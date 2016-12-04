لماذا سعر كيلو جبن “الحمير” بـ880 يورو؟

صحيفة المرصد: في سابقة هي الأولى من نوعها، أعلنت إحدى مراكز الاستطلاع الأمريكية عن أن أغلى أنواع الجبن على مستوى العالم هو جبن “الحمير”، حيث يصل سعره إلى 880 يورو للكيلو الواحد1، بحسب صحيفة “الاندبندنت” البريطانية.

وقالت الصحيفة، إن ارتفاع سعر جبن “الحمير” يرجع إلي أن مزرعة واحدة فقط في صربيا هي التي تنتجه، فهو نادر جدا، ويعتبر جبن الحمير من أكثر الأطعمة صحية، وذلك نظرا لقيمته الغذائية المفيدة للغاية، حيث أنه يحتوي على نسب مرتفعة من البروتين والكالسيوم والأحماض الدهنية أو ميجا 3، والتي بدورها تحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

ويرجع الارتفاع الكبير في سعر جبن الحمير وندرة انتاجه الى أن 25 لترًا من لبن الحمير تكون بالكاد كافية لإنتاج كيلو واحد فقط من الجبن، كما ان الحمير تنتج البان اقل بكثير جدا من الابقار والماعز فيكون من الصعب الحصول على نسبة كبيرة من الجبن.

ويتميز حليب الحمير بعدد من الفوائد الصحية التي جعله يتفوق على حليب البقر، حيث لديه 60 ضعف فيتامين C المتواجد في حليب البقر، كما ان حليب الحمير لديه أيضا خصائص مضادة للحساسية وهو 1? فقط من الدهون، كما ان استهلاك كمية صغيرة منه يوميا يمكن أن تساعد في معالجة الربو والتهاب الشعب الهوائية.

وبالرغم من السمعة السيئة للحمير حول العالم إلا أن ألبان الحمير تصنف على أنها “طعام الأثرياء” فلا يحصل عليها إلا اثرياء العالم أو الباحثين عن التميز، وهناك أسطورة تقول إن الملكة “كليوباترا” كانت من هؤلاء المعجبين بلبن الحمير، وأنها كانت تستحم به لكي تحتفظ بجمالها.