النعيمي يحذر من نوايا روسيا ومن غش بعض المنتجين

صحيفة المرصد:قال وزير النفط السعودي السابق، علي النعيمي إن اتفاق أوبك الأخير، لتقييد الإنتاج قادر على تحقيق التوازن في أسواق النفط، محذراً من محاولة بعض الأعضاء اعتماد الغش.

ووفقاً لصحيفة”عكاظ”قال النعيمي في حفل أقامته منظمة أوبك في واشنطن، إن تقييد الإنتاج يُمثل الوسيلة الوحيدة المتاحة لأوبك، رغم “ميل البعض للغش”.

وبسؤاله عن التزام روسيا، بخفض إنتاجها 300 ألف برميل يومياً، أوضح النعيمي أنه يشك في نوايا روسيا الحقيقية قائلاً: “لا أعلم، لكنهم لم يخفضوا الإنتاج في السابق”.

وأشار النعيمي بذلك إلى المناسبات السابقة التي خفضت فيها المنظمة إنتاجها، خاصةً أثناء أزمة منتصف الثمانينات عندما انهارت الأسعار من 27 إلى أقل من 10 دولارات، بسبب التخمة النفطية، ما دفع بالسعودية إلى خفض إنتاجها في محاولة لضبط السوق، ولكن دولاً أخرى استغلت الفرصة لمحاولة الاستحواذ على حصة السعودية السابقة بزيادة إنتاجها النفطي.