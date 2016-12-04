بالفيديو:شاهد سيارة تقتحم صيدلية وثوان قليلة تنقذ شخصاً من الدهس!

صحيفة المرصد:تداول متابعي موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة لحادث اقتحام سيارة لإحدى الصيدليات، ونجاة أحد زبائن الصيدلية بعد تحركه من مكانه قبل ثوانٍ قليلة من وقوع الحادث.
حيث أظهر المقطع رجلاً يقف وهو يتحدث مع موظف الصيدلية قبل أن يبتعد عنه الموظف ليغير الرجل مكان وقوفه للجهة الأخرى، ويقع حادث الاقتحام بعدها مباشرة في نفس المكان الذي كان يقف فيه؛ حيث كادت تدهسه السيارة لولا أنه غيّر مكان وقوفه.ولم يتضح مكان ووقت تصوير الفيديو وملابسات الحادث.
تعليقات ( 10 )
7777سبحان الله سبحان الله
شافيسبحان الله السالم معزول من اي خطر فيجب علينا حمد الله و الشكرة و التعامل الدائم بالصدقة ولو بالقليل
المزن🌺 نجاه الله سبحانه وتعالى الحمد لله على سلامته 🌺
عدد التعليقات:56
ana wbasسبحان الله لم تدنو ساعته
اس اسياسبحان الله مايموت احد قبل يومه ثوانى بينه وبين الموت وسلم قدره الحمد لله على السلامه
سواق وايت مويةالمخدرات تضرب بالمجتمع وتزداد حيث يقل الوازع الديني وحيث تقل المحاضرات التي أفتقدناها بالمساجد وحيث أختفت المخيمات الدعوية وحيث يتسابق رسامي الكاريكاتير لتشويه المساجد وخطب الجمعة
حساويمكتوب له عمر