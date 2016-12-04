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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد

4 ديسمبر, 2016 , 10:22 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد
  • 2٬335
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1

الجزيرة-فرح الزيادي

2

الجزيرة-عبد الله المرزوق

3

الجزيرة- عبد الرحمن هاجد

4

الجزيرة-محمود الهمزاني

5

الجزيرة-رشيد السليم

6

الجزيرة-طلال الشعشاع

7

الجزيرة-سعود الماضي

8

الجزيرة-منال محمد

9

الرياض-ربيع

10

الرياض-عبد السلام الهليل

11

الوطن-هنداوي

12

الوطن-خالد



تعليقات ( 129 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 129
    4 ديسمبر, 2016 , 14:47 م

    المزن

    🌺وعليكم السلام خواطر ومسائك سعيد 🌺
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  2. 128
    4 ديسمبر, 2016 , 14:44 م

    المزن

    🌺لا تغضب والديك !!لترضي آخرين ...فالآخرين لم يفنوا حياتهم من أجلك"-جبران خليل جبران 🌺
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  3. 127
    4 ديسمبر, 2016 , 14:42 م
    عدد التعليقات:637

    خواطر...

    السلام عليكم...أسعد الله مسائكم جميعا
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  4. 126
    4 ديسمبر, 2016 , 14:32 م

    المزن

    🌺أجمل عطايا الوقت بالدنيا صديق...إذا ذكرته تلحقه كلمة كفووو يفرح إذا تفرح وإذا ضايق يضيق....وفي وقفته يغنيك عن مية أخو🌺
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  5. 125
    4 ديسمبر, 2016 , 14:03 م

    123منال طايحه بحب نجمه وهيا ام شرطه -كفشتها امس تقول للنجم تعالا ننتقل هناكاللصفحه السابقه
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  6. 124
    4 ديسمبر, 2016 , 13:54 م

    نفاس مشتاقه هههههههههه
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  7. 123
    4 ديسمبر, 2016 , 13:26 م

    هايف وشيوم يرد على نفسه منال وينها
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  8. 122
    4 ديسمبر, 2016 , 13:12 م

    شايف العجائب

    92 .. هلا وغلا بنتي شيوم ،، كيفك يابابا ،، والله فقدناكِ ،، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر ،، اسال الله لكِ سعادتي الدنيا والاخرة ...(شايف)
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  9. 121
    4 ديسمبر, 2016 , 12:53 م
    عدد التعليقات:4540

    أنفااس مشتااق

    عندما ينهمك شخص ما في الكتابه يكون جميع حواسه تملي على عقله أفكار فلا ينتبه للخطأ الذي يقع فيه ،،
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  10. 120
    4 ديسمبر, 2016 , 12:50 م
    عدد التعليقات:4540

    أنفااس مشتااق

    صح أخت ريما 👍 لم أنتبه للرسمه شكراً لك
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  11. 119
    4 ديسمبر, 2016 , 12:48 م

    ت 92 لامافقدناك ليتك انت وشايف مانشوفكم شهرين متتابعين بل سنتان متتابعتان
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  12. 118
    4 ديسمبر, 2016 , 12:45 م
    عدد التعليقات:4540

    أنفااس مشتااق

    فرح الزيادي ،، وهذا هو الواقع في من بناء منزله في أودية و شعااب ، المشكلة تقع على من شراء و بناء المنزل ، لماذا ،، لو ما كان هناك طلب على الأرض لما شريت ، لكن عبارة البعض تملك ارض حتى لو في وادي خطأ
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  13. 117
    4 ديسمبر, 2016 , 12:41 م
    عدد التعليقات:4540

    أنفااس مشتااق

    العماااله المنزلية و طول اليد في أختفاء الأشياء في المنزل حدث ولا حرج ،، القلة هم السوي .
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  14. 116
    4 ديسمبر, 2016 , 12:35 م
    عدد التعليقات:4540

    أنفااس مشتااق

    المنزل أو العش الحلم الذي يراودك كل ليلة لرب الأسرة و خاصة من مضى قدما بالعمر ،، ربما يتحقق هذا الحلم على يد احد ابنائك يوما ما . وخاصه في المدن الكبيرة التي تمتاز بأسعار نار في الأراضي ،،، احلم
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  15. 115
    4 ديسمبر, 2016 , 12:34 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    في امان الله _______خروج👭
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  16. 114
    4 ديسمبر, 2016 , 12:32 م
    عدد التعليقات:4540

    أنفااس مشتااق

    كثرة الفواتير و الصرف الراتب على النثريااات التي لا جدوى منها هي تقع على عاتق المستهلك ،، قلل منها لتوفيرك من الراتب .
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  17. 113
    4 ديسمبر, 2016 , 12:30 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    انت وشبلاك مو رسمت هنداوي رسمت خالد
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  18. 112
    4 ديسمبر, 2016 , 12:28 م
    عدد التعليقات:4540

    أنفااس مشتااق

    السائق تحت التدريب ،، و عرقلة السير في الطرق السريعة ماذا نقول عن هولاء ،، هل هو أخفاق السائق بالتقيد و المعرفة التامة بأنظمة المرور ،، من قبلهم . ليت يتم توعيتهم من قبل المرور
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  19. 111
    4 ديسمبر, 2016 , 12:28 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    التخفيضات رسمت منال_____يكون الرسمة وتحتها الاسم
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  20. 110
    4 ديسمبر, 2016 , 12:27 م

    ااببووححمموودد

    🃏 المهرج رشيد 🃏 يا ليت تركز على السنافر ، ستجد بينهم من هو أسوء من هذا اللاعب 🎭 .. احترم عقولنا يا طاقية 👊
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  21. 109
    4 ديسمبر, 2016 , 12:26 م

    أبو غيث - مكة المكرمة

    سئمنا الجدل والمهاترات وكثرة القيل والقال ف #الوطنية أفعال وليست فقط أقوال، أفعال تعني كل شيء💕
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  22. 108
    4 ديسمبر, 2016 , 12:25 م
    عدد التعليقات:4540

    أنفااس مشتااق

    هناااك فرق شاسع بين أنتقااد الأخفاقات و التقصير ،، أذا أتى التقصير سوف تجد هناك أذان تستمع للأنتقاد ،،
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  23. 107
    4 ديسمبر, 2016 , 12:24 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    ✨لو نزلت صاعقة من السماء ما اصابت مستغفر 📉⚡
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  24. 106
    4 ديسمبر, 2016 , 12:23 م

    هههههههه
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  25. 105
    4 ديسمبر, 2016 , 12:22 م
    عدد التعليقات:4540

    أنفااس مشتااق

    هندااوي // قد قيل في الأمثال القديمه ، الكرسي دوار ، التقاعد نعمه من الله للراحه بعد عطائك و جدك و أجتهادك و المثابرة في أداء العمل لأجل بناء وطنك ،،
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  26. 104
    4 ديسمبر, 2016 , 12:20 م
    عدد التعليقات:4540

    أنفااس مشتااق

    سعود الماضي // بريق التخفيضااات الكاذبة التي يركض خلفها الكثير و الكثير ،، أين الجزاء الرادع لهولاء الكاذبين ؟؟
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  27. 103
    4 ديسمبر, 2016 , 12:18 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    تعليق 100الحرمان صحيح كلامك بنسبه كبيره في بيوتهم وفي المطاعم وبالبر هو فيه اطعم والذ من وجود انثى تاكل معها اجل ناكل عند عيره الواحد يده مثل الجنط ههههههه
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  28. 102
    4 ديسمبر, 2016 , 12:18 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    الوطن💚 ليس حفنة تراب الوطن يعني كل شيء💕
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 101
    4 ديسمبر, 2016 , 12:10 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    وليس فقط على الحيوانات بل الطيور مثلا فلان صقر واللي عيونها حلوها يقال مثل عين شيهانه اما اللي ماكلها من الطيور الغراب به نذاله ومن يجعل الغراب دليله يكون طريقه الجيف والحفر والبوم للشايب مثال هههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 100
    4 ديسمبر, 2016 , 12:07 م
    عدد التعليقات:8667

    الحرمان

    ‏هل تعلم أن السعودي لا يأكل إلا ‏ ‏بوجود أنثاه وإذا غابت امتنع عن ‏ ‏الطعام حتى تحضر أما إذا ماتت ‏ ‏فإنه لا يلتفت إلى أنثى غيرها .
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  31. 99
    4 ديسمبر, 2016 , 12:06 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    🙈🙈😂____أقصد بنتين ما اقرأ لهن ماشوف رسائلهن سبق وأن اخبرتهن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 98
    4 ديسمبر, 2016 , 12:05 م

    إذا انت تتمنين ياريما تعيشين في غابة مافيها بشر ههههه اجل انت أيش بشر ولا🐐🐄🐘ولا
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  33. 97
    4 ديسمبر, 2016 , 12:01 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    صحيح ريما اصلا الانسان يضرب امثاله بالحيونات يقال اوفى من كلب واحقد من جمل ،، لايوجد اوفى من الكلب لصاحبه ويقاتل دونه ولا ينسى المعروف من يشوف صاحبه يركض عليه ويضرب بالشجاعه بالذئب والمكر الثعلب عهههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 96
    4 ديسمبر, 2016 , 12:00 م
    عدد التعليقات:8667

    الحرمان

    874 ديسمبر, 2016 , 11:49 ص 💥💦ريما Rima💥💦 🙈🙈😂 لا يعجبني(0)اعجبني(0) وش تضحكين عليه مافهمت شي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 95
    4 ديسمبر, 2016 , 11:59 ص

    أبو غيث - مكة المكرمة

    لطيفة : لا يغرنّك أن قيل: إنك خال رسول الله ؛ فإنه ليس لله نسب إلا الطاعة - وصية عمر بن الخطاب ل سعد بن أبي وقاص في غزوة القادسية. خروج
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 94
    4 ديسمبر, 2016 , 11:56 ص

    ليتنا عايشين بغابة مافيها بشر 🌳🌴🌷🌸🌹🌺فقط حيوانات تتكلم ههههههه الله يسعدك يارب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 93
    4 ديسمبر, 2016 , 11:54 ص

    اللهم صل وسلم علي نبينا محمد وعلى اله وصحبه الكرام
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  38. 92
    4 ديسمبر, 2016 , 11:53 ص

    السلام عليكم ورحمه الله كيفكم جميعا. عساكم طيبين. كيفك بابا شايف. مافقدتوني لي ٣اسابيع مادخلت صارت ضروف 😢😢😢😢😢
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 91
    4 ديسمبر, 2016 , 11:53 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    ليتنا عايشين بغابة مافيها بشر 🌳🌴🌷🌸🌹🌺فقط حيوانات تتكلم وغير مفترسة 😂رووووووعة
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  40. 90
    4 ديسمبر, 2016 , 11:52 ص

    عهعههه اثريهم هنا وانا واقول والاخبار الاخرى مالقيت احد ارد عليه واناقشه بعلم وموضوعيه بدو....... خههههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 89
    4 ديسمبر, 2016 , 11:49 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    ريما تاتي بمعلومات مفيده فعلا استفدت منها وادونها بالمفكره واحيانا ارسلها للاعزاء،، ههههههه اجل يبي يلعب اساسي والا يهبده معبره وكله معبر الكاريكاتير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 88
    4 ديسمبر, 2016 , 11:49 ص

    المزن

    🌺من اليقين أن تعلم...أن الله ألطف من أن يرى خاطر عبده مكسوراً ولايجبره...أرم همومك وراء ظهرك ..وتفائل ولاتيأس .. فالله قادر على كل شيء.🌺
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  43. 87
    4 ديسمبر, 2016 , 11:49 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    🙈🙈😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 86
    4 ديسمبر, 2016 , 11:48 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    🏄هيفاء الظاهر راحت لبحر جدة ☕🍵 البحر يصلح بالصيف ⛵
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  45. 85
    4 ديسمبر, 2016 , 11:47 ص
    عدد التعليقات:8667

    الحرمان

    ‏الحياه يقودها عقلك وليس كلام الناس لاتصير سطل كل من جاك عباك 😂
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  46. 84
    4 ديسمبر, 2016 , 11:45 ص

    المزن

    🌺السعادة لاتحتاج معجزات ، كل ماتحتاجة قلب متسامح ، وجه مبتسم، قناعة بالنصيب ، وثقة تامة ويقين بالله ، أجد هذه الصفات متوفرة لدى الفقراء !! الله يغنيهم من واسع فضلهم، 🌺
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  47. 83
    4 ديسمبر, 2016 , 11:45 ص
    عدد التعليقات:7588

    سـارونھَہّ

    استأذن مش متابعه....
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 82
    4 ديسمبر, 2016 , 11:44 ص
    عدد التعليقات:7588

    سـارونھَہّ

    🍃🌺 . . صــــــلوا ؏ الحبيب ﷺ ﷺ ﷺ 🌺🍃 ﴿ םבםב ﴾ 🌺🍃 ﷺ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدُنَا مُحَمَّدٍ ﷺ 🍃🌺...
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  49. 81
    4 ديسمبر, 2016 , 11:44 ص

    شايف العجائب

    اللهم صل وسلم على حبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم احشرني تحت لوائه واسقني من يده الشريف انا ووالدي ومن ذكرنا ووالديه والمسلمين .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  50. 80
    4 ديسمبر, 2016 , 11:43 ص
    عدد التعليقات:7588

    سـارونھَہّ

    وصباحك يالمزن فديتك..
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  51. 79
    4 ديسمبر, 2016 , 11:42 ص
    عدد التعليقات:8667

    الحرمان

    ‏اللي يقهرك  ‏انك تنام مستانس و تقوم قافله معك ‏وش صار و انت نايم ؟ من زعلك ؟ ‏ ‏ماتدري
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  52. 78
    4 ديسمبر, 2016 , 11:42 ص
    عدد التعليقات:7588

    سـارونھَہّ

    ربي يسعد قلبك اخي شايف...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 77
    4 ديسمبر, 2016 , 11:41 ص

    شايف العجائب

    70 .. وانا اول زبائنك ،، زبون جزل ....(شايف)
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  54. 76
    4 ديسمبر, 2016 , 11:41 ص

    المزن

    🌺يسعد صباحك سارونه 🌺
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  55. 75
    4 ديسمبر, 2016 , 11:40 ص
    عدد التعليقات:7588

    سـارونھَہّ

    آهتمَ بَ آسلوبكك فهوَ شيَء يشرَح منَ آنت ...
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  56. 74
    4 ديسمبر, 2016 , 11:39 ص

    أبو غيث - مكة المكرمة

    صلو على الرسول صلى الله عليه وسلم 💕
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  57. 73
    4 ديسمبر, 2016 , 11:38 ص
    عدد التعليقات:7588

    سـارونھَہّ

    ربي يسعد صباحك اخي شايف...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  58. 72
    4 ديسمبر, 2016 , 11:37 ص

    شايف العجائب

    47 .. سمو النفس ،، اصله حديث عن حبي صل الله عليه واله وسلم مر مع اصحابه على جيفة حمار فقال اين فلان وفلان(لانهما عندما مر على قبر ماعز اغتاباه) فقال لهما كلأ من هذا .. الحديث،،ويمكن عمر قاله بناء عليه
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  59. 71
    4 ديسمبر, 2016 , 11:36 ص
    عدد التعليقات:7588

    سـارونھَہّ

    انا من لبنان ❗️ بس جرفني السيل لحد هنيا أقصد لهون "̮" هه
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  60. 70
    4 ديسمبر, 2016 , 11:34 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    عهعههه اثريهم هنا وانا واقول والاخبار الاخرى مالقيت احد ارد عليه واناقشه بعلم وموضوعيه بدون تجريح او تعدي هههههه ماشاء الله بفتح صيدليه هنا للجروح والآلام ومنظم لخفقات الخفوق هههه وسياره اسعاف للخفوق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  61. 69
    4 ديسمبر, 2016 , 11:32 ص
    عدد التعليقات:7588

    سـارونھَہّ

    وعليكم السلام...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  62. 68
    4 ديسمبر, 2016 , 11:32 ص

    وانت ياحقاااني متى العودة أفتقدنا تغريداتك يالراقي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  63. 67
    4 ديسمبر, 2016 , 11:31 ص

    شايف العجائب

    صباح سمو النفس ،، صباح الاخلاق الحميدة ،، صباح جمال الحضور ،، صباح الاختيار الرائع ،، صباح النكتة العذبه ،، صباح سعت الصدر ....(شايف)
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  64. 66
    4 ديسمبر, 2016 , 11:31 ص
    عدد التعليقات:7588

    سـارونھَہّ

    ت 59 الي يخصني...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  65. 65
    4 ديسمبر, 2016 , 11:30 ص

    القناص2

    مقدر على نسيان حبك ولاالبوح/ عطني دواءللجرح كان انت ناوي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  66. 64
    4 ديسمبر, 2016 , 11:30 ص
    عدد التعليقات:7588

    سـارونھَہّ

    يابخت من تدعي له الناس بالخير ...كاسب قلوب الناس من فعل طيبه ....فـي كـل قلـبٍ لـه معـزه وتقـدير ...وطـاريه عـند الناس كلن يجيبه....
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  67. 63
    4 ديسمبر, 2016 , 11:29 ص

    القناص2

    ياللي سحرت القلب لاتجرح الروح عندي أمل لاتخيب فيك الرجاوي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  68. 62
    4 ديسمبر, 2016 , 11:28 ص

    المزن

    🌺السلام عليكم / بعض الأشخاص في حياتنا شبيهه بالشواطىء الآمنه ...نركن إليهم لنستريح ...متى؟ عندما تواجهنا عواصف وتقلبات الحياة ..ما أن نسمعهم أو نراهم إلا وابتسمنا وشعرنابالإشراق في الحياة. 🌺
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  69. 61
    4 ديسمبر, 2016 , 11:27 ص

    القناص2

    صوتك صباحي وإن تباطيت صوتك/ يبطى صباحى وعتذر من الشمس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  70. 60
    4 ديسمبر, 2016 , 11:27 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    صلو على الرسول صلى الله عليه وسلم 💕
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  71. 59
    4 ديسمبر, 2016 , 11:26 ص

    سأل رجل أحد علماء اللغة: -ما الكموج ؟ -فقال : أين قرأتها ؟ -قال في قول امرؤ القيس: "وليل كموج البحر" -فقال: الكموج دابة تقرأ ولا تفهم 😂😂
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  72. 58
    4 ديسمبر, 2016 , 11:24 ص

    نقول لاخينا فالله م _ف _ ر _ح عودا حميدا شفنا له تغريده بإحدى الصفحات
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  73. 57
    4 ديسمبر, 2016 , 11:24 ص

    القناص2

    كل النجوم اللي أمطرت من سحابه/ حبيبتى دمعك جرح قلب وتراب
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  74. 56
    4 ديسمبر, 2016 , 11:24 ص

    القناص2

    كل النجوم اللي أمطرت من سحابه/ حبيبتى دمعك جرح قلب وتراب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  75. 55
    4 ديسمبر, 2016 , 11:23 ص
    عدد التعليقات:7588

    سـارونھَہّ

    اتحداكم 😶انطقوها _ (شجرة العخعـوخ لها عـخعـخـان لا يعخعخها إلا فصيح اللسان.) ههه😂😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  76. 54
    4 ديسمبر, 2016 , 11:22 ص

    شايف العجائب

    احبك شرف والحب يسمو بعريب الخال ،، مثل ماسمة نفسك عن العيب والعيره ،، احبك عفاف وشايف ابحبكم يختال ،، مثال أختيال الرجل فالحرب والسيره ....(شايف)
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  77. 53
    4 ديسمبر, 2016 , 11:22 ص

    أبو غيث - مكة المكرمة

    إستدرجه الهوى فهوى *** قد أصبح منك منتبهاً / هيفاء وفيم جفوتكم *** إذ صالح منكم أقتربا #منقول
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  78. 52
    4 ديسمبر, 2016 , 11:22 ص

    شايف العجائب

    وجودك سعت صدري وغيبتك ضيقة بال ،، دخيلك على شايف تضحك اساريره ،، انا غيركم مشاقني في بنات إرجال ،، ولا ظنتي مثلك بناتٍ بهالديره ....(شايف)
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  79. 51
    4 ديسمبر, 2016 , 11:21 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    انت اللي بك حالة نفسية
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  80. 50
    4 ديسمبر, 2016 , 11:20 ص

    القناص2

    ينبغي للعاقل أن يخاطب الجاهل مخاطبة الطبيب لمريضه
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  81. 49
    4 ديسمبر, 2016 , 11:20 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    نداء ل هيفاء💕
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  82. 48
    4 ديسمبر, 2016 , 11:18 ص

    القناص2

    قمة الرقي ان تقابل تصرفات ذو العاهات النفسيه بالتجاهل ولكن احيانا يفرض عليك الموقف بالرد
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  83. 47
    4 ديسمبر, 2016 , 11:17 ص
    عدد التعليقات:7588

    سـارونھَہّ

    .. مرَّ عمرو بن العاص على بغل ميِّت، فقال لبعض أصحابه: (لأنْ يأكل الرَّجل من هذا حتَّى يملأ بطنه، خيرٌ له من أنْ يأكل لحم رجل مسلم) ....
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  84. 46
    4 ديسمبر, 2016 , 11:16 ص

    أبو غيث - مكة المكرمة

    يا ويل فؤاد عاشقكم *** كأس الشقوات قد شربا / هدمت بيوت فرحته *** طوّقت دياره غضبا #منقول
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  85. 45
    4 ديسمبر, 2016 , 11:16 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    معلومة 😎عندما تطفي النور وتفتح الجوال وتتصفح وبعده تنام يسبب سرطان للعين صارت مع واحد أو وحده بالغرب لذلك يجب عدم غلق الأنوار اذا كنت فاتح جوالك ويمكن النت مثله__حتى التلفزيون يضر العين معلومة قديمة
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  86. 44
    4 ديسمبر, 2016 , 11:15 ص
    عدد التعليقات:7588

    سـارونھَہّ

    خلك وسيـع ﺎلبـآل و تحصـل ﺎلـخير ...وخـلك مـع ﺎلعـآلم حسين ﺎلتعـآمل ...وسآمح رفيقك لآ حصل منه تقصير ...وآصـبر تـرى مآفي ﺎلمخآليق كآمل ....
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  87. 43
    4 ديسمبر, 2016 , 11:13 ص

    القناص2

    ت 27ريما سوء الظن والشك في اﻵخرين ينبع من داخل الفرد سلوك ومعتقد يجب حسن الظن في الناس ومن العيب إتهام الناس بماليس فيهم وكل إنا بمافيه ينضح انت آخر من يقيم السلوك بصدق لأنك لستى مؤهله أخلاقيا
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  88. 42
    4 ديسمبر, 2016 , 11:11 ص
    عدد التعليقات:7588

    سـارونھَہّ

    اﺑﺘَﺴِﻢ ﺩَﺍﺋﻤﺎً ﻷ‌َﻥ ﺣَﻤَﺎﻗَﺎﺕ ﺍﻟﺒَﺸَﺮ ﻟَﺎ ﺗَﻨﺘَﻬﻲ...
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  89. 41
    4 ديسمبر, 2016 , 11:11 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    معلومة😎لاتترك وجبات الطعام الأساسية يوميا لأن تخطيها يسبب انخفاض مستوى الكوليسترول الجيد بالجسم فيسبب تراكم الكوليسترول السيء بالاوعية الدموية💔
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  90. 40
    4 ديسمبر, 2016 , 11:08 ص
    عدد التعليقات:7588

    سـارونھَہّ

    حافظ على حسناتك أكثر من أنفاسك !! فأنفاسك راحلة ، وحسناتك باقية...
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  91. 39
    4 ديسمبر, 2016 , 11:07 ص

    أبو غيث - مكة المكرمة

    إذا شفت أسد متكئ على الدّكة، تعرف إنه #أسد_مكة ** ** تعددت وهي واحدة
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  92. 38
    4 ديسمبر, 2016 , 11:06 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    دراسة تؤكد أن أصحاب العيون ةة👀الزرقاء والرمادية والخضراء هم أكثر عرضه للإصابة بسرطان العين مقارنة بذوي العيون البنية
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  93. 37
    4 ديسمبر, 2016 , 11:03 ص
    عدد التعليقات:7588

    سـارونھَہّ

    أللهم إنها أمي أعز خلقك علي : فـ أسعد قلبها و اغسل حزنها و همها و اغفر ذنبها وزدها عمرًا و عافية وارزقني برها و رضاها""...
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  94. 36
    4 ديسمبر, 2016 , 11:03 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    الطاقية رشيدة كل رسماته عن الفقر أما متمزق لبسه أو مرقوع ❗استهزاء إن شاء الله تنفقر
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  95. 35
    4 ديسمبر, 2016 , 11:02 ص
    عدد التعليقات:8667

    الحرمان

    ‏انت ما بينك وبين الحب دنيا ، دنيا ماتطولها ولا حتى في خيالك
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  96. 34
    4 ديسمبر, 2016 , 11:01 ص
    عدد التعليقات:7588

    سـارونھَہّ

    لا تتكبّر على والديك أو تتأفّف منهما إذا بلغا من الكبر عتيّاً وضعفت حواسّهم ،، فقد كانا لك قوة ً حين ضعفك ....
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  97. 33
    4 ديسمبر, 2016 , 11:01 ص
    عدد التعليقات:8667

    الحرمان

    ‏أهرب من قلبي أروح على فين ، ليالينا الحلوة في كل مكان
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  98. 32
    4 ديسمبر, 2016 , 11:00 ص
    عدد التعليقات:8667

    الحرمان

    ‏لما تسألني هقولك ، كان زمان لسه فاكر كان زمان ، كان زمان 🎼ام كلثوم الصبح مع كافي وتصفح احسن من فيروز مع ان الكثير يختار العكس
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  99. 31
    4 ديسمبر, 2016 , 10:59 ص
    عدد التعليقات:7588

    سـارونھَہّ

    🌟 لن تجد أحن ولا أرحم من قلب والديگ عليك فلزم رضاهما فهو طريقگ للتوفيق في سآئر شؤون حيآتك...
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  100. 30
    4 ديسمبر, 2016 , 10:56 ص
    عدد التعليقات:7588

    سـارونھَہّ

    يسلمو اخي الحرمان...
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  101. 29
    4 ديسمبر, 2016 , 10:55 ص

    سواق وايت موية

    يبدو أن خسائر تلك الصحف جعلها تتجه للإساءة للدين لعل وعسى ان يكثر الزبائن
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  102. 28
    4 ديسمبر, 2016 , 10:54 ص

    سواق وايت موية

    بكل أسف يستغل أي ( خطأ ) من أحد ( الدعاة ) لتصفية حسابات مع الدعاة والمشايخ هل هؤلاء فعلاً لديهم مشاكل مع الدين !!
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  103. 27
    4 ديسمبر, 2016 , 10:53 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    تعليق 8 القناص تعليقك ينطبق عليك الظاهر
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  104. 26
    4 ديسمبر, 2016 , 10:53 ص
    عدد التعليقات:7588

    سـارونھَہّ

    صباحك فرح وسعاده اخي القناص2 ربي يسعد قلبك...
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  105. 25
    4 ديسمبر, 2016 , 10:52 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    هو اللي تلفظ علي اقرئي رسالته ياللي ترسلين بدون معرف
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  106. 24
    4 ديسمبر, 2016 , 10:51 ص
    عدد التعليقات:7588

    سـارونھَہّ

    اللهم لا قوة لي بضرٍ يمسّ أمي ولا حزن يسكن عيناها أستودعتك بسمتها وقلبها فاحفظها لي يارب 💙...
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  107. 23
    4 ديسمبر, 2016 , 10:49 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    شفت صورة قديمة بصحيفة الرياض 👈طلاب ب الإبتدائي بمدرستهم جالسين يشاهدون التلفزيون للمرة الأولى في حياتهم تبرعت به شركة ((((((ارامكو❗ )))))) سنة 1379 هجري 😍 تبرع هذا واضح قبل ضهور النفط يمكن
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  108. 22
    4 ديسمبر, 2016 , 10:49 ص
    عدد التعليقات:8667

    الحرمان

    صباح الانوار قناص ريم وساره
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  109. 21
    4 ديسمبر, 2016 , 10:48 ص

    القناص2

    سارونه صباح الفل ولكادي لك ولجميع قراء المرصد المحترمين
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  110. 20
    4 ديسمبر, 2016 , 10:46 ص

    علمي نفسك ياريما ماتسيبي حدا بحاله
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  111. 19
    4 ديسمبر, 2016 , 10:46 ص
    عدد التعليقات:7588

    سـارونھَہّ

    اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدُنَا مُحَمَّدٍ ﷺ 🍃...
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  112. 18
    4 ديسمبر, 2016 , 10:45 ص

    القناص2

    حلاوة الظفر يمحو مرارة الصبر
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  113. 17
    4 ديسمبر, 2016 , 10:44 ص
    عدد التعليقات:7588

    سـارونھَہّ

    تفائل دائماً بحدوث اشياء سعيده في حياتك أخبار جميله مستقبل أفضل فالثقه بالله تجلب كل خير ❤️ 🍃....
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  114. 16
    4 ديسمبر, 2016 , 10:43 ص

    القناص2

    حريص على أن لايرى بي كآبة فيشمت عاد أويساء حبيب
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  115. 15
    4 ديسمبر, 2016 , 10:43 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    قناص واضح انه طاقية 😂
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  116. 14
    4 ديسمبر, 2016 , 10:42 ص
    عدد التعليقات:7588

    سـارونھَہّ

    صَباحٌ : يحمٌل في باطنّ سمآه ألف أَمنيہ ؛ صباحَ إستعيذ فيہَ ربي منْ كلَ ضرْ ؛ وأسْألہَ الخيرّ فيْ كلَ درب ليْ و لگم ....صباح الخير💕...
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  117. 13
    4 ديسمبر, 2016 , 10:41 ص

    القناص2

    ولربما أبتسم الوقور من لأذى وفؤاده من حرة يتأوه
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  118. 12
    4 ديسمبر, 2016 , 10:39 ص

    القناص2

    كل جراحة فلها دواء سوء الخلق ليس لها دواء
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  119. 11
    4 ديسمبر, 2016 , 10:39 ص

    جحدر

    أعجبني كاريكاتير ربيع عن البناء والثاني عن الفواتير والرسوم وكذلك منبر الجمعة
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  120. 10
    4 ديسمبر, 2016 , 10:37 ص
    عدد التعليقات:8667

    الحرمان

    يتبع وبقرض صندوق التنميه ال 500 تشطب وان زاد شي ايوه نسيت شي مهم للمتزوجين اضف شقه للمبني يعطي الزوجه استقرار ان فيه احتمال تعدد تمشي علي العجين ماتلخبطوش
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  121. 9
    4 ديسمبر, 2016 , 10:37 ص

    القناص2

    من تكبر على الناس ذل
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  122. 8
    4 ديسمبر, 2016 , 10:36 ص

    القناص2

    لاخير في أمرئ متملق حلو اللسان وقلبه يتلهلب
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  123. 7
    4 ديسمبر, 2016 , 10:35 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    البعض يغرد يكتب برسائله بصفحة الكاريكاتير كلام غير لائق عيب ترو هالنوعية ماحد يحترمهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  124. 6
    4 ديسمبر, 2016 , 10:33 ص
    عدد التعليقات:8667

    الحرمان

    يتبع يعني مسطح البناء 700 متر يبغالك تامين 300 لصرف القرض اختصرها من الان حاول تقوم العظمه بقرض منها تسدد قبل تتراكم عليك وتكون خلصت واذا جاء اسمك تاخذ قرض اخر للاثاث
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  125. 5
    4 ديسمبر, 2016 , 10:32 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    صدقت يالماضي 👍
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  126. 4
    4 ديسمبر, 2016 , 10:32 ص

    القناص2

    إذا اكتمل العقل نقص الكلام
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  127. 3
    4 ديسمبر, 2016 , 10:30 ص
    عدد التعليقات:8667

    الحرمان

    ربيع والهليل مواضيع بالصميم ياليت تركزو علي ايقاف صندوق التنميه العقاري تعبنا ونحن علي قوائم الانتظار لكن للمتابعين قوم عظمه بقرض لمي يفرجه الله لان مطلوب عليك تامين للمتر 1500 ريال اذا جاء وقته
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  128. 2
    4 ديسمبر, 2016 , 10:29 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    ياعل ماهلا بالطاقية
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  129. 1
    4 ديسمبر, 2016 , 10:27 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    صباح الخير
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