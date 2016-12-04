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النعيمي يحذر من نوايا روسيا ومن غش بعض المنتجين

4 ديسمبر, 2016 , 11:57 ص
النعيمي يحذر من نوايا روسيا ومن غش بعض المنتجين
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صحيفة المرصد:قال وزير النفط السعودي السابق، علي النعيمي إن اتفاق أوبك الأخير، لتقييد الإنتاج قادر على تحقيق التوازن في أسواق النفط، محذراً من محاولة بعض الأعضاء اعتماد الغش.

ووفقاً لصحيفة”عكاظ”قال النعيمي في حفل أقامته منظمة أوبك في واشنطن، إن تقييد الإنتاج يُمثل الوسيلة الوحيدة المتاحة لأوبك، رغم “ميل البعض للغش”.

وبسؤاله عن التزام روسيا، بخفض إنتاجها 300 ألف برميل يومياً، أوضح النعيمي أنه يشك في نوايا روسيا الحقيقية قائلاً: “لا أعلم، لكنهم لم يخفضوا الإنتاج في السابق”.

وأشار النعيمي بذلك إلى المناسبات السابقة التي خفضت فيها المنظمة إنتاجها، خاصةً أثناء أزمة منتصف الثمانينات عندما انهارت الأسعار من 27 إلى أقل من 10 دولارات، بسبب التخمة النفطية، ما دفع بالسعودية إلى خفض إنتاجها في محاولة لضبط السوق، ولكن دولاً أخرى استغلت الفرصة لمحاولة الاستحواذ على حصة السعودية السابقة بزيادة إنتاجها النفطي.



تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    4 ديسمبر, 2016 , 13:17 م

    غريبة

    طيب ليش محتفلين في واشنطن..!
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  2. 6
    4 ديسمبر, 2016 , 13:16 م

    النوايا والغش هذه موجودة في معظم الدول المنتجة للبترول الجميع يريد المال ولا يأتي إلا بزيادة الإنتاج والغش والتحايل والبيع بالباطن والتهريب .
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  3. 5
    4 ديسمبر, 2016 , 12:47 م

    زائر

    عز الله انك فقيده الله يذكرك بالخير
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  4. 4
    4 ديسمبر, 2016 , 12:13 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    النعيمي وزير مخلص لوطنه وقيادته وعمله وصاحب فكر متقد نادر أن يتكرر رجل مثله.
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  5. 3
    4 ديسمبر, 2016 , 12:10 م
    عدد التعليقات:56

    ana wbas

    انها الخبره التى لاتشترى بثمن فعلا يجب عدم الوثوق بالروس والمنتجين داخل وخارج ابوك من استغلال الفرصه والاستحواذعلى الحصه كاملا من التخفيظ لصالح بلدانهم
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  6. 2
    4 ديسمبر, 2016 , 12:08 م

    فلمنكووووووووووووو

    اكبر خطأ اعفاء هذا الرجل من منصبه. رجل عاش جميع فترات تقلبات اسواق النفط و يعرف التزامات الدول و كيفية الضغط عليها
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  7. 1
    4 ديسمبر, 2016 , 12:04 م

    خالد

    بعد الله انا قويين
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