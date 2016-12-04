بالفيديو:شاهد رجل يساعد ثعلباً علق في إحدى الأشجار

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديو للعميد المتقاعد من قطاع حرس الحدود “محمد بن عبدالله الهويمل” وهو يقوم بمساعدة ثعلب بعد أن علق في إحدى الأشجار.
ووفقاً لموقع”الوئام”يروي الهويمل ما حدث قائلاً: أثناء خروجي للتنزّه يوم الخميس الماضي بعد نزول الأمطار بمركز الرين التابع لمحافظة القويعية، وعند الساعة الثالثة تقريباً، لفت انتباهي حيوانٌ عالقٌ في شجرة، وكنت أظنّه حملاً صغيراً في أول الأمر، ولكن عند توقفي ونزولي لمساعدته اتضح أنّه ثعلب، فاستعنت بالله واستخدمت فأساً لمساعدته على الخروج من المأزق الذي كان فيه.
وأضاف الهويمل: ما فعلته هو ما يأمرنا به ديننا الإسلامي من العطف على جميع الكائنات الحية، وقد تذكرت في ذلك الحين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: “في كل كبد رطبة أجر ”. ولقي هذا التصرف تفاعلاً كبيراً من متابعي مواقع تواصل واصفين إياه بالوجه الحسن.
تعليقات ( 42 )
مخضرم(الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرّاً وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ) عمل الخير لم يقترن بالسرية
واحد من المسلمينكثر الله امثالك يالكريم ابن الكرام هذه اخلاقنا العربية والاسلامية وليست اخلاق المجوسية الفارسية واليبرالية الصهيونية الشاذه والمنحطه والساقطة
متابع ومهتمجزاه الله خيراً . . هذه هي أخلاق المسلم لرفقه بالحيوان
محمد الفضليسبحان الله بعض البشرالحقد ملىء قلبه واعمى عيونه هذا مسلم فعل خيرفي هذا الحيوان المسكين لأجل نظهرلابناء المسلمين الرفق بالحيوان بعد كثرة المشاهد المحزنه والتصرفات السيئةمن بعض الشباب في تعذيب الحيوانات
البلوي - تبوك الورد**أرسل لهم تحياتي الحاره بارك الله فيهم
عدد التعليقات:14419
برق الحرم((((((( جزاه الله خير ...... شكل الثعلب كان يطارد طيور الحجل او طائر ((ملهي الرعيان)) ... صورة جميلة للحفاظ على الحيوانات البرية بدل صور القتل الجائر ))))))
الفقير الى اللهاهل الخير مامنهم الا كل خير جزاك الله خير يالهويملي على افعالك الطيبة هذي من شيمة العرب والمسلمين
ساميةاللي يبي يعمل خير لا يصور ولا يكتب اسمه كاملاً بس ناقص يحط رقم الجوال
خلفهياط
علي مرشدجزاك الله خير
الناقدجزاه الله خيراً . . هذه هي أخلاق المسلم لرفقه بالحيوان كما يأمر به ديننا ، وليس كما يفعل بعض ضعاف النفوس الذين يصطادون الحيوانات البريه ويقتلونها ويعلقونها على الشجر كما نرى دائما ًفي **
النمر الذهبيجزاك الله خير هذا من واجب الرفق بالحيوان
عدد التعليقات:6099
الرحااالالله يجزاك خير...
أفريقيتصرف إنساني تؤجر عليه
خلفيمكن احد رابطه علشان التصوير
💥💦ريما Rima💥💦هين معاملته مع الناس طيبه او_لا ■الناس بعضهم لسانهم طويل..إلخ لكن هذا حيوان __ لو أنا كان هربت ولم انقذه لأنه ثعلب خطير مفترس
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقه23 //// اذا كانو من أمثالك سجن انفرادي لك ولهم على طول.
💥💦ريما Rima💥💦غريبة الثعلب معروف بالغدر وش عنده جايته الطيبه وماهجم❗😊
💥💦ريما Rima💥💦😂يضحك ____واضح أحد رابطة الله ينتقم منهم اقتله أو اتركه بأرض الله الواسعه___اعجبني صوت الهواء اوالرياح
نبرة صديأهم شي هل كان معاملته مع الأفراد وزملائه طيبه
لكمال الاجرولتنفق يمينك بما لاتعلم عنه شمالك
خالدجزاه الله الف خير الله يكثر من امثال هذا الرجل
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهلعل الله أرسل الثعلب لهذا العميد وماوقوعه في الشرك الطبيعي الذي نصبته له الطبيعة الا ليحذر هوالآخرمن أعدائه.فالحصني ربما علق فيه ليلآ وكان وقتها مسرعآ حاط رجله ولم ينتبه لهذه القشعة الكبيرة فاصطدم بها
lياريت اللى يعمل خير يكون بدون تصوير
توتونعم الرجل
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهرتبته العسكرية كبيرة جدآ والقطاع الذي كان يخدم فيه هام جدآ وحساس للغاية على أمن بلادنا عامة وحدودها خاصة . اليوم نحن نجابه عدو حوثي حاقد ومثل هذه المعلومات تكاد تكون كالكنز لهم أو للدواعش في آن معآ .
العنزيطيب ليش يصور وحاط اسمه الكامل
الله يصلح الحالالله يفرج همه مثل مافرج عن هالضعيف هذي المقاطع اللي تستحق التصوير
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهبيض الله وجهك على فعلك وكثر الله من أمثالك.لكن نتمنى أن يتوخى الحذر الشديد طالما أنه تم التعريف عنه وأنه أحد أسود منتسبي القطاعات العسكرية التي خدمت الوطن وقيادته.فالدواعش الارهابيين كالثعالب جبناء.
ساميةجزاك الله خير ونتمنى أن يتعلم الاخرين منك الرأفة بالحيوان و أن يوقفوا الصيد الجائر والعبث
ياسر11بيض الله وجهك يوم فكيت هالمسكين -مع المرصد مش حتئدر تغمض عينيك اخبار علئ مدار الساعة
السبيعيانت يا بن هويمل بعملك وفعلك الخير هذا ,انت من فضل الله كسبت أجر بحول الله سبحانه بمساعدتك لهالحيوان الضعيف وشرفت الجميع وأعطيت صورة واضحه للأنسانية وكل مواطن سعودي وكل مسلم .بيض الله وجهك ولله درك.
ابوبنيانالله يجزاه خير
عدد التعليقات:4521
العنيدنموذج مشرف على المواطن الصالح و الانسان الناضج الحضاري الواعي بأهمية المحافظة على الحياة الفطرية !!
سلاماتوالله ونعم وسبعة انعام هذا الرجل قمة في كل شيء اخلاق وتواضع ودين ولا نزكي على الله احد لاكن الرجل عمل معنا وشفناه من قرب
عدد التعليقات:8667
الحرمانالله يجزاه خير
الجنوبيجزاك الله خيرا
عدد التعليقات:4521
العنيدمع السلامه😂😂
الغامديلعن الله بشار الاسد
جحدروفي كل ذات كبد رطبة صدقة جزاه الله خير..ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء