بالفيديو:شاهد سيارة تقتحم صيدلية وثوان قليلة تنقذ شخصاً من الدهس!

صحيفة المرصد:تداول متابعي موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة لحادث اقتحام سيارة لإحدى الصيدليات، ونجاة أحد زبائن الصيدلية بعد تحركه من مكانه قبل ثوانٍ قليلة من وقوع الحادث.

حيث أظهر المقطع رجلاً يقف وهو يتحدث مع موظف الصيدلية قبل أن يبتعد عنه الموظف ليغير الرجل مكان وقوفه للجهة الأخرى، ويقع حادث الاقتحام بعدها مباشرة في نفس المكان الذي كان يقف فيه؛ حيث كادت تدهسه السيارة لولا أنه غيّر مكان وقوفه.ولم يتضح مكان ووقت تصوير الفيديو وملابسات الحادث.