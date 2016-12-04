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ماء الأرز.. سر نقاء وشباب البشرة

4 ديسمبر, 2016 , 12:05 م
ماء الأرز.. سر نقاء وشباب البشرة
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صحيفة المرصد-د ب أ:ذكرت مجلة “بريغيت” الألمانية أن ماء الأرز يعد بمثابة سر نقاء وشباب البشرة حيث أنه يعمل على تنقية البشرة من الشوائب والأوساخ ويحارب الشيخوخة.

وأوضحت المجلة في موقعها على الإنترنت أن ماء الأرز يحتوي على حمض الفوليك، الذي يمتاز بتأثير مضاد للالتهابات، كما أنه غني بمادة “إينوزيتول”، التي تتمتع بتأثير مضاد للشيخوخة حيث أنها تساعد على تجدد الخلايا.
وللاستفادة من المزايا الجمالية لماء الأرز، يمكن للمرأة غمس قطعة قطنية في ماء الأرز، الذي ينشأ في الإناء أثناء الطهي، ومسح مواضع البشرة المصابة بالشوائب والأوساخ بها من أجل الحصول على بشرة نقية.

كما يسهم الاستحمام بماء الأرز في ترطيب البشرة الجافة، خاصة خلال فصل الشتاء.



تعليقات ( 4 )

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  1. 4
    4 ديسمبر, 2016 , 14:33 م
    عدد التعليقات:637

    خواطر...

    مافيه فسق بالموضوع الرز لازم يغسل وينقع بدل ماتكب الماء تغسل وجه بوه
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  2. 3
    4 ديسمبر, 2016 , 14:22 م

    ابو سهام

    لاحول ولاقوة إلا بالله ، فيه ناس ماهي لاقيه شيء تأكله وأنتو تبونهن يغسلون وجيههن بماء الأرز ، يالله لاتعاقبنا !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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  3. 2
    4 ديسمبر, 2016 , 13:47 م

    الهمداني

    ماء الأرز.. سر نقاء وشباب البشرة((لو كان صدق مافرطوه السلاطين))
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  4. 1
    4 ديسمبر, 2016 , 13:16 م

    سلمان

    ماء الرز العادي ولا رز **
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