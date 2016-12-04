  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

لماذا سعر كيلو جبن “الحمير” بـ880 يورو؟

4 ديسمبر, 2016 , 12:16 م
لماذا سعر كيلو جبن “الحمير” بـ880 يورو؟
  • 3٬367
  • 65
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: في سابقة هي الأولى من نوعها، أعلنت إحدى مراكز الاستطلاع الأمريكية عن أن أغلى أنواع الجبن على مستوى العالم هو جبن “الحمير”، حيث يصل سعره إلى 880 يورو للكيلو الواحد1، بحسب صحيفة “الاندبندنت” البريطانية.
وقالت الصحيفة، إن ارتفاع سعر جبن “الحمير” يرجع إلي أن مزرعة واحدة فقط في صربيا هي التي تنتجه، فهو نادر جدا، ويعتبر جبن الحمير من أكثر الأطعمة صحية، وذلك نظرا لقيمته الغذائية المفيدة للغاية، حيث أنه يحتوي على نسب مرتفعة من البروتين والكالسيوم والأحماض الدهنية أو ميجا 3، والتي بدورها تحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية.
ويرجع الارتفاع الكبير في سعر جبن الحمير وندرة انتاجه الى أن 25 لترًا من لبن الحمير تكون بالكاد كافية لإنتاج كيلو واحد فقط من الجبن، كما ان الحمير تنتج البان اقل بكثير جدا من الابقار والماعز فيكون من الصعب الحصول على نسبة كبيرة من الجبن.
ويتميز حليب الحمير بعدد من الفوائد الصحية التي جعله يتفوق على حليب البقر، حيث لديه 60 ضعف فيتامين C المتواجد في حليب البقر، كما ان حليب الحمير لديه أيضا خصائص مضادة للحساسية وهو 1? فقط من الدهون، كما ان استهلاك كمية صغيرة منه يوميا يمكن أن تساعد في معالجة الربو والتهاب الشعب الهوائية.
وبالرغم من السمعة السيئة للحمير حول العالم إلا أن ألبان الحمير تصنف على أنها “طعام الأثرياء” فلا يحصل عليها إلا اثرياء العالم أو الباحثين عن التميز، وهناك أسطورة تقول إن الملكة “كليوباترا” كانت من هؤلاء المعجبين بلبن الحمير، وأنها كانت تستحم به لكي تحتفظ بجمالها.



تعليقات ( 65 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 65
    4 ديسمبر, 2016 , 14:50 م

    الهمداني

    سعودي🇸🇦وافتخر ((اقرا كتب الروافض ونتقد لا تقول قال وقال انا بصراحة لم اطلع على كتب الروافض ولو اني متأكد انها خربطة بس انا مطلع على بعض كتب السنة وطلع لي قرون كيف بالروافض)) يحل للرجل اكل زوجته وقيس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 64
    4 ديسمبر, 2016 , 14:43 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    الهمداني يقولون معممي الرافضه ان الشمس مواليه لذلك تشع نورا والقمر رفض المولاه وضربه جبريل بجناحه اطفى شعاعه وصار نور خافت مارايك بهذا القول ،،
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 63
    4 ديسمبر, 2016 , 14:40 م

    شكرا شكرا

    لا يكون بيجيبونه عندنا قالوا فيه فوائد كثيره ماهي غريبه على تجارنا بيجيبونه ههههههه مادام فيه افلوس يمكن يكتبون عليه جبن حصان يمكن يكون اخف هههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 62
    4 ديسمبر, 2016 , 14:38 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    الهمداتي الارنب ليس هذا منع اكلها عند الرافضه السبب يقولون بسه فاطمه رضي الله عنها وارضاها لكن حيض وما حيض لاحقا قالوها طيب سمك الكنعد وش فيه ماياكلونه لانه مو موالي اجل السمك بقشور كيف صار موالي هههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 61
    4 ديسمبر, 2016 , 14:38 م

    الثقفي

    يبون يخففوا على البقر والعنز من الضغط قالوا نسوف لحليب الحمير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 60
    4 ديسمبر, 2016 , 14:38 م

    خنيبيقه 44 مثلك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  7. 59
    4 ديسمبر, 2016 , 14:36 م

    الثقفي

    بعدين الحمر الاهليه محرم تناول لحمها فأكيد حليبها حرام الله يقرفكم الغرب ماخلوا شئ مايكلونه اعوذ بالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 58
    4 ديسمبر, 2016 , 14:36 م

    هذا الموضوع ذكرني بقلم الخنبقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 57
    4 ديسمبر, 2016 , 14:34 م

    مع زاتك

    المنتصر بالله حاليا. سابقا الشيباني.الفرق بين الوحشي والأهلي . الاول مخطط شبابي . والثاني طحلبي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 56
    4 ديسمبر, 2016 , 14:30 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    تعليق 55 الهمداني كيف اعلم به وانت تقول البرزخ من كلام الفرس ولا تدري انها جاءت عدة مرات بالقران ،، اتق الله ولا تستهزي بآيه من كلام رب العالمين الله اقرب اليك من حبل الوريد ويعلم ماتوسوس به الصدور
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  11. 55
    4 ديسمبر, 2016 , 14:22 م

    الهمداني

    سعودي🇸🇦وافتخر (( اقسم بالله اني اعلم منك بالقران وحافظ له افضل منك)) فلا تجادلني في هذا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 54
    4 ديسمبر, 2016 , 14:20 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    تعليق 40 الهمداني ارجعك الى الاعجاز العلمي الذي تحدث به العلماء اكتب بمحركات البحث الاعجاز العلمي بالقرآن
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  13. 53
    4 ديسمبر, 2016 , 14:20 م

    الهمداني

    محب آل البيت يقو علماء الرافضة الجهلة أن الأرنب حرام والسبب أنها حشرة((اسف الارنب يحيض ويأكل بعره)) اسأل مربي الارانب شكلك عمرك ماكلت ارنب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 52
    4 ديسمبر, 2016 , 14:19 م

    غاابش

    الشئ المفيد انه معروف عند الاولين العلاج بحليبها وخاصة الكحه والسعال الديكي وحده بوحده
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 51
    4 ديسمبر, 2016 , 14:18 م

    الهمداني

    محب آل البيت يقو علماء الرافضة الجهلة أن الأرنب حرام والسبب أنها حشرة((الارنض يحيض ويأكل بعره))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 50
    4 ديسمبر, 2016 , 14:17 م

    الهمداني

    يعني كيلو جبن لبن الحمير يعادل 30 برميل نفط ذهب اسود اي 3000 كيلو نفط ((نتمنا التوجة للاستثمار في البنان الحمير)) جهده اقل ومادياته اكثر ونسميه الذهب الابيض
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 49
    4 ديسمبر, 2016 , 14:17 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    تعليق 40 الهمداني تتريق باأيات ،، وتتريق بالاعجاز العلمي ،، اسالك هل القران تؤمن به وانه الذي نزل على نبيك عليه السلام
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  18. 48
    4 ديسمبر, 2016 , 14:16 م

    غاابش

    فيه مثل قديم يرمز***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 47
    4 ديسمبر, 2016 , 14:15 م

    محب آل البيت

    من موقع السستاني / هل يجوز أكل لحم هذه الحيوانات (الغراب ،الفاختة ،الحمار ،البغل ،الحصان ، العصفور ،الأرنب ...) ؟ الجواب: يحرم أكل الغراب والأرنب والضفدع والصقر ويحل الحمار والبغل والحصان على كراهة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  20. 46
    4 ديسمبر, 2016 , 14:14 م

    كفى كذب

    لو كان فيه خير لذُكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم او أتى به في سُنة رسوله صل الله عليه وع اهله وصحبه وسلم ليس كل عمل يفعله الغرب فيه خيرللناس . انتهى
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 45
    4 ديسمبر, 2016 , 14:12 م

    محب آل البيت

    يقو علماء الرافضة الجهلة أن الأرنب حرام والسبب أنها حشرة ههههههه ههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 44
    4 ديسمبر, 2016 , 14:08 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    هذه دعاية للحمير ** ههههههه
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  23. 43
    4 ديسمبر, 2016 , 14:06 م

    ابو سهام

    سبحان الله العظيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 42
    4 ديسمبر, 2016 , 14:01 م

    بريمي

    خل على بالك ياصاحب مشروع الحمير . صول الحمار اقوى مبيد لجراثيم وديدان المعدة. هههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 41
    4 ديسمبر, 2016 , 13:57 م

    بدوي

    **٪‏ عن طريق حليب وأجبان **
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 40
    4 ديسمبر, 2016 , 13:55 م

    الهمداني

    عسى بس مايجينا واحد مشوت ويقول اعجاز علمي((قال تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون))
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  27. 39
    4 ديسمبر, 2016 , 13:50 م

    حلبان دوت كوم

    المنتصر يعلق من محافظة جفن ضب بإقليم خُراسان بإيران نعرفك ونعرف خطك ومن وين تعلق ولا تسوقها علانا واللي على راسه بطحاء يحسس علاها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 38
    4 ديسمبر, 2016 , 13:50 م

    عبريه

    الحمير حرام هي وماصدر منها .. لكني ابغى رأيكم اغلى لبن الحمير أم انهار الجنة.. من كثر ماركز الاعلام على لبن الحمير.. كدت افقد صوابي وأحيد عن الجادة . الحائرة. ع.ب.ر . *!¥!*
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  29. 37
    4 ديسمبر, 2016 , 13:46 م

    محب آل البيت

    ت 33 المنتصر عندكم لا فرق أما نحنو ففيه فرق كبير ولا يجوز أكل الحمر الأهلية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 36
    4 ديسمبر, 2016 , 13:44 م

    ريما تحبين الجبن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 35
    4 ديسمبر, 2016 , 13:39 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    جبن الحمير كأنه جبس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 34
    4 ديسمبر, 2016 , 13:38 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    وع يكفي أن يسبب الكثير من الأمراض وأنا قرات عنه قالوا مفيد غرب كذابين لأنه محرم اكله حللوه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 33
    4 ديسمبر, 2016 , 13:37 م
    عدد التعليقات:6101

    المنتصر بالله

    وش فرق الحمار الوحشي عن الأهلي هو أن الوحشي مخطط ومكحل ويعيش في البر ويقولون أنه حلال أكله ولبنه وجبنه ووووو
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 32
    4 ديسمبر, 2016 , 13:36 م

    صح

    يهب يالحمار طلعة منت بسهل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 31
    4 ديسمبر, 2016 , 13:32 م

    زائر صريح

    مقرف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 30
    4 ديسمبر, 2016 , 13:28 م

    الغامدي

    بشار الاسد **
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 29
    4 ديسمبر, 2016 , 13:24 م

    مشــعل

    غلاء سعره لان اللي يشتريه من نفس الصنف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 28
    4 ديسمبر, 2016 , 13:23 م

    لحم الحمير محرم أكله في الإسلام والكفار يأكلون لحم الخنزير وهو أقذر الحيوانات في بيئة المعيشة والغذاء فليس غريبا عليهم شرب لبن الحمير وأكل جبنه فقد وصفهم الله بأنهم كالحيوانات بل أضل .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  39. 27
    4 ديسمبر, 2016 , 13:23 م

    مدري

    تعليق 23 ليتهم رقدوا ذيك الليل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 26
    4 ديسمبر, 2016 , 13:21 م

    محب آل البيت

    ت 23 المنتصر لا يشاركك الا الرافضة فهو حلال **
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 25
    4 ديسمبر, 2016 , 13:20 م

    محب آل البيت

    هذا عند المعمم السستاني
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 24
    4 ديسمبر, 2016 , 13:19 م

    محب آل البيت

    السؤال: هل يجوز أكل لحم هذه الحيوانات (الغراب ،الفاختة ،الحمار ،البغل ،الحصان ، العصفور ،الأرنب ،الضفدع ، الصقر) ؟ الجواب: يحرم أكل الغراب والأرنب والضفدع والصقر ويحل الحمار والبغل والحصان على كراهة
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  43. 23
    4 ديسمبر, 2016 , 13:13 م
    عدد التعليقات:6101

    المنتصر بالله

    أنا فيه فكر أفتح مشروع واشبك ** لإنتاج جبن وحليب حمير من يشارك عليه جلب 100 حمار ه وليس حمار والمجال مفتوح للمساهمه مشروع ناجح ونادر في الشرق الأوسط ونصدر الجبن للخارج دام هذا سعره 🐂🐃🐐🐂🐃
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 22
    4 ديسمبر, 2016 , 13:09 م

    محب آل البيت

    فرقه واحده تدعي الإسلام تجيز أكل لحم الحمار وهم الرافضة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  45. 21
    4 ديسمبر, 2016 , 13:09 م

    ااببووححمموودد

    أفكر .. في انشاء مزرعة حمير , لإنتاج الجبن و والالبان والزبادي .. ***!!
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  46. 20
    4 ديسمبر, 2016 , 13:08 م

    محب آل البيت

    مغممي الرافضة يجيزون اكل لحم الحمير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 19
    4 ديسمبر, 2016 , 13:06 م

    محب آل البيت

    عند الرافضة يجوز أكل لحم الحمير الأهلية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 18
    4 ديسمبر, 2016 , 13:01 م

    سعد القرني / ال يزيد

    ** حمير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 17
    4 ديسمبر, 2016 , 12:58 م

    مع زاتك

    😅😅😅الوادي مليان.اللي يبغى نحلب له حلبنا ..الطاسه ب10 ريال😅😅😅
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 16
    4 ديسمبر, 2016 , 12:58 م

    9 لجبن من حليب الأُتْن جمع أتَان أنثى الحمار وشرب الحليب منذ الصغر يساعد على النمو المبكر للرقبة والعلبا والأذاني وتضخم البرطم هههههه يعني الحرمة اتي تريد تنفخ البراطم بدون عملية فقط تشرب لبن حمار
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  51. 15
    4 ديسمبر, 2016 , 12:54 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    تعليق 13 للغرب الجبن وفيه بشرق اسيا يشربون اللبن بالشوارع الصبح يجون عند الحماره وصاحبها يحلب كوب بفلوس هههههه ياكلون الخنزير وهو اوسخ منه هههههه ماعلينا من اللي ياكلونه او يلبسونه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 14
    4 ديسمبر, 2016 , 12:51 م

    لتعلمو معلومه بسيطه جداً اي شي محرمه الاسلام اعرف انه عند الغرب شي قيم ويروجون له على انه خسران من لا يستخدمه انتهى
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  53. 13
    4 ديسمبر, 2016 , 12:50 م

    اصلا مين ****اللي باكل جبن الحمار
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 12
    4 ديسمبر, 2016 , 12:50 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    ت 10 محب ال البيت اقول بعض الدول شبعو منه بالغش يحسبونه عجل هههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  55. 11
    4 ديسمبر, 2016 , 12:49 م

    sar-al-sa

    اظن ان بذور الكتان وورق العنب ومكسرات الجوز(عين الجمل) بها مجتمع اكثر مما ذكر ووصف المهم يبدو هذا من المحرضات التسويقيه لما لا تقبله النفوس ولعل غلاءه يكمن في حرمته كالخمر لدى البعض وليس في ندرته فقط
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 10
    4 ديسمبر, 2016 , 12:44 م

    محب آل البيت

    ت 7 سعودي بل فيه فهو في الإسلام محرم أكله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  57. 9
    4 ديسمبر, 2016 , 12:43 م

    الجبن من حليب الأُتْن جمع أتَان أنثى الحمار وشرب الحليب منذ الصغر يساعد على النمو المبكر للرقبة والعلبا والأذاني وتضخم البرطم***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  58. 8
    4 ديسمبر, 2016 , 12:43 م

    محب آل البيت

    ت6 علي العمري عندك خبرة هل يجوز أكل لحم الحمير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  59. 7
    4 ديسمبر, 2016 , 12:42 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    لحمه شبعو منه بعض الدول فتره ولم يفرقوه من لحم العجل ههههه وصحيا مافيه شي ياكل اعشاب وبرسيم مثل العجل ههههههههههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  60. 6
    4 ديسمبر, 2016 , 12:34 م

    علي. العمري

    وكمان. لحمه. لذيذ. جدا.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  61. 5
    4 ديسمبر, 2016 , 12:31 م

    سعوديوافتخر

    تعليق1 تركي نعم وجدوه علاج للمرض السعال الديكي ويقولون له ليس سعال ديكي يقولون له شهوقيه لانه يسعل ويشهق سمعنا ذلك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  62. 4
    4 ديسمبر, 2016 , 12:25 م

    محمدالجعيد

    البقر معاد يقدر ينافس في السوق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  63. 3
    4 ديسمبر, 2016 , 12:25 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    لماذا سعره مرتفع ؟؟ لانه قليل واثبتو انه احسن لين واحسن جبن كله كاالسيوم مركز ومدللين حميرهم ههههه يامسكينه ياحميرنا يضرب المثل بها بالغباء ،، اليورو ٦ ريال يعني اللي عنده خمس حمير يحلبهم عندهم اغتنى
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  64. 2
    4 ديسمبر, 2016 , 12:21 م

    قاطع إشارة

    حمد لله والشكر ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  65. 1
    4 ديسمبر, 2016 , 12:20 م

    turky

    كنا نسمع ونحن اطفال ان حليب الحمير علاج ممتاز للسعال الديكي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم