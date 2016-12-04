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بالفيديو:شاهد رجل يساعد ثعلباً علق في إحدى الأشجار

4 ديسمبر, 2016 , 10:38 ص
بالفيديو:شاهد رجل يساعد ثعلباً علق في إحدى الأشجار
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صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديو للعميد المتقاعد من قطاع حرس الحدود “محمد بن عبدالله الهويمل” وهو يقوم بمساعدة ثعلب بعد أن علق في إحدى الأشجار.

ووفقاً لموقع”الوئام”يروي الهويمل ما حدث قائلاً: أثناء خروجي للتنزّه يوم الخميس الماضي بعد نزول الأمطار بمركز الرين التابع لمحافظة القويعية، وعند الساعة الثالثة تقريباً، لفت انتباهي حيوانٌ عالقٌ في شجرة، وكنت أظنّه حملاً صغيراً في أول الأمر، ولكن عند توقفي ونزولي لمساعدته اتضح أنّه ثعلب، فاستعنت بالله واستخدمت فأساً لمساعدته على الخروج من المأزق الذي كان فيه.

وأضاف الهويمل: ما فعلته هو ما يأمرنا به ديننا الإسلامي من العطف على جميع الكائنات الحية، وقد تذكرت في ذلك الحين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: “في كل كبد رطبة أجر ”. ولقي هذا التصرف تفاعلاً كبيراً من متابعي مواقع تواصل واصفين إياه بالوجه الحسن.



تعليقات ( 42 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 42
    4 ديسمبر, 2016 , 14:43 م

    مخضرم

    (الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرّاً وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ) عمل الخير لم يقترن بالسرية
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  2. 41
    4 ديسمبر, 2016 , 14:36 م

    واحد من المسلمين

    كثر الله امثالك يالكريم ابن الكرام هذه اخلاقنا العربية والاسلامية وليست اخلاق المجوسية الفارسية واليبرالية الصهيونية الشاذه والمنحطه والساقطة
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  3. 40
    4 ديسمبر, 2016 , 14:15 م

    متابع ومهتم

    جزاه الله خيراً . . هذه هي أخلاق المسلم لرفقه بالحيوان
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  4. 39
    4 ديسمبر, 2016 , 14:06 م

    محمد الفضلي

    سبحان الله بعض البشرالحقد ملىء قلبه واعمى عيونه هذا مسلم فعل خيرفي هذا الحيوان المسكين لأجل نظهرلابناء المسلمين الرفق بالحيوان بعد كثرة المشاهد المحزنه والتصرفات السيئةمن بعض الشباب في تعذيب الحيوانات
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  5. 38
    4 ديسمبر, 2016 , 14:04 م

    البلوي - تبوك الورد

    **أرسل لهم تحياتي الحاره بارك الله فيهم
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  6. 37
    4 ديسمبر, 2016 , 14:03 م
    عدد التعليقات:14419

    برق الحرم

    ((((((( جزاه الله خير ...... شكل الثعلب كان يطارد طيور الحجل او طائر ((ملهي الرعيان)) ... صورة جميلة للحفاظ على الحيوانات البرية بدل صور القتل الجائر ))))))
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  7. 36
    4 ديسمبر, 2016 , 14:00 م

    الفقير الى الله

    اهل الخير مامنهم الا كل خير جزاك الله خير يالهويملي على افعالك الطيبة هذي من شيمة العرب والمسلمين
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  8. 35
    4 ديسمبر, 2016 , 13:52 م

    سامية

    اللي يبي يعمل خير لا يصور ولا يكتب اسمه كاملاً بس ناقص يحط رقم الجوال
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  9. 34
    4 ديسمبر, 2016 , 13:47 م

    خلف

    هياط
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  10. 33
    4 ديسمبر, 2016 , 13:43 م

    علي مرشد

    جزاك الله خير
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  11. 32
    4 ديسمبر, 2016 , 13:37 م

    الناقد

    جزاه الله خيراً . . هذه هي أخلاق المسلم لرفقه بالحيوان كما يأمر به ديننا ، وليس كما يفعل بعض ضعاف النفوس الذين يصطادون الحيوانات البريه ويقتلونها ويعلقونها على الشجر كما نرى دائما ًفي **
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  12. 31
    4 ديسمبر, 2016 , 13:12 م

    النمر الذهبي

    جزاك الله خير هذا من واجب الرفق بالحيوان
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  13. 30
    4 ديسمبر, 2016 , 13:06 م
    عدد التعليقات:6099

    الرحااال

    الله يجزاك خير...
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  14. 29
    4 ديسمبر, 2016 , 13:01 م

    أفريقي

    تصرف إنساني تؤجر عليه
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  15. 28
    4 ديسمبر, 2016 , 12:45 م

    خلف

    يمكن احد رابطه علشان التصوير
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  16. 27
    4 ديسمبر, 2016 , 12:43 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    هين معاملته مع الناس طيبه او_لا ■الناس بعضهم لسانهم طويل..إلخ لكن هذا حيوان __ لو أنا كان هربت ولم انقذه لأنه ثعلب خطير مفترس
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  17. 26
    4 ديسمبر, 2016 , 12:40 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    23 //// اذا كانو من أمثالك سجن انفرادي لك ولهم على طول.
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  18. 25
    4 ديسمبر, 2016 , 12:40 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    غريبة الثعلب معروف بالغدر وش عنده جايته الطيبه وماهجم❗😊
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  19. 24
    4 ديسمبر, 2016 , 12:38 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    😂يضحك ____واضح أحد رابطة الله ينتقم منهم اقتله أو اتركه بأرض الله الواسعه___اعجبني صوت الهواء اوالرياح
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  20. 23
    4 ديسمبر, 2016 , 12:32 م

    نبرة صدي

    أهم شي هل كان معاملته مع الأفراد وزملائه طيبه
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  21. 22
    4 ديسمبر, 2016 , 12:22 م

    اهم شيء عدد اللايكات هلى تعليق 12 سايمة😜 على طول اعطت نفسها لا يكات هههههه😂
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  22. 21
    4 ديسمبر, 2016 , 12:20 م

    لكمال الاجر

    ولتنفق يمينك بما لاتعلم عنه شمالك
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  23. 20
    4 ديسمبر, 2016 , 12:19 م

    خالد

    جزاه الله الف خير الله يكثر من امثال هذا الرجل
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  24. 19
    4 ديسمبر, 2016 , 12:05 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    لعل الله أرسل الثعلب لهذا العميد وماوقوعه في الشرك الطبيعي الذي نصبته له الطبيعة الا ليحذر هوالآخرمن أعدائه.فالحصني ربما علق فيه ليلآ وكان وقتها مسرعآ حاط رجله ولم ينتبه لهذه القشعة الكبيرة فاصطدم بها
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  25. 18
    4 ديسمبر, 2016 , 12:02 م

    l

    ياريت اللى يعمل خير يكون بدون تصوير
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  26. 17
    4 ديسمبر, 2016 , 11:52 ص

    توت

    ونعم الرجل
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  27. 16
    4 ديسمبر, 2016 , 11:44 ص
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    رتبته العسكرية كبيرة جدآ والقطاع الذي كان يخدم فيه هام جدآ وحساس للغاية على أمن بلادنا عامة وحدودها خاصة . اليوم نحن نجابه عدو حوثي حاقد ومثل هذه المعلومات تكاد تكون كالكنز لهم أو للدواعش في آن معآ .
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  28. 15
    4 ديسمبر, 2016 , 11:38 ص

    العنزي

    طيب ليش يصور وحاط اسمه الكامل
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  29. 14
    4 ديسمبر, 2016 , 11:35 ص

    الله يصلح الحال

    الله يفرج همه مثل مافرج عن هالضعيف هذي المقاطع اللي تستحق التصوير
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  30. 13
    4 ديسمبر, 2016 , 11:33 ص
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    بيض الله وجهك على فعلك وكثر الله من أمثالك.لكن نتمنى أن يتوخى الحذر الشديد طالما أنه تم التعريف عنه وأنه أحد أسود منتسبي القطاعات العسكرية التي خدمت الوطن وقيادته.فالدواعش الارهابيين كالثعالب جبناء.
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  31. 12
    4 ديسمبر, 2016 , 11:32 ص

    سامية

    جزاك الله خير ونتمنى أن يتعلم الاخرين منك الرأفة بالحيوان و أن يوقفوا الصيد الجائر والعبث
    لا يعجبني(3) اعجبني(8)
  32. 11
    4 ديسمبر, 2016 , 11:31 ص

    الله يجزاك الجنه ونعيمها
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  33. 10
    4 ديسمبر, 2016 , 11:17 ص

    ياسر11

    بيض الله وجهك يوم فكيت هالمسكين -مع المرصد مش حتئدر تغمض عينيك اخبار علئ مدار الساعة
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  34. 9
    4 ديسمبر, 2016 , 11:16 ص

    السبيعي

    انت يا بن هويمل بعملك وفعلك الخير هذا ,انت من فضل الله كسبت أجر بحول الله سبحانه بمساعدتك لهالحيوان الضعيف وشرفت الجميع وأعطيت صورة واضحه للأنسانية وكل مواطن سعودي وكل مسلم .بيض الله وجهك ولله درك.
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  35. 8
    4 ديسمبر, 2016 , 11:04 ص

    ابوبنيان

    الله يجزاه خير
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  36. 7
    4 ديسمبر, 2016 , 10:53 ص
    عدد التعليقات:4521

    العنيد

    نموذج مشرف على المواطن الصالح و الانسان الناضج الحضاري الواعي بأهمية المحافظة على الحياة الفطرية !!
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  37. 6
    4 ديسمبر, 2016 , 10:47 ص

    سلامات

    والله ونعم وسبعة انعام هذا الرجل قمة في كل شيء اخلاق وتواضع ودين ولا نزكي على الله احد لاكن الرجل عمل معنا وشفناه من قرب
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  38. 5
    4 ديسمبر, 2016 , 10:46 ص
    عدد التعليقات:8667

    الحرمان

    الله يجزاه خير
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  39. 4
    4 ديسمبر, 2016 , 10:46 ص

    الجنوبي

    جزاك الله خيرا
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  40. 3
    4 ديسمبر, 2016 , 10:45 ص
    عدد التعليقات:4521

    العنيد

    مع السلامه😂😂
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  41. 2
    4 ديسمبر, 2016 , 10:44 ص

    الغامدي

    لعن الله بشار الاسد
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  42. 1
    4 ديسمبر, 2016 , 10:43 ص

    جحدر

    وفي كل ذات كبد رطبة صدقة جزاه الله خير..ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء
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