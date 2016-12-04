بالفيديو: سيارة تدهس 3 أشخاص في الحائل أثناء جلسة عائلة في البر

صحيفة المرصد: وثق أحد المواطنين مقطع فيديو يروي خلاله حادث أليم، أصاب إحدى العائلات في حائل، ووفاة 3 أشخاص منهم بعد اقتحام سيارة جلستهم في البر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو على نطاق واسع، وتعاطفوا مع معاناة ذويهم، ونصحوا قائدي المركبات بتوخي الحذر.