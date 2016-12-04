الأرصاد:توقعات بأمطار ورياح نشطة على بعض مناطق المملكة

صحيفة المرصد-واس:توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، حائل، الجوف، الحدود الشمالية, وعلى الأجزاء الشرقية لمنطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة, في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار على منطقتي الجوف والحدود الشمالية, فيما وتزداد نسبة الرطوبة ليلاً مع فرصة لتكون الضباب على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون – بمشيئة الله تعالى – شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 15- 35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.