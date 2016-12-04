شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد

الجزيرة-فرح الزيادي
الجزيرة-عبد الله المرزوق
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الجزيرة-طلال الشعشاع
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الجزيرة-منال محمد
الرياض-ربيع
الرياض-عبد السلام الهليل
الوطن-هنداوي
الوطن-خالد
تعليقات ( 129 )
المزن🌺وعليكم السلام خواطر ومسائك سعيد 🌺
المزن🌺لا تغضب والديك !!لترضي آخرين ...فالآخرين لم يفنوا حياتهم من أجلك"-جبران خليل جبران 🌺
عدد التعليقات:637
خواطر...السلام عليكم...أسعد الله مسائكم جميعا
المزن🌺أجمل عطايا الوقت بالدنيا صديق...إذا ذكرته تلحقه كلمة كفووو يفرح إذا تفرح وإذا ضايق يضيق....وفي وقفته يغنيك عن مية أخو🌺
شايف العجائب92 .. هلا وغلا بنتي شيوم ،، كيفك يابابا ،، والله فقدناكِ ،، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر ،، اسال الله لكِ سعادتي الدنيا والاخرة ...(شايف)
عدد التعليقات:4540
أنفااس مشتااقعندما ينهمك شخص ما في الكتابه يكون جميع حواسه تملي على عقله أفكار فلا ينتبه للخطأ الذي يقع فيه ،،
عدد التعليقات:4540
أنفااس مشتااقصح أخت ريما 👍 لم أنتبه للرسمه شكراً لك
عدد التعليقات:4540
أنفااس مشتااقفرح الزيادي ،، وهذا هو الواقع في من بناء منزله في أودية و شعااب ، المشكلة تقع على من شراء و بناء المنزل ، لماذا ،، لو ما كان هناك طلب على الأرض لما شريت ، لكن عبارة البعض تملك ارض حتى لو في وادي خطأ
عدد التعليقات:4540
أنفااس مشتااقالعماااله المنزلية و طول اليد في أختفاء الأشياء في المنزل حدث ولا حرج ،، القلة هم السوي .
عدد التعليقات:4540
أنفااس مشتااقالمنزل أو العش الحلم الذي يراودك كل ليلة لرب الأسرة و خاصة من مضى قدما بالعمر ،، ربما يتحقق هذا الحلم على يد احد ابنائك يوما ما . وخاصه في المدن الكبيرة التي تمتاز بأسعار نار في الأراضي ،،، احلم
💥💦ريما Rima💥💦في امان الله _______خروج👭
عدد التعليقات:4540
أنفااس مشتااقكثرة الفواتير و الصرف الراتب على النثريااات التي لا جدوى منها هي تقع على عاتق المستهلك ،، قلل منها لتوفيرك من الراتب .
💥💦ريما Rima💥💦انت وشبلاك مو رسمت هنداوي رسمت خالد
عدد التعليقات:4540
أنفااس مشتااقالسائق تحت التدريب ،، و عرقلة السير في الطرق السريعة ماذا نقول عن هولاء ،، هل هو أخفاق السائق بالتقيد و المعرفة التامة بأنظمة المرور ،، من قبلهم . ليت يتم توعيتهم من قبل المرور
💥💦ريما Rima💥💦التخفيضات رسمت منال_____يكون الرسمة وتحتها الاسم
ااببووححمموودد🃏 المهرج رشيد 🃏 يا ليت تركز على السنافر ، ستجد بينهم من هو أسوء من هذا اللاعب 🎭 .. احترم عقولنا يا طاقية 👊
أبو غيث - مكة المكرمةسئمنا الجدل والمهاترات وكثرة القيل والقال ف #الوطنية أفعال وليست فقط أقوال، أفعال تعني كل شيء💕
عدد التعليقات:4540
أنفااس مشتااقهناااك فرق شاسع بين أنتقااد الأخفاقات و التقصير ،، أذا أتى التقصير سوف تجد هناك أذان تستمع للأنتقاد ،،
💥💦ريما Rima💥💦✨لو نزلت صاعقة من السماء ما اصابت مستغفر 📉⚡
عدد التعليقات:4540
أنفااس مشتااقهندااوي // قد قيل في الأمثال القديمه ، الكرسي دوار ، التقاعد نعمه من الله للراحه بعد عطائك و جدك و أجتهادك و المثابرة في أداء العمل لأجل بناء وطنك ،،
عدد التعليقات:4540
أنفااس مشتااقسعود الماضي // بريق التخفيضااات الكاذبة التي يركض خلفها الكثير و الكثير ،، أين الجزاء الرادع لهولاء الكاذبين ؟؟
سعودي🇸🇦وافتخرتعليق 100الحرمان صحيح كلامك بنسبه كبيره في بيوتهم وفي المطاعم وبالبر هو فيه اطعم والذ من وجود انثى تاكل معها اجل ناكل عند عيره الواحد يده مثل الجنط ههههههه
💥💦ريما Rima💥💦الوطن💚 ليس حفنة تراب الوطن يعني كل شيء💕
سعودي🇸🇦وافتخروليس فقط على الحيوانات بل الطيور مثلا فلان صقر واللي عيونها حلوها يقال مثل عين شيهانه اما اللي ماكلها من الطيور الغراب به نذاله ومن يجعل الغراب دليله يكون طريقه الجيف والحفر والبوم للشايب مثال هههههه
عدد التعليقات:8667
الحرمانهل تعلم أن السعودي لا يأكل إلا بوجود أنثاه وإذا غابت امتنع عن الطعام حتى تحضر أما إذا ماتت فإنه لا يلتفت إلى أنثى غيرها .
💥💦ريما Rima💥💦🙈🙈😂____أقصد بنتين ما اقرأ لهن ماشوف رسائلهن سبق وأن اخبرتهن
سعودي🇸🇦وافتخرصحيح ريما اصلا الانسان يضرب امثاله بالحيونات يقال اوفى من كلب واحقد من جمل ،، لايوجد اوفى من الكلب لصاحبه ويقاتل دونه ولا ينسى المعروف من يشوف صاحبه يركض عليه ويضرب بالشجاعه بالذئب والمكر الثعلب عهههه
عدد التعليقات:8667
الحرمان874 ديسمبر, 2016 , 11:49 ص 💥💦ريما Rima💥💦 🙈🙈😂 لا يعجبني(0)اعجبني(0) وش تضحكين عليه مافهمت شي
أبو غيث - مكة المكرمةلطيفة : لا يغرنّك أن قيل: إنك خال رسول الله ؛ فإنه ليس لله نسب إلا الطاعة - وصية عمر بن الخطاب ل سعد بن أبي وقاص في غزوة القادسية. خروج
💥💦ريما Rima💥💦ليتنا عايشين بغابة مافيها بشر 🌳🌴🌷🌸🌹🌺فقط حيوانات تتكلم وغير مفترسة 😂رووووووعة
سعودي🇸🇦وافتخرريما تاتي بمعلومات مفيده فعلا استفدت منها وادونها بالمفكره واحيانا ارسلها للاعزاء،، ههههههه اجل يبي يلعب اساسي والا يهبده معبره وكله معبر الكاريكاتير
المزن🌺من اليقين أن تعلم...أن الله ألطف من أن يرى خاطر عبده مكسوراً ولايجبره...أرم همومك وراء ظهرك ..وتفائل ولاتيأس .. فالله قادر على كل شيء.🌺
💥💦ريما Rima💥💦🙈🙈😂
💥💦ريما Rima💥💦🏄هيفاء الظاهر راحت لبحر جدة ☕🍵 البحر يصلح بالصيف ⛵
عدد التعليقات:8667
الحرمانالحياه يقودها عقلك وليس كلام الناس لاتصير سطل كل من جاك عباك 😂
المزن🌺السعادة لاتحتاج معجزات ، كل ماتحتاجة قلب متسامح ، وجه مبتسم، قناعة بالنصيب ، وثقة تامة ويقين بالله ، أجد هذه الصفات متوفرة لدى الفقراء !! الله يغنيهم من واسع فضلهم، 🌺
عدد التعليقات:7588
سـارونھَہّاستأذن مش متابعه....
عدد التعليقات:7588
سـارونھَہّ🍃🌺 . . صــــــلوا ؏ الحبيب ﷺ ﷺ ﷺ 🌺🍃 ﴿ םבםב ﴾ 🌺🍃 ﷺ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدُنَا مُحَمَّدٍ ﷺ 🍃🌺...
شايف العجائباللهم صل وسلم على حبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم احشرني تحت لوائه واسقني من يده الشريف انا ووالدي ومن ذكرنا ووالديه والمسلمين .
عدد التعليقات:7588
سـارونھَہّوصباحك يالمزن فديتك..
عدد التعليقات:8667
الحرماناللي يقهرك انك تنام مستانس و تقوم قافله معك وش صار و انت نايم ؟ من زعلك ؟ ماتدري
عدد التعليقات:7588
سـارونھَہّربي يسعد قلبك اخي شايف...
شايف العجائب70 .. وانا اول زبائنك ،، زبون جزل ....(شايف)
المزن🌺يسعد صباحك سارونه 🌺
عدد التعليقات:7588
سـارونھَہّآهتمَ بَ آسلوبكك فهوَ شيَء يشرَح منَ آنت ...
أبو غيث - مكة المكرمةصلو على الرسول صلى الله عليه وسلم 💕
عدد التعليقات:7588
سـارونھَہّربي يسعد صباحك اخي شايف...
شايف العجائب47 .. سمو النفس ،، اصله حديث عن حبي صل الله عليه واله وسلم مر مع اصحابه على جيفة حمار فقال اين فلان وفلان(لانهما عندما مر على قبر ماعز اغتاباه) فقال لهما كلأ من هذا .. الحديث،،ويمكن عمر قاله بناء عليه
عدد التعليقات:7588
سـارونھَہّانا من لبنان ❗️ بس جرفني السيل لحد هنيا أقصد لهون "̮" هه
سعودي🇸🇦وافتخرعهعههه اثريهم هنا وانا واقول والاخبار الاخرى مالقيت احد ارد عليه واناقشه بعلم وموضوعيه بدون تجريح او تعدي هههههه ماشاء الله بفتح صيدليه هنا للجروح والآلام ومنظم لخفقات الخفوق هههه وسياره اسعاف للخفوق
عدد التعليقات:7588
سـارونھَہّوعليكم السلام...
شايف العجائبصباح سمو النفس ،، صباح الاخلاق الحميدة ،، صباح جمال الحضور ،، صباح الاختيار الرائع ،، صباح النكتة العذبه ،، صباح سعت الصدر ....(شايف)
عدد التعليقات:7588
سـارونھَہّت 59 الي يخصني...
القناص2مقدر على نسيان حبك ولاالبوح/ عطني دواءللجرح كان انت ناوي
عدد التعليقات:7588
سـارونھَہّيابخت من تدعي له الناس بالخير ...كاسب قلوب الناس من فعل طيبه ....فـي كـل قلـبٍ لـه معـزه وتقـدير ...وطـاريه عـند الناس كلن يجيبه....
القناص2ياللي سحرت القلب لاتجرح الروح عندي أمل لاتخيب فيك الرجاوي
المزن🌺السلام عليكم / بعض الأشخاص في حياتنا شبيهه بالشواطىء الآمنه ...نركن إليهم لنستريح ...متى؟ عندما تواجهنا عواصف وتقلبات الحياة ..ما أن نسمعهم أو نراهم إلا وابتسمنا وشعرنابالإشراق في الحياة. 🌺
القناص2صوتك صباحي وإن تباطيت صوتك/ يبطى صباحى وعتذر من الشمس
💥💦ريما Rima💥💦صلو على الرسول صلى الله عليه وسلم 💕
القناص2كل النجوم اللي أمطرت من سحابه/ حبيبتى دمعك جرح قلب وتراب
القناص2كل النجوم اللي أمطرت من سحابه/ حبيبتى دمعك جرح قلب وتراب
عدد التعليقات:7588
سـارونھَہّاتحداكم 😶انطقوها _ (شجرة العخعـوخ لها عـخعـخـان لا يعخعخها إلا فصيح اللسان.) ههه😂😂
شايف العجائباحبك شرف والحب يسمو بعريب الخال ،، مثل ماسمة نفسك عن العيب والعيره ،، احبك عفاف وشايف ابحبكم يختال ،، مثال أختيال الرجل فالحرب والسيره ....(شايف)
أبو غيث - مكة المكرمةإستدرجه الهوى فهوى *** قد أصبح منك منتبهاً / هيفاء وفيم جفوتكم *** إذ صالح منكم أقتربا #منقول
شايف العجائبوجودك سعت صدري وغيبتك ضيقة بال ،، دخيلك على شايف تضحك اساريره ،، انا غيركم مشاقني في بنات إرجال ،، ولا ظنتي مثلك بناتٍ بهالديره ....(شايف)
💥💦ريما Rima💥💦انت اللي بك حالة نفسية
القناص2ينبغي للعاقل أن يخاطب الجاهل مخاطبة الطبيب لمريضه
💥💦ريما Rima💥💦نداء ل هيفاء💕
القناص2قمة الرقي ان تقابل تصرفات ذو العاهات النفسيه بالتجاهل ولكن احيانا يفرض عليك الموقف بالرد
عدد التعليقات:7588
سـارونھَہّ.. مرَّ عمرو بن العاص على بغل ميِّت، فقال لبعض أصحابه: (لأنْ يأكل الرَّجل من هذا حتَّى يملأ بطنه، خيرٌ له من أنْ يأكل لحم رجل مسلم) ....
أبو غيث - مكة المكرمةيا ويل فؤاد عاشقكم *** كأس الشقوات قد شربا / هدمت بيوت فرحته *** طوّقت دياره غضبا #منقول
💥💦ريما Rima💥💦معلومة 😎عندما تطفي النور وتفتح الجوال وتتصفح وبعده تنام يسبب سرطان للعين صارت مع واحد أو وحده بالغرب لذلك يجب عدم غلق الأنوار اذا كنت فاتح جوالك ويمكن النت مثله__حتى التلفزيون يضر العين معلومة قديمة
عدد التعليقات:7588
سـارونھَہّخلك وسيـع ﺎلبـآل و تحصـل ﺎلـخير ...وخـلك مـع ﺎلعـآلم حسين ﺎلتعـآمل ...وسآمح رفيقك لآ حصل منه تقصير ...وآصـبر تـرى مآفي ﺎلمخآليق كآمل ....
القناص2ت 27ريما سوء الظن والشك في اﻵخرين ينبع من داخل الفرد سلوك ومعتقد يجب حسن الظن في الناس ومن العيب إتهام الناس بماليس فيهم وكل إنا بمافيه ينضح انت آخر من يقيم السلوك بصدق لأنك لستى مؤهله أخلاقيا
عدد التعليقات:7588
سـارونھَہّاﺑﺘَﺴِﻢ ﺩَﺍﺋﻤﺎً ﻷَﻥ ﺣَﻤَﺎﻗَﺎﺕ ﺍﻟﺒَﺸَﺮ ﻟَﺎ ﺗَﻨﺘَﻬﻲ...
💥💦ريما Rima💥💦معلومة😎لاتترك وجبات الطعام الأساسية يوميا لأن تخطيها يسبب انخفاض مستوى الكوليسترول الجيد بالجسم فيسبب تراكم الكوليسترول السيء بالاوعية الدموية💔
عدد التعليقات:7588
سـارونھَہّحافظ على حسناتك أكثر من أنفاسك !! فأنفاسك راحلة ، وحسناتك باقية...
أبو غيث - مكة المكرمةإذا شفت أسد متكئ على الدّكة، تعرف إنه #أسد_مكة ** ** تعددت وهي واحدة
💥💦ريما Rima💥💦دراسة تؤكد أن أصحاب العيون ةة👀الزرقاء والرمادية والخضراء هم أكثر عرضه للإصابة بسرطان العين مقارنة بذوي العيون البنية
عدد التعليقات:7588
سـارونھَہّأللهم إنها أمي أعز خلقك علي : فـ أسعد قلبها و اغسل حزنها و همها و اغفر ذنبها وزدها عمرًا و عافية وارزقني برها و رضاها""...
💥💦ريما Rima💥💦الطاقية رشيدة كل رسماته عن الفقر أما متمزق لبسه أو مرقوع ❗استهزاء إن شاء الله تنفقر
عدد التعليقات:8667
الحرمانانت ما بينك وبين الحب دنيا ، دنيا ماتطولها ولا حتى في خيالك
عدد التعليقات:7588
سـارونھَہّلا تتكبّر على والديك أو تتأفّف منهما إذا بلغا من الكبر عتيّاً وضعفت حواسّهم ،، فقد كانا لك قوة ً حين ضعفك ....
عدد التعليقات:8667
الحرمانأهرب من قلبي أروح على فين ، ليالينا الحلوة في كل مكان
عدد التعليقات:8667
الحرمانلما تسألني هقولك ، كان زمان لسه فاكر كان زمان ، كان زمان 🎼ام كلثوم الصبح مع كافي وتصفح احسن من فيروز مع ان الكثير يختار العكس
عدد التعليقات:7588
سـارونھَہّ🌟 لن تجد أحن ولا أرحم من قلب والديگ عليك فلزم رضاهما فهو طريقگ للتوفيق في سآئر شؤون حيآتك...
عدد التعليقات:7588
سـارونھَہّيسلمو اخي الحرمان...
سواق وايت مويةيبدو أن خسائر تلك الصحف جعلها تتجه للإساءة للدين لعل وعسى ان يكثر الزبائن
سواق وايت مويةبكل أسف يستغل أي ( خطأ ) من أحد ( الدعاة ) لتصفية حسابات مع الدعاة والمشايخ هل هؤلاء فعلاً لديهم مشاكل مع الدين !!
💥💦ريما Rima💥💦تعليق 8 القناص تعليقك ينطبق عليك الظاهر
عدد التعليقات:7588
سـارونھَہّصباحك فرح وسعاده اخي القناص2 ربي يسعد قلبك...
💥💦ريما Rima💥💦هو اللي تلفظ علي اقرئي رسالته ياللي ترسلين بدون معرف
عدد التعليقات:7588
سـارونھَہّاللهم لا قوة لي بضرٍ يمسّ أمي ولا حزن يسكن عيناها أستودعتك بسمتها وقلبها فاحفظها لي يارب 💙...
💥💦ريما Rima💥💦شفت صورة قديمة بصحيفة الرياض 👈طلاب ب الإبتدائي بمدرستهم جالسين يشاهدون التلفزيون للمرة الأولى في حياتهم تبرعت به شركة ((((((ارامكو❗ )))))) سنة 1379 هجري 😍 تبرع هذا واضح قبل ضهور النفط يمكن
عدد التعليقات:8667
الحرمانصباح الانوار قناص ريم وساره
القناص2سارونه صباح الفل ولكادي لك ولجميع قراء المرصد المحترمين
عدد التعليقات:7588
سـارونھَہّاللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدُنَا مُحَمَّدٍ ﷺ 🍃...
القناص2حلاوة الظفر يمحو مرارة الصبر
عدد التعليقات:7588
سـارونھَہّتفائل دائماً بحدوث اشياء سعيده في حياتك أخبار جميله مستقبل أفضل فالثقه بالله تجلب كل خير ❤️ 🍃....
القناص2حريص على أن لايرى بي كآبة فيشمت عاد أويساء حبيب
💥💦ريما Rima💥💦قناص واضح انه طاقية 😂
عدد التعليقات:7588
سـارونھَہّصَباحٌ : يحمٌل في باطنّ سمآه ألف أَمنيہ ؛ صباحَ إستعيذ فيہَ ربي منْ كلَ ضرْ ؛ وأسْألہَ الخيرّ فيْ كلَ درب ليْ و لگم ....صباح الخير💕...
القناص2ولربما أبتسم الوقور من لأذى وفؤاده من حرة يتأوه
القناص2كل جراحة فلها دواء سوء الخلق ليس لها دواء
جحدرأعجبني كاريكاتير ربيع عن البناء والثاني عن الفواتير والرسوم وكذلك منبر الجمعة
عدد التعليقات:8667
الحرمانيتبع وبقرض صندوق التنميه ال 500 تشطب وان زاد شي ايوه نسيت شي مهم للمتزوجين اضف شقه للمبني يعطي الزوجه استقرار ان فيه احتمال تعدد تمشي علي العجين ماتلخبطوش
القناص2من تكبر على الناس ذل
القناص2لاخير في أمرئ متملق حلو اللسان وقلبه يتلهلب
💥💦ريما Rima💥💦البعض يغرد يكتب برسائله بصفحة الكاريكاتير كلام غير لائق عيب ترو هالنوعية ماحد يحترمهم
عدد التعليقات:8667
الحرمانيتبع يعني مسطح البناء 700 متر يبغالك تامين 300 لصرف القرض اختصرها من الان حاول تقوم العظمه بقرض منها تسدد قبل تتراكم عليك وتكون خلصت واذا جاء اسمك تاخذ قرض اخر للاثاث
💥💦ريما Rima💥💦صدقت يالماضي 👍
القناص2إذا اكتمل العقل نقص الكلام
عدد التعليقات:8667
الحرمانربيع والهليل مواضيع بالصميم ياليت تركزو علي ايقاف صندوق التنميه العقاري تعبنا ونحن علي قوائم الانتظار لكن للمتابعين قوم عظمه بقرض لمي يفرجه الله لان مطلوب عليك تامين للمتر 1500 ريال اذا جاء وقته
💥💦ريما Rima💥💦ياعل ماهلا بالطاقية
💥💦ريما Rima💥💦صباح الخير