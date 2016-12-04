صحيفة المرصد: في سابقة هي الأولى من نوعها، أعلنت إحدى مراكز الاستطلاع الأمريكية عن أن أغلى أنواع الجبن على مستوى العالم هو جبن “الحمير”، حيث يصل سعره إلى 880 يورو للكيلو الواحد1، بحسب صحيفة “الاندبندنت” البريطانية.
وقالت الصحيفة، إن ارتفاع سعر جبن “الحمير” يرجع إلي أن مزرعة واحدة فقط في صربيا هي التي تنتجه، فهو نادر جدا، ويعتبر جبن الحمير من أكثر الأطعمة صحية، وذلك نظرا لقيمته الغذائية المفيدة للغاية، حيث أنه يحتوي على نسب مرتفعة من البروتين والكالسيوم والأحماض الدهنية أو ميجا 3، والتي بدورها تحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية.
ويرجع الارتفاع الكبير في سعر جبن الحمير وندرة انتاجه الى أن 25 لترًا من لبن الحمير تكون بالكاد كافية لإنتاج كيلو واحد فقط من الجبن، كما ان الحمير تنتج البان اقل بكثير جدا من الابقار والماعز فيكون من الصعب الحصول على نسبة كبيرة من الجبن.
ويتميز حليب الحمير بعدد من الفوائد الصحية التي جعله يتفوق على حليب البقر، حيث لديه 60 ضعف فيتامين C المتواجد في حليب البقر، كما ان حليب الحمير لديه أيضا خصائص مضادة للحساسية وهو 1? فقط من الدهون، كما ان استهلاك كمية صغيرة منه يوميا يمكن أن تساعد في معالجة الربو والتهاب الشعب الهوائية.
وبالرغم من السمعة السيئة للحمير حول العالم إلا أن ألبان الحمير تصنف على أنها “طعام الأثرياء” فلا يحصل عليها إلا اثرياء العالم أو الباحثين عن التميز، وهناك أسطورة تقول إن الملكة “كليوباترا” كانت من هؤلاء المعجبين بلبن الحمير، وأنها كانت تستحم به لكي تحتفظ بجمالها.
لماذا سعر كيلو جبن “الحمير” بـ880 يورو؟
صحيفة المرصد: في سابقة هي الأولى من نوعها، أعلنت إحدى مراكز الاستطلاع الأمريكية عن أن أغلى أنواع الجبن على مستوى العالم هو جبن “الحمير”، حيث يصل سعره إلى 880 يورو للكيلو الواحد1، بحسب صحيفة “الاندبندنت” البريطانية.
تعليقات ( 65 )
الهمدانيسعودي🇸🇦وافتخر ((اقرا كتب الروافض ونتقد لا تقول قال وقال انا بصراحة لم اطلع على كتب الروافض ولو اني متأكد انها خربطة بس انا مطلع على بعض كتب السنة وطلع لي قرون كيف بالروافض)) يحل للرجل اكل زوجته وقيس
سعودي🇸🇦وافتخرالهمداني يقولون معممي الرافضه ان الشمس مواليه لذلك تشع نورا والقمر رفض المولاه وضربه جبريل بجناحه اطفى شعاعه وصار نور خافت مارايك بهذا القول ،،
شكرا شكرالا يكون بيجيبونه عندنا قالوا فيه فوائد كثيره ماهي غريبه على تجارنا بيجيبونه ههههههه مادام فيه افلوس يمكن يكتبون عليه جبن حصان يمكن يكون اخف هههههه
سعودي🇸🇦وافتخرالهمداتي الارنب ليس هذا منع اكلها عند الرافضه السبب يقولون بسه فاطمه رضي الله عنها وارضاها لكن حيض وما حيض لاحقا قالوها طيب سمك الكنعد وش فيه ماياكلونه لانه مو موالي اجل السمك بقشور كيف صار موالي هههه
الثقفييبون يخففوا على البقر والعنز من الضغط قالوا نسوف لحليب الحمير
الثقفيبعدين الحمر الاهليه محرم تناول لحمها فأكيد حليبها حرام الله يقرفكم الغرب ماخلوا شئ مايكلونه اعوذ بالله
مع زاتكالمنتصر بالله حاليا. سابقا الشيباني.الفرق بين الوحشي والأهلي . الاول مخطط شبابي . والثاني طحلبي
سعودي🇸🇦وافتخرتعليق 55 الهمداني كيف اعلم به وانت تقول البرزخ من كلام الفرس ولا تدري انها جاءت عدة مرات بالقران ،، اتق الله ولا تستهزي بآيه من كلام رب العالمين الله اقرب اليك من حبل الوريد ويعلم ماتوسوس به الصدور
الهمدانيسعودي🇸🇦وافتخر (( اقسم بالله اني اعلم منك بالقران وحافظ له افضل منك)) فلا تجادلني في هذا
سعودي🇸🇦وافتخرتعليق 40 الهمداني ارجعك الى الاعجاز العلمي الذي تحدث به العلماء اكتب بمحركات البحث الاعجاز العلمي بالقرآن
الهمدانيمحب آل البيت يقو علماء الرافضة الجهلة أن الأرنب حرام والسبب أنها حشرة((اسف الارنب يحيض ويأكل بعره)) اسأل مربي الارانب شكلك عمرك ماكلت ارنب
غاابشالشئ المفيد انه معروف عند الاولين العلاج بحليبها وخاصة الكحه والسعال الديكي وحده بوحده
الهمدانيمحب آل البيت يقو علماء الرافضة الجهلة أن الأرنب حرام والسبب أنها حشرة((الارنض يحيض ويأكل بعره))
الهمدانييعني كيلو جبن لبن الحمير يعادل 30 برميل نفط ذهب اسود اي 3000 كيلو نفط ((نتمنا التوجة للاستثمار في البنان الحمير)) جهده اقل ومادياته اكثر ونسميه الذهب الابيض
سعودي🇸🇦وافتخرتعليق 40 الهمداني تتريق باأيات ،، وتتريق بالاعجاز العلمي ،، اسالك هل القران تؤمن به وانه الذي نزل على نبيك عليه السلام
غاابشفيه مثل قديم يرمز***
محب آل البيتمن موقع السستاني / هل يجوز أكل لحم هذه الحيوانات (الغراب ،الفاختة ،الحمار ،البغل ،الحصان ، العصفور ،الأرنب ...) ؟ الجواب: يحرم أكل الغراب والأرنب والضفدع والصقر ويحل الحمار والبغل والحصان على كراهة
كفى كذبلو كان فيه خير لذُكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم او أتى به في سُنة رسوله صل الله عليه وع اهله وصحبه وسلم ليس كل عمل يفعله الغرب فيه خيرللناس . انتهى
محب آل البيتيقو علماء الرافضة الجهلة أن الأرنب حرام والسبب أنها حشرة ههههههه ههههه
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقههذه دعاية للحمير ** ههههههه
ابو سهامسبحان الله العظيم
بريميخل على بالك ياصاحب مشروع الحمير . صول الحمار اقوى مبيد لجراثيم وديدان المعدة. هههه
بدوي**٪ عن طريق حليب وأجبان **
الهمدانيعسى بس مايجينا واحد مشوت ويقول اعجاز علمي((قال تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون))
حلبان دوت كومالمنتصر يعلق من محافظة جفن ضب بإقليم خُراسان بإيران نعرفك ونعرف خطك ومن وين تعلق ولا تسوقها علانا واللي على راسه بطحاء يحسس علاها
عبريهالحمير حرام هي وماصدر منها .. لكني ابغى رأيكم اغلى لبن الحمير أم انهار الجنة.. من كثر ماركز الاعلام على لبن الحمير.. كدت افقد صوابي وأحيد عن الجادة . الحائرة. ع.ب.ر . *!¥!*
محب آل البيتت 33 المنتصر عندكم لا فرق أما نحنو ففيه فرق كبير ولا يجوز أكل الحمر الأهلية
💥💦ريما Rima💥💦جبن الحمير كأنه جبس
💥💦ريما Rima💥💦وع يكفي أن يسبب الكثير من الأمراض وأنا قرات عنه قالوا مفيد غرب كذابين لأنه محرم اكله حللوه
عدد التعليقات:6101
المنتصر باللهوش فرق الحمار الوحشي عن الأهلي هو أن الوحشي مخطط ومكحل ويعيش في البر ويقولون أنه حلال أكله ولبنه وجبنه ووووو
صحيهب يالحمار طلعة منت بسهل
زائر صريحمقرف
الغامديبشار الاسد **
مشــعلغلاء سعره لان اللي يشتريه من نفس الصنف
مدريتعليق 23 ليتهم رقدوا ذيك الليل
محب آل البيتت 23 المنتصر لا يشاركك الا الرافضة فهو حلال **
محب آل البيتهذا عند المعمم السستاني
محب آل البيتالسؤال: هل يجوز أكل لحم هذه الحيوانات (الغراب ،الفاختة ،الحمار ،البغل ،الحصان ، العصفور ،الأرنب ،الضفدع ، الصقر) ؟ الجواب: يحرم أكل الغراب والأرنب والضفدع والصقر ويحل الحمار والبغل والحصان على كراهة
عدد التعليقات:6101
المنتصر باللهأنا فيه فكر أفتح مشروع واشبك ** لإنتاج جبن وحليب حمير من يشارك عليه جلب 100 حمار ه وليس حمار والمجال مفتوح للمساهمه مشروع ناجح ونادر في الشرق الأوسط ونصدر الجبن للخارج دام هذا سعره 🐂🐃🐐🐂🐃
محب آل البيتفرقه واحده تدعي الإسلام تجيز أكل لحم الحمار وهم الرافضة
ااببووححممووددأفكر .. في انشاء مزرعة حمير , لإنتاج الجبن و والالبان والزبادي .. ***!!
محب آل البيتمغممي الرافضة يجيزون اكل لحم الحمير
محب آل البيتعند الرافضة يجوز أكل لحم الحمير الأهلية
سعد القرني / ال يزيد** حمير
مع زاتك😅😅😅الوادي مليان.اللي يبغى نحلب له حلبنا ..الطاسه ب10 ريال😅😅😅
سعودي🇸🇦وافتخرتعليق 13 للغرب الجبن وفيه بشرق اسيا يشربون اللبن بالشوارع الصبح يجون عند الحماره وصاحبها يحلب كوب بفلوس هههههه ياكلون الخنزير وهو اوسخ منه هههههه ماعلينا من اللي ياكلونه او يلبسونه
سعودي🇸🇦وافتخرت 10 محب ال البيت اقول بعض الدول شبعو منه بالغش يحسبونه عجل هههههه
sar-al-saاظن ان بذور الكتان وورق العنب ومكسرات الجوز(عين الجمل) بها مجتمع اكثر مما ذكر ووصف المهم يبدو هذا من المحرضات التسويقيه لما لا تقبله النفوس ولعل غلاءه يكمن في حرمته كالخمر لدى البعض وليس في ندرته فقط
محب آل البيتت 7 سعودي بل فيه فهو في الإسلام محرم أكله
محب آل البيتت6 علي العمري عندك خبرة هل يجوز أكل لحم الحمير
سعودي🇸🇦وافتخرلحمه شبعو منه بعض الدول فتره ولم يفرقوه من لحم العجل ههههه وصحيا مافيه شي ياكل اعشاب وبرسيم مثل العجل ههههههههههههههههه
علي. العمريوكمان. لحمه. لذيذ. جدا.
سعوديوافتخرتعليق1 تركي نعم وجدوه علاج للمرض السعال الديكي ويقولون له ليس سعال ديكي يقولون له شهوقيه لانه يسعل ويشهق سمعنا ذلك
محمدالجعيدالبقر معاد يقدر ينافس في السوق
سعودي🇸🇦وافتخرلماذا سعره مرتفع ؟؟ لانه قليل واثبتو انه احسن لين واحسن جبن كله كاالسيوم مركز ومدللين حميرهم ههههه يامسكينه ياحميرنا يضرب المثل بها بالغباء ،، اليورو ٦ ريال يعني اللي عنده خمس حمير يحلبهم عندهم اغتنى
قاطع إشارةحمد لله والشكر ..
turkyكنا نسمع ونحن اطفال ان حليب الحمير علاج ممتاز للسعال الديكي