 2016 , 10:24 ص

    الغاية تبرر الوسيلة

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 8
    4 ديسمبر, 2016 , 10:24 ص

    الغامدي

    لعن الله بشارالاسد
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  28. 7
    4 ديسمبر, 2016 , 10:23 ص

    AG

    عالم فاضيه واشغلوا المرور معهم
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  29. 6
    4 ديسمبر, 2016 , 10:18 ص

    (إجراء أي تعديل أو إضافة على هيكل أو جسم المركبة بدون اتخاذ الإجراءات النظامية) جميع مركبات الشركات عليها تعديل وشعارات
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  30. 5
    4 ديسمبر, 2016 , 10:10 ص

    Nasser7777

    تعليق مخالف
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  31. 4
    4 ديسمبر, 2016 , 10:03 ص

    واحد من الناس

    ما معنى سكنانا الأفادة لو سمحتم
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  32. 3
    4 ديسمبر, 2016 , 9:57 ص

    88

    العقوبه حسب القانون ***
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  33. 2
    4 ديسمبر, 2016 , 9:49 ص

    بوعبدالعزيز عمر

    طيب واللي يكتب وش رأيك في قيادتي ؟ ويحط رقم جواله؟
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  34. 1
    4 ديسمبر, 2016 , 9:39 ص

    عبدالله

    أعجبني را عي الددسن بمدرعم ب سكنانا .؟
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