تعرف على عقوبة ملصقات “سكنانا” على المركبات!

صحيفة المرصد : بعد انتشار كلمة «سكنانا» التي وردت في قصيدة الشاعر حيدر العبدالله، ولجوء بعض قائدي المركبات لوضع «استكرات» دونت عليها الكلمة على هيكل مركباتهم، عدت الإدارة العامة للمرور هذا الإجراء ضمن مخالفات الفئة الثانية من لائحة الجزاءات والمخالفات المرورية، والتي تبدأ عقوبتها بغرامة لا تقل عن 300 ريال ولا تزيد عن 500 ريال، أو بحجز المركبة مع الغرامة.
وحسب صحيفة «مكة» فإن هذا الإجراء المتخذ يدخل ضمن نطاق مخالفات الفئة الثانية من لائحة الجزاءات والمخالفات المرورية تحت مسمى (إجراء أي تعديل أو إضافة على هيكل أو جسم المركبة بدون اتخاذ الإجراءات النظامية)، لافتة إلى أن أي عبارة أخرى أو بار كورد سناب يوضع دون أخذ الإجراءات النظامية يعد تعديلا على هيكل المركبة يستحق مرتكبها المخالفة.
تعليقات ( 34 )
الله يصلح الحالخلاص غثونا بهالكلمة حتى النكتة لاتكررت باخت
زمن يخوفتعليق مخالف
زينب....السخرية والاستهزاء من شخص بدعوى أنه انتقاد. او تفكه ليس في ديننا ولا في اخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ..كفى مبالغة .
سحستعليق مخالف
محمد الحميد 2030دليل إعجاب بالقصيدة اعتبره من حرية الرأي و التعبير . لا أكثر
متابع عن بعدالقصيدة رائعة من روائع الأدب العربي .. وأعتبرها معلقة العصر الحديث .. وبصراحة الشاعر أبدع في بنائها ولكن خانه الإلقاء.
ام الفهودفعلا نحن شعب نصنع من توافه الأمور قضايا رأي عام ، ثم ان من الصق سكنانا ليست جريمة يا إدارة المرور !! امنحوا شبابنا مساحة من الحرية مالم تصتدم هذه الحرية بثوابتنا الدينية والقومية
سكنانا2030ســــــــــكــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا..! من حقنا البحث عن سكن.
الغاية تبرر الوسيلة18 يالطيف ياكيف اصبحت سكنانا لها هيبه (( وهيبتها في قيمتها ووطنيتها ومقام إلقائها ))
ناقدشهرتو الولد وهو تراه فرحان ان كل العالم صارت تعرفه ،،، ويستاهل بصراحة ابن الاحساء شاعر متألق وفصيح .
جحدرسبحان الله اشتهر هذا الشاعر وقصيدته رغم كيد البعض له
الغاية تبرر الوسيلةولو كانت سكنانا لغيره لفاخروا بها كنصر وفتح ونهج لا يشق له غبار
الغاية تبرر الوسيلةسكنانا تفوح وطنية آلمت خونة الأوطان
الغاية تبرر الوسيلةومن الفرحون ؟ اليس الطائفيون ؟!!
الغاية تبرر الوسيلةيعاقب عقوبتين (( مخالفة مرورية ومخالفة اجتماعية ))
الغاية تبرر الوسيلةهل تعرف جماعة حزبية طائفية مفرقة الجماعة مخالفة للسنة في مثل هذا ينشطون
يالطيفياكيف اصبحت سكنانا لها هيبه وتطبيق وخلو المفحط وقاطع الاشارة لحاله يامرور الناس صارت عاكسه السير وانتم اقلل ****
الغاية تبرر الوسيلةومن لا سكنانا له لا وطن له
الغاية تبرر الوسيلة44 واحد من الناس ما معنى سكنانا (( الوطن الذي تسكن فيه ))
الحمدلله بسهههههههههه شعب ماله حل
الغاية تبرر الوسيلةليست الا طائفية
الغاية تبرر الوسيلةقطيع لا أكثر فتش عن الغاية والوسيلة
100%خالفونا
الغاية تبرر الوسيلةمن كتب سكنانا كتب قبلها***
الغاية تبرر الوسيلةتعليق مخالف
الغاية تبرر الوسيلةتعليق مخالف
الغامديلعن الله بشارالاسد
AGعالم فاضيه واشغلوا المرور معهم
Nasser7777تعليق مخالف
واحد من الناسما معنى سكنانا الأفادة لو سمحتم
88العقوبه حسب القانون ***
بوعبدالعزيز عمرطيب واللي يكتب وش رأيك في قيادتي ؟ ويحط رقم جواله؟
عبداللهأعجبني را عي الددسن بمدرعم ب سكنانا .؟