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بالفيديو:شاهد سيارة تقتحم صيدلية وثوان قليلة تنقذ شخصاً من الدهس!

4 ديسمبر, 2016 , 11:27 ص
بالفيديو:شاهد سيارة تقتحم صيدلية وثوان قليلة تنقذ شخصاً من الدهس!
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صحيفة المرصد:تداول متابعي موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة لحادث اقتحام سيارة لإحدى الصيدليات، ونجاة أحد زبائن الصيدلية بعد تحركه من مكانه قبل ثوانٍ قليلة من وقوع الحادث.

حيث أظهر المقطع رجلاً يقف وهو يتحدث مع موظف الصيدلية قبل أن يبتعد عنه الموظف ليغير الرجل مكان وقوفه للجهة الأخرى، ويقع حادث الاقتحام بعدها مباشرة في نفس المكان الذي كان يقف فيه؛ حيث كادت تدهسه السيارة لولا أنه غيّر مكان وقوفه.ولم يتضح مكان ووقت تصوير الفيديو وملابسات الحادث.



تعليقات ( 10 )

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  1. 10
    4 ديسمبر, 2016 , 14:15 م

    7777

    سبحان الله سبحان الله
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  2. 9
    4 ديسمبر, 2016 , 14:14 م

    سبحان الله سبحان الله
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  3. 8
    4 ديسمبر, 2016 , 13:29 م

    شافي

    سبحان الله السالم معزول من اي خطر فيجب علينا حمد الله و الشكرة و التعامل الدائم بالصدقة ولو بالقليل
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  4. 7
    4 ديسمبر, 2016 , 12:57 م

    الافضل لو سجد لله سجدة شكر له وحمد الله على كل حال يمكن يكون سواق غشيم
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  5. 6
    4 ديسمبر, 2016 , 12:37 م

    سبحان الله ..الضرر مستهدف الصيدليه ليس الموظف ولا الزبون ..على صاحب الصيدليه ان يتصدق فورا
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  6. 5
    4 ديسمبر, 2016 , 12:10 م

    المزن

    🌺 نجاه الله سبحانه وتعالى الحمد لله على سلامته 🌺
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  7. 4
    4 ديسمبر, 2016 , 11:59 ص
    عدد التعليقات:56

    ana wbas

    سبحان الله لم تدنو ساعته
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  8. 3
    4 ديسمبر, 2016 , 11:42 ص

    اس اس

    ياسبحان الله مايموت احد قبل يومه ثوانى بينه وبين الموت وسلم قدره الحمد لله على السلامه
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  9. 2
    4 ديسمبر, 2016 , 11:41 ص

    سواق وايت موية

    المخدرات تضرب بالمجتمع وتزداد حيث يقل الوازع الديني وحيث تقل المحاضرات التي أفتقدناها بالمساجد وحيث أختفت المخيمات الدعوية وحيث يتسابق رسامي الكاريكاتير لتشويه المساجد وخطب الجمعة
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  10. 1
    4 ديسمبر, 2016 , 11:40 ص

    حساوي

    مكتوب له عمر
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