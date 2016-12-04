بالفيديو: سيارة تدهس 3 أشخاص في الحائل أثناء جلسة عائلة في البر

صحيفة المرصد: وثق أحد المواطنين مقطع فيديو يروي خلاله حادث أليم، أصاب إحدى العائلات في حائل، ووفاة 3 أشخاص منهم بعد اقتحام سيارة جلستهم في البر.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو على نطاق واسع، وتعاطفوا مع معاناة ذويهم، ونصحوا قائدي المركبات بتوخي الحذر.
تعليقات ( 11 )
سبحان الله وبحمدهرحم الله المتوفين وشفاء الله مصابهم وانا لله وانا اليه. اجعون
سبحان الله وبحمده** جزاهم الله جميعاً خير الجزاء ولكن لااعلم هل وجدوه ام لا 💔 **
عدد التعليقات:6101
المنتصر باللهوش جاب السوداني طالع للبر في الليل أكيد يدور شبوك حلال لأنه ياما فقدنا خرفان وتيوس من الشبوك في المزرعه والبر وبعدين صاروا تجار حلال واعلاف شبه حنشل وووووووووو
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهلازم يحقق مع الزولة ومعرفة سبب مجيئهم في هذا الوقت من الليل ومجتمعين في سيارة واحدة.الا اذا كانو لصوص ومجرمين هاربين من جريمة جنائية ارتكبوها وصدمو العائلة من خوفهم وارتباكهم يريدون الهروب والنجاة.
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قلم الحقيقهيجب قطع رؤوسهم فورآ لأن ماأقدمو عليه يعتبر جريمة جنائية متعمدين فيها ازهاق أرواح وأنفس بريئة ولاتعتبر حادث مروري عرضي. والا وشـــــ جاب السودانيين المجرمين في هذا الليل المظلم غير انهم حرامية مواشي.
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قلم الحقيقهالسودانية الذين صدمو العائلة مؤكد أنهم أشخاص في غير حالتهم الطبيعية علاوة هذا الزول الهارب وراه بلاوي حسبي الله عليه.
ابوبنيانمسكين السوداني من الخوف هرب الله يرحمهم ويغفرلهم غضا وقدر
صلفيق الخريصيالله يرحمهم العمالة وخصوصا السودانيين معاهم سيارات حوض بعضها حتى بريك مافيها ويعملون في شراء وسرقة وبيع الحلال نرجوا من الشرطة الانتباه لهم
غرم اللهالله لايعطيه العافيه دمر العائله اعوذ بالله منه ومن اشكاله الهمج الي يسرعون في اي مكان
....يالمرصد ماعندكم اخبار حلوة شفت المقطع يدورون السوداني اللي صدم العائلة ياناس فيه شي اسمه قضاء الله وقدره الركن السادس من الايمان تلقون السوداني منحاش من الخوف يااهل حايل والله ماخبرناكم الا كفو